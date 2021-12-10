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Росія навряд чи нападе на Україну взимку: її звична тактика - раптовість, - євродепутат Пает

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Росія навряд чи нападе на Україну взимку: її звична тактика - раптовість, - євродепутат Пает

Малоймовірно, щоб Росія здійснила вторгнення до України в січні 2022 року – це вийде за межі "її звичної поведінки".

Рішучі дії Кремль завжди робив раптово, сказав євродепутат від Естонії Урмас Пает, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Якщо подивитися з тактичного погляду, що і коли відбувається і коли траплялися найважливіші події останніх років – починаючи з нападу на Грузію в 2008 році, Криму в 2014 році, Донбасу і закінчуючи нинішніми діями на білорусько-європейському кордоні, – то ці події стали сюрпризом для Заходу", – наголосив він.

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Пает додав, що вторгнення Росії до України "означатиме суттєву зміну в тактиці", оскільки не стане для українських партнерів несподіванкою.

За словами європейського політика, Кремль прагне, щоб "Київ перестав дивитися на Захід і залишився у сфері впливу РФ", тож зосереджує війська біля українського кордону.

"За останні роки такі повідомлення надходили неодноразово", – нагадав він.
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Топ коментарі
+5
роССія як манячело з психічними відхиленнями, у її діях неможливо знайти логіку, все залежить від навколишнього середовища, тому я б не був такий впевнений
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10.12.2021 15:43
+3
Раптовість?
Звична тактика РФ - це підлість, брехливість, та тероризм.
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10.12.2021 15:55
+1
когда у всех создан паттерн, раптовість наступает в любой произвольный момент его разрушения.
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10.12.2021 15:46
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роССія як манячело з психічними відхиленнями, у її діях неможливо знайти логіку, все залежить від навколишнього середовища, тому я б не був такий впевнений
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10.12.2021 15:43 Відповісти
когда у всех создан паттерн, раптовість наступает в любой произвольный момент его разрушения.
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10.12.2021 15:46 Відповісти
ну от, маєте

"...Давайтє отпустім всєх, кто нє желаєт жить с намі в одном государствє..." - і після цих слів хло наскочив на режисера Сокурова, який посмєл ізрєчь те, що й так там давно у всіх на язИках ("...від молдованина до фіна на всіх язИках все мовчить, бо благоденствує" Т. Шевченко "Сон")

про разложєніє і распад російскойфєдєрациі - прямим текстом
https://www.youtube.com/watch?v=hH_wMIfQ5-o&t=1147s&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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10.12.2021 15:51 Відповісти
"...Ви хатітє прєвратіть нас в Масковію..?"
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10.12.2021 15:52 Відповісти
да, я это уже утром тоже нашёл. подумал, что скоро сокуров поедет снимать красоты путоранских водопадов в зимнее время ))
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10.12.2021 15:54 Відповісти
Ну да , не нападёт , или нападёт . Евродепутат , нам всё равно . Мы за Украину будем глотки рвать . Здесь наш дом . А вам Nord Stream ударил в голову .
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10.12.2021 15:46 Відповісти
Русские зимой не воюют. Холодно.
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10.12.2021 15:47 Відповісти
Росія вже напала на Україну і окупувала частину території, вивезла всі звідти заводи, фабрики, а більшість знищили, вивезли на металобрухт і залишаються на тій території, яку також перевела в рубльову зону і видає свою паспорта. Чи взимку, чи навесні, московити, які себе назвали росіянами обов'язково атакують для пробиття коридору до водосховища, щоб дати воду в Крим. Будуть вони це робити під прапорами "ДНР" і "ЛНР" і ні в якому разі під своїми. Будуть рухати свій металобрухт в одному боці, також в Білорусі, відволікаючи туди увагу, і тут "армії" "республік" з чимось не змиряться і підуть. Ще один варіант - провокація під прапорами Білорусі. І це вони мають зробити при під час президенства Косоворотки.
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10.12.2021 15:48 Відповісти
Раптовість?
Звична тактика РФ - це підлість, брехливість, та тероризм.
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10.12.2021 15:55 Відповісти
Хватит уже эти паникерские заявления постить.
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10.12.2021 16:06 Відповісти
ще один товстозадий їбучий стратєг
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10.12.2021 16:31 Відповісти
 
 