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Путін не проґавить можливість напасти на Україну, якими б санкціями не погрожували, - євродепутат Террас

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Путін не проґавить можливість напасти на Україну, якими б санкціями не погрожували, - євродепутат Террас

Естонський депутат Європарламенту Ріхо Террас вважає, що президент Росії Володимир Путін не проґавить можливості напасти на Україну, хоч би якими санкціями йому загрожували.

Про це Террас заявив в ефірі Delfi, передає Цензор.НЕТ.

На його думку, Росія обрала сприятливий час для підготовки вторгнення: у Франції скоро вибори президента, у Німеччині відбувається зміна канцлера, а президент США, на думку депутата, не проявив себе з сильного боку.

"Бажання Росії нав'язати свій порядок денний сьогодні більше, ніж у попередні роки. Цьому передували довгі приготування. Ситуація також сприятлива. Франція перебуває у стані передвиборної боротьби, у Німеччині немає канцлера, президент США також не проявив себе сильно. Вже з літа Росія займається ескалацією в різних регіонах. У Європі, наприклад, зараз говорять про ціни на електроенергію, на яку також дуже явно вплинув Володимир Путін. В останні тижні в центрі уваги знаходиться Білорусь, і це теж було організовано з метою зміни архітектури безпеки ЄС під себе, тому що Путін вважає, що він може це зробити", — сказав Террас.

"Біля кордонів України явно йде підготовка до військової операції. Я не вірю – хоч би якими санкціями погрожували Путіну, – що він проґавить можливість вторгнутися до України. Моє внутрішнє почуття підказує, що гряде війна", – сказав Террас.

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На думку депутата, РФ має низку цілей в Україні, які вона сподівається досягти силою. Якщо Кремль знатиме, що втручання Заходу не буде, то 100 000 осіб на Донбасі явно націлені на з'єднання з тимчасово окупованим Кримом, вважає він.

"Можливо, своєю поведінкою останніх років Росія в якось навчила Захід. І війну в Грузії можна було передбачити за півроку до початку. Напад на Україну теж здавався чимось нереальним, але перші ознаки можна було помітити вже у грудні 2013 року. Тоді ми нічого не змогли з ними вдіяти. Мета Росії не обмежується ближнім зарубіжжям, вона хоче перебудувати всю архітектуру безпеки таким чином, щоб Росія мала вплив на своїх сусідів і мала буферну зону, щоб у країнах Балтії не було військової присутності ні НАТО, ні США", - пояснив він.

Террас вважає, що Путін хоче змінити архітектуру безпеки Європи під себе – щоб Росія мала вплив на сусідів, мала буферну зону, а в країнах Балтії не було військової присутності НАТО і США.
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Топ коментарі
+11
Кловану это расскажи.
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10.12.2021 13:51
+11
Лично мое мнение, что если ***** действительно нападет, то Украину сдадут и Европа схавает, как было в свое время у Гитляра. Ну а реальная 3я мировая начнется, только если он потом попрет на Пильшу, страну ЕС... Кстати с Польши именно все и началось, 1 сентября 1939
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10.12.2021 13:52
+9
правління ЗЕ-лоха - останній шанс для Путіна захопити Україну.

вікно можливостей скорочується у часу катастрофічно -
з "клієнта знімають гіпс, шеф всьо пропало...." !
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10.12.2021 13:53
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Кловану это расскажи.
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10.12.2021 13:51 Відповісти
Клован потеет маечку -

ему некогда
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10.12.2021 13:55 Відповісти
Лично мое мнение, что если ***** действительно нападет, то Украину сдадут и Европа схавает, как было в свое время у Гитляра. Ну а реальная 3я мировая начнется, только если он потом попрет на Пильшу, страну ЕС... Кстати с Польши именно все и началось, 1 сентября 1939
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10.12.2021 13:52 Відповісти
ИМХО, если ХЛо нападет войсками, то это будет блицкриг на неделю, с установлением ватного правительства в городах. Потом войска хла планируют быстро свалить на рф, что бы нато не успело зареагировать.
Задача для патриотов- недать войскам хла быстро свалить на рф ..
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10.12.2021 14:15 Відповісти
нужно оценить вероятность: после запуска сп2 и устранения косяков в его тестовой эксплуатации, ***** есть смысл пойти в наглую и напасть только с целью полностью разрушить газотранспортную систему Украины. отключат ли потом сп2, как все щас угрожают, сев всей европой на приличную мель?
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10.12.2021 14:31 Відповісти
Тоесть, тут на территории суверенного государства Украина будут убивать людей, а гейропейцы будут смотреть, выражать обеспокоенность и дальше покупать газ и нефть по трубам?
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10.12.2021 14:35 Відповісти
печалько, но так и будет. они сами уже практически полностью, загнали себя в ловушку по путях поставки газа и нехти и её осталось только захлопнуть. нынешнее поколение европейских руководяг, ***** скупил пачками, в годы жирных нулевых. теперь платежом своих обеспокоенностей они и красят эти свои долги. убивать то будут людей не в их государствах. а то чем это грозит им завтра, сегодня они не думают.
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10.12.2021 14:44 Відповісти
почему все сбрасывают со счетов вопрос-- а что будет когда Путина не станет???? что есть точные данные что он проживет 100-120 лет??? нет такого... так почему Путин путин ..тут вопрос что думают в Небесной Канцелярии на сей счет?!
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10.12.2021 14:45 Відповісти
Тому скидають що "лєнін сєгда маладой " (( здохне один ху@ло , кацапи оберуть собі іншого ; "для них усіх " Крим нє бутєрброд"
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10.12.2021 15:10 Відповісти
На Польшу пуйло не попрёт никогда.
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10.12.2021 15:40 Відповісти
Какой же ты болван... На Польшу они напали ещё до Украины, в 2010!
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10.12.2021 17:10 Відповісти
правління ЗЕ-лоха - останній шанс для Путіна захопити Україну.

вікно можливостей скорочується у часу катастрофічно -
з "клієнта знімають гіпс, шеф всьо пропало...." !
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10.12.2021 13:53 Відповісти
Зараз не 14 рік. Поїзд вже пішов.
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10.12.2021 13:57 Відповісти
В северний паток вкладено надто багато...не панікуйте
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10.12.2021 13:57 Відповісти
СП2 ничто,по сравнению с НАТО и водой в Крым.
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10.12.2021 14:25 Відповісти
Для кого нішто? Для вас? Ви скільки грошей вклали в сп2? А є тєла прібліжонньіє які вклали невообразимі суми і тепер хочуть мати профііт! А крим і крисчани їм до лампочки зі своїми проблемами...якось так
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10.12.2021 14:29 Відповісти
без воды Крым лет через 10-ть упадет к ногам Украины сухим листиком
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10.12.2021 15:28 Відповісти
Крим впаде і це правда, крисчани будують вихзджати, але головне їх до нас не брати, щоб не зробили і тут Крим. Хай їдуть на Московію, десь за Урал, бо на Москві поселилися узбеки, таждики і чеченці і то їх столиця, для них її побудували хани орди.
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10.12.2021 16:04 Відповісти
Ясен перец, что желание есть! Смотрит на нашего верховного уклониста, а тот - то в тренажёрке, то под кайфом, то на днюхе ......
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10.12.2021 13:58 Відповісти
У путина - ***** ,была возможность в 14-15 годах ,он попробовал ,но получив по рылу ,решил ну его нах а теперешние понты это всего лишь понты для дурачков на Западе и ВСЁ .
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10.12.2021 14:04 Відповісти
Не читай советских газет и не смотри ватных мультиков гиперзвук у них только в парашах на дворе ,когда они просераются ...
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10.12.2021 14:50 Відповісти
у україни слабие позиции,єто как сказать, сдача ураїни штатамі,автоматично дозволить китаю зайти в тайвань, шо автоматично сдвинет штати с позиции №1 в мире в угоду китаю.....
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10.12.2021 15:48 Відповісти
ага у них и танк армата с сортиром є и истребители 5 поколения....
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10.12.2021 15:43 Відповісти
Бені МАY vже літаки приготyvаv на Mальдіvи для Зелені на кінець грyдня, так шо оsь так готyютьsя vоюvати, а 73% барніv vиборціv кинyть
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10.12.2021 14:31 Відповісти
Мне кажется что цель Путина не оккупировать всю Украину ( это ведь огромная территория) и на широкомасшабную оккупацию у России не хватит ни людей ни средств, я уже молчу о партизанском движении которое будет очень активным. Главная цель чтобы к власти в стране пришли проросийские силы вроде ОПСЖ и сформировали парламентское большинство... В принципе это реально, если учесть что 73 процента голосовавших за Зе, за Пороха голосовать не будут ниприкаких обстоятельствах, есть большая вероятность, что вся эта огромная электоральная масса в случае открытой войны с Россией перейдет к ОПСЖ, которые будут выступать под лозунгом " Главное прекратить войну, любыми переговорами, перестаньте стрелять" и т.д................. Только Порох может это остановить, но у него мало электорального ресурса и просто огроменный антирейтинг....................
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10.12.2021 14:44 Відповісти
Если бы путя напал,то это было хорошо. Это разрушит расию. И завершит тягомотину с Донбассом. Я думаю,что Украина выстоит и сама потом анексирует дополнительные территории в качестве компенсации. Весь мир будет помогать. А Китай предаст расию ради своих земельных интересов.
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10.12.2021 14:45 Відповісти
Треба як завжди розглядати найгірший сценарій і робити планування щодо нього.
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10.12.2021 14:58 Відповісти
Лично мое мнение, так уже задрали своим"путин нападьот", скорее всего зебуба с пуйлом договоряться пострелять и под шумок введут и там и тут военное положение, а то быдло не хочет процедуру принимать
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10.12.2021 15:51 Відповісти
Спасти Украину может только демонтаж олигархии и демократизация. Чтобы народ, который более 90% проголосовал за независимость чувствовал себя хозяином в своей стране.

Начинать надо с того, чтобы у нас выборы стали демократическими вместо олигархических.
Что для этого нужно сделать я не раз писал в комментариях ранее.

А пока хозяйничают выродки олигархи и их ставленники.
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10.12.2021 16:46 Відповісти
 
 