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вакцина (3528) вчитель (319) Шкарлет (329)

Майже 97% українських вчителів вакциновано від COVID-19 хоча б однією дозою, - Шкарлет

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Майже 97% українських вчителів вакциновано від COVID-19 хоча б однією дозою, - Шкарлет

Понад 1 млн 143 тис. педагогічних працівників навчальних закладів або 95,7% їх загальної кількості отримали принаймні одну дозу вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19, а двома дозами вакциновано 88,4% педагогів, повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр написав у телеграмі. 

"Окремо хочу повідомити про ситуацію в школах. Понад 632 тисячі педагогів (96,9%) вакцинувалися повним або неповним циклом. Безперечним лідером стала Дніпропетровська область, в якій 98,1% працівників закладів загальної середньої освіти отримали обидві дози вакцини", - підкреслив Шкарлет.

Дистанційно, за його словами, продовжують працювати 164 заклади загальної середньої освіти (1,1% від загальної кількості), тобто на 251 менше, ніж 7 грудня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повний цикл вакцинації пройшли 90% працівників шкіл, - Міносвіти

Серед вихователів дитячих садків 95,9% працівників щеплено принаймні однією дозою вакцини, а повний цикл пройшли понад 87% освітян, повідомив міністр.

Найвищі показники щеплених двома дозами серед працівників освітньої галузі, за словами Шкарлета, у таких областях: Дніпропетровська - 95,2%, Черкаська - 94,5%, Сумська - 93,9%, Луганська - 93,7%, Донецька - 92 8%.

Також читайте: Повний цикл вакцинації пройшли 563 тис. вчителів, - Шкарлет
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Топ коментарі
+3
В колхозы когда то тоже вступали чиста добровольно...так пропаганда вещала...
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10.12.2021 14:07
+2
3% учителей: "Нас мало, но мы в тельняшках"
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10.12.2021 13:41
+1
На почему не знают, вполне себе:

Суд уперше відновив на роботі вчителя без COVID-щеплення
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10.12.2021 14:03
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3% учителей: "Нас мало, но мы в тельняшках"
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10.12.2021 13:41 Відповісти
«Незламнi»
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10.12.2021 14:38 Відповісти
Затяті антивакси подають в суди. Суди не знають, що з тим робити.
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10.12.2021 13:58 Відповісти
На почему не знают, вполне себе:

Суд уперше відновив на роботі вчителя без COVID-щеплення
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10.12.2021 14:03 Відповісти
Чернгова брехня на державному рівні(((
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10.12.2021 14:01 Відповісти
Чиста дабравольна, как тут один умник заявлял сегодня.
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10.12.2021 14:01 Відповісти
В колхозы когда то тоже вступали чиста добровольно...так пропаганда вещала...
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10.12.2021 14:07 Відповісти
 
 