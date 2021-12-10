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Столтенберг переконаний, що варто продовжувати переговори в нормандському форматі щодо Донбасу: Діалог важливий, коли напруженість висока

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Столтенберг переконаний, що варто продовжувати переговори в нормандському форматі щодо Донбасу: Діалог важливий, коли напруженість висока

Північноатлантичний альянс (НАТО) виступає за продовження переговорів у нормандському форматі щодо Донбасу, особливо на тлі напруженості на українському кордоні.

Про це повідомив на пресконференції з міністром закордонних справ Франції Жаном Івом Ле-Дріаном генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

За його словами, на зустрічі з французьким міністром обговорювалася концентрація сил Росії біля кордонів України, яка створює напруженість. Він також виступив на підтримку всіх зусиль з підготовки зустрічі в нормандському форматі.

"Ця криза потребує політичного та дипломатичного вирішення. Тож ми вітаємо діалог президента США Джо Байдена та президента Путіна, а також зусилля зібрати нову зустріч у "нормандському форматі", - сказав він.

"Оскільки діалог набуває особливого значення в ситуації, коли напруженість особливо висока", - додав Столтенберг.

"Наша пропозиція провадити змістовний діалог у рамках Ради НАТО-Росія все ще дійсна", - продовжив він.

Також він знову закликав Росію докласти зусиль для деескалації ситуації на кордоні з Україною.

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Автор: Ірина Дашківська
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Нет ,надо не переговоры вести а вести в Украину современные виды ракетного вооружения нескончаемый потоком а когда уже не будет места то можно будет и поговорить ...
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10.12.2021 14:17 Відповісти
Украина, Прибалтика, Молдова, Грузия сейчас на передовой в борьбе со злобным врагом человечества - с фашистской путинской Россией.
Гэбэшные бандиты во главе с ботоксным вурдалаком, обитающим за глухими стенами на кладбище в центре столицы Северного Гондураса, держат в страхе и тоталитарном оболванивании шовинистической, ксенофобской пропагандой собственное подопытное население, но у них руки чешутся навязать такую же стадно-холуйскую модель устройства общества и государства, как у себя, другим странам, при которой население - это отлизывающее у кремлёвских гэбэшных бандитов со стадным причмокиванием блеющее стадо. Северный Гондурас с ботоксным фюрером Путлером - это полубандитское государство, правители которого - это как правило свора отмороженных шовинистов, и именно такая идеология наиболее популярна у валенкообразного электората, оболваненного веками насилия и тоталитарной пропаганды. Валенки воспринимают спорадическое насилие своих правителей в отношении других народов с фашистским удовольствием
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10.12.2021 15:24 Відповісти
Сначала будапештсткие договоренности надо выполнять ..
Всякие там минские, нормандские и др , - это мелочь!
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10.12.2021 14:20 Відповісти
Какой диалог возможен с тем, кто хочет только твоей смерти? По разумному, это не диалог а отстрочка боя, который все равно будет. Нужно только выиграть время что-бы лучше подготовится к нему!!!
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10.12.2021 15:26 Відповісти
"Оскільки діалог набуває особливого значення в ситуації, коли напруженість особливо висока", - додав Столтенберг. НАТО самоусувається і ця заява Столтенберга дає зрозуміти, що і дальше війна в Україні буде продовжуватися адже нею повинні займатися ті,котрі її в 2014 році створили в Мінську-Німці,французи і рашисти
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10.12.2021 15:44 Відповісти
 
 