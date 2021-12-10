Duty Free Міжнародного аеропорту "Львів" орендував оператор з німецькими інвестиціями

Орендарем Duty Free Міжнародного аеропорту "Львів" імені Д. Галицького на найближчі 5 років стала компанія із німецькими інвестиціями "БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД". Вона запропонувала ціну оренди 3,722 млн гривень, що більше ніж у 10 разів вище стартової ціни в 355,414 тис. грн.

Як повідомляє Львівська ОДА, це найвища орендна плата у Львівській області та третя за розміром у Україні.

"Щасливий з того, що великі європейські компанії заходять на український ринок, зокрема в такий непростий час. Але це - гарна ознака, що ми рухаємось в правильному напрямку і створюємо прозорі умови для ведення бізнесу. І як приклад, це — зростання ціни на аукціоні приміщення в аеропорту в 10 разів. Дякую компанії за участь і перемогу", — прокоментував результати торгів голова Львівської ОДА Максим Козицький.

У приміщенні площею 860 м2 на третьому поверсі головної зони вильоту після реконструкції відкриється мультибрендовий Duty Free, який пропонуватиме пасажирам парфуми, косметику, аксесуари, солодощі, делікатеси тощо. Планується створити у ньому до 30 нових робочих місць.

"Ми представлені в багатьох країнах світу, я працював на багатьох міжнародних ринках. Бачимо, що український споживач хоче купляти речі кращої якості від світових брендів і зараз у нього буде ця можливість. Зокрема, у Львові. Окрім цього, Україна підписала Угоду про "відкрите небо", і все більше, і більше пасажирів подорожує. Відтак, ми дуже раді бути тут і дуже оптимістичні щодо нашої співпраці", - сказав під час підписання угоди Генеральний директор компанії "БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД" Саймон Форд.

"БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД" вже 11 років є оператором одного зі світових лідерів ринку Duty Free Travel retail — німецької компанії Gerb Heinemann в Україні. За цей час було створено понад 0,5 тис. нових робочих місць та сплачено близько 3 млрд грн орендних платежів. Наразі компанія вже орендує площі під Duty Free у столичних аеропортах "Бориспіль" та "Київ" (ЖуляниКиїв).

Раніше повідомлялося, що компанія нещодавно відсвяткувала 11-річчя роботи в Україні.