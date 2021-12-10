УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12272 відвідувача онлайн
Новини Політика України Допомога Україні
993 6
Держприкордонслужба (4315) кордон (3078) США (14430)

США нададуть Україні на 20 млн долл. технічної підтримки для посилення північного та східного кордону

Новини Цензор.НЕТ Політика України

США нададуть Україні на 20 млн долл. технічної підтримки для посилення північного та східного кордону

Державна прикордонна служба України та посольство США підписали План спільних дій щодо посилення північної та східної ділянок українського кордону.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Початок реалізації проекту стартує з січня 2022 року, а загальна сума допомоги розглядається в розмірі $20 млн", - зазначила начальник відділу з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань посольства США в Україні Сара Лангенкомп.

Вона додала, що проект посилення спроможності Держприкордонслужби у сфері безпеки північного та східного кордону України спрямований на надання технічної допомоги прикордонникам для підвищення ефективності службової діяльності підрозділів під час виконання завдань з охорони північного та східного кордону України та для ефективної протидії загрозам національної безпеки України, що виникають.

Також читайте: США цього тижня доставлять партію військової допомоги Україні

Зокрема, проект передбачає можливість надання Держприкордонслужбі України безпілотних авіаційних систем, спецтранспорту, засобів відеомоніторингу, зв'язку, екіпірування тощо.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Проплатить с них Нептун, лучше из всего.
показати весь коментар
10.12.2021 16:08 Відповісти
Только на половину одного комплекса хватит.
показати весь коментар
10.12.2021 16:15 Відповісти
Интересно было бы смету увидеть - на что пойдут эти 20 млн. Скорее всего большая часть на разные консультации и обучение персонала, штатовскими же специалистами.
показати весь коментар
10.12.2021 16:09 Відповісти
Якщо це вони вирішили 25 передачами по 20 млн. по запчастинах прислати один комплекс протиповітряної оборони Петріот то ми не зацінили
показати весь коментар
10.12.2021 16:14 Відповісти
"я дам Вам парабеллум" (с)
показати весь коментар
10.12.2021 16:40 Відповісти
 
 