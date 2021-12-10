Росія перекрила майже 70% акваторії Азовського моря та перешкоджає вільному судноплавству, - Військово-морські сили. КАРТА
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Російська сторона розмістила навігаційні попередження (ПРИПи) про обмеження судноплавства в Азовському морі з огляду на нібито проведення артилерійських стрільб у районах поблизу українських міст Маріуполь, Бердянськ і Генічеськ і станом на 10 грудня перекрила майже 70% акваторії Азовського моря
Як передаеє Цензор.НЕТ, про це повідомляє служба у зв'язках із громадськістю командування Військово-Морських сил (ВМС) Збройних сил України (ЗСУ).
"Подібні перекриття районів відбуваються систематично та перешкоджають вільному судноплавству в Азовському морі. Оголошення навігаційних попереджень Російською Федерацією в Азовському морі у безпосередній близькості до пунктів базування українських ВМС та цивільних портів є відкритою провокацією. Подібні дії агресора вкотре демонструють намагання РФ перетворити Азовське море на своє внутрішнє "озеро", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше у ФСБ Росії звинуватили корабель ВМС України "Донбас" у створенні загрози в районі Керченської протоки.
Міністр оборони Олексій Резніков зі свого боку повідомив, що заяви з боку Росії про нібито просування українського корабля у бік Керченської протоки є інформаційною атакою.
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Но кацапские корабли держать под прицелом. каждую секунду
В условиях ограниченного финансирования работа над ракетными комплексами "Нептун" идет по графику. В то же время в войска поставляется "урезанная" версия ракет для "Ольхи" с дальностью до 70 км.
Генеральный конструктор и гендиректор КБ "Луч" Олег Коростелев сообщил, как идет работа над ракетными комплексами "Нептун" и "Ольха" ("Вiльха"), поставляемых в украинскую армию. Об этом он рассказал в программе Security talks.
Швидкість - це ще не найголовніше. 0,8 маха цілком вистачить для невеликої акваторії Чорного моря для середнього ворожого фрегатика.
І збити ракету Нептун - задача не з легких.
Вона рухається низько, малопомітно із зменною траекторією.
Ботоксный фюрер Путлер, мерзкий персонаж с крысиным взглядом, подсадил своё препарируемое население на иглу фашистской, хвастливо-шовинистической, злобно-ксенофобской пропаганды, а валенкам нравится, когда их правители-бандиты и пропагандистские вертухаи гадят всему миру, не так противно им становится сидеть в своём хамоватом быдло-свинарнике, когда и другие страны можно облить своими помоями и попытаться нагадить им от зависти и подлости
Чи у вас своїх ПРИПів нема?
Заблокировал все Азовское море и смотрит на реакцию. Ответа нет, значит можно и всю украинскую акваторию Черного моря блокировать.
Да и кто и чем будет отвечать, если сегодня в Украине проводится политика "просто перестать стрелять". Финансирование ракетных программ пошло на дороги, потому что найвеличнейший торчок современности делает большое пиар на большом строительстве, с целью пролезть на 2-й срок.
С такой политикой ***** куда проще реализовывать свою экспансию.
И оставит всю Украину в покое.
чого ж ми окремо, всі розумні а на вибори йде стадо баранів?