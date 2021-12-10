Росія має плани щодо значної ескалації проти України. Продовжуємо консультації із союзниками для протидії Кремлю, - США в ОБСЄ

Сполучені Штати занепокоєні планами Росії щодо ескалації ситуації в Україні, включаючи масштабну військову операцію та зусилля з дестабілізації країни зсередини.

Про це заявила тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн під час засідання Постійної ради цієї організації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми, як і раніше, глибоко занепокоєні свідченнями того, що Росія має плани щодо значної ескалації проти України, включаючи масштабну військову операцію та зусилля з дестабілізації України зсередини. Ми, як завжди, дуже уважно спостерігаємо за регіоном і будемо продовжувати тісно консультуватися з союзниками та партнерами з цього питання", - заявила вона.

Американська дипломатка зазначила, що Сполучені Штати змусять Росію понести велику ціну та наслідки, "якщо вона вдасться до подальших агресивних дій".

"Ми також закликаємо Росію припинити спроби інтеграції громадян України та української території, яку вона контролює, шляхом паспортизації, економічного прив'язування та змін у системі освіти", - додала Острієн.

Вона наголосила на тому, що триваюча агресія Росії проти України, разом із нарощуванням військових сил на кордоні, "є найбільшою загрозою безпеці, з якою сьогодні стикається Європа".

"Порушуючи суверенітет свого сусіда та підриваючи його територіальну цілісність, Росія прагне перешкодити Україні йти вільно обраним нею шляхом повної євроатлантичної інтеграції", - заявила очільниця американської місії в ОБСЄ.

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