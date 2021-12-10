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Байден (2313) НАТО (5098) перемовини (2482) Путін (21420) Bloomberg (147)

Деякі країни Східної Європи розкритикували пропозицію Байдена щодо перемовин із Росією, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Деякі країни Східної Європи розкритикували пропозицію Байдена щодо перемовин із Росією, - Bloomberg

Деякі східноєвропейські країни розкритикували ідею президента Сполучених Штатів Джо Байдена щодо зустрічі представників НАТО із Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомляє американське видання Bloomberg із посиланням на дипломата однієї з держав регіону, назва якої не уточнюється.

За словами дипломата, який зажадав лишитися анонімним, його уряд "розгніваний та шукає негайних роз’яснень щодо того, що саме планує президент Джо Байден".

Інший співрозмовник видання надав більше деталей. За його словами, занепокоєння країн східного регіону зосереджене на тому, "до яких поступок можуть призвести переговори з точки зору політичних гарантій і обмежень для свободи дій НАТО і його спроможності здійснювати операції".

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Як стверджують джерела журналістів, переговори з Росією дадуть президенту Володимиру Путіну шанс "розділяти й володарювати", посіявши розбрат між США та Європою або ж між членами Європейського Союзу. Ще один дипломат припустив, що варто дочекатися деталей щодо пропонованих перемов.

Раніше президент США Джо Байден повідомив, що планує 10 грудня оголосити про зустріч, у якій візьмуть участь представники Росії та "щонайменше чотирьох" основних союзників США по НАТО. Про які саме держави йдеться, він не уточнив.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив журналістам, до п’ятниці, 10 грудня, представники США та щонайменше чотирьох союзників по Альянсу мають намір оголосити про зустріч на високому рівні із делегацією Росії.
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Топ коментарі
+9
Саме країни Східної Європи розуміють що таке Московія , бо свого часу на власній шкурі відчули що таке "любовь братского русского народа " !!!)))
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10.12.2021 13:49
+4
Как всегда.. Есть " основные", а есть так.. "члены" Что то Байден не то сказал.. Мы то понимаем что он имел в виду Великобританию., Францию, Германию и Италию.. Так я предложу ему более подходящую группу _ Венгрия, Болгария, Греция ну и пускай будет та же Италия - вообще все пройдет как по маслу... Нужно что бы были подписанты Будапештского соглашения ( США, Великобритания) и страны восточной Европы - Польша, Литва, Румыния ... ( Эстония, Латвия, Словакия..) Подобными заявлениями США разваливают НАТО ..
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10.12.2021 13:49
+4
Хочется еще раз "посмотреть в глаза" долбодятлам, которые радовались, что в США пришел к власти бидон. Вы, лять, не понимаете, что леваки - это кабздец?
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10.12.2021 14:13
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Как всегда.. Есть " основные", а есть так.. "члены" Что то Байден не то сказал.. Мы то понимаем что он имел в виду Великобританию., Францию, Германию и Италию.. Так я предложу ему более подходящую группу _ Венгрия, Болгария, Греция ну и пускай будет та же Италия - вообще все пройдет как по маслу... Нужно что бы были подписанты Будапештского соглашения ( США, Великобритания) и страны восточной Европы - Польша, Литва, Румыния ... ( Эстония, Латвия, Словакия..) Подобными заявлениями США разваливают НАТО ..
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10.12.2021 13:49 Відповісти
США уже забили на НАТО и создали AUKUS( Альянс в сфере безопасности AUKUS, заключенный Австралией, США и Великобританией), куда все ресурсы пойдут.
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10.12.2021 14:23 Відповісти
Саме країни Східної Європи розуміють що таке Московія , бо свого часу на власній шкурі відчули що таке "любовь братского русского народа " !!!)))
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10.12.2021 13:49 Відповісти
судя по всему,у Байдена весь пыл,перешёл в маразм.
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10.12.2021 14:07 Відповісти
_Да падла это, псина кремля, уже всё совершенно ясно Ну может плуги ещё не догнали - ну так на то они и плуги.
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10.12.2021 16:19 Відповісти
Войска США вышедшие из Афгана надо где то пристроить...Украина лучший вариант...,премьер Британии тоже не против такого варианта...
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10.12.2021 14:10 Відповісти
Слова Байдена ,что воевать за Украину он не будет объясняются просто - нечем ему в случае чего в Европе воевать ,а контингент спешно выведенный из Афгана ещё надо переоснащать ,перевооружать и заново учить боевым действиям ,а не антипартизанской войнушке,поэтому США и кинули все свои броневички Талибану ,нигде кроме антипартизанских поездок между блокпостами в оккупированных районах их применить невозможно ,В первом же бою эти по сути джихад-пикапы переростки под смех противника просто сожгут ,так что тащить их назад в США и Европу было было без толку + этот хлам дешевле даже затраченного авиакеросина в случае их вывоза
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10.12.2021 17:39 Відповісти
У кого то есть иллюзии насчет Бидона? Вы дмаете, он в контрах с путиным? Щас!
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10.12.2021 14:12 Відповісти
Хочется еще раз "посмотреть в глаза" долбодятлам, которые радовались, что в США пришел к власти бидон. Вы, лять, не понимаете, что леваки - это кабздец?
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10.12.2021 14:13 Відповісти
А кто союзник РАБссии? ХАМАС Хездолла?или Армения с Белорашей Лукашеску?
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10.12.2021 14:13 Відповісти
Дед Бидон, пацан микрон ну и еще несколько подобных фриков, готовых "крепко жать руку и обнимать" ху..ла.
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11.12.2021 09:32 Відповісти
И кто это такой храбрый чтобы перечить Америке? Разгневан, потребовал разъяснений... и потребовал остаться анонимным... ну ясно.
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10.12.2021 14:13 Відповісти
Вот пусть страны Восточной Европы и покажут себя и продемонстрируют свой голос в принятии ключевых решений, а не ждут пока за них "порешают" и пойдут на очередные уступки распоясавшемуся бункерному сидельцу, который уже в тупую шантажирует всех ядерным оружием и "то ли нападу, то ли нет, то да, то нет". Вообще какое-то странное обсуждение непонятных вопросов честно говоря : Расися требует от всех безопасности, а то они наносят ядерные удары по ком-то, а вот насчёт той же безопасности всех соседей как-то молчок...
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10.12.2021 14:16 Відповісти
Байдена экономика первая в Мире 25 %...у Путлера 1,5% ..Байден отдаст мавзолейному мудаку свои 12 % и будет паритет...
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10.12.2021 14:16 Відповісти
А как тут некоторые на дементного Бидона молились!
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10.12.2021 14:18 Відповісти
Есть инфа что США испытали в пустыне Невада совершенно секретный истрибитель 6-го поколения...,кажуть глава Пентагона Ллойд Остин остался доволен результатами тестового полета...

Та брешуть американцы.. .круче РАБссиянско-индийского СУ-57 аналоГовнет...
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10.12.2021 14:22 Відповісти
Если самое приближенное лицо после телеф разговора ничего не может сказать о том доволен ли результатами зеленский, ссылаясь на ёперный театр с футболом, ТО это значит что Зеля был вообще не внастроении и ни с кем не хотел разговаривать. Да и по ходу самих переговоров он вполне мог увидеть доволен зеленский или нет, соскакивание с этого вопроса ведущей говорит о том что Ермак не хочет сам озвучивать провал переговоров. То есть то, что некоторые трезвомыслящие анлитики считают, что бидон требовал сдать Донбасс( пойти на уступки путину), это так и есть.
Зеленский Ермак пока думают как это преподнести украинцам, как проталкивать сдачу Донбасса выполняя минские соглашения по формуле штанмайера как этого потребовал Байден от Зеленского в ходе разговора.
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10.12.2021 15:36 Відповісти
это как понимать? блохи не довольны собакой? и да это прибалты, в гугле ищите, больше всех эстония возмущается
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10.12.2021 18:46 Відповісти
Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії. Треба ставити питання так : путлер має повернути Україні крим та донбас.Також путлер має вернути грузії абхазію , а молдові- придністровя.
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10.12.2021 19:32 Відповісти
 
 