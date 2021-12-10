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Промисловці та аграрії закликали Зеленського скасувати списання вагонів за віком: воно загрожує національній безпеці України

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Промисловці та аграрії закликали Зеленського скасувати списання вагонів за віком: воно загрожує національній безпеці України

Наказ щодо заборони наднормативного терміну використання деяких видів вагонів, який підготувало Міністерство інфраструктури України, загрожує економічній безпеці України, адже його ухвалення спричинить транспортний колапс, падіння у промисловій та аграрній сферах, та масових звільнень. Тому цей наказ має бути суттєво доопрацьований.

 Про це йдеться у листі до президента Володимира Зеленського, який підписали представники найбільших українських асоціацій та громадських об’єднань.

Промисловці та аграрії закликали Зеленського скасувати списання вагонів за віком: воно загрожує національній безпеці України 01
Промисловці та аграрії закликали Зеленського скасувати списання вагонів за віком: воно загрожує національній безпеці України 02
Промисловці та аграрії закликали Зеленського скасувати списання вагонів за віком: воно загрожує національній безпеці України 03

Серед підписантів листа - ОП "Укрметалургпром", ВООРТ "Федерація роботодавців транспорту України", Українська асоціація вапняної промисловості, УНПА "Укркокс", Асоціація підприємств власників відомчого транспорту та операторів вантажних залізничних перевезень "Укрвідтранс", Українська зернова асоціація, Всеукраїнський конгрес фермерів, ГО "Агро-Продовольча Рада", ГС "Аграрний союз України", ГС "Всеукраїнська аграрна рада", асоціація "Союз платників України", асоціація "Український клуб аграрного бізнесу", Українська асоціація прямого продажу, ВГО "Асоціація платників податків України", ВГО "Українська Федерація індустрії безпеки", ГС "Асоціація виробників України". Як сказано у листі, фахівці галузевих асоціацій та об’єднань ретельно вивчили проєкт, і не підтримують його у поточній редакції, адже у ньому, як і раніше, не враховані пропозиції, які надавав бізнес. "Проєкт, як і раніше, передбачає застосування формального радянського підходу до забезпечення безпеки руху - шляхом обмежень терміну експлуатації вагонів на підставі року випуску, замість впровадження європейської практики, що передбачає оцінку фактичного технічного стану вагонів та прийняття рішення щодо їх експлуатації саме на базі відповідної оцінки. Все ці відбувається, незважаючи на цілком очевидний факт, що саме європейський підхід гарантує, що на колії допускаються лише дійсно справні вагони, а також те, що справні вагоні не будуть списані на металобрухт за формальними ознаками", - наголошують підписанти.

Також у листі підкреслюється: МІУ так і не провело обговорення цього проєкту з усіма зацікавленими сторонами, і передусім – з основними споживачами послуг залізничних перевезень, попри те, що саме ці галузі забезпечують майже 100% навантаження промислових залізничних перевезень. Також не був проведений детальний Аналіз регуляторного впливу щодо того, як цей проєкт вплине на інші галузі економіки. Поточна редація Наказу, як і попередня, призведе до списання 75 тис. вагонів до 2031 року. Вагонного парку, який залишиться, буде недостатньо для забезпечення своєчасних та у повному обсязі залізничних перевезень. Це, своєю чергою, призведе до руйнівних наслідків не лише для окремих галузей, але й для економічної стабільності та національної безпеки України у цілому - зростання транспортних витрат призведе до зниження конкурентоспроможності нашої продукції, скорочення промислового виробництва та експорту, втрати робочих місць та відрахувань до бюджету. Замість того, щоб вкладати гроші у модернізацію та створення нових виробничих потужностей, промислові та аграрні підприємства будуть змушені інвестувати у будівництво нових вагонів, підкреслюється у листі. В той час як придатні для експлуатації вагони будуть відправлені на брухт за суто формальними підставами. "З огляду на сказане, з метою уникнення катастрофічних наслідків для економіки та національної безпеки України в цілому, просимо вас не допустити прийняття цього документу у поточній редакції та звернути увагу на необхідність його доопрацювання", - резюмують підписанти.

Як відомо, Міністерство інфраструктури підготувало проєкт Наказу, згідно з яким вантажні вагони будуть списувати не за їхнім технічним станом, а виключно на основі віку. Програма оновлення парку буде відбуватися в рамках проєкту "Велике будівництво на УЗ", а вартість її сягне понад 100 мільярдів гривень.

Як очікується, нові вагони будуть побудовані на українських вагонобудівних заводах. МІУ навіть підготували Меморандум: його підписантами мають стати Укрзалізниця, ряд банків, які братимуть участь у кредитуванні УЗ, та вагонобудівні заводи. Натомість понад 200 українських найбільших підприємств та асоціацій підписали Антимеморандум. Вони звернулися до влади з проханням не списувати вагони за радянською "віковою" схемою, адже вона спричинить на ринку дефіцит рухомого складу та транспортний колапс, в результаті якого УЗ втрачатиме 10 млрд грн щороку, а втрати держбюджету сягнуть десятків мільярдів.
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А шо Зе?

там хремль приказал Ермаку , чтобы меньше вагонов подвозили оружиеи продовольствие
ВРАГ У ГРАНИЦЫ , а дурная власть лишний транспорт уничтожает
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10.12.2021 18:04 Відповісти
Надо посмотреть подписи под приказами
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10.12.2021 18:04 Відповісти
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10.12.2021 18:15 Відповісти
А як ще вкрасти або скупити за безцінь списані вагони?
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10.12.2021 18:06 Відповісти
"Це афера на 106 мільярдів гривень, яку затіяли деякі чиновники в "Укрзалізниці" з однією доволі зрозумілою, але злочинною метою: взяти у держави, або у банків під державні гарантії, близько 50 млрд гривень, і ще до 60 млрд гривень поцупити у перевізників. Ці шалені гроші будуть розкрадені самими ж ініціаторами афери в "УЗ", та опиняться на рахунках власників вагоноремонтних заводів, серед яких, до речі, є і російські олігархи. Ось для чого вони це роблять", - заявив Олександр Каленков.
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10.12.2021 20:06 Відповісти
Энергоатому каюк,Нафтогазу каюк,осталось ж/д транспорт парализовать и Путлеру дорога открыта по факту...
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10.12.2021 18:44 Відповісти
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10.12.2021 18:53 Відповісти
А вагонній парк надо Обновлят? Вон австрийский инвестор приезжал к Зе по єтому поводу.Пусть олигархи раскошеливаются.Рабочие месиа на вагонзаводах расширят,да и военнім будет на чем грузі отправлять.Хитромудріе и алчніе наши урки.
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10.12.2021 19:30 Відповісти
практика розвинутих країн не передбачає списання вагонів за віком. Так, у ЄС єдиною вимогою до вантажних вагонів є технічний стан. У США, крім технічного стану, встановлено граничний термін використання - 50 років.
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10.12.2021 20:05 Відповісти
Пускай списывают. И хватит уже экономить на безопасности у обычных работяг. А эти, потом виллы в Европе скупают. Нет, пусть обновляют! Есть нормы, есть требования- и в Европе, и в США, и в Австралии. В Зимбабве где-нибудь, конечно, тоже против.
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10.12.2021 19:50 Відповісти
Хай краще з рейок самі сходять?
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10.12.2021 19:58 Відповісти
що колісна пара має до самого вагону?
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10.12.2021 20:03 Відповісти
В "Укрзалізниці" є багато проблем. Одна з них полягає в поганій роботі системи контролю за технічним станом вагонів, які допускаються до експлуатації.

Однак, замість того, щоб вирішувати і "лікувати" цю проблему, "Укрзалізниця" та Мінінфраструктури пропонують рішення, яке загрожує колапсом самій залізниці, викачуванням коштів з інших галузей та може призвести до краху економіки.

І все заради того, щоб на цьому могло збагатитис.ь невеличке коло людей - теперішніх і майбутніх власників вагонобудівних заводів та їх постачальників, бо, як випливає із пояснювальної записки до відповідного проекту Наказу, процвітання саме цих підприємств розробники документа вважають запорукою розвитку всієї економіки країни.
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10.12.2021 20:04 Відповісти
оно "угрожает" исключительно прибылям в их карманах!)))))))))))
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10.12.2021 20:07 Відповісти
Если Фурмы нет в подписантах, то фигня
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10.12.2021 20:35 Відповісти
Фурсы то есть.
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10.12.2021 20:35 Відповісти
 
 