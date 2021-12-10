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Азовське море (1499) ВМС (1179)

Росія перекрила майже 70% акваторії Азовського моря та перешкоджає вільному судноплавству, - Військово-морські сили. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Російська сторона розмістила навігаційні попередження (ПРИПи) про обмеження судноплавства в Азовському морі з огляду на нібито проведення артилерійських стрільб у районах поблизу українських міст Маріуполь, Бердянськ і Генічеськ і станом на 10 грудня перекрила майже 70% акваторії Азовського моря

Як передаеє Цензор.НЕТ, про це  повідомляє служба у зв'язках із громадськістю командування Військово-Морських сил (ВМС) Збройних сил України (ЗСУ).

"Подібні перекриття районів відбуваються систематично та перешкоджають вільному судноплавству в Азовському морі. Оголошення навігаційних попереджень Російською Федерацією в Азовському морі у безпосередній близькості до пунктів базування українських ВМС та цивільних портів є відкритою провокацією. Подібні дії агресора вкотре демонструють намагання РФ перетворити Азовське море на своє внутрішнє "озеро", - йдеться у повідомленні.

Росія перекрила майже 70% акваторії Азовського моря та перешкоджає вільному судноплавству, - Військово-морські сили 01

Нагадаємо, раніше у ФСБ Росії звинуватили корабель ВМС України "Донбас" у створенні загрози в районі Керченської протоки.

Міністр оборони Олексій Резніков зі свого боку повідомив, що заяви з боку Росії про нібито просування українського корабля у бік Керченської протоки є інформаційною атакою.
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Топ коментарі
+24
В международные суды обращаться ,каждый день.
Но кацапские корабли держать под прицелом. каждую секунду
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10.12.2021 15:57
+21
А шо делает бубочка для ответки рашистам? Закупает дивизионы нептунов? Нет! Оно обкуренное в спортзал пошло, чтобы снять видосик для своих инстасамок.
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10.12.2021 16:35
+18
Когда он молчал , было лучше .
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10.12.2021 16:00
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В международные суды обращаться ,каждый день.
Но кацапские корабли держать под прицелом. каждую секунду
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10.12.2021 15:57 Відповісти
Власне кажучи, щоби подолати 4 чи 5 миль, необов"язково мати нептун на чергуванні. Так, він краще, але не ним єдиним можна прогнати паршиві ройсійські корита від нашого узбережжя.
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10.12.2021 16:16 Відповісти
Нептун - береговой мобильный противокорабельный ракетный комплекс. Его разработали в 2018 году силами КБ "Луч" в кооперации со многими другими украинскими предприятиями. Калибр запускаемых ракет колеблется от 340 мм до 420 мм, в зависимости от ракеты. Вес боевой части - 150 кг. Дальность стрельбы от 7 до 280 км.



В условиях ограниченного финансирования работа над ракетными комплексами "Нептун" идет по графику. В то же время в войска поставляется "урезанная" версия ракет для "Ольхи" с дальностью до 70 км.

Генеральный конструктор и гендиректор КБ "Луч" Олег Коростелев сообщил, как идет работа над ракетными комплексами "Нептун" и "Ольха" ("Вiльха"), поставляемых в украинскую армию. Об этом он рассказал в программе Security talks.
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10.12.2021 16:20 Відповісти
Мови нема - це прекрасна керована ракета. Натомість поки її чекаємо, можна використати, наприклад, ствольну артилерію. Звичайно, ймовірність нею влучити точно у вороже судно - вкрай невелика. Але навіть при попаданні в кілька сот метрів поруч - водяний стовб буде заввишки достатнім і психологічно еффектним, аби змусити накласти цеглин у штані військовим капітанам ерефії.
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10.12.2021 16:56 Відповісти
Томагавк, Гарпун - теж мають дозвукову швидкість і стоять на озброєнні багатьох раїн НАТО. Більше того: вони продовжують випускатися.
Швидкість - це ще не найголовніше. 0,8 маха цілком вистачить для невеликої акваторії Чорного моря для середнього ворожого фрегатика.
І збити ракету Нептун - задача не з легких.
Вона рухається низько, малопомітно із зменною траекторією.
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10.12.2021 17:55 Відповісти
дякую, КЭП )
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10.12.2021 18:33 Відповісти
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10.12.2021 19:31 Відповісти
Есип срыконь литал, иму п ссыны не было.
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10.12.2021 18:27 Відповісти
Срашка реально гадит всему миру, а её населению, судя по всему это очень нравится. У её правителей-бандитов для этого очень много денег. Так получилось, что огромные природные ресурсы достались отсталой нации с низкой моралью.
Ботоксный фюрер Путлер, мерзкий персонаж с крысиным взглядом, подсадил своё препарируемое население на иглу фашистской, хвастливо-шовинистической, злобно-ксенофобской пропаганды, а валенкам нравится, когда их правители-бандиты и пропагандистские вертухаи гадят всему миру, не так противно им становится сидеть в своём хамоватом быдло-свинарнике, когда и другие страны можно облить своими помоями и попытаться нагадить им от зависти и подлости
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10.12.2021 16:58 Відповісти
я бы , будь Я Президентом послал бы ОТКРЫТЫМ ТЕКСТОМ --ВОВА ПУТИН СДОХНИ И ПОЙДИ НА ПОЛОВОЙ ОРГАН.. С УВАЖЕНИЕМ.....
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10.12.2021 17:56 Відповісти
все вірно
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10.12.2021 18:13 Відповісти
а шо ЗЄ каже?
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10.12.2021 15:58 Відповісти
Когда он молчал , было лучше .
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10.12.2021 16:00 Відповісти
ситуація хрєнова і воно путається під ногами.
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10.12.2021 16:03 Відповісти
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10.12.2021 16:38 Відповісти
не чіпайте ЗЕ, воно упорото потєєт маєчку для відосіка
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10.12.2021 17:17 Відповісти
Цене країна а гопники,бандити ,терористи і окупанти в одному наборі покидьків.
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10.12.2021 16:03 Відповісти
Так встановлюйте свої ПРИПи.

Чи у вас своїх ПРИПів нема?
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10.12.2021 16:03 Відповісти
Ото дав Бог сусіда.
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10.12.2021 16:18 Відповісти
Благодарочка Великому Зе за то что деньги на Нептуни и Ольху вложени в дороги и розпи.дени минимум 30 пр
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10.12.2021 16:21 Відповісти
Пожалуйтесь в ООН. Там осудят и выразят «глубокую озабоченность». На этом и заглохнет дело.
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10.12.2021 16:29 Відповісти
А шо делает бубочка для ответки рашистам? Закупает дивизионы нептунов? Нет! Оно обкуренное в спортзал пошло, чтобы снять видосик для своих инстасамок.
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10.12.2021 16:35 Відповісти
***** используют свою проверенную гибридную тактику
Заблокировал все Азовское море и смотрит на реакцию. Ответа нет, значит можно и всю украинскую акваторию Черного моря блокировать.
Да и кто и чем будет отвечать, если сегодня в Украине проводится политика "просто перестать стрелять". Финансирование ракетных программ пошло на дороги, потому что найвеличнейший торчок современности делает большое пиар на большом строительстве, с целью пролезть на 2-й срок.
С такой политикой ***** куда проще реализовывать свою экспансию.
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10.12.2021 16:51 Відповісти
Быки они !!!! Их надо пиз....ть!!!! А не уговаривать!!!
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10.12.2021 17:01 Відповісти
А какая разница? Иск из ИМО зебилята забрали.
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10.12.2021 17:09 Відповісти
Надо еще поплакать и тогда пйшлуши и муйлуши сжаляться.
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10.12.2021 17:19 Відповісти
Ушла Зеркаль, некому судебньІе иски готовить в международньІе арбитражньІе судьІ. Пуйла надобно давить судами и угрозой Гааги.
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10.12.2021 17:28 Відповісти
ну так расторгайте договор про "внутреннее море"
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10.12.2021 18:05 Відповісти
Гопота шо тут скажешь ...Азияты долбанные...кстати отец и сын Уваровы разрыли на РАБссии 7 000 Курганов в 19 веке...ни одного славянина не обнаружено с 8 века по 16......тюрки и прочине Чингизиды Хата Батыя...
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10.12.2021 18:10 Відповісти
Зато мантру про браццкий нарот не забывают петьь...крысы позорные...
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10.12.2021 18:13 Відповісти
Дождемся мы уже , наконец- то, когда этот карлик бункерский здохнет.
И оставит всю Украину в покое.
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10.12.2021 18:27 Відповісти
А бубочка купляє лодки у Франції, замість будування ракетних катерів під «нептуни»...
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10.12.2021 18:32 Відповісти
Кое что не известно и не сделано было. Азовское при совдепии считалось внутренним морем одной страны. не работали там законы по морям остальным. Морское международное право кстати--одно из самых соблюдаемых в мире и давно. Грохнул 91г. И всё осталось по старому. Не подписали две страны ни одного положения и Конвенций по морям! Виноват чучма и железно. Мало кто знает что и вся линия сухой границы по сей день так же не прошла полную демаркацию по межд. положениям! Что интересно--все республики давно с РФ всё решили! Ющенко было кинулся---но времена волейболиста давно ушли. Над ним смеялись те два недомерка---а ведь над нами! Кстати и о. Змеиный тоже румынам интересен, и были подгоны. С отвращением в который раз повторяю--мы всё просрали. Пришло время жрать гамно.
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10.12.2021 18:34 Відповісти
И в догон верхнему. Как же просилось строительство канала через крымский перешеек, как была забита первая свая в керченский мост! Уже бы прорыли. Сто раз печатал. И порты Бердянск и Мариуполь работали ли бы, дули показывая в сторону порта Ейск и прочих. А катера бы мотались, мелькая! А с чужих и деньги бы брали---как во всём мире. Теперь забудьте.
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10.12.2021 18:40 Відповісти
Ну, "забудьте" это всё таки временное явление.
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11.12.2021 12:18 Відповісти
Есть давнее утверждение---нет ничего хуже догонять. Если и догонишь---то всё равно последним станешь.
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11.12.2021 22:30 Відповісти
Ну перекрыли и перекрыли,вы тоже воду перекрыли и всем пох.
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10.12.2021 18:40 Відповісти
А мины в Азовском море ставить религия не позволяет? А как кацапье подорвется, отмораживаться "нас там нет".
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10.12.2021 19:19 Відповісти
подавйте позови в мыжнародны суди, яког х...я сидите?
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10.12.2021 20:15 Відповісти
Некому подавать, всех профи разогнали. ЗЕпрезидент обкуренное, у него глючит, а Дерьмака всё устраивает, ему светит орден "герой рашки"
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10.12.2021 20:49 Відповісти
от я читаю тебе і думаю, що мене оточують нормальні, розумні люди.
чого ж ми окремо, всі розумні а на вибори йде стадо баранів?
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10.12.2021 21:33 Відповісти
на вибори тебе веде спеціальна команда менеджерів, яка ставить на 2-й тур виключно тих, що їй треба.Наприклад, на останніх виборах на перший тур було введено штук 3-4 непрохідних кандидатів для розпилення голосів, дуже всі боялись, що в другий тур попаде Юля.
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11.12.2021 09:38 Відповісти
Нажаль, від'ємний відбір дається в знаки. Це, на ваше питання "чого так виходить"
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11.12.2021 12:11 Відповісти
И шо? У гринпоца опять Порох виноват? Спровоцировал?
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11.12.2021 00:00 Відповісти
не опять, а он везде и всегда виноват. он и все семь операций проалил и беню в Украину вернул. и в Омане был порох и в карпатах а моню зафотошопили
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11.12.2021 13:04 Відповісти
Верните Зеркаль в Минюст. Хоть один грамотньІй человек затаскает ерефию по международньІх судах и вьІграет процессьІ. А то страну профитькаете хохотуньІ.
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11.12.2021 09:31 Відповісти
походу вже все профітькали
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11.12.2021 09:39 Відповісти
Та нікуди її не треба повертать. Нам йуль в іншій упаковці не треба. Нажаль, у інших, здібних, розумних людей брак грошей, для того щоб зійти на політичний олімп. Нам залишається бути задоволенними корявченковими, кравчинями, зеленськими аристовичами, тощо.
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11.12.2021 12:16 Відповісти
Производная от завезённого сброда в Украину рулит. Хохлячье быдло потакает им. Скот думает, что засунув голову в песок проблемы рассосутся сами по себе. Для хохло-кацапьего быдла Украины - поедете задроты лес валить в Сибирь, уголёк долбить в Воркуту и Кузбасс но, сначала накушаетесь плоти своих близких ( в самом прямом смысле слова), ибо кормить вас старшие кацапы не будут, они будут только отбирать.
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11.12.2021 12:08 Відповісти
 
 