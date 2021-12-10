Столтенберг переконаний, що варто продовжувати переговори в нормандському форматі щодо Донбасу: Діалог важливий, коли напруженість висока

Північноатлантичний альянс (НАТО) виступає за продовження переговорів у нормандському форматі щодо Донбасу, особливо на тлі напруженості на українському кордоні.

Про це повідомив на пресконференції з міністром закордонних справ Франції Жаном Івом Ле-Дріаном генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, на зустрічі з французьким міністром обговорювалася концентрація сил Росії біля кордонів України, яка створює напруженість. Він також виступив на підтримку всіх зусиль з підготовки зустрічі в нормандському форматі.

"Ця криза потребує політичного та дипломатичного вирішення. Тож ми вітаємо діалог президента США Джо Байдена та президента Путіна, а також зусилля зібрати нову зустріч у "нормандському форматі", - сказав він.

"Оскільки діалог набуває особливого значення в ситуації, коли напруженість особливо висока", - додав Столтенберг.

"Наша пропозиція провадити змістовний діалог у рамках Ради НАТО-Росія все ще дійсна", - продовжив він.

Також він знову закликав Росію докласти зусиль для деескалації ситуації на кордоні з Україною.

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