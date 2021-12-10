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Новини Політика України
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Зеленський (17376) Путін (21420) Росія (47115) нормандська четвірка (1523) Костенко Роман (171)

Зеленський вже одного разу зазирнув в очі Путіну. Тепер не знаємо, як відмотати назад усі ті перемовини, - нардеп "Голосу" Костенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський вже одного разу зазирнув в очі Путіну. Тепер не знаємо, як відмотати назад усі ті перемовини, - нардеп

Бажання президента Володимира Зеленського вести прямі переговори з Росією - неправильна тактика.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів нардеп "Голосу" Роман Костенко.

"Він вважає, що зараз потрібно вести такі перемовини. Згадайте, коли тільки став президентом, обираючись на обіцянках принести мир, у Францію поїхала делегація, щоб поговорити із Путіним. Причому не розуміючи усіх нюансів великої геополітичної гри і не маючи чіткого плану – просто хотіли поговорити. А у Росії він був, тому Зеленському накидали зобов’язань. Українська делегація повернулася ніби із перемогою: "Ось ми поговорили!". Але ж, насправді, привезли обіцянки виконання Мінських домовленостей, зокрема у частині імплементації формули Штайнмаєра, яка, на мою думку, є згубною для суверенітету України та у подальшому призведе до ще більших проблем, аніж ті, що зараз є у нас на Сході", - пояснив парламентар.

Костенко зазначив, що сьогодні коли Зеленський пропонує щось змінювати, у тому числі, в Мінському форматі, йому відповідають: "Ви підписали міжнародні домовленості, тому виконуйте, а після того поговоримо".

"Тому Зеленський зараз хоче провести цю розмову, щоб щось змінити. Я вважаю це неправильною тактикою. От, припустимо, приїжджає президент на зустріч до Російської Федерації, яка "брязкає зброєю" у нас на кордонах, окупувала частину наших територій та анексувала Крим, і каже: "Виведіть війська!". Щоби що?! Росії ж має бути з цього вигода! Вона хотіла б, щоб ми сказали: "Віддаємо вам Крим, пускаємо туди воду та відмовляємося від НАТО". Але це наші "червоні лінії"! Президент усьому суспільству повинен пообіцяти: "Якщо я їду на такі переговори, то не дозволю їх переступати". Але ми від нього такого не чуємо!" - наголосив нардеп.

"Тому я побоююся цих перемовин. Хоча і схиляюся до того, що їх не буде. Вони віртуальні. Ми навіть не бачимо плану дій. Є намір "просто поговорити". А це те саме, що "зазирнути в очі". Одного разу уже зазирнули. Тепер не знаємо, як відмотати назад усі ті перемовини", - підсумував він.

Інтерв'ю з нардепом Костенко для Цензор.НЕТ читайте тут.

Також читайте: Головна мета Путіна - відбудова імперської могутності Росії коштом сусідів, а Україна стоїть на першій лінії вогню, - Моравецький

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
Было такое

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10.12.2021 17:04
+13
Твоего фюрерка зовут *****, а Деркач со своими пленками официально признан агентом фсб.
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10.12.2021 17:35
+12
Так зеля зазирає з питань вною метою - закінчити війну перемогою раіські.
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10.12.2021 17:05
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Было такое

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10.12.2021 17:04 Відповісти
Так зеля зазирає з питань вною метою - закінчити війну перемогою раіські.
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10.12.2021 17:05 Відповісти
Можно подойти к вопросу с обратной стороны: пусть заглянет путину взад. Может так получится отмотать?
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10.12.2021 17:06 Відповісти
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10.12.2021 17:13 Відповісти
ЗЕбил малоросс уже как 2.5 года позорит Украину.
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10.12.2021 17:17 Відповісти
Мутована потвора кремлівської селекції!!!)))
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10.12.2021 17:29 Відповісти
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10.12.2021 17:39 Відповісти
Навіщо ТАК ображати Задорного?!
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10.12.2021 21:00 Відповісти
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10.12.2021 17:38 Відповісти
а че так криво?шо,даже гробовщики брезгуют поправить?
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10.12.2021 17:59 Відповісти
Зєля зазирнув в очі Путіну і тепер позичає очі в Бровка...
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10.12.2021 17:18 Відповісти
А це ще не зробив------------------''Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати''.
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10.12.2021 22:00 Відповісти
Вам це заборонено назавжди... розмножуватися також
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10.12.2021 17:25 Відповісти
Ви спиталися - я відповів.
А де у попередньому пості про *****?
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10.12.2021 17:33 Відповісти
Твоего фюрерка зовут *****, а Деркач со своими пленками официально признан агентом фсб.
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10.12.2021 17:35 Відповісти
Минуле ,це лише досвід ,з якого слід робити висновки !! Діяльність чи бездіяльність попередників ,ніяким чином не виправдовує діяльність чи бездіяльність чинної влади !!!Слід жити сьогоденням ,з урахуванням досвіда минулого !!!))
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10.12.2021 17:28 Відповісти
Минские и штайнмаера заслуга Порошенка. На четырёхсторонней встрече подтвердили соблюдения минских соглашений. Депутат не может дать ладу своей партии "Голос", но за то навести тень на плетень уже мастер.
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10.12.2021 17:28 Відповісти
Українська армія та МД-2 зупинили наступ Мордора. За невиконання МС-2 на РФ накладають санкції, а Україна має можливість і час озброюватися та розвиватися.
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10.12.2021 17:39 Відповісти
Так это известный на фесь форум зебуинский 3,14 дормот
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10.12.2021 17:41 Відповісти
Та то не для нього написано
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10.12.2021 17:44 Відповісти
Так в чем вина Зе, если он подтвердил в Нормандии то, что дало усилиться Украине? Боты вой устроили.
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10.12.2021 18:10 Відповісти
кацапская проститутка - зеленский, осуществляет кремлевский план по капитуляции Украины. Он уже докерувався страной, что западные партнеры отказываются передавать разведданные генштабу Украины, а делают это через свои сми. Теперь это опущенное чучело, по указке своих кураторов из фсб лезет к куйлу, чтобы полностью порвать с Западной антипутлеровской коалицией, потом наша страна стала один на один с рашизмом, тоесть капитулировала и навсегда просрала не только Крым, но и цивилизованное будущее.
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10.12.2021 17:29 Відповісти
Зелена пліснява ,лялькова імітація державної влади ,втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!)))
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10.12.2021 17:31 Відповісти
Я, кстаті, дуже задоволений Подоляком. Чувак вміло добиває Зєлю. Дякую, Мішаня.
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10.12.2021 17:33 Відповісти
До сих пор вылизываешь выделения гб-шной мразоты?
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10.12.2021 17:36 Відповісти
Пропонує послати тебе на ху..тор метеликів ловити !!)))
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10.12.2021 17:32 Відповісти
кацап,это ваши будни? смотри повнимательней,а то и тебя поделят...

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10.12.2021 18:03 Відповісти
Коли ж блазень перестане повзати на колінах , щоб заглянути путлеру в очі ? Коли він лишиться ілюзії , що путлер може з ним розмовляти про щось , окрім беззаперечної капітуляції ?? Пєсков йому уже це ще раз підтвердив ,відморозившись ,що проблеми донбасу -то проблеми України. Крім того , якщо путлер почне перемовини без Германії та Франції , ми лишимося їх підтримки і останемось один на один з путлеровською рашою. Це шлях до поразки.Блазень провокує Захід лишити Україну підтримки , щоб потім сказати : " вони нас не підтримують" та повернутися до Рф та Китаю.Поки що на Заході підтримують Україну та відрізняють не адектні дії Зе. Та чи надовго їм вистачить терпіння - не відомо.
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10.12.2021 19:07 Відповісти
Так Зе - буратінка аж пищить так хоче ще раз зазирнути. І вся зелена шобла у ВР під мудрим керівництвом верховного візиря Дєрмака дружньо натисне на кнопочки, підтримуючи капітуляцію. А от що скаже після цього Майдан і ветерани - то вже інше...
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10.12.2021 19:57 Відповісти
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10.12.2021 21:43 Відповісти
окремi переговору один-на-один Зе-чма та пуйла не мають сенсу, бо паРаша хоче за рахунок
України повнiстю поламати мiжнародний закон та хоче капiтуляцii всього Заходу, а не лише України, тому переговори повиннi бути колективними, всiх гарантiв Будапештського меорандуму. а одна шмаркля - це непорозумiння, а не переговорник вiд України
.

Коротко про те, чого хочуть кацапо-ординськi узурпатори

та мiжнароднi злочинцi пуйло та кремлядь:

або хАтєлкi кацапо-ординських рассєянських злочинцiв


- підписання із НАТО юридичного документа, який закріпить зупинку розширення Північноатлантичного альянсу на Схід, а також повне припинення військової підтримки України;

- повернення азiопськоi Орди-рассєї до клубу «великих держав», які мають право вирішувати долі менших держав і народів;

- досягнути глобальної домовленості із Заходом щодо розподілу зон впливу, так би мовити, «Ялта 2» - Україна має повністю перейти під вплив азiопського Мордору-рассєї;

- закріплення свого панівного становища у Чорному й Азовському морях;

- закріплення свого енергетичного впливу в Європі через «Північний потік-2»;

- анулювання або нівелювання незалежності України та Білорусі, а в ідеалі - в подальшому розширення кордонів азiопської Орди-рассєї до тих розмірів, які мав в Європі сЕрЕсЕр до розпаду;

- в загальному підсумку - отримати реванш за розпад сЕрЕсЕру і повернути світ до існування в умовах «холодної війни-2».

докладно на Радiо Свобода

https://www.radiosvoboda.org/a/choho-khoche-kreml-shcho-mozhe-zakhid/31597658.html

.
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11.12.2021 22:08 Відповісти
 
 