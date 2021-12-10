Бельгійський інвестор у ВДЕ звинуватив Україну в порушенні зобов'язань та подав до суду

Виробник електроенергії із відновлюваних джерел SREW N.V. звернувся до міжнародного арбітражу з вимогами до України на 70 млн євро через грубе порушення країною своїх зобов'язань та власних законів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Українська правда".

Компанія звинуватила Україну в порушенні її прав як інвестора, які передбачені в угоді між урядами України та Бельгійсько-Люксембурзьким економічним союзом про взаємне заохочення та захист інвестицій.

Раніше про грубі порушення українських законів з боку уряду заявила компанія ДТЕК ВДЕ Ріната Ахметова, якій уряд України в ручному режимі заблокував виплату боргу з цільових "зелених" єврооблігацій.

Бельгійська SREW N.V. збудувала в Україні Дніпро-Бузьку ВЕС у Херсонській області потужністю 110 МВт.

Фото: Дніпро-Бузька ВЕС під час будівництва (firstregion.com.ua)

Тепер компанія звернулася до арбітражу, бо вважає, що Україна "необґрунтовано та непослідовно руйнувала законодавче регулювання у сфері відновлюваної енергетики".

Як повідомлялося, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, крім однієї компанії - "ДТЕК ВДЕ". Борг становить 3,04 млрд грн.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.