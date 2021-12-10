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Новини Політика України
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Укртрансбезпека (53) Зборовський Євген (3)

Новий глава Укртрансбезпеки у перший місяць роботи отримав 600% надбавки "за інтенсивність"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Новий глава Укртрансбезпеки у перший місяць роботи отримав 600% надбавки

Фонд заробітної плати Євгена Зборовського за листопад становив майже 170 тисяч гривень. 600% надбавки "за інтенсивність праці" отримав і його заступник Микита Лагунін.

Керівник Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) Євген Зборовський у перший місяць роботи на посаді отримав зарплату з надбавкою 600% до свого окладу "за інтенсивність праці". Про це стало відомо з документа, який опинився у розпорядженні Фокусу. Щоб перевірити викладену в ньому інформацію, ми надіслали запити до відомства щодо зарплат його керівництва й отримані нами відповіді підтвердили достовірність цих цифр.

Так, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про призначення головою Укртрансбезпеки Євгена Зборовського, який раніше переміг у конкурсі на цю посаду, 3 листопада 2021 року. І, судячи з "Планового розрахунку заробітної плати керівництва Державної служби України з безпеки на транспорті" за листопад 2021 року, який опинився у розпорядженні Фокусу, посадовий оклад нового чиновника за перший місяць роботи у відомстві склав 22 717 грн.

Також керівник Укртрансбезпеки отримав 4 089 грн надбавки за вислугу років і 6 815 грн місячної премії. А ось надбавка "за інтенсивність праці" Зборовському становила 136 309 грн, тобто 600% його посадового окладу.

Усього за листопад 2021 року новий голова Укртрансбезпеки отримав 169 931 грн зарплати.

Новий глава Укртрансбезпеки у перший місяць роботи отримав 600% надбавки за інтенсивність 01

"Плановий розрахунок заробітної плати керівництва Державної служби України з безпеки на транспорті"

Відповіді Укртрансбезпеки на запити Фокусу підтвердили достовірність інформації про зарплату Зборовського й інших керівників відомства.

Новий глава Укртрансбезпеки у перший місяць роботи отримав 600% надбавки за інтенсивність 02

Відповідь Укртрансбезпеки на запит Фокусу про зарплати керівництва

Новий глава Укртрансбезпеки у перший місяць роботи отримав 600% надбавки за інтенсивність 03

Відповідь Укртрансбезпеки на запит Фокусу про зарплати керівництва

Варто зазначити, що судячи з відповіді Укртрансбезпеки на один із запитів Фокусу, вже в грудні посадовий оклад Зборовського становить 29 400 грн. Завдяки 600% надбавкам "за інтенсивність праці" (176 400 грн) та за вислугу років (5 292 грн) чиновник за місяць може отримати понад 211 092 грн зарплати.

Варто зазначити, що 600% надбавки "за інтенсивність праці" у листопаді отримав і заступник голови Укртрансбезпеки Микита Лагунін. Його сумарна зарплата за місяць становила 206 175 грн.

Довідка: Державна служба України з безпеки на транспорті — це центральний орган виконавчої влади, який реалізує політику держави у сфері безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електротранспорті, залізничному, морському та річковому транспорті. Діяльність відомства координує Кабмін через Міністерство інфраструктури.

Нагадаємо, уряд погодив звільнення попереднього керівника Укртрансбезпеки Єгора Прокопчука у вересні 2021 року. Він написав заяву про звільнення з відомства за власним бажанням.

У квітні Прокопчук скаржився на проблеми із фінансуванням Укртрансбезпеки. Відомство не могло сплачувати за комунальні рахунки, через що в його офісах вимикали світло з інтернетом. Очолював Укртрансбезпеку Прокопчук із вересня 2020 року.
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Топ коментарі
+20
Это бинго. А вы считайте копейки на коммуналку и еду , чернь
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10.12.2021 13:31
+19
Похож на какую-то барыгу, ой простите баристу или парикмахера из барбер-шопа

Был у нас уже такой ****** в жилеточке:
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10.12.2021 13:24
+16
Як вам таке покращення, 73% ЗЕбілоїдів?
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10.12.2021 13:26
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уработался, бедняга.
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10.12.2021 13:22 Відповісти
скорее ушатался
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10.12.2021 13:54 Відповісти
73 % - ЭТО ваша ЗАСЛУГА !!!
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10.12.2021 17:49 Відповісти
"Доплата за інтенсивність праці виплачується за виконану роботу, коли Є результат роботи (професійної діяльності)..... А результат є ?
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10.12.2021 13:24 Відповісти
С точки зрения зеленой плесени - есть - угроблен оборонзаказ на современное вооружения для ВСУ.
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10.12.2021 13:30 Відповісти
600% доплаты за "интенсивность"

он работал в 6 раз !!!!!!!!!!!! интенсивней обычного ?

Генри Форд нервно курит со своей "потогонной системой"
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10.12.2021 15:36 Відповісти
в 6 раз интенсивнее грабил гос/бюджет )))
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10.12.2021 16:23 Відповісти
Похож на какую-то барыгу, ой простите баристу или парикмахера из барбер-шопа

Был у нас уже такой ****** в жилеточке:
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10.12.2021 13:24 Відповісти
чисто лакейская морда , интенсивно вылизал кому то ... пожинает плоды
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10.12.2021 14:34 Відповісти
Он честный мент.
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10.12.2021 14:36 Відповісти
Як вам таке покращення, 73% ЗЕбілоїдів?
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10.12.2021 13:26 Відповісти
🤮
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10.12.2021 13:30 Відповісти
Ми їх не прокормимо...
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10.12.2021 13:30 Відповісти
Что бы прокормить таких прожорливых реформаторов страна ввела дополнительный налог в 1400 грн с каждого гектара земли, Из за таких ненасытных тварей чтобы поднять з п одной части медиков сокращают вторую половину медиков. Зашибись.
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10.12.2021 14:08 Відповісти
Это бинго. А вы считайте копейки на коммуналку и еду , чернь
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10.12.2021 13:31 Відповісти
И платите за одноразовый бесплатный пакетик 12 копее шт в АТБ
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10.12.2021 13:32 Відповісти
більше податків різних прокормим
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10.12.2021 13:32 Відповісти
- В мене законний вихідний, да (с)
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10.12.2021 13:37 Відповісти
Це зарплата за 95-й квартал 2021 року )))
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10.12.2021 13:38 Відповісти
При Порошенко, міністри,депутати ВР--одержували по 12-15 тисяч грн в місяць Вони самі пішли на це--бо більшість були не тільки фахівці а і патріоти. А зараз при владі зелений табун інородців який думає про своє ОСОБИСТЕ збагатчення Ну а лохам прихильникам 95 кварталу це подобається. В україні залишаться бідні пенсіонери, бандюки і пройдисвіті,та тупі і неосвідчені "особи"--Бо всі хто вміє працювати,має знання і розум--виїзжають за кордон. Це реальність,яку не хоче бачити "мудрий нарід".
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10.12.2021 13:45 Відповісти
Я буду драться за двоих! Нет, за четверых! Нет за двенадцать! Разрешите идти выполнять долг, есть сэр!(с)
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10.12.2021 13:45 Відповісти
Цензурных выражений нет....
Матюки и истерический хохот...
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10.12.2021 13:55 Відповісти
В бюджете на 2022 год заложен прожиточный минимум для пенсионеров на уровне 2000гр. Это всё, что надо знать об этой народной власти! Пир на костях голодных пенсов !!!
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10.12.2021 13:57 Відповісти
73% не в состоянии сделать выводы сравнивая их зарплаты и пенсии с зарплатой тех, кого они выбрали
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10.12.2021 14:48 Відповісти
Ипанулись от вседозволенности и безнаказанности!
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10.12.2021 14:29 Відповісти
В сказку попали !
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10.12.2021 14:30 Відповісти
Это ОНО еще не возглавило схематоз!
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10.12.2021 14:30 Відповісти
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10.12.2021 14:30 Відповісти
А шо такое? с чего вы так раздухарились? поорадуйтесь за чело.. пардон, за этого поца, у него окончилась эпоха бедности. Скоро и до вас очередь дойдёт. Главное ведите здоровый образ жизни, что бы дожить до своей очереди.
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10.12.2021 14:33 Відповісти
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10.12.2021 14:38 Відповісти
Да уж!!!! Упахались вы там УСЕ!!!!!!
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10.12.2021 14:38 Відповісти
Дык, на семечки и сигареты...
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10.12.2021 14:40 Відповісти
Дерьмократия тут бессильна . Без хунты в Украине делов не будет.
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10.12.2021 14:41 Відповісти
Ну а что вы все думали? Реформы дорогие! В нашем варианте : дорого есть, а вот собственно реформ нет
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10.12.2021 14:46 Відповісти
Прав зольдат- это наше украинское супер ******** - говорить , что ЗП сто долларов , а выписывать себе 100000 долларов за интенсивность. Он что сексом занимается интенсивно или отбойщиком херачит? Он интенсивно сидит , допускаю, что интенсивнее @издит языком. Где бы себе найти подобную работу. За подобную интенсивность мы все всегда будем бомжами. Нужно , исключительно важную службу трансбеспеки , поголовно кастрировать ( что бы уменьшился аппетит ) и разогнать.
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10.12.2021 14:47 Відповісти
Для простых украинцев эта свора скоро предложит....
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10.12.2021 14:57 Відповісти
откуда эти ублюдки берут такие термины для надбавок?
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10.12.2021 14:50 Відповісти
Путлер мечтает захватить украинское лизоблюдство и откармливать его ))))
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10.12.2021 14:55 Відповісти
донька, лейтенант ВСУ, УБД, учасник майдану 27 сотня, 2014-2016 волонтер, інвалід.
оклад 2400грн, вся зарплата, з всіма надбавками 13000 грн.
оберігає життя цього ...ідатаса, так як і інших, таких самих.
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10.12.2021 14:57 Відповісти
Кому ж це він так інтенсивно вилизував?
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10.12.2021 15:01 Відповісти
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10.12.2021 15:20 Відповісти
Інтенсивний покидьок...
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10.12.2021 15:22 Відповісти
Дуже ппродуктивно пердів. Неймвірно цінний кадр.
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10.12.2021 15:42 Відповісти
Тобто у якогось пересічного українця ЗП - мінімалка, тай й з тої ще податки забирають, щоб отакі от морди могли "інтенсивно працювати".
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10.12.2021 15:45 Відповісти
просто интересно...в 6 раз интенсивнее .. это как? даже круглосуточно и без выходных и то не получается....ну в смысле если вдуматься а не просто украсть у бюджета ( а потом нет денег на пенсии и военным)...с*ки зажравшиеся... хоть бы один вдавился...
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10.12.2021 16:27 Відповісти
 
 