Те, що Єрмак дав показання у справі "вагнерівців", демонструє: у нас немає богів і треба діяти згідно закону, - нардеп "Голосу" Костенко

Крапку в питанні "вагнерівців" поставить наступна влада. Коли вона прийде, буде створена ТСК, яка проведе незалежне розслідування.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів нардеп "Голосу" Роман Костенко.

"У всіх своїх заявах я жодного разу не сказав: "Давайте саджати Єрмака або починати процедуру імпічменту президента, тому що вони – зрадники". Для мене з самого початку найголовнішим було дізнатися, що ж насправді сталося - чому спецоперація була зірвана?" - зазначив парламентар.

Костенко зазначив, що нинішня влада із самого початку почала тиск на військовослужбовців та ветеранів.

"Мені було дуже неприємно слухати Верховного Головнокомандувача, коли він на пресконференції розповідав, що ексголова розвідки здобував інформацію за допомогою розвідувального органу і кудись її продавав. Якщо є такі дані, будь ласка, порушуйте кримінальну справу, йдіть до суду! Якщо це буде доведено, я сам скажу: "Дякую, адже "кротів" нам непотрібно". Це нормально! Але усі усвідомлюють, що це – голослівна заява після того, як він (Бурба. - Ред.) почав говорити", - додав нардеп.

"Те, що Єрмак дав показання в ДБР, демонструє: опозиція та суспільство дотиснули і показали Офісу Президента, що у нас немає богів, і влада повинна робити усе згідно закону. Я вважаю, це правильно. Я б не сказав, що ДБР сьогодні є, дійсно, незалежним. У нього зараз немає керівника. Кажуть, тимчасово виконуючий обов’язки поставлений сюди Офісом президента. Так, добре, що Єрмак пішов і надав інформацію, яку вивчатимуть правоохоронні органи. Яку саме – ми не знаємо. Хоча він потім в інтерв’ю заявив, що не давав Бурбі ніяких наказів. Я багато говорив із екскерівником розвідки, знаю, які покази він надавав ТСК, тому піддав би сумніву ті слова керівника Офісу Президента", - розповів Костенко.

Нардеп зазначив, що юридично, якщо президент Єрмака не уповноважував, він не мав права давати ніяких команд.

Інтерв'ю з нардепом "Голосу" Романом Костенком читайте тут.

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