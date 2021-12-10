Франція обговорить із держсекретарем США Блінкеном членство України в НАТО, - голова МЗС Ле Дріан

Франція порушить питання членства України в НАТО під час міністерської зустрічі G7. Втім, за словами міністра оборони країни Флоранс Парлі поки що "рано робити остаточні висновки".

Про це заявив голова МЗС Франції Жан Іва Ле-Дріан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами голови МЗС Франції, сьогодні він зустрінеться з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Ліверпулі.

"Ми ведемо постійні обміни зі США щодо ситуації навколо України. Я зустрінуся сьогодні ввечері з Блінкеном у Ліверпулі, щоб обговорити, особливо, і це питання (членство України в НАТО. - Ред.), - заявив Жан-Ів Ле Дріан.

Тим часом міністр оборони Франції Флоранс Парлі, своєю чергою, заявила про важливість безперервно продовжувати цей діалог, однак висновки робити ще рано.

Зазначається також, що міністерська зустріч G7 відбудеться з 10 по 12 грудня у Ліверпулі.

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