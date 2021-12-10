Без допомоги Заходу Україна не вистоїть проти повномасштабного вторгнення Росії, - начальник ГУР Буданов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що якщо Росія все ж наважиться на вторгнення в Україну, то ЗСУ не зможуть без допомоги Заходу відбити наступ.
Про це він заявив в коментарі The New York Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Зеркало тижня".
За його словами, наразі ресурсів наших збройних сил вистачає для ведення окопної війни, проте цього замало для відбиття вторгнення по усіх напрямках.
"На жаль, на даному етапі Україні потрібно бути об'єктивною. Якщо розпочнеться повномасштабне вторгнення Росії, у нас буде недостатньо військових ресурсів для його відбиття без підтримки західних сил", – сказав генерал ГУР МО.
Буданов зазначив, якщо ймовірне вторгнення дійсно розпочнеться з авіаударів та ракетного обстрілу по складах боєприпасів, штабам та військам, то ЗСУ будуть виведені з ладу дуже швидко, а керівництво втратить можливість комунікації та не зможе постачати фронт. В такій ситуації театр воєнних дій може лягти на командирів на місцях.
"Вони триматимуться, поки є патрони. Вони зможуть використати все, що під рукою. Але, повірте, без перекидання резервів (там) не зможе вистояти жодна армія у світі", – резюмував Буданов.
Будь ласка, зачекайте...
- щирі співчуття;
- найкращі побажання;
- глибока стурбованість;
- ще глибша занепокоєність;
- ще вдвічі глибше обурення тощо.
Тому потаємні шляхи для героїчного відступу Гівнокомандувача з кодлом варто про всяк випадок і розвідати.
Чи мо вже справився?
-а вообще, что ты мелешь, сепар? Какая агрессия Украины? Против кого? Против Украины? Где вас дебилов делают?
-вот дебилы, сами себе врут, и как-то умудряются верить в собственную же противоположную друг другу брехню. То у них, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия и тд, из "штанов выпрыгивает, чтобы помочь Украине", то они оказываются хотят отхватить часть Украины))
Шизофрения зашкаливает...
Начинать надо с того, чтобы у нас выборы стали демократическими вместо олигархических.
Что для этого нужно сделать я не раз писал в комментариях ранее.
А пока хозяйничают выродки олигархи и их ставленники и подставляют Украину внешнему врагу.
- вот же кацы, сначала угрожают всех побить. А дело заканчивается тем, что морды только друг-другу бьют в итоге, стоя в очередях за синими(из-за просрочки), как их рожи, "ножками Буша" , великодушно скинутыми им "ненавистными американцами", чтоб тупа перестали умирать от голода)))
Если мозги найдутся у президента и начальников.
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
Звісно ж ,це перше що кацапи зроблять , і не треба бути геніальним стратегом ,щоб це зрозуміти . Вони чудово знають де ті склади і штаби . От тому зброю і ********** потрібно розосередити по всій країні ,, замість( наприклад) 10 великих складів , створити 1000 невеликих . Те саме з військами ( ос ), зі штабами і т.д.
Зараз потрібно приділити максимум уваги - територіальній обороні ,, треба готувати країну до партизанської війни . А тут вже кацапам не допоможуть ніякі ракети , бо їх банально -не вистачить на всю територію України . .
Зразу видно "слуга олігарха"!
других, кроме чмошников, как сама Зеля, сейчас наверху стараются не держать... у хйла большая надежда на "зелиных реалистов-уклонистов"
Саботажник и паникер Буданов предлагает сдаться на милость врага?