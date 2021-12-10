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16-річному студенту загрожує до 5 років обмеження волі через проникнення в тунель харківського метро

Новини Цензор.НЕТ Події

16-річному студенту загрожує до 5 років обмеження волі через проникнення в тунель харківського метро

У Харкові поліцейський і співробітник метро затримали людину, яка стрибнула на рейки метро на станції "Центральний ринок" і побігла тунелем у бік станції "Площа Конституції".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області, ним виявився 16-річний студент одного з харківських коледжів.

Його запросили до кімнати поліції для пояснень.

"Повідомлення про те, що сторонній проник у тунель на станції метро "Центральний ринок", надійшло до поліції 10 грудня близько 15:36. З колій було знято напругу та призупинено рух електропоїздів на Холодногірсько-Заводській лінії метрополітену. Наразі рух на лінії відновлено", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У харківському метро машиніст побив пасажира: очевидці повідомляють, що потерпілий заважав оточенню, поліція проводить перевірку. ВIДЕО

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до 5 років обмеження волі.
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Топ коментарі
+19
Бить розгами и отпустить ! Какие нах 5 лет ? 5 лет у нас положены ежели нажраться и холопов до десятка в мясо машиной раскатать.
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10.12.2021 18:30
+17
Что то дохрена шьют! Особенно на фоне Трухиных.
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10.12.2021 18:33
+9
О, на Цензорі з'явилися заголовки, як на жовтих сайтах. Не 5 років ув'язнення, а до 5 років обмеження волі, але це по максималці. Санкція ч. 1 статті 296 - штраф 8500-17000 грн, арешт до 6 місяців або до 5 років обмеження волі. Але там взагалі дрібне ***********, адміністративка, 51 гривня штрафу або 15 діб адмінарешту.
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10.12.2021 18:44
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Хлопчина до дівчини дуже поспішав !!!)))
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10.12.2021 18:23 Відповісти
кіно передивився . однозначно. дункан маклауд
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10.12.2021 18:24 Відповісти
Ну от . Справа шиють ,п'ять років дати хочуть. А Брюс Вілліс в подібній ситуації був героєм і рятівником .І де ж справедливість ?
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10.12.2021 18:24 Відповісти
Т.е я простоял в вагоне метро 25 минут, люди опоздали на поезда и электрички (это направление на вокзал) - и дохррена7 Ты когда в пробке стоишь - с какими децибелами визжишь?
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10.12.2021 21:35 Відповісти
Я в корку не стою ,я їх обїзжаю. Не виходить об'їхати-тоді вже стою і насолоджуюся хорошою музикою . А ви "візжитє"? І як ? Сильно допомагає ?
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10.12.2021 22:15 Відповісти
Ну, вероятно, в вашей деревне время ничего не значит, а у нас в Харькове график довольно напряженный. Чтобы еще ждать придурков, которые специально прыгают на рельсы и носятся по туннелям.
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11.12.2021 00:01 Відповісти
По-перше :марно намагаєтеся образити , бо я живу у гордому місті Львові. По-друге:"дєрєвні" це на Московії ,в Україні їх немає. Ви ,мабуть ,кацап ? По-третє : чим більше будете "візжати" і скакати "в напряжонном графікє" ,тим менший ,по іронії долі, отримаєте результат. Все робити треба з розумом .Хоча це ваш особистий вибір . Может і далі "візжати".
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11.12.2021 00:46 Відповісти
Тут є блогери типу "СуперСус" так вони регулярно лазять по метро і їм нічого не загрожує
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10.12.2021 18:25 Відповісти
Ті ж професіонали , а цей тільки початківець
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10.12.2021 18:47 Відповісти
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10.12.2021 19:09 Відповісти
Ну так суперсуси не кидаються ж із платформи в тунель, як дикуни. Справжні герої завжди в обхід.
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10.12.2021 20:59 Відповісти
Бить розгами и отпустить ! Какие нах 5 лет ? 5 лет у нас положены ежели нажраться и холопов до десятка в мясо машиной раскатать.
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10.12.2021 18:30 Відповісти
никто ему столько не даст конечно: года 2 условно
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10.12.2021 18:36 Відповісти
а он вообще подсуден по этой статье?
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10.12.2021 18:42 Відповісти
От да, в 16 ж підсудність лише за серйозні злочини типу крадіжки, вбивства, розбою і тд...
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10.12.2021 19:01 Відповісти
Вася, когда тебя запрут в вагоне метро на полчаса - ты и не такое потребуешь )) Оно хорошо визжать сидя мягкой попой на диванчике перед компом )) Хуже, когда из-за придурка ты теряешь реальные деньги.
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10.12.2021 21:36 Відповісти
Что то дохрена шьют! Особенно на фоне Трухиных.
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10.12.2021 18:33 Відповісти
Правильно шьют! У нас сегодня ЧП городского масштаба из-за него было, с час все поезда стояли, и толпы людей набились в метро, пока этого идиота в туннеле искали.
Понятно что на 5 лет никто не посадит - ему 16 лет, первая судимость и т.п., но другим неповадно будет. А то завтра начнут подростки по всей Украине в метро и туннели скакать, еще погибнет кто-то не дай бог.
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10.12.2021 19:43 Відповісти
Леночка, не кизди. 25 минут. Но многие реально опоздали на поезда и электрички.
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10.12.2021 21:51 Відповісти
Сусанин годами лазит и не только в метро, и ничего ему не грозит. Полиция 🚨 разве что фоткается с ним. Какое то выборочное у нас правосудие....
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10.12.2021 18:40 Відповісти
да пусть бы поджарился там дебил...на одного меньше было бы.... с этими малолетками что то с головой не в порядке в большенстве видно.... как то помню доктор писал ...что у подростков тоесть получается малолеток мозг есть... но он ещё не включён в жизнедеятельность....и они пока мозг созревает до что то там 22лет чтоли.... у них в районе лба есть миндалина какая то ..которой они и пользуются как гомосапиенс....наверное миндалина не справляется со своей функцией...поэтому они дикие, дурковатые и злостные....
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10.12.2021 18:43 Відповісти
О, на Цензорі з'явилися заголовки, як на жовтих сайтах. Не 5 років ув'язнення, а до 5 років обмеження волі, але це по максималці. Санкція ч. 1 статті 296 - штраф 8500-17000 грн, арешт до 6 місяців або до 5 років обмеження волі. Але там взагалі дрібне ***********, адміністративка, 51 гривня штрафу або 15 діб адмінарешту.
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10.12.2021 18:44 Відповісти
О, виправили, молодці👍
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10.12.2021 19:10 Відповісти
Буде 2 тижні в метро підмітати під конвоєм.
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10.12.2021 21:02 Відповісти
И усиленное изучение физики
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10.12.2021 21:35 Відповісти
Не могу судить , бо не пойму понту...
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10.12.2021 18:50 Відповісти
З колій було знято напругу та призупинено рух електропоїздів
====
Вопрос нафига..сгорел бы дебил, но хрен с ним
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10.12.2021 18:52 Відповісти
там, того ... йому підсрачників надавати і відпустити. черепашка-нінзя, блін
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10.12.2021 18:58 Відповісти
5 років обмеження волі? Ну нічого дивного, як у наз за фак кримінальну справу порушують... Хоча фак - це дрібна ********* і МАКСИМУМ 51 грн штрафу (а мінімум - усна догана)!
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10.12.2021 19:02 Відповісти
А материальный ущерб? Там уже на особо крупный тянет.
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10.12.2021 20:03 Відповісти
Ну от хай і компенсує+штраф, це буде найкраще покарання...
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10.12.2021 20:05 Відповісти
Не могу судить остолопа , бо не знаю его намерений. Хочу оговориться, шо никакая падла не может ставить под сомнение безопасность.
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10.12.2021 19:13 Відповісти
5 дают, потому что, в противном случае, угроза другим, просто несоизмерима. Обалдую же не слыхать о таком, ладно себя зашибет, так и другие пострадают.
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10.12.2021 19:20 Відповісти
Метро стояло больше часа в обоих направлениях в час пик.Садить не стоит, но иск впаять лимонов на 10 с конфискацией хати и залогом..
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10.12.2021 19:25 Відповісти
Ваня, не кизди )) 25 минут )) Но многие опоздали на поезда на вокзале ((((
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10.12.2021 21:40 Відповісти
Он просто хотел жить и боялся ходить по Харькову по пеш. переходам
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10.12.2021 19:26 Відповісти
Бредил работой в метро и хотел посмотреть тоннель.
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10.12.2021 19:58 Відповісти
Период созревания - мозг обескровлен,вся кровь в трусах....Тяжёлый возраст. малоадекватный....Для начала этого суицидника надо положить на обследование в дурку - проверить психику и адекватность.... А через месяц делать дальнейшие выводы....
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10.12.2021 19:38 Відповісти
пару лет в дурке вылечивать мозг. И отпустить на первый раз.
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10.12.2021 19:41 Відповісти
Достаточно на неделю перевести на хлеб (или постную кашу) и воду.
Потом неделю - только воду, и неделю на овощах, хлебе и воде.
Никаких стимуляторов: сахара, табака, чая, кофе, интернета, телевизора, родителей, соседей, фастфуда, футбола, телефона и прочих дебилизирующих факторов.
Меньше чем за месяц - приветливый спокойный человек.
Можно добавить рубку дров, чистка снега, подметание двора -
обычные занятия в монастыре.
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10.12.2021 19:56 Відповісти
Оздоровительные процедуры негодяю приписываем да?)) У нас между прочим, люди за все вышеперечисленное, не малые деньги платят)
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10.12.2021 21:49 Відповісти
А он ничего не сломал, не взорвал, не повредил.
Не считая графика поездов, за что надо впаять соковитий штраф.
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11.12.2021 00:33 Відповісти
Артём, завязывай,а?Глуховский не поспевает свою хрен писать за твоими косплеями.
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10.12.2021 20:38 Відповісти
Не понимаю,зачем его ловить? Пусть бегает. Потом просто собрать его по кусочкам в пакетик,и в мусорный бак.
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10.12.2021 20:51 Відповісти
Всем визжащим, что много - вы, сидящие в мягком кресле, не понимаете, что такое быть запертым в вагоне метро под землей, когда время на вес золота... Этот придурок не упал на рельсы - он сознательно прыгнул и побежал в тоннель.. Его долго ловили и выводили.. В это время люди опаздывали на поезда. Вас важно сколько ему дадут? А вам, придуркам, не важно, что закрыли линию в обе стороны и тысячи людей потеряли время и деньги? Или это не ваше время и деньги и потому вы орете, что "много"?
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10.12.2021 21:39 Відповісти
 
 