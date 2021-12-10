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Біла_Церква (102) шахрайство (668) релігія (361) суд (8030)

Шахрайка виманила у жінки $45 тисяч за вигнання бісів, і 4 роки виманювала гроші на дитячий будинок, якого не існує

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Шахрайка виманила у жінки $45 тисяч за вигнання бісів, і 4 роки виманювала гроші на дитячий будинок, якого не існує

Під Києвом у Білій Церкві монахиня чотири роки збирала кошти на дитячий будинок, якого не існує.

Люди вірили шахрайці та давали їй гроші, замовляли молитви за здоров'я та спокій родичів. Про це йдеться в Єдиному реєстрі судових рішень, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

Жінка представлялася всім, як "матушка Єлена зі Святопокровського монастиря", та збирала чималі суми грошей "на допомогу дітям". Крім того, вона ошукала знайому на 45 тисяч доларів.

Шахрайство псевдомонахині розкрили тоді, коли вона збиралася ошукати одну з набожних продавчинь ринку.

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Як йдеться у вироку Білоцерківського суду за 8 листопада, зловмисниця розповіла про те, що у її монастирі нібито з'явився отець Митрофан, який проводить певні ритуали та займається вигнанням бісів з одержимої людини.

Дізнавшись, що продавчиня позичила знайомим 250 тисяч доларів, шахрайка запропонувала їй послуги Митрофана та спеціальні молитви у монастирі. Для цього їй була потрібна десята частина суми боргу та боргова розписка.

Так "матушка Єлена" отримала 25 тисяч доларів та обіцяла повернути їх за 40 днів. Втім, згодом вона розповіла, що ці гроші "зароблені нечесно" та "брудні" і не підходять до обряду. Цього разу продавчиня змогла назбирати лише 20 тисяч доларів. Які їй також не повернулися.

Коли ошукана жінка звернулася до поліції, з'ясувалося, що жоден дитячий будинок пожертви людей не отримував. Не існувало й отця Митрофана.

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Зловмисниця пів року не приходила на засідання суду, але потім її затримали та заарештували. Під час розгляду справи по суті жінка спочатку не визнавала своєї провини, а згодом змінила свідчення. Обвинувачена каже, що була бухгалтеркою в одній з протестантських церков, а її колишній чоловік був там священником.

Суд визнав жінку винною та призначив покарання у вигляді 10 років за ґратами. З псевдомонахині також стягнули 1, 271 млн грн матеріальної та моральної шкоди.
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Топ коментарі
+7
А чего она шахрайка? Вы бесов вокруг видите? Ну вот.
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10.12.2021 14:53
+6
Лох не мамонт
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10.12.2021 14:46
+5
Неправда Ваша, там реально бесы были - отдать такую сумму!!!
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10.12.2021 14:47
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Лох не мамонт
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10.12.2021 14:46 Відповісти
А с какой стати правоохоронцы решили, что ее услуги не могут действительно столько стоить? Только единицы одаренных людей (примерно 1 человек на 100 млн) может бороться с чортами и злыми духами. Это не шарлаты с битвы экстасексов, которая идет на канале СТБ!!!
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10.12.2021 14:48 Відповісти
брехун, чертей не существует.
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10.12.2021 15:03 Відповісти
А Аваков? Аваков же чорт?
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10.12.2021 15:05 Відповісти
это исключение, подтверждающее правило.
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10.12.2021 15:08 Відповісти
псих дурка когда их увидишь поздно будет как раз под твой сковорода несуществующие черти дровишек привезут... чтобы ты не замерзал.. многое есть такого чего нельзя увидеть и не всем сие дано и надо...
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10.12.2021 15:33 Відповісти
Это да. не многим здоровье позволяет принять столько сольвента этанола в моноксиде водорода, чтобы сознание расширилось и черти стали видимы...
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10.12.2021 16:27 Відповісти
Согласен, вы тоже сможете всё увидеть, если будете вовремя пить колёсики.
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10.12.2021 20:30 Відповісти
А Гоголь писав що існують

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10.12.2021 22:48 Відповісти
Писати й бачити особисто это одна большая разница.
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11.12.2021 01:21 Відповісти
хоча за Гоголя лайк
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11.12.2021 01:21 Відповісти
у меня один вопрос: откуда у продавщицы 250 тысяч долларов + 45 тысяч долларов, которые она отдала мошеннице???
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10.12.2021 15:27 Відповісти
Неправда Ваша, там реально бесы были - отдать такую сумму!!!
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10.12.2021 14:47 Відповісти
Какие богатые тётки попадаются ..
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10.12.2021 14:47 Відповісти
пристань загулявшего поэта
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10.12.2021 15:06 Відповісти
вангую она ещё и незамужняя
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10.12.2021 15:10 Відповісти
Чот запутался в религии. Последовательность такая ?
1. Изгнание бесов
2. Открытие врат.
3. Царствие небесное.
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10.12.2021 14:48 Відповісти
Большинство спотыкается уже на первом пункте.
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10.12.2021 14:53 Відповісти
4. Аминь.
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10.12.2021 15:43 Відповісти
А чего она шахрайка? Вы бесов вокруг видите? Ну вот.
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10.12.2021 14:53 Відповісти
Повно. Як не включу новини- одні біси))
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10.12.2021 15:34 Відповісти
Завидую,красавица,умничка.
Без лоха,жизнь плоха.Если идиоты с деньгами ведутся,почему бы их не подоить.
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10.12.2021 15:28 Відповісти
Не,ну мы так коммунизм не построим.
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10.12.2021 15:52 Відповісти
Не розумію-чим це відрізняється від дій Зеленського,від 2019 й до нині?! Окрім сум грошей-ця "матінка" обходиться копійками!
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10.12.2021 15:31 Відповісти
А Петя з Гонтаревой вообще гривню кинули.
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10.12.2021 15:45 Відповісти
Хрен с ним с домом, бесов то хоть изгнала?
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10.12.2021 16:24 Відповісти
Суд смог оценить услуги бухгалтера церкви?
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10.12.2021 16:26 Відповісти
А ющ виманив більше і досі будує лікарню майбутнього-голова😀
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10.12.2021 16:28 Відповісти
Пропонуємо широкий спектр послуг бісів відповідно до побажань замовника. Можливе абонентське обслуговування від одного року до однієї каденції. Ефективність впливу нечистої сили на прийняття рішень лохторатом підтверджується результатами виборів.
Працюємо за попередньою оплатою. Ми - лідери ринку!
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10.12.2021 16:33 Відповісти
А я считаю, что тут НЕТ мошенничества !

Лох или дебил - должен быть жизнью наказан ! Иначе он урока не воспримет !
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10.12.2021 22:52 Відповісти
лох в этом случае монахиня. 10 лет - один ответ.
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11.12.2021 01:45 Відповісти
 
 