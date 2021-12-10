Столтенберг переконаний, що варто продовжувати переговори в нормандському форматі щодо Донбасу: Діалог важливий, коли напруженість висока
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Північноатлантичний альянс (НАТО) виступає за продовження переговорів у нормандському форматі щодо Донбасу, особливо на тлі напруженості на українському кордоні.
Про це повідомив на пресконференції з міністром закордонних справ Франції Жаном Івом Ле-Дріаном генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, на зустрічі з французьким міністром обговорювалася концентрація сил Росії біля кордонів України, яка створює напруженість. Він також виступив на підтримку всіх зусиль з підготовки зустрічі в нормандському форматі.
"Ця криза потребує політичного та дипломатичного вирішення. Тож ми вітаємо діалог президента США Джо Байдена та президента Путіна, а також зусилля зібрати нову зустріч у "нормандському форматі", - сказав він.
"Оскільки діалог набуває особливого значення в ситуації, коли напруженість особливо висока", - додав Столтенберг.
"Наша пропозиція провадити змістовний діалог у рамках Ради НАТО-Росія все ще дійсна", - продовжив він.
Також він знову закликав Росію докласти зусиль для деескалації ситуації на кордоні з Україною.
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Гэбэшные бандиты во главе с ботоксным вурдалаком, обитающим за глухими стенами на кладбище в центре столицы Северного Гондураса, держат в страхе и тоталитарном оболванивании шовинистической, ксенофобской пропагандой собственное подопытное население, но у них руки чешутся навязать такую же стадно-холуйскую модель устройства общества и государства, как у себя, другим странам, при которой население - это отлизывающее у кремлёвских гэбэшных бандитов со стадным причмокиванием блеющее стадо. Северный Гондурас с ботоксным фюрером Путлером - это полубандитское государство, правители которого - это как правило свора отмороженных шовинистов, и именно такая идеология наиболее популярна у валенкообразного электората, оболваненного веками насилия и тоталитарной пропаганды. Валенки воспринимают спорадическое насилие своих правителей в отношении других народов с фашистским удовольствием
Всякие там минские, нормандские и др , - это мелочь!