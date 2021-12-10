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Україна звинуватила РФ у порушенні Документа про безпеку на Чорному морі: Росія втричі збільшила кількість військовослужбовців у Криму. ІНФОГРАФІКА

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Україна звинуватила РФ у порушенні Документа про безпеку на Чорному морі: Росія втричі збільшила кількість військовослужбовців у Криму. ІНФОГРАФІКА

Мілітаризація окупованого Росією Криму підриває принципи, закладені в Документі про заходи зміцнення довіри та безпеки у військово-морській сфері на Чорному морі.

Про це заявила делегація України під час 19-х щорічних консультацій щодо виконання цього документа, які пройшли у Відні у форматі телеконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Прискорена і широкомасштабна мілітаризація українського Криму з боку Російської Федерації не лише підриває Документ про зміцнення довіри та безпеки у військово-морській галузі на Чорному морі, а й ставить під загрозу архітектуру регіональної безпеки, порушує норми та принципи міжнародного права", - заявили українські дипломати.

Вони наголосили, що РФ поступово перетворює Чорноморський регіон на військову зону, а Кримський півострів стає "сильно мілітаризованою базою матеріально-технічного забезпечення, яка використовується для втручання в різних далеких гарячих точках, у тому числі в Сирії та Лівії".

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У своєму виступі делегація України привернула окрему увагу країн-партнерів до цього процесу, продемонструвавши слайди з цифрами на підтвердження тривожного розвитку подій.

Так, за роки окупації Росія майже втричі збільшила кількість своїх військовослужбовців у Криму – з 12,5 тис. до приблизно 32,5 тис. За оцінками, до 2025 року чисельність окупаційних військ може зрости до 40-45 тис.

Україна звинуватила РФ у порушенні Документа про безпеку на Чорному морі: Росія втричі збільшила кількість військовослужбовців у Криму 01

Крім того, на півострові дислокується близько 12,5 тис. військовослужбовців національної гвардії РФ та прикордонної служби ФСБ.

Наземна та повітряна складові постійного угруповання збройних сил РФ у Криму мають на озброєнні до 220 танків, до 660 броньованих машин, до 400 реактивних систем залпового вогню та артилерійських систем різного калібру, а також 13 берегових ракетних комплексів і до 170 літаків.

Україна звинуватила РФ у порушенні Документа про безпеку на Чорному морі: Росія втричі збільшила кількість військовослужбовців у Криму 02

Військово-морський компонент російських військ у Криму включає до 70 військових кораблів та сім підводних човнів. До 2025 року планується його збільшення ще на 15 військових кораблів.

Україна звинуватила РФ у порушенні Документа про безпеку на Чорному морі: Росія втричі збільшила кількість військовослужбовців у Криму 03

"Наше особливе занепокоєння викликає те, що 39 одиниць озброєння (морського, повітряного та наземного компонентів), які були розміщені в окупованому Криму, потенційно можуть бути використані як носії ядерної зброї. Україна як сторона Договору про нерозповсюдження ядерної зброї дуже стурбована тим, що Росія розміщує в Криму носії та інші засоби, здатні доставляти ядерну зброю", - заявили в українській делегації.

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Україна звинуватила РФ у порушенні Документа про безпеку на Чорному морі: Росія втричі збільшила кількість військовослужбовців у Криму 04

Також було вказано на інший бік мілітаризації - масштабні військові навчання в окупованому Криму та прилеглих акваторіях Чорного моря. Загалом протягом нинішнього року РФ провела у Криму 90 військових навчань різного рівня.

Українська сторона закликала усі держави утримуватися від залучення до військово-морської діяльності агресора, яка здійснюється на тимчасово окупованій території України.

Нагадаємо, Документ про заходи зміцнення довіри та безпеки у військово-морській галузі на Чорному морі був ухвалений 25 квітня 2002 року Україною, Болгарією, Грузією, Румунією, Росією та Туреччиною.
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При Порошенко было освобождено две трети Донбасса и в нарасию уехадо около 4,5 тыс. голов грузом 200. Это балабольство? Про остальное я вообще молчу.
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10.12.2021 18:45 Відповісти
До каких пор Байден будет таким мягкотелым с кремлевским комуно-фашистом, главарю террористического образования, может пора уже начистить рыло безнадкжному дегенерату.
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10.12.2021 17:32 Відповісти
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10.12.2021 21:55 Відповісти
Кацапчик 0 : 4 продув
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10.12.2021 21:59 Відповісти
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10.12.2021 22:03 Відповісти
 
 