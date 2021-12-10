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Франція обговорить із держсекретарем США Блінкеном членство України в НАТО, - голова МЗС Ле Дріан

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Франція обговорить із держсекретарем США Блінкеном членство України в НАТО, - голова МЗС Ле Дріан

Франція порушить питання членства України в НАТО під час міністерської зустрічі G7. Втім, за словами міністра оборони країни Флоранс Парлі поки що "рано робити остаточні висновки".

Про це заявив голова МЗС Франції Жан Іва Ле-Дріан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами голови МЗС Франції, сьогодні він зустрінеться з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Ліверпулі.

"Ми ведемо постійні обміни зі США щодо ситуації навколо України. Я зустрінуся сьогодні ввечері з Блінкеном у Ліверпулі, щоб обговорити, особливо, і це питання (членство України в НАТО. - Ред.), - заявив Жан-Ів Ле Дріан.

Тим часом міністр оборони Франції Флоранс Парлі, своєю чергою, заявила про важливість безперервно продовжувати цей діалог, однак висновки робити ще рано.

Зазначається також, що міністерська зустріч G7 відбудеться з 10 по 12 грудня у Ліверпулі.

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Автор: Ірина Дашківська
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Ну все, вас за язык никто не тянул. Теперь точно обязаны нас взять в НАТО!!!
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10.12.2021 15:22 Відповісти
Ну так нехай франція не блокує ваш вступ в нато
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10.12.2021 15:26 Відповісти
Франція відмовилася від дипломатичного бойкоту кривавої Олімпіади у Пекіні 2022. Це все, що треба знати про Францію.
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10.12.2021 15:25 Відповісти
А что значит кровавая олимпиада? Китайцы что там олимпийцев распинать будут в трусиках?
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10.12.2021 15:28 Відповісти
А чего так засуетились ? Может мы и без НАТО защитим Украину . А у вас не будет выхода , чтобы нам не помочь ?
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10.12.2021 15:25 Відповісти
к бабке меркель не ходи! выразят сразу все виды обеспокоенности по поводу таких перспектив Украины.
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10.12.2021 15:27 Відповісти
При Порошенко такого небыло
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10.12.2021 15:36 Відповісти
Молодь вся хоче в НАТО. Скоро таких буде 90 відсотків
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10.12.2021 15:58 Відповісти
 
 