16-річному студенту загрожує до 5 років обмеження волі через проникнення в тунель харківського метро
Новини Цензор.НЕТ Події
У Харкові поліцейський і співробітник метро затримали людину, яка стрибнула на рейки метро на станції "Центральний ринок" і побігла тунелем у бік станції "Площа Конституції".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області, ним виявився 16-річний студент одного з харківських коледжів.
Його запросили до кімнати поліції для пояснень.
"Повідомлення про те, що сторонній проник у тунель на станції метро "Центральний ринок", надійшло до поліції 10 грудня близько 15:36. З колій було знято напругу та призупинено рух електропоїздів на Холодногірсько-Заводській лінії метрополітену. Наразі рух на лінії відновлено", - йдеться у повідомленні.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до 5 років обмеження волі.
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Понятно что на 5 лет никто не посадит - ему 16 лет, первая судимость и т.п., но другим неповадно будет. А то завтра начнут подростки по всей Украине в метро и туннели скакать, еще погибнет кто-то не дай бог.
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Вопрос нафига..сгорел бы дебил, но хрен с ним
Потом неделю - только воду, и неделю на овощах, хлебе и воде.
Никаких стимуляторов: сахара, табака, чая, кофе, интернета, телевизора, родителей, соседей, фастфуда, футбола, телефона и прочих дебилизирующих факторов.
Меньше чем за месяц - приветливый спокойный человек.
Можно добавить рубку дров, чистка снега, подметание двора -
обычные занятия в монастыре.
Не считая графика поездов, за что надо впаять соковитий штраф.