Росія навряд чи нападе на Україну взимку: її звична тактика - раптовість, - євродепутат Пает
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Малоймовірно, щоб Росія здійснила вторгнення до України в січні 2022 року – це вийде за межі "її звичної поведінки".
Рішучі дії Кремль завжди робив раптово, сказав євродепутат від Естонії Урмас Пает, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Якщо подивитися з тактичного погляду, що і коли відбувається і коли траплялися найважливіші події останніх років – починаючи з нападу на Грузію в 2008 році, Криму в 2014 році, Донбасу і закінчуючи нинішніми діями на білорусько-європейському кордоні, – то ці події стали сюрпризом для Заходу", – наголосив він.
Пает додав, що вторгнення Росії до України "означатиме суттєву зміну в тактиці", оскільки не стане для українських партнерів несподіванкою.
За словами європейського політика, Кремль прагне, щоб "Київ перестав дивитися на Захід і залишився у сфері впливу РФ", тож зосереджує війська біля українського кордону.
"За останні роки такі повідомлення надходили неодноразово", – нагадав він.
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"...Давайтє отпустім всєх, кто нє желаєт жить с намі в одном государствє..." - і після цих слів хло наскочив на режисера Сокурова, який посмєл ізрєчь те, що й так там давно у всіх на язИках ("...від молдованина до фіна на всіх язИках все мовчить, бо благоденствує" Т. Шевченко "Сон")
про разложєніє і распад російскойфєдєрациі - прямим текстом
https://www.youtube.com/watch?v=hH_wMIfQ5-o&t=1147s&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
Звична тактика РФ - це підлість, брехливість, та тероризм.