Від початку доби війська РФ 4 рази відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС
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Російсько-окупаційні війська від початку доби 4 рази відкривали вогонь. Втрат серед українських воїнів немає.
Як інформує Цензор.НЕТ про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.
Поблизу населеного пункту Піщане, що на Луганщині, окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.
В напрямку Новотошківського найманціздійснили обстріл з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
В бік Попасної російські найманці обстрілювали наші позиції з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Біля Майорська окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Щоб змусити противника припинити обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Будь ласка, зачекайте...
Гэбэшные бандиты во главе с ботоксным вурдалаком, обитающим за глухими стенами на кладбище в центре столицы Северного Годураса, держат в страхе и тоталитарном оболванивании шовинистической, ксенофобской пропагандой собственное подопытное население, но у них руки чешутся навязать такую же стадно-холуйскую модель устройства общества и государства, как у себя, другим странам, при которой население - это отлизывающее у кремлёвских гэбэшных бандитов со стадным причмокиванием блеющее стадо.
Северный Гондурас с ботоксным фюрером Путлером - это полубандитское государство, правители которого - это как правило свора отмороженных шовинистов, и именно такая идеология наиболее популярна у валенкообразного электората, оболваненного веками насилия и тоталитарной пропаганды. Валенки воспринимают спорадическое насилие своих правителей в отношении других народов с фашистским удовольствием
Defense Express
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10 грудня 2021, 17:39
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Литовський комплекс протидії безпілотним літальним апаратам ЕDМ4S-UА від компанії NT Service
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Міністерство оборони України через Агенцію НАТО з підтримки та постачання замовило партію антидронових рушниць ЕDМ4S-UА ще минулого року
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що перша партія замовлених в Литві антидронових рушниць до кінця цього року має бути поставлена в Україну.
"Протягом цього місяця ми отримаємо перших 10 антидронових рушниць виробництва Литви, які допоможуть нам боротися з російськими БПЛА", - повідомив він в ефірі ток-шоу "Право на владу" 9 грудня 2021 року.
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Литовський комплекс протидії безпілотним літальним апаратам ЕDМ4S-UА від компанії NT Service
За його словами, це озброєння було замовлено через головну логістичну організацію Альянсу - Агенцію НАТО з підтримки та постачання (NSPA).
Хоч Міністр оборони й не назвав модель рушниці, скоріш за все мова йде про комплекси протидії безпілотним літальним апаратам ЕDМ4S-UА виробництва литовської компанії NT Service.
Антидронова рушниця ЕDМ4S-UА від NT Service успішно пройшла випробування в ЗСУ та підтвердила потрібні українським військовим ТТХ
Відомо, що саме ці литовські вироби, після їх випробувань та апробації безпосередньо в зоні бойових дій у 2019 році, були прийняті на озброєння ЗСУ (у 2020 році) та замовлена військовими.
Литовський комплекс ЗСУ використовує на передовій з 2018 року
Водночас наприкінці минулого року колишній Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак повідомив, що попри укладений контракт та проведення оплати, литовські антидронові рушниці у 2020 році поставлені не будуть і, ймовірно, будуть отримані "через декілька місяців".
Рушниця ЕDМ4S-UА прийнята на озброєння ЗСУ у 2020 році
"Оскільки така закупівля відбулася вперше, то довелося подолати безліч бюрократичних питань - це оформлення відповідних дозволів, документів, усього іншого. Я впевнений, що наступного року все буде набагато швидше", - зазначив він.
Боєць ЗСУ з антидроновою рушницею виробництва литовської компанії NT Service на Донбасі / Фото: ТСН
Дещо пізніше (у січні 2021 року), Міністерство оборони повідомило, що замовило 37 антидронових рушниць ЕDМ4S-UА через NSPA, однак про їх постачання ЗСУ надалі офіційно не повідомлялося.
Доброволець Юрій Грек та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний з ручними системами радіоелектронної боротьби литовської компанії NT Service
Можна припустити, що перші 10 рушниць з Литви, надходження яких анонсував Олексій Резніков, належать саме до цього замовлення. Тобто вони, з невідомих причин вже щонайменше рік не можуть бути поставлені українським військовим, попри давно проведену оплату.
Президент Литви Ґітанас Наусєда передає антидроновий комплекс ЕDМ4S-UА колишньому Головнокомандувачу ЗСУ Руслану Хомчаку у березні 2021 року
При цьому, відомо, що комплекси ЕDМ4S-UА використовуються бійцями ЗСУ на передовій. Однак тут мова йде про рушниці, які ще з 2018 року закуповувались волонтерами або надавались як військова допомога (як, наприклад, комплекс переданий Президентом Литви Ґітанасом Наусєдою у березні цього року).