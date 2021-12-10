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Паління, коротке замикання, необережне поводження з вогнем: В ДСНС назвали основні причини пожеж за 2021 рік. ІНФОГРАФІКА

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Паління, коротке замикання, необережне поводження з вогнем: В ДСНС назвали основні причини пожеж за 2021 рік. ІНФОГРАФІКА

З початку року в Україні сталося майже 26 тисяч пожеж у будинках та спорудах житлового призначення, внаслідок яких загинуло понад 1 тис. 500 людей, з яких більше 30 дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це заявив начальник Відділу профілактичної роботи Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України Олександр Чекригін.

Серед основних причин пожеж: порушення правил улаштування та експлуатації електрообладнання, порушення правил влаштування та експлуатації пічного опалення, а також необережне поводження з вогнем.

Зазначається, що найчастіше у помешканнях громадян виникають займання через перенавантаження електромережі, використання подовжувачів, зокрема саморобних, а також через недогляд за піччю у разі обігрівання будівель за допомогою пічного опалення.

"Дуже часто пожежі у приватному секторі виникають саме через те, що печі вчасно не обслуговуються та не очищуються", - наголосив Чекригін і додав, що категорично не можна залишати дітей самих у будинку із піччю, яка працює.

Він нагадав основні дії у разі пожежі, закликав вчасно повідомляти про займання за номером "101" та порадив мати вогнегасник у кожній родині.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Четверо дітей та двоє дорослих загинули, ймовірно, внаслідок отруєння чадним газом на Вінниччині, - ДСНС. ФОТО (оновлено)

Паління, коротке замикання, необережне поводження з вогнем: В ДСНС назвали основні причини пожеж за 2021 рік 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Ну да, тарифы то не снижаются, энергоносители дорого стоят, вот люди и топят дровами и самопальными электроприборами, а ведь кто-то абещаль снизить тарифы на тепло в два раза и даже нашли цикаве ришення, но потом протеряли:
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10.12.2021 14:06 Відповісти
Куряги обратите внимание на количество пожаров по вине курильщиков и делайте выводы.
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10.12.2021 14:16 Відповісти
 
 