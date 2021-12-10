Путін не проґавить можливість напасти на Україну, якими б санкціями не погрожували, - євродепутат Террас
Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном
Естонський депутат Європарламенту Ріхо Террас вважає, що президент Росії Володимир Путін не проґавить можливості напасти на Україну, хоч би якими санкціями йому загрожували.
Про це Террас заявив в ефірі Delfi, передає Цензор.НЕТ.
На його думку, Росія обрала сприятливий час для підготовки вторгнення: у Франції скоро вибори президента, у Німеччині відбувається зміна канцлера, а президент США, на думку депутата, не проявив себе з сильного боку.
"Бажання Росії нав'язати свій порядок денний сьогодні більше, ніж у попередні роки. Цьому передували довгі приготування. Ситуація також сприятлива. Франція перебуває у стані передвиборної боротьби, у Німеччині немає канцлера, президент США також не проявив себе сильно. Вже з літа Росія займається ескалацією в різних регіонах. У Європі, наприклад, зараз говорять про ціни на електроенергію, на яку також дуже явно вплинув Володимир Путін. В останні тижні в центрі уваги знаходиться Білорусь, і це теж було організовано з метою зміни архітектури безпеки ЄС під себе, тому що Путін вважає, що він може це зробити", — сказав Террас.
"Біля кордонів України явно йде підготовка до військової операції. Я не вірю – хоч би якими санкціями погрожували Путіну, – що він проґавить можливість вторгнутися до України. Моє внутрішнє почуття підказує, що гряде війна", – сказав Террас.
На думку депутата, РФ має низку цілей в Україні, які вона сподівається досягти силою. Якщо Кремль знатиме, що втручання Заходу не буде, то 100 000 осіб на Донбасі явно націлені на з'єднання з тимчасово окупованим Кримом, вважає він.
"Можливо, своєю поведінкою останніх років Росія в якось навчила Захід. І війну в Грузії можна було передбачити за півроку до початку. Напад на Україну теж здавався чимось нереальним, але перші ознаки можна було помітити вже у грудні 2013 року. Тоді ми нічого не змогли з ними вдіяти. Мета Росії не обмежується ближнім зарубіжжям, вона хоче перебудувати всю архітектуру безпеки таким чином, щоб Росія мала вплив на своїх сусідів і мала буферну зону, щоб у країнах Балтії не було військової присутності ні НАТО, ні США", - пояснив він.
Террас вважає, що Путін хоче змінити архітектуру безпеки Європи під себе – щоб Росія мала вплив на сусідів, мала буферну зону, а в країнах Балтії не було військової присутності НАТО і США.
Будь ласка, зачекайте...
ему некогда
Задача для патриотов- недать войскам хла быстро свалить на рф ..
вікно можливостей скорочується у часу катастрофічно -
з "клієнта знімають гіпс, шеф всьо пропало...." !
Начинать надо с того, чтобы у нас выборы стали демократическими вместо олигархических.
Что для этого нужно сделать я не раз писал в комментариях ранее.
А пока хозяйничают выродки олигархи и их ставленники.