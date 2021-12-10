Паління, коротке замикання, необережне поводження з вогнем: В ДСНС назвали основні причини пожеж за 2021 рік. ІНФОГРАФІКА

З початку року в Україні сталося майже 26 тисяч пожеж у будинках та спорудах житлового призначення, внаслідок яких загинуло понад 1 тис. 500 людей, з яких більше 30 дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це заявив начальник Відділу профілактичної роботи Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України Олександр Чекригін.

Серед основних причин пожеж: порушення правил улаштування та експлуатації електрообладнання, порушення правил влаштування та експлуатації пічного опалення, а також необережне поводження з вогнем.

Зазначається, що найчастіше у помешканнях громадян виникають займання через перенавантаження електромережі, використання подовжувачів, зокрема саморобних, а також через недогляд за піччю у разі обігрівання будівель за допомогою пічного опалення.

"Дуже часто пожежі у приватному секторі виникають саме через те, що печі вчасно не обслуговуються та не очищуються", - наголосив Чекригін і додав, що категорично не можна залишати дітей самих у будинку із піччю, яка працює.

Він нагадав основні дії у разі пожежі, закликав вчасно повідомляти про займання за номером "101" та порадив мати вогнегасник у кожній родині.

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