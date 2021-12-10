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В оточенні Зеленського вважають можливі санкції США в разі наступу Росії марними, - CNN
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В оточенні президента Володимира Зеленського вважають, що санкції, які США планують запровадити у разі російського наступу, будуть марними.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє СNN з посиланням на неназваного радника глави української держави.
Співрозмовник телеканалу заявив, що запровадження санкцій після вторгнення Росії було б марним.
"Київ вважає, що будь-які можливі санкції у разі вторгнення Путіна вже враховані Москвою і забезпечують практично нульове стримання", - додав він.
Втім жорсткі санкції можуть спрацювати, якщо будуть введені заздалегідь, щоб змусити Росію відступити, переконаний він.
Топ коментарі
+20 jklpqrs
показати весь коментар10.12.2021 14:26
+15 Romeo Ua
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+13 jklpqrs
показати весь коментар10.12.2021 14:20
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Они зомби. У них мозг вынули, прополоскали в тазике с отбеливателем и вложили обратно.))
Мы о порохоботах сейчас. Вроде наши, но все какие-то е.анутые.
в рашці не буде ніякої статистики по загиблих і навіть ніяких могилок як під час Афгану в СССР!
******* рашка більш людожерний режим навіть у порівнянні із СССР
Війна то є дуже не дешеве задоволення Путін дуріє поки барель нафти в ціні доходить до 60-80 доларів. Так от якщо під санкціями США мається на увазі повне ембарго( тобто заборона ) на продаж Росією нафти то для Путіна це далеко не все рівно. А Байдена може зробити йому такий подарунок. Так от. Якщо Путін буде знати що ні одного бареля нафти на світових ринках в нього більше ніхто не купить, то я не думаю що він наважиться на когось нападати. Я думаю що така ж ситуація і по газу. Повне ембарго на продаж газу. Ну про Свіфт я вже мовчу. Якщо Байден під час відео конференції з Путіним виклав йому саме таку перспективу то тут війна закінчується не почавшись. Також мова могла йти про так званий золотий трильйон. Тобто арешт рахунків Путіна і його банди по всьому світу. Я думаю фінансовій розвідці США номера цих рахунків, і суми які там знаходяться давно відомі і вони їх відстежують. Одним словом. В президента США в розпорядженні є багато важелів щоб поставити Путіна на місце.
В случае начала широкомасштабного вторжения счёт времени пойдёт на дни и часы, а для полного эффекта от даже очень серьёзных санкций нужны месяцы, если не годы. В один момент жрачка из супермаркетов в рахе не пропадёт и свет отключать не начнут. Пока до этого дойдёт, х.йло может уже поделить население Украины на два.
Бить санкциями нужно на упреждение, а потом выставлять кремлю чёткий перечень условий для их снятия. Если бы это было сделано в 2014 году, давно бы всё закончилось.
Та розумієш донечко, ти ніби вже доросла , але ДУЖУЕ БРЕХЛИВА! ЗРАДЖУЄШ СВОЇХ ДРУЗІВ ! ЛЕСТИШ ВОРОГАМ!
Й наприкінець-ти вже, НАРЕШТІ!!! можеш відокремити кришку унітаза від кришки роялю? Якщо ще ні - то як тебе відпускати в циілізоване товариство?
Мы - это Банковая