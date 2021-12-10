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НАБУ (3424) корупція (4064) туалет (30) Укрзалізниця (2038)

Унітази для вагонів за 300 тис. та кнопки для змиву за 7 тис. грн: НАБУ обшукало директорку Департаменту закупівель "УЗ" Олійник, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Події

Унітази для вагонів за 300 тис. та кнопки для змиву за 7 тис. грн: НАБУ обшукало директорку Департаменту закупівель

Детективи Національного антикорупційного бюро підозрюють власницю ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Ріст" в наданні хабарів посадовцям Філії "Центр забезпечення виробництва" "Укрзалізниці" при закупівлі вагонних туалетів у 2017 році.

Про це свідчить ухвала від 19 листопада Вищого антикорсуду, куди детективи звернулися в рамках кримінального провадження № 52021000000000316, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші".

Унітази для вагонів за 300 тис. та кнопки для змиву за 7 тис. грн: НАБУ обшукало директорку Департаменту закупівель УЗ Олійник, - ЗМІ 01
Унітази для вагонів за 300 тис. та кнопки для змиву за 7 тис. грн: НАБУ обшукало директорку Департаменту закупівель УЗ Олійник, - ЗМІ 02

З ухвали відомо, що справа відкрита за зверненням народної депутатки Юлії Гришиної ("Слуга народу"), яка очолює Тимчасову слідчу парламентську комісію з перевірки діяльності "УЗ".

Слідство встановило, що в 2017 році "ЦЗВ" провів три закупівлі вакуумних туалетів для пасажирських вагонів. За їх результатами угоди було укладено з ТОВ "Науково-виробниче об’єднання "МДС" на загальну суму 61,73 млн грн., а також з ТОВ "НВП "Ріст" на суму 225,09 млн грн.

Детективи отримали інформацію, що тодішня власниця "НВП "Ріст" Любов Паронова та посадовці фірми неодноразово надавали неправомірну вигоду службовим особам "Укрзалізниці" та "ЦЗВ" для перемоги в тендерах. Це дозволило фірмі отримати контракти на поставку туалетів за завищеними цінами – майже 1 мільйон гривень за комплект (два унітази для туалетів у різних кінцях вагону та пневматична система, яка встановлюється посередині вагону).

В суді детективи НАБУ клопотали про дозвіл на проведення обшуку у Паронової та у тодішньої заступниці директора Департаменту матеріально-технічного забезпечення "УЗ" Таїси Олійник. З осені 2021 року, за даними НАБУ, вона займає посаду директора Департаменту закупівель "УЗ". НАБУ просило дозвіл на обшук київської квартири Олійник з метою виявлення та фіксації інформації про перемоги в тендерах "НВП "Ріст" та їх виконання, доступ до її телефонів та комп’ютерів. Суд це клопотання задовольнив.

За даними телеграм-каналу "Офис на Тверской", 9 грудня детективи НАБУ провели обшуки у Олійник та Паронової, а також у Григорія Бойка, який отримав посаду члена правління "УЗ" 26 жовтня цього року також вже за нового керівника залізниці Олександра Камишіна. За попереднього керівництва він був директором з інженерно-технічного забезпечення "УЗ".

Читайте також: "Укрзалізниця" купила для вагонних туалетів сидіння по 10 тис. грн і кнопки змиву за ціною смартфонів

База декларацій НАЗК не містить декларації Олійник про доходи за 2020 рік, про її звільнення або призначення.

"Раніше такі коллажі ходили інтернетом у статтях про норови тендерників "Укрзалізниці". І ось нарешті НАБУ підвело під них доказову базу. Вчора детективи навідались до Таїсії Олійник у справі щодо коштовних туалетів для пасажирських вагонів. Це ті, що унітази за 300 тисяч (дорожче мотоцикла) та кнопки для змиву за 7 тисяч гривень (дорожчі від мобільних телефонів). Слідчі назбирали матеріалів як ця громадянка за часів злочинного режиму попередників Зеленського лобіювала закупівлі у фірми "Ріст" за завищеною ціною. А після того покинула роботу на певний час. Сподіваємось слідчі розкрутять історію до кінця, бо цю громадянку буквально кілька місяців тому повернули на "Укрзалізницю" саме у департамент закупівель. І залізниця знову купила ті самі туалетні запчастини по ціні ще на 15% дорожче", - зазначають "Наші гроші" на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук"

"Ну і так. Відповідальність за повернення Олійник (і низки інших "кравцовських" кадрів) несуть ті самі ефективні менеджери Зеленського – Кубраков/Камишин/Голік, яким президент доручив масштабувати "Велике будівництво" на залізницю. Однак вони знов разом з цим масштабували і "Велике крадівництво", - резюмує видання. 

Унітази для вагонів за 300 тис. та кнопки для змиву за 7 тис. грн: НАБУ обшукало директорку Департаменту закупівель УЗ Олійник, - ЗМІ 03

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
Проведіть обшуки заодно і сирьожи зе-лещенка - великого майстра з "лізингу".
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10.12.2021 15:00
+10
Потрібно цю директорку опустити головою у той унітаз за 300тис. та натиснути на кнопку за 7 тис.,може оце лайно прийде до тями...
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10.12.2021 15:30
+9
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10.12.2021 15:47
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Эх, славно можно было посидеть в таком туалете.
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10.12.2021 14:55 Відповісти
И не говори, весь кайф обломали...
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10.12.2021 15:06 Відповісти
- Сегодня же в поезд и - на Запад, к большим культурным центрам. - Когда мы будем делить наши деньги? - Кто такой Козлевич, что с ним делиться?! Мы не знаем никакого Козлевича! (с)
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10.12.2021 15:12 Відповісти
теперь понятно отчего загадочно умер Макс Бланк в январе 2019 в бытность свою замдиректора зализници....
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10.12.2021 14:59 Відповісти
Проведіть обшуки заодно і сирьожи зе-лещенка - великого майстра з "лізингу".
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10.12.2021 15:00 Відповісти
Цікаво чи багато знайдуть через декілька років після здійснення операцій? Та і майно належить бабусі)
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10.12.2021 15:03 Відповісти
так сирожа говорил, что не было такого. вывсеврете!
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10.12.2021 15:07 Відповісти
Читая каждый день такие новости начинаю понимать, что было движущей силой у левых эссеров...
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10.12.2021 15:08 Відповісти
А серлещ што? Не замечает что она снова на посаде.видать ему глаза яйцами прикрыло
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10.12.2021 15:08 Відповісти
а вони не знали про ці крадіжки?
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10.12.2021 15:17 Відповісти
Це не крадіжки, це вже оффуєвший гоп-стоп....
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10.12.2021 15:20 Відповісти
Велике крадивныцтво идёт по плану! Хужынибудит!))))
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10.12.2021 15:20 Відповісти
17 рік - два роки до Зе. І какая разніца?
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10.12.2021 15:22 Відповісти
...эту гражданку буквально несколько месяцев назад вернули на "Укрзалізницю" именно в департамент закупок. И железная дорога снова купила те же туалетные запчасти по цене еще на 15% дороже", Источник: https://censor.net/ru/n3304526
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10.12.2021 15:52 Відповісти
Ото всех их и нужно утопить в том унитазе за 300 тыс
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10.12.2021 15:23 Відповісти
Потрібно цю директорку опустити головою у той унітаз за 300тис. та натиснути на кнопку за 7 тис.,може оце лайно прийде до тями...
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10.12.2021 15:30 Відповісти
Очередной раз ипанутся можно!!! А где это чувырло бородатая женщина Сырожа Лещенко?
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10.12.2021 15:45 Відповісти
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10.12.2021 15:47 Відповісти
а Сірожка Лєщєнко ніпрічьом!
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10.12.2021 15:47 Відповісти
Шо это все матюхають Лещенко, а ему хоть бы шо?Он шо ,тоже еврей?
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10.12.2021 16:07 Відповісти
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10.12.2021 16:02 Відповісти
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10.12.2021 19:14 Відповісти
Природньо, якщо Лещенко відповідав за боротьбу з корупцією в УЗ. Мабуть золотими унітазами облаштував своє житло, придбане в борг
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10.12.2021 16:07 Відповісти
Думаешь он без Зеленского чудил? Не верю
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10.12.2021 16:09 Відповісти
А где же был борцун с коррупцией, "наблюдатель" за порядком на УкрЖД бородатая бабушка?
Он не при делах?
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10.12.2021 16:07 Відповісти
Золоті унітази не лише для "овоча", посполиті також можуть справити потребу в таку дорогу річ
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10.12.2021 16:12 Відповісти
Внимательно прочитали статью от "Наші гроші"? Она вовсе не об унитазах и воровстве. "Во времена преступного режима предшественника Зеленского" - цитата из текста. При Зеленском все преступники опять сидят на своих местах, но Зеля не преступник, просто чиновники негодя и его не слушаются. Царь хороший - бояре плохие. Заметку писала очередная журнашлюха.
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10.12.2021 16:50 Відповісти
як маніпулюють інформацією, це не просто унітази, а вакуумні туалети, саме тому така ціна, звісно є накрутка на прокладках, але вона не значна.
Питання в іншому на який хер ставити такі дорогі туалети у вагонах доходягах де комфорту нуль.
Це як поставити на жигулі сидіння від Порша.
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10.12.2021 16:53 Відповісти
Унитаз за 300000т., а кнопка за 50гр., не серьёзно.
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10.12.2021 17:11 Відповісти
СУКУ РАЗОРВАТЬ ЛОШАДЬМИ!!!
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10.12.2021 17:18 Відповісти
А сколько же стоило дерьмо, смытое в эти унитазы ?
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10.12.2021 18:20 Відповісти
не из дуба унитазы, не из ясеня,
нихчиво себе сказал я себе
присмотрелся блин и действительно
даже кнопка есть, удивительно.
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10.12.2021 18:34 Відповісти
 
 