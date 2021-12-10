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Новини Події Санкції проти Росії
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В оточенні Зеленського вважають можливі санкції США в разі наступу Росії марними, - CNN

Новини Цензор.НЕТ Події

В оточенні Зеленського вважають можливі санкції США в разі наступу Росії марними, - CNN

В оточенні президента Володимира Зеленського вважають, що санкції, які США планують запровадити у разі російського наступу, будуть марними.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє СNN з посиланням на неназваного радника глави української держави.

Співрозмовник телеканалу заявив, що запровадження санкцій після вторгнення Росії було б марним.

"Київ вважає, що будь-які можливі санкції у разі вторгнення Путіна вже враховані Москвою і забезпечують практично нульове стримання", - додав він.

Втім жорсткі санкції можуть спрацювати, якщо будуть введені заздалегідь, щоб змусити Росію відступити, переконаний він.

Також читайте: Росія підготувалась до вторгнення і інтенсивних бойових дій в Україні, – CNN
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Топ коментарі
+20
Нет, диагноз - это посадить ущербное и тупое существо в кресло президента и рассчитывать на то, что жизнь станет лучше. Вот это диагноз. А все остальное...не отменят.
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10.12.2021 14:26
+15
Ты хоть новость читало?
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10.12.2021 14:21
+13
Санкции, зебобики, не отменят. Как бы вы не старались.
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10.12.2021 14:20
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Санкции, зебобики, не отменят. Как бы вы не старались.
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10.12.2021 14:20 Відповісти
Ты хоть новость читало?
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10.12.2021 14:21 Відповісти
Все-равно не отменят.
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10.12.2021 14:22 Відповісти
Ясно - это диагноз
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10.12.2021 14:23 Відповісти
Нет, диагноз - это посадить ущербное и тупое существо в кресло президента и рассчитывать на то, что жизнь станет лучше. Вот это диагноз. А все остальное...не отменят.
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10.12.2021 14:26 Відповісти
Понятно, прочитать всего навсего ЧЕТЫРЕ (4) предложения в статье или по крайней мере обратить внимание на последний абзац - это для тебя очень сложно, но рассуждать кого/куда/как посадить для таких как ты норма
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10.12.2021 14:28 Відповісти
Господи, какой кошмар... Какое "заздалегіть", если санкции введены уже много лет назад и по мере того, как проходит время они только ужесточаются?
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10.12.2021 14:32 Відповісти
Ты можешь молится любому богу, но санкции просят ввести те что еще НЕ введены до агрессии - это по твоему плохо?
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10.12.2021 14:34 Відповісти
Никто не будет делать резких движений(включая Путина). А значит и санкций, которых еще не было, также не будет.
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10.12.2021 14:37 Відповісти
Т.е. теперь ты против, а не тот фрукт что давал интервью?
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10.12.2021 14:38 Відповісти
я за санкции, в любом виде. И они помогают и будут помогать стабилизировать ситуацию до, во время и после...Но и героически требовать их введения "до того как" тоже не стоит, поскольку выглядит это все крайне глупо в контексте того, что та же свора зеленского вполне нормально видала в гробу тот факт, что торговать с Россией - плохо.
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10.12.2021 14:43 Відповісти
Это не требование, а предложение/предположение
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10.12.2021 14:53 Відповісти
обожаю мнение всяких проплаченных лекспертов.... выпустили на арену тузика..тяв тяв...
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10.12.2021 14:58 Відповісти
Что ты такое несешь...
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10.12.2021 15:05 Відповісти
Да это неважно. Ситуация такова, что любое предложение, исходящее от зеленского, будет отвергаться сразу. Решаться все будет другими. В такой ситуации не стоит раздуваться пытаясь сделать себя больше и страшнее, поскольку все и так понимают, с чем имеют дело.
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10.12.2021 15:11 Відповісти
Хм..забавно. Т.е. какой то советник дал интервью CNN, что было бы не плохо ввести санкции до агрессии РФ, после чего в итоге, как минимум президент США должен был обдумать это после прочтения в СМИ и... Смешно это звучит, особенно от человека, который в начале то даже и статью не прочитал полностью.
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10.12.2021 15:16 Відповісти
Это нормально. Половина порохоботов не читала текст минских соглашений, но точно знает, что в них гетьманом заложена перемога.)) И даже когда ему выкладываешь этот текст, где дословно говорится о требовании изменения конституции, порохобот говорит, что изменений не требуется.))
Они зомби. У них мозг вынули, прополоскали в тазике с отбеливателем и вложили обратно.))
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10.12.2021 15:28 Відповісти
********, скажи своему *****, что Украина изменять, ни себе, ни конституцию не будет. Пусть оно у вас там обнуляет
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10.12.2021 15:56 Відповісти
Твой мозг так в тазике и оставили.))
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10.12.2021 16:01 Відповісти
Ну у тебя горловское вообще отсутствует
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10.12.2021 16:05 Відповісти
Вонючая русня и моск, вещи не совместимие.
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10.12.2021 17:13 Відповісти
С руснёй всё давно понятно. Видишь- стреляй.
Мы о порохоботах сейчас. Вроде наши, но все какие-то е.анутые.
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10.12.2021 17:20 Відповісти
Но все же по сравнению с зебілами, они гении и провидці!
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10.12.2021 17:22 Відповісти
Санкції введені зазделегідь. Хто проти?
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10.12.2021 14:22 Відповісти
***** санкции как мертвому припарка, даже на пользу, он сам так не раз говорил
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10.12.2021 14:21 Відповісти
Это не так ,те санкции которые заявлены множат ******** на ноль буквально за пару месяцев а поток гробов с ватой прибьют окончательно .
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10.12.2021 14:22 Відповісти
Трупов русяк будет много, но не гробов. Они будут просто считаться безвести пропавшими, а родственники будут надеяться на чудо. Вот и все
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10.12.2021 14:29 Відповісти
Точно. В канаве будут гнить, пока собаки не растащат. расеюшка всегда ценила своих "героев".
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10.12.2021 14:41 Відповісти
+ 100

в рашці не буде ніякої статистики по загиблих і навіть ніяких могилок як під час Афгану в СССР!

******* рашка більш людожерний режим навіть у порівнянні із СССР
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10.12.2021 14:46 Відповісти
А що можливо очікувати від цього кубла кремлівських гнид !!!)))
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10.12.2021 14:23 Відповісти
Співрозмовник телеканалу, це хто? Портнов?
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10.12.2021 14:24 Відповісти
Портнов просит ввести санкций уже прямо сейчас (до агрессии), а не ждать начала? Ты из какой реальности?
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10.12.2021 14:26 Відповісти
А що заважає портнову діятив стилі Тягнибока?
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10.12.2021 18:52 Відповісти
Ну это правильное понимание.....наконец то.
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10.12.2021 14:26 Відповісти
В оточенни Зеленского слишком много болтают, раз это попадет на страницы CNN. НеЛохи там просто плодятся...
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10.12.2021 14:27 Відповісти
Читать дальше заголовка статьи не учили?
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10.12.2021 14:31 Відповісти
Не надо считать себя умным и при этом давать ГЛУПЫЕ замечания)
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10.12.2021 14:44 Відповісти
Вони просто дебіли, чи реально цинічні кацапські тварюки?
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10.12.2021 14:27 Відповісти
Новость прочитать полностью не судьба, только заголовки читаешь?
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10.12.2021 14:30 Відповісти
Конечно кацапские, но при этом еще и дебилы.
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10.12.2021 14:54 Відповісти
Если это правда, то можно считать, что в ОП имеется хоть один здравомыслящий человек!
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10.12.2021 14:41 Відповісти
краще подумали б про санкії проти них самих
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10.12.2021 14:45 Відповісти
Зеленский не воин.Он боится.
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10.12.2021 14:52 Відповісти
добривечір, друзі і ті, хто заздрить!
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10.12.2021 14:52 Відповісти
Ну и что? Правильно считают. Об "адских" санкциях уже стыдливо забыли. СП-2, несмотря на все сопли, достроили. Список "близких к телу" бизнесменов, который больше года собирали, а потом оказалось, что тупо переписали из Форбса, уже тем более все забыли. И о каких тогда "санкциях" речь? СВИФТом пугать сердобольных бабушек? Так Рашка уже давно подготовилась, так как не сидела на месте прилипая жопой к стулу, а действовала, и не надеялась на чудо. А отказываться от нефти и газа в Европе никто не собирается. Вот вам и "санкции", только в реальности, а не в качестве лозунгов и хотелок. Поэтому выход только в размещении в Украине американских войск, хотя-бы до подыхания бункерного, а потом будет видно. Иначе никак. Никакие одеяла, пайки, Хаммеры и даже Джэвелины не помогут
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10.12.2021 14:55 Відповісти
Вам же официально заявили,аиериканцы не будут воевать за Украину и совершенно правильно. В остальном согласен.
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10.12.2021 15:15 Відповісти
Вы 2 дурачка за одним столом сидите))) а ***** ваше обсирается от санкций, для бабушек)
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10.12.2021 16:00 Відповісти
Тут я согласен, все санкции которые не затрагивают экспорт газа и нефти из России, санкциями назвать нельзя..., это унылая дрочь, которая не работает.... то что называется санкциями Запад ввел против Ирана и Венесуэлы...
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10.12.2021 15:01 Відповісти
CNN известный фейкомет. Я бы не стал им доверять.
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10.12.2021 15:01 Відповісти
Клоуні повторили ранее озвученные по этому вопросу тезисы Порошенко.
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10.12.2021 15:02 Відповісти
Санкции должны включать визовый режим, отключение от всех платежных систем, запрет на пролет, проход, и проезд военных территориальными водами и блокирование всех контрактов - тогда возможно что-то там в головах этих пабэдителей прояснится
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10.12.2021 15:06 Відповісти
Ну тут в чем-то с этими олухами можно согласиться
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10.12.2021 15:23 Відповісти
Давайте почнемо з того, що оточення Зеленського, включаючи самого Зеленського, то є зброд дурнуватих невігласів , яких через дурість наших українських виборців помилково зі сцени занесло на вершини державної влади в Україні, де вони навчились тільки гроші з держ бюджету красти і більше ні на що не здатні.
Війна то є дуже не дешеве задоволення Путін дуріє поки барель нафти в ціні доходить до 60-80 доларів. Так от якщо під санкціями США мається на увазі повне ембарго( тобто заборона ) на продаж Росією нафти то для Путіна це далеко не все рівно. А Байдена може зробити йому такий подарунок. Так от. Якщо Путін буде знати що ні одного бареля нафти на світових ринках в нього більше ніхто не купить, то я не думаю що він наважиться на когось нападати. Я думаю що така ж ситуація і по газу. Повне ембарго на продаж газу. Ну про Свіфт я вже мовчу. Якщо Байден під час відео конференції з Путіним виклав йому саме таку перспективу то тут війна закінчується не почавшись. Також мова могла йти про так званий золотий трильйон. Тобто арешт рахунків Путіна і його банди по всьому світу. Я думаю фінансовій розвідці США номера цих рахунків, і суми які там знаходяться давно відомі і вони їх відстежують. Одним словом. В президента США в розпорядженні є багато важелів щоб поставити Путіна на місце.
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10.12.2021 15:25 Відповісти
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10.12.2021 15:30 Відповісти
Войны не будет...потрындят и засохнут...
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10.12.2021 15:31 Відповісти
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10.12.2021 15:32 Відповісти
да, конструктивная позиция..., особенно, если учесть, что в окружении зеленского месяц не замечали никаких угроз со стороны раши, никакого скупчення войск у границ, вообще ничего..., в окружении зеленского одна надежда на то, чтобы удачно сдаться и получить с этого неплохой плюсик в офшоры...
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10.12.2021 15:33 Відповісти
Конечно санкции не помогут, равно как и любое иностранное оружие. И вообще, на нас и нападать нет смысла - друг друга сами переклюём.
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10.12.2021 15:36 Відповісти
"рашистські кроти" із ОП в курсі про справи рашистсько- окупаційного їхнього роботодавця
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10.12.2021 15:39 Відповісти
Абсолютно здравое мнение. С 2014 года Запад только реагирует постфактум на действия кремля. Реагирует вяло и неохотно. На упреждение не делается ничего. И наоборот строятся разные потоки...
В случае начала широкомасштабного вторжения счёт времени пойдёт на дни и часы, а для полного эффекта от даже очень серьёзных санкций нужны месяцы, если не годы. В один момент жрачка из супермаркетов в рахе не пропадёт и свет отключать не начнут. Пока до этого дойдёт, х.йло может уже поделить население Украины на два.
Бить санкциями нужно на упреждение, а потом выставлять кремлю чёткий перечень условий для их снятия. Если бы это было сделано в 2014 году, давно бы всё закончилось.
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10.12.2021 15:46 Відповісти
Тату, у нас є родич багатий за кордоном ? А можна я до нього звернуся за допомогою- матеріальною, наприклад... ? Як у нас з ним стосунки?

Та розумієш донечко, ти ніби вже доросла , але ДУЖУЕ БРЕХЛИВА! ЗРАДЖУЄШ СВОЇХ ДРУЗІВ ! ЛЕСТИШ ВОРОГАМ!
Й наприкінець-ти вже, НАРЕШТІ!!! можеш відокремити кришку унітаза від кришки роялю? Якщо ще ні - то як тебе відпускати в циілізоване товариство?
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10.12.2021 15:48 Відповісти
Кацапье как сосало у дагов и гебья, так и будет сосать дальше.
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10.12.2021 17:20 Відповісти
Відрізнити... Відокремити має інше значення
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10.12.2021 19:04 Відповісти
Больше оптимизма! В Ростове места хватит всем))
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10.12.2021 16:05 Відповісти
"Да мы сдадимся быстрее, чем вы введете санкции" - Зермак.
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10.12.2021 16:23 Відповісти
Кац предлагает сдаться)))
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10.12.2021 17:26 Відповісти
"Да мы сдадимся быстрее, чем вы введете санкции" - Зермак.
Мы - это Банковая
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10.12.2021 18:39 Відповісти
Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії. Треба ставити питання так : путлер має повернути Україні крим та донбас.Також путлер має вернути грузії абхазію , а молдові- придністровя.
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10.12.2021 19:29 Відповісти
 
 