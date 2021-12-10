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Азовське море (1499) посольство (875) США (14430)

Це черговий акт агресії проти України, - посольство США про інцидент із судном "Донбас" в Азовському морі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Це черговий акт агресії проти України, - посольство США про інцидент із судном

Посольство США виступило із заявою, щодо інциденту з українським кораблем "Донбас" в Азовському морі.

Як інформує Цензор.НЕТ про це говориться в твітері американського посольства у Києві. 

""Донбас" має повне право плавати у водах України. Неправдиві звинувачення Росії є частиною її невпинної кампанії з відволікання від її останніх агресивних провокаційних дій. Нові незаконні обмеження в Керченській протоці та Азовському морі – черговий акт агресії проти України", - йдеться у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Азовське море - це акваторія спільного користування, - Резніков про український рятувальний корабель

Нагадаємо, раніше у ФСБ Росії звинуватили корабель ВМС України "Донбас" у створенні загрози в районі Керченської протоки.

Міністр оборони Олексій Резніков зі свого боку повідомив, що заяви з боку Росії про нібито просування українського корабля у бік Керченської протоки є інформаційною атакою.
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Топ коментарі
+6
і це правда, за час правління Володі Найвєлічайшого московія окупувала Азовське (Синє море) і мертва тиша. Немає беніних нацсук з плюшовими свинками, чи вже сьогодні жабками, і ніяких дій і заяв Гайвєлічайшого.
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10.12.2021 15:18
+5
Украина осталась по сути без Азова. Здорово, зебобики, правда?
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10.12.2021 15:12
+4
А чому Володю Гундоса не визивають в ДБР і не відкривають справу за спробу агресії проти московитів? Це звичайно жарт, але що він робив проти Порошенко замісить того щоб виконувати міжнародний морський трибунал? Московія, яка себе назвала росією буде вічно провокувати і брехати, це їх спосіб існування. А ще залякують Вову Гендоса, щоб і не думав підходити до міжнародної Керченської переправи і окупованою в цей час московією.
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10.12.2021 15:16
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Домбас порожняк не гонит!!!
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10.12.2021 15:11 Відповісти
Ты думал что ляпнул ?
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10.12.2021 15:13 Відповісти
Это не я. Это Виктор Федорович
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10.12.2021 15:16 Відповісти
Забудь убогое .
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10.12.2021 15:17 Відповісти
А вообще, как по мне, не удачное название для корабля. Ведь как судно назовешь, так оно и поплывет... Предлагаю переименовать, хотя бы в Степана Бандеру. Отето бы пердаки у кацапов подгорели бы, что к ним плывет Бандера
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10.12.2021 15:18 Відповісти
Украина осталась по сути без Азова. Здорово, зебобики, правда?
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10.12.2021 15:12 Відповісти
Так уже давно . Раша надёжно засела в Керченській протоці . Эта орда везде гадит .
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10.12.2021 15:16 Відповісти
і це правда, за час правління Володі Найвєлічайшого московія окупувала Азовське (Синє море) і мертва тиша. Немає беніних нацсук з плюшовими свинками, чи вже сьогодні жабками, і ніяких дій і заяв Гайвєлічайшого.
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10.12.2021 15:18 Відповісти
зато рейтинг собі малює.
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10.12.2021 15:56 Відповісти
Зачем ты так тупо загоняешься?
Забыл про катера и буксир уже???
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10.12.2021 15:32 Відповісти
Тогда хоть пытались бороться. Это сложно, согласен. Но сейчас получив по своему буеобразному носу от фсб, зеленый сморчок тупо слился и забылся в неизвестных прериях нирваны. И все.
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10.12.2021 15:40 Відповісти
Так боролись, что освободили их при Зеленском.
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10.12.2021 15:54 Відповісти
не освободили, а отдали цемаха вместо того, чтобы отвезти его в Гаагу. ты же понимаешь, что это не то же самое?
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10.12.2021 15:56 Відповісти
вообще-то молодь рыгоаналов - это квартал 95, это не ко мне. И перед безлером сплясать, и в Москву на зароботки удариться в разгар боев, и 40 млн долларов вместе с беней "оптимизировать" от уплаты налогов. И т.д. Наш зеленый сморчок везде поспел.
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10.12.2021 16:14 Відповісти
Ха-ха "освободітелі грьобані" не могли тиждень перечекати до введення міжнародних санкцій проти рашки , які можливо б не дали спричинити нинішню ситуацію , але ж як чекати якщо у очці ху..ла виглядає мир ((
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10.12.2021 16:12 Відповісти
Т.е. какие то непонятные санкции, которые не применили бы тебе дороже жизни украинцев.
Все понятно, ничего нового, вся сущность соеголовых
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10.12.2021 16:18 Відповісти
Чё сразу "жизни"? Не передёргивай.
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10.12.2021 16:21 Відповісти
"Борцун" - ану викладай , не соромся, скільки життів українців врятував ; бажано із документальним підтвердженням ; інакше закінчуй свої філософські роздуми про "дороже жизни украинцев" ; дякуючи тим "нєпонятним" санкціям ти нині маєш змогу тут писати , не залежно від того чи з власної думки , чи чиїсь гроші відпрацьовуючи.
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10.12.2021 16:32 Відповісти
А зебобики при чём. Азовское море просрали вместе с Крымом ещё в 2014 году. Зеля тогда ещё х...м на рояле играл.
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10.12.2021 15:55 Відповісти
зебобики всегда при чем. Вчера они кричали, что все должны умереть защищая Крым. А теперь выясняется, что вместо того, чтобы помереть, они х...ем на рояли играют. ну и кто они после этого?
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10.12.2021 15:58 Відповісти
А чому Володю Гундоса не визивають в ДБР і не відкривають справу за спробу агресії проти московитів? Це звичайно жарт, але що він робив проти Порошенко замісить того щоб виконувати міжнародний морський трибунал? Московія, яка себе назвала росією буде вічно провокувати і брехати, це їх спосіб існування. А ще залякують Вову Гендоса, щоб і не думав підходити до міжнародної Керченської переправи і окупованою в цей час московією.
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10.12.2021 15:16 Відповісти
ну так Байдєн обіців що любий акт агресії і ....
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10.12.2021 15:16 Відповісти
Ну каким боком Байден ? Свою страну должны защищать её граждане . Вот и будем защищать , неважно , с Байденом или нет .
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10.12.2021 15:21 Відповісти
З таким Головнокомандуючим назахищаєш Україну, він перший здасться в полон до Капутіна!
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10.12.2021 15:26 Відповісти
Байдєн ввєді вайска !
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10.12.2021 15:51 Відповісти
ПаРаша воняє на весь світ!
І нічого нового!
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10.12.2021 15:24 Відповісти
..и только Зеля Сралина ссыться и морозится сказать что-то против хйла, которое имеет её, готовую принять от него что угодно, с любой стороны и в любых объёмах..
бо 73%ные жлобы-дебилы выбрали лучшего среди своих на нашу голову..
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10.12.2021 15:27 Відповісти
 
 