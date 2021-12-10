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ПВК "Вагнер" (1473) ДБР (2551) Єрмак Андрій (1226) Костенко Роман (171)

Те, що Єрмак дав показання у справі "вагнерівців", демонструє: у нас немає богів і треба діяти згідно закону, - нардеп "Голосу" Костенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Те, що Єрмак дав показання у справі

Крапку в питанні "вагнерівців" поставить наступна влада. Коли вона прийде, буде створена ТСК, яка проведе незалежне розслідування.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів нардеп "Голосу" Роман Костенко.

"У всіх своїх заявах я жодного разу не сказав: "Давайте саджати Єрмака або починати процедуру імпічменту президента, тому що вони – зрадники". Для мене з самого початку найголовнішим було дізнатися, що ж насправді сталося - чому спецоперація була зірвана?" - зазначив парламентар.

Костенко зазначив, що нинішня влада із самого початку почала тиск на військовослужбовців та ветеранів.

"Мені було дуже неприємно слухати Верховного Головнокомандувача, коли він на пресконференції розповідав, що ексголова розвідки здобував інформацію за допомогою розвідувального органу і кудись її продавав. Якщо є такі дані, будь ласка, порушуйте кримінальну справу, йдіть до суду! Якщо це буде доведено, я сам скажу: "Дякую, адже "кротів" нам непотрібно". Це нормально! Але усі усвідомлюють, що це – голослівна заява після того, як він (Бурба. - Ред.) почав говорити", - додав нардеп.

"Те, що Єрмак дав показання в ДБР, демонструє: опозиція та суспільство дотиснули і показали Офісу Президента, що у нас немає богів, і влада повинна робити усе згідно закону. Я вважаю, це правильно. Я б не сказав, що ДБР сьогодні є, дійсно, незалежним. У нього зараз немає керівника. Кажуть, тимчасово виконуючий обов’язки поставлений сюди Офісом президента. Так, добре, що Єрмак пішов і надав інформацію, яку вивчатимуть правоохоронні органи. Яку саме – ми не знаємо. Хоча він потім в інтерв’ю заявив, що не давав Бурбі ніяких наказів. Я багато говорив із екскерівником розвідки, знаю, які покази він надавав ТСК, тому піддав би сумніву ті слова керівника Офісу Президента", - розповів Костенко.

Нардеп зазначив, що юридично, якщо президент Єрмака не уповноважував, він не мав права давати ніяких команд.

Інтерв'ю з нардепом "Голосу" Романом Костенком читайте тут.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нардеп "Голосу" Костенко про зрив спецоперації щодо "вагнерівців": Нові подробиці з'являються щодня

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
"Дав покази" портновському ДБР? А комісії імені Безуглої чому він покази не дав?
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10.12.2021 15:49
+6
Не смешите , кому он дал покази, самим же назначенным вассалам?
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10.12.2021 15:51
+4
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10.12.2021 16:08
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10.12.2021 15:47 Відповісти
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10.12.2021 16:08 Відповісти
"Дав покази" портновському ДБР? А комісії імені Безуглої чому він покази не дав?
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10.12.2021 15:49 Відповісти
ДБР взагалі не має право розслідувати справи, пов'язані з державною таємницею - це прямо окремим пунктом прописано у їх повноваженнях на їх же сайті!
И ДБР, просто закриє справу, за недостатньою кількістю доказів (просто ніхто, їм їх, не надасть)
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10.12.2021 15:59 Відповісти
Не смешите , кому он дал покази, самим же назначенным вассалам?
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10.12.2021 15:51 Відповісти
То что Ермак дал показания про вагнеровцев, говорит о том что дело в западной прессе под вниманием, а не то что у нас, в Украине, действуют законы...
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10.12.2021 15:52 Відповісти
признаком того, что начато независимое расследование, станет приезд дерьмака в ростов.
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10.12.2021 15:52 Відповісти
Більше того, єрмак патріот України, чесний і порядний. не виключено, що святий
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10.12.2021 15:53 Відповісти
Точно святий. Адже має владу в Україні від бога, а не в результаті виборів
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10.12.2021 16:09 Відповісти
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10.12.2021 15:55 Відповісти
Те, що Єрмак не дав свідчення парламентській ТСК з приводу операції по вагнерівцях, а просто "поговорив" із Безуглою, Костенко не помітив?

ТСК з "вагнерівців" не допитувало Єрмака, бо Безугла сама з ним поговорила.

https://ukranews.com/ua/news/818762-tsk-z-vagnerivtsiv-ne-dopytuvalo-yermaka-bo-bezugla-sama-z-nym-pogovoryla
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10.12.2021 15:58 Відповісти
может, правда, а может и нет

https://polygraf.net/hlava-*******-razvedky-burba-okazalsia-bolshym-liubytelem-roskoshy
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10.12.2021 16:01 Відповісти
Таких єрмаків в ФСБ працює багато, але ніхто не називає їх богами. Ця нахабна і хамська істота за знайомою звичкою усілася на шиї державній владі.
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10.12.2021 16:04 Відповісти
хоть бы не смешили. Посидел в ДБР и свалил
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10.12.2021 16:06 Відповісти
Він не сидів там, ДБР було зачинено. Прийшов, побачив, пішов, очі засквіртив.
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10.12.2021 16:09 Відповісти
А нічого, що Єрмак сказав, що дав покази ДБР о 8.30, а установа відкривається для роботи о 9.00. Зебіли і тут обіср...ся.
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10.12.2021 16:08 Відповісти
це ще питання, які покази на допиті дав д'єрмак. І чим насправді був отой "допит"
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10.12.2021 16:10 Відповісти
"про наявність у вищих керівних кабінетах держави "крота" (а з цим потрібно щось робити)". - відповідді він не дав.
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10.12.2021 16:13 Відповісти
Мда. Заява. Як не сказати нічого, мелючи про все.
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10.12.2021 16:22 Відповісти
Отже, младоголосих не дарма звинувачували у співпраці з зебілами.
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10.12.2021 16:26 Відповісти
ермак_Козырь_Михайлов_Лолита должен был явится ГБР по повестке и выйти из ГБР в наручниках под усиленной охраной, в направлении тюрьмы!
А так ермак_Козырь_Михайлов_Лолита как будто совершая утреннюю пробежку заодно забежал и в непонятную контору, которая покрывает государственные преступления и которая почему-то называется ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ. Что за государство у нас такое, если мутные типы, как вышеозначенный персонаж, подминают под себя все гос. органы? и весело и задорно сообщают нам: "вот зашел в ГБР, попить чайку, заодно и дать указания, что я неприкасаемый" ! ПОЗОР ТАКОМУ ГОСУДАРСТВУ!
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11.12.2021 00:17 Відповісти
 
 