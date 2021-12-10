Впродовж останніх 7 років Україна здійснила суттєвий прогрес у боротьбі з корупцією, - ЦПК
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Протягом останніх 7 років прогрес України в антикорупційному секторі є очевидним, що відзначають і донори, і міжнародні партнери країни.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ДОМ", про це заявила експертка Центру протидії корупції Тетяна Шевчук.
За її словами, Міжнародний валютний фонд та інші донори й партнери України уважно стежать за тим, як Україна виконує свої зобов'язання щодо боротьби з корупцією та імплементує антикорупційні реформи. І оцінюють цю роботу високо.
"І якщо дивитися на їхні звіти, на їхні публічні заяви - вони високо оцінюють наш прогрес. Тому що нам усередині країни складно сказати, наскільки далеко ми просунулися. Але з боку видно, що впродовж останніх 7 років Україна зробила суттєвий прогрес у боротьбі з корупцією. Так, звісно, ми не бачимо ще гучних імен за ґратами, ми не бачимо мільйонів повернутих грошей, але суттєвий прогрес уже є", - пояснила Шевчук.
Також вона зазначила, що так званий закон про олігархів є "українським ноу-хау".
"І всі розуміють, що це більш політичний крок, наміри, ніж конкретні дії. Загальна світова практика боротьби з олігархами, корупцією дуже проста на словах і складна - як це втілити. Тому що це сильні інституції, незалежна правоохоронна та судова системи. Все це Україна маленькими кроками робить. У якихось моментах у нас є прогрес, у якихось - ще немає", - підсумувала Шевчук.
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Думаю, если попросить ее дать подробный отчет, то не этом все ее ************* "о существенном прогрессе ..." сразу и закончится.
1. Европейские гранты. И тогда з/п достойная
2. Зарплата из бюджета. И тогда как обычно: "Зарплату не помню, а квартиры и машины мама подарила"
Из этих семи лет, сначала 4 с лишним года был рост борьбы с коррупцией, потом с приходом бубочки начался спад. Но пока спад за последнее время не превысил роста за время президентства Пороха, можно пошуметь про офигенные СВОИ достижения.
Потому и речь идет о "последних семи годах".
країна, при якій за два роки стали багатші лише олігархи, а народ ледве виживає , це країна без корупції??? Країна, у якій депутати отримують зарплати в конвертах ( про це говорив і Поляков, і інші депутати) - це країна без корупціі? Країна, яка зараз будує дороги у два рази дорожче, ніж "папєрєднікі " - це країна без корупції? І таких показників тисячі....😡