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Впродовж останніх 7 років Україна здійснила суттєвий прогрес у боротьбі з корупцією, - ЦПК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Впродовж останніх 7 років Україна здійснила суттєвий прогрес у боротьбі з корупцією, - ЦПК

Протягом останніх 7 років прогрес України в антикорупційному секторі є очевидним, що відзначають і донори, і міжнародні партнери країни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ДОМ", про це заявила експертка Центру протидії корупції Тетяна Шевчук.

За її словами, Міжнародний валютний фонд та інші донори й партнери України уважно стежать за тим, як Україна виконує свої зобов'язання щодо боротьби з корупцією та імплементує антикорупційні реформи. І оцінюють цю роботу високо.

"І якщо дивитися на їхні звіти, на їхні публічні заяви - вони високо оцінюють наш прогрес. Тому що нам усередині країни складно сказати, наскільки далеко ми просунулися. Але з боку видно, що впродовж останніх 7 років Україна зробила суттєвий прогрес у боротьбі з корупцією. Так, звісно, ми не бачимо ще гучних імен за ґратами, ми не бачимо мільйонів повернутих грошей, але суттєвий прогрес уже є", - пояснила Шевчук.

Також вона зазначила, що так званий закон про олігархів є "українським ноу-хау".

"І всі розуміють, що це більш політичний крок, наміри, ніж конкретні дії. Загальна світова практика боротьби з олігархами, корупцією дуже проста на словах і складна - як це втілити. Тому що це сильні інституції, незалежна правоохоронна та судова системи. Все це Україна маленькими кроками робить. У якихось моментах у нас є прогрес, у якихось - ще немає", - підсумувала Шевчук.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Виконавча директорка ЦПК Каленюк виступила на форумі Байдена: Нам не вистачає синхронізації санкцій США та ЄС проти олігархів і корупціонерів. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
смішний анікдот-
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10.12.2021 14:35
+4
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10.12.2021 14:37
+4
Боротьба корупціонерів з корупцією триває !! Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!!)))
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10.12.2021 14:40
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смішний анікдот-
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10.12.2021 14:35 Відповісти
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10.12.2021 14:37 Відповісти
Спонсори бачуть, партнери бачуть прогрес, лише українці не бачуть.
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10.12.2021 14:35 Відповісти
Тому що нам усередині країни складно сказати, наскільки далеко ми просунулися. Але з боку видно, що впродовж останніх 7 років Україна зробила суттєвий прогрес у боротьбі з корупцією. Так, звісно, ми не бачимо ще гучних імен за ґратами, ми не бачимо мільйонів повернутих грошей, але суттєвий прогрес уже є", - пояснила Шевчук, ми ничего не видим но прогресс есть, это как?
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10.12.2021 14:36 Відповісти
пришло племя младое, но знакомое и сделало полный апдейт в этом деле. учтя промахи и ошибки своих папэредныков-оццов.
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10.12.2021 14:36 Відповісти
"Новие лица" !!!)))
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10.12.2021 14:41 Відповісти
ага. и новые возможности )) он, старые не додумались унитазы и кнопки в поездах для нарида за суммы не подьемные закупать, как щас выше скинули. о своих жопа в рамках из золотых унитазов только думали )) а оказывается шо можно и по другому.
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10.12.2021 14:54 Відповісти
Боротьба корупціонерів з корупцією триває !! Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!!)))
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10.12.2021 14:40 Відповісти
але дуже гальмує останні 2 роки? співпадіння?
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10.12.2021 14:42 Відповісти
Очень интересно, чем конкретно с 09:00 до 18:00 занимается експертка Центру протидії корупції Тетяна Шевчук.
Думаю, если попросить ее дать подробный отчет, то не этом все ее ************* "о существенном прогрессе ..." сразу и закончится.
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10.12.2021 14:44 Відповісти
И какая у неё зряплата?
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10.12.2021 15:13 Відповісти
Там два варианта:
1. Европейские гранты. И тогда з/п достойная
2. Зарплата из бюджета. И тогда как обычно: "Зарплату не помню, а квартиры и машины мама подарила"
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10.12.2021 15:53 Відповісти
ТА НУ НАХ,,,, Коломойський сміється аж плаче.
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10.12.2021 14:47 Відповісти
Це було б смішно ,якби не було так сумно !!!)))
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10.12.2021 14:50 Відповісти
Новости из параллельной вселенной....
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10.12.2021 14:50 Відповісти
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10.12.2021 14:52 Відповісти
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10.12.2021 14:57 Відповісти
Да?
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10.12.2021 15:01 Відповісти
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10.12.2021 15:07 Відповісти
"І якщо дивитися на їхні звіти, на їхні публічні заяви - вони високо оцінюють наш прогрес. -(Так, звісно, ми не бачимо ще гучних імен за ґратами, ми не бачимо мільйонів повернутих грошей,( але суттєвий прогрес уже є", - пояснила Шевчук. - а де ж і в чому суттєвий прогрес???[х\з
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10.12.2021 15:26 Відповісти
Ага, всех коррупционеров передушила зеленая жаба.
Из этих семи лет, сначала 4 с лишним года был рост борьбы с коррупцией, потом с приходом бубочки начался спад. Но пока спад за последнее время не превысил роста за время президентства Пороха, можно пошуметь про офигенные СВОИ достижения.
Потому и речь идет о "последних семи годах".
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10.12.2021 16:01 Відповісти
А Арахамія купляє в Білорусії електроенергію через прокладку це не коррупція, чи Татаров в ОП?
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10.12.2021 16:42 Відповісти
Мене , людину яка живе в Україні, вмовляють , що в країні не має корупції? Ну це зовсім піпєць....
країна, при якій за два роки стали багатші лише олігархи, а народ ледве виживає , це країна без корупції??? Країна, у якій депутати отримують зарплати в конвертах ( про це говорив і Поляков, і інші депутати) - це країна без корупціі? Країна, яка зараз будує дороги у два рази дорожче, ніж "папєрєднікі " - це країна без корупції? І таких показників тисячі....😡
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10.12.2021 17:17 Відповісти
 
 