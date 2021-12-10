Це черговий акт агресії проти України, - посольство США про інцидент із судном "Донбас" в Азовському морі

Посольство США виступило із заявою, щодо інциденту з українським кораблем "Донбас" в Азовському морі.

Як інформує Цензор.НЕТ про це говориться в твітері американського посольства у Києві.

""Донбас" має повне право плавати у водах України. Неправдиві звинувачення Росії є частиною її невпинної кампанії з відволікання від її останніх агресивних провокаційних дій. Нові незаконні обмеження в Керченській протоці та Азовському морі – черговий акт агресії проти України", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Азовське море - це акваторія спільного користування, - Резніков про український рятувальний корабель

Нагадаємо, раніше у ФСБ Росії звинуватили корабель ВМС України "Донбас" у створенні загрози в районі Керченської протоки.

Міністр оборони Олексій Резніков зі свого боку повідомив, що заяви з боку Росії про нібито просування українського корабля у бік Керченської протоки є інформаційною атакою.