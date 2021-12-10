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інвестори (145) електроенергія (1900)

Бельгійський інвестор у ВДЕ звинуватив Україну в порушенні зобов'язань та подав до суду

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Виробник електроенергії із відновлюваних джерел SREW N.V. звернувся до міжнародного арбітражу з вимогами до України на 70 млн євро через грубе порушення країною своїх зобов'язань та власних законів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Українська правда".

Компанія звинуватила Україну в порушенні її прав як інвестора, які передбачені в угоді між урядами України та Бельгійсько-Люксембурзьким економічним союзом про взаємне заохочення та захист інвестицій.

Раніше про грубі порушення українських законів з боку уряду заявила компанія ДТЕК ВДЕ Ріната Ахметова, якій уряд України в ручному режимі заблокував виплату боргу з цільових "зелених" єврооблігацій.

Бельгійська SREW N.V. збудувала в Україні Дніпро-Бузьку ВЕС у Херсонській області потужністю 110 МВт.

Бельгійський інвестор у ВДЕ звинуватив Україну в порушенні зобовязань та подав до суду 01

Фото: Дніпро-Бузька ВЕС під час будівництва (firstregion.com.ua)

Тепер компанія звернулася до арбітражу, бо вважає, що Україна "необґрунтовано та непослідовно руйнувала законодавче регулювання у сфері відновлюваної енергетики".

Як повідомлялося, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, крім однієї компанії - "ДТЕК ВДЕ". Борг становить 3,04 млрд грн.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.
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Топ коментарі
+29
ЗЕ намагається зробити Україну банкротом.
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10.12.2021 17:37
+28
Этот долг вместе с зе должны выплачивать те придурки, которые голосовали за Бенину куклу и его холуев.
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10.12.2021 17:48
+20
Было построено в 2015-2018 и заводы, и фабрики, но нариду это не понравилось. Нариду нужна была "золотая рыбка", чтобы получить все и на шару, и без трудов.

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10.12.2021 18:11
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ЗЕ намагається зробити Україну банкротом.
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10.12.2021 17:37 Відповісти
Дійство відбувається згідно з кремлівським сценарієм та режисурою !!)))
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10.12.2021 17:49 Відповісти
З яких це пір шпекулянти і лихварі стали називатися міжнародними інвесторами? Гієни хренові.
Нема щоб побудувати машинобудівний завод.
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10.12.2021 17:52 Відповісти
Гугл коряво переводит
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10.12.2021 17:54 Відповісти
Школу закінчував?
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10.12.2021 18:01 Відповісти
Было построено в 2015-2018 и заводы, и фабрики, но нариду это не понравилось. Нариду нужна была "золотая рыбка", чтобы получить все и на шару, и без трудов.

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10.12.2021 18:11 Відповісти
на этой карте в основном биогазовые заводы.
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10.12.2021 22:36 Відповісти
На этой карте есть разные производства. Абсолютно.
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10.12.2021 23:55 Відповісти
разные. Но если разобрать по профилям, то общее количество биогазовых гораздо больше чем общее количество в любом другом профиле.
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11.12.2021 14:23 Відповісти
Або ж патронний заводик...
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10.12.2021 18:37 Відповісти
Так його хазяїн давно вже сказав "Дефолт, так дефолт"... Ось воно і відпрацьовує

Ну а чому так, то треба згадати ще одну фразу хазяїна про взяти у московитів 100млрд баксів. Ціна озвучена, можливо навіть і аванс отриманий. А бігти ні бубочці, ні його хазяїну вже не буде куди, якщо не відпрацюють
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10.12.2021 18:31 Відповісти
То, что не выплатили ахметке навернутые бабки - это правильно! Такой тариф на зеленку завышен! Сделано было спецом под олигархов
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10.12.2021 19:03 Відповісти
Тепер держава виплатить йому з відсотками. Як і було задумано владою зебілів. А подоляцькі шльондри розкажуть, що боротьба з олігархами дорого коштує.
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10.12.2021 21:14 Відповісти
Цей борг повина виплатити не Україна, а комуняка зе, за постійний саботаж міжнародних домовлень.
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10.12.2021 17:44 Відповісти
Этот долг вместе с зе должны выплачивать те придурки, которые голосовали за Бенину куклу и его холуев.
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10.12.2021 17:48 Відповісти
Та они уже платят, и за коммуналку, и в магазинах, даже своими жизнями то ковида. Хреново то, что вместе с этими идиотами и нормальные люди вынуждены жить в этом зеленом болоте, в которое зешобла пытается превратить Украину.
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10.12.2021 18:40 Відповісти
Херус і Ко ,мають сидіти під шконкою ,разом з зеленою пліснявою ,за руйнацію енергогалузі України !!!))
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10.12.2021 17:47 Відповісти
Бельгиец решил поиметь с Украины шального бабла за дорогую электрику т.е. с наших налогов. В Европе земля дорогая под ветряки, а в море выносить ещё дороже, так решил в Украине на халяву.
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10.12.2021 17:51 Відповісти
Інвестори прийши на умови які їм запропонували. Хто винуватий в тому, що українська влада - злодії та дегенерати?
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10.12.2021 17:53 Відповісти
Это началось при овоще, продолжилось при Порошенко, зафиксировано при Зе. Но надо же и остановится, ведь это афера за наш счёт.
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10.12.2021 18:03 Відповісти
Афера? А це, тоді, що?
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10.12.2021 18:23 Відповісти
при овоще лавочка закрылась. Снова открыл ее Порошенко.
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10.12.2021 22:38 Відповісти
Дегенерати, які її обирають
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10.12.2021 18:03 Відповісти
Не факт, что там бельгиец) там ахметка или беня может стоять за бельгийской фирмой… учредителя надо смотреть в документах фирмы))
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10.12.2021 19:10 Відповісти
Інвестняні в шоці.
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10.12.2021 17:51 Відповісти
начался просто шторм иностранные инвесторы в шоке вечернее отделение Сбу прокуратура суды просто пошли по бес пределу уже грабят у инвесторов это уже все фини та комедия
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10.12.2021 17:51 Відповісти
Зазаз набіжать шістки ***** з бабломойським і почнуть волати про те, що
-пАшли они со своей зеленой энергетикой.
Тим більше, що за позовами буде платити "мудрий" нарід.
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10.12.2021 17:53 Відповісти
Задание Путлера Голобородьке дефолт и банкротство основных предприятий Украины...Энергоатом в Жо...,Нафтогаз в Жо...остались Метинвест и остатки угольных шахт....
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10.12.2021 17:56 Відповісти
Какая польза от таких инвестиций? Земля забрана под ветряки, они опасны для живого, рабочих мест мизер, электричество дорогое и ещё должна быть датированной. Явное надувательство.
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10.12.2021 17:59 Відповісти
Головна їх користь - викликати незадоволення владою Зєїла. А хто давав дозволи на їх будівництво, та гарантував надвисокі ціни, це вже інша справа.
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10.12.2021 18:04 Відповісти
Чем они опасны «для живого»?
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10.12.2021 18:33 Відповісти
До Белорусь №2... Украине осталось немного....73% идиотов...Путлер вас купит за 5 копеек... вы больше и не стоите...
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10.12.2021 17:59 Відповісти
неплохо так инвест-няни поработали
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10.12.2021 18:00 Відповісти
Главное кто угодно ................лишь бы не Порошенко.... кто угодно и пришел...
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10.12.2021 18:01 Відповісти
А між ними існує істотна різниця?
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10.12.2021 18:06 Відповісти
Да тролляка, если ты задаешь такой вопрос, ты в Украине ты не живешь.
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10.12.2021 18:30 Відповісти
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10.12.2021 19:07 Відповісти
Ну вот и докричались до соучастия в хотелках бункерфюрера.
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10.12.2021 18:33 Відповісти
А мне вас и не жаль...,я это знал еще в марте 2019 года...что без Пороха будет вам жо.... я тогда в Ютьюбе говорил о выборах с Айдером Муждабаевым...
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10.12.2021 18:04 Відповісти
Задача Зеленского - разрушить Украину до основания. Но многие продолжают в это не верить.
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10.12.2021 18:10 Відповісти
Лялька кремлівського балагана грає відведену їй роль ,згідно з сценарієм !!)))
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10.12.2021 18:14 Відповісти
это ЗЕ баламут рулит страной, детка!
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10.12.2021 18:10 Відповісти
И кто теперь будет с Украиной дело иметь? Китай кинули,Бельгию кинули. Шмаркля до сидит свои срок и свалит ,а какую репутацию он оставит об Украине.
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10.12.2021 18:11 Відповісти
в стране зеленая саранча
1.

Ja NeUmerHerwam


@neumerherwam

·
11 мин



Я не знаю що наочніше може продемонструвати пограбування України. Пряма статистика вказує до якого рівня доведені державні підприємства. Нам нічого на стадіоні не хочуть розповісти хто баригі і скільки

2.https://ua24ua.net/kak-prezident-zelenskiy-podaril-oligarhu-kolomoyskomu-800-millionov-griven-renti-v-god-na-rovnom-meste/
Как президент Зеленский подарил олигарху Коломойскому 800 миллионов гривен ренты в год на ровном месте
3.
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10.12.2021 18:11 Відповісти
Повна інвазія зеленими гельмінтами !!)))
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10.12.2021 18:15 Відповісти
Очередной оффшор. Иетернет не имеет информации про этот гигант энергетики.
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10.12.2021 18:16 Відповісти
Может няню ему некрасивую выдали, вот он и бесится...
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10.12.2021 18:20 Відповісти
Китайская экономика летит в Трубу...так что МММ Китая доживает последние дни... Видос ниже...

https://youtu.be/dONqDNf47ds
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10.12.2021 18:21 Відповісти
Зебилы так накосячили с экономикой, что уже не знают чем залатывать дыры в бюджете.
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10.12.2021 18:43 Відповісти
там случаем из этой бельгийско-люксембургской фирмы ноги рината линидыча не растут?)))
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10.12.2021 18:51 Відповісти
От этого кидалова пострадают рядовые граждане в результата
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10.12.2021 19:22 Відповісти
Усрутся, как и в предыдущие разы. Всё это покерный блеф.
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10.12.2021 23:04 Відповісти
 
 