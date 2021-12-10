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Новини Політика України
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ДТП (4208) Київська область (3131) ПДР (362) камера (52) Єнін (336)

За рік роботи камер автофіксації порушень ПДР кількість ДТП із загиблими або травмованими знизилася на 65%, - Єнін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За рік роботи камер автофіксації порушень ПДР кількість ДТП із загиблими або травмованими знизилася на 65%, - Єнін

За рік роботи камер автофіксації порушень ПДР кількість ДТП із загиблими та/або травмованими знизилася на 65%. І зниження відбувається саме там, де встановлені прилади контролю.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ.

"Читаю новини і бачу сенсаційні заголовки: "Камери автофіксації порушень ПДР не вплинули на кількість аварій". Одразу спохватився, невже… Невже ми так сильно помилилися із нашою стратегією. Невже помилилася Польща, розміщуючи такі ж комплекси автофіксації. Невже США, Європа, Австралія, Нова Зеландія, Канада, Англія, Сінгапур, всі помилилися і даремно боролися із мінімізацією смертності на дорогах такими пристроями. Дав доручення надати вичерпні дані по кожній камері в Києві та області. Почав порівнювати дані. І от, за рік роботи таких систем кількість ДТП із загиблими та/або травмованими знизилася на 65%! І зниження відбувається саме там, де встановлені прилади контролю. Закрив новину і пішов працювати далі", - розповів перший заступник міністра внутрішніх справ.

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За рік роботи камер автофіксації порушень ПДР кількість ДТП із загиблими або травмованими знизилася на 65%, - Єнін 01
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Оно хоть соображает что несет? Или как наш президент, абы сказать.
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10.12.2021 15:29 Відповісти
Биографию Енина почитай Как раз тот случай, когда назначают не дураков , но дилетантов. Для стада зеленых это норма
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10.12.2021 16:15 Відповісти
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10.12.2021 15:29 Відповісти
Та дай бог , шоб так и было... Камеры , как-никак - шугань для нарушителей, або для тех, кто за сало купил права , а ездить не смог купить...
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10.12.2021 15:30 Відповісти
Абы штота ляпнуть. Про камеры ваши наверно уже и гугел предупреждает, что они могут уменьшить - совершенно неясно.

Особенна ота в поле в пяти километрах за Глевахой.
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10.12.2021 15:33 Відповісти
Знизилося , ? - а по відношеню до чого? до 1942 року. Тому що в цім році було більше загиблих.
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10.12.2021 15:35 Відповісти
1812.
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10.12.2021 16:16 Відповісти
В якій країні ?
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10.12.2021 15:40 Відповісти

Протягом перших десяти місяців 2021 року в Україні зафіксували 154 480 дорожньо-транспортних пригод - це на 14% більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Найбільше - на 24% - зросла кількість ДТП у Івано-Франківській та Миколаївських областях.
В Україні за січень-жовтень 2021 року сталося на 14% більше ДТП, ніж у 2020 році - Опендатабот

единственное,вроде чуток смертность поубавилась, но более точно все будет видно по году.
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10.12.2021 15:42 Відповісти
Безопасность дорожного движения это комплекс мер, которые реализуются десятилетиями. В Украине воры придумали универсальное средство повышения безопасности движения - штрафы. Штрафовать и больше ничего не надо делать по безопасности дорожного движения. (
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10.12.2021 17:13 Відповісти
Комменты на его страничке под этой "новостью" в Фейсбуке закрыты. Наврал и спрятался!
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10.12.2021 17:13 Відповісти
Почему этих камер нет в самой бюджетообразующей Днепропетровской области? Совсем?!
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10.12.2021 17:19 Відповісти
Да он держит всех за ЗЕ билов. Пусть посмотрит на статистику за 2020 и за 10 месяцев 2021, и сравнит среднемесячные показатели. Только, боюсь, ума сравнить и сделать выводы, не хватит.
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10.12.2021 18:12 Відповісти
На Закарпатті на місцях розташування камер автофіксації практично ніколи не було аварій...
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11.12.2021 00:52 Відповісти
 
 