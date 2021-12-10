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Новини Політика України
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У Раді підготують законопроєкт про зміни до Конституції щодо децентралізації, – Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Раді підготують законопроєкт про зміни до Конституції щодо децентралізації, – Корнієнко

У Верховній Раді створять робочу групу, яка підготує законопроєкт про внесення змін до Конституції щодо децентралізації.

Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зміни до Конституції перейшли від широкого обговорення з органами місцевого самоврядування до вужчого – на рівні парламенту. Ми ведемо дискусію на базі двох комітетів... - з питань правової політики та… комітету з питань державної влади, місцевого самоврядування... Тому вирішили створити міжкомітетську робочу групу, про що буквально в понеділок буде розпорядження голови Верховної Ради", - розповів Корнієнко.

За його словами, робоча група продовжить обговорення з таких ключових політичних питань, як статус самоврядування на субрегіональному рівні та формування нагляду, призначення та діяльність префектів.

"Точно є консенсус щодо тих моментів, які обговорюються в медіа. Ми прямо й відкрито заявляємо, що ми проти юридичної особи для громад, а тому це в жодній версії змін до Конституції точно не з'явиться. Ця позиція наразі не є можливою для виконання в Україні", – наголосив перший віцеспікер.

Також читайте: Виходимо на фінальний текст змін до Конституції щодо децентралізації, - Стефанчук

Водночас він зауважив, що внесення змін до Основного закону є непростим і тривалим процесом, оскільки ухвалення відповідного законопроєкту потребує двох читань, чому передує отримання висновку від Конституційного Суду.

Корнієнко прогнозує, що законопроєкт про внесення змін до Конституції щодо децентралізації буде зареєстровано у парламенті на початку наступної сесії Верховної Ради, яка розпочнеться у перший вівторок лютого 2022 року.

Перший віцеспікер парламенту також поінформував, що незабаром буде презентовано нову концепцію роботи Консультативної ради з питань самоврядування при голові Верховної Ради.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+18
Досить! Всі інші зміни після імпічменту!
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10.12.2021 18:33
+14
Пышов би ти, Корныенко. полабав в забігайлывці, відіспався би на помийці, як завжди. А то зразу - Конституцію йому подавай. Корніенко на заробітках.
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10.12.2021 18:37
+7
корнієнко, алкаш сраний, до сріки всі ваші законопроекти.
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10.12.2021 19:14
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Досить! Всі інші зміни після імпічменту!
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10.12.2021 18:33 Відповісти
Тобі перестало подобатись те, що ти "зробив разом"?
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10.12.2021 18:39 Відповісти
Дорожки фитнес-преЗедента | ЗЕралаш N°40

https://www.youtube.com/watch?v=pHkfLLr-cNE
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10.12.2021 19:14 Відповісти
Пышов би ти, Корныенко. полабав в забігайлывці, відіспався би на помийці, як завжди. А то зразу - Конституцію йому подавай. Корніенко на заробітках.
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10.12.2021 18:37 Відповісти
"чому передує отримання висновку від Конституційного Суду" Джерело: https://censor.net/ua/n3304599

Це того КС, який визнав законним розпуск Ради у 2019-му? Ню-ню...

А що там щакони кажуть про зміни до конституції? Чи Бєня вже роздав конверти для організації "конституційної" більшості?
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10.12.2021 18:48 Відповісти
Ну, давайте, назбирайте 300 голосів, прапор у руки
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10.12.2021 18:50 Відповісти
Путин будет доволен,вместо федерализации ему подарили более ценный подарок децентрализацию,поделили страну на мелкие кибуцы раздираемые противоречиями и желающие иметь над собой жёсткого и богатого хозяина,которых в Киеве нет и не будет.
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10.12.2021 18:59 Відповісти
Єрмак дав вказівку зливати Україну в супертурборежимі
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10.12.2021 19:13 Відповісти
корнієнко, алкаш сраний, до сріки всі ваші законопроекти.
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10.12.2021 19:14 Відповісти
Этот ЗЕлёный сброд уже и к Конституции тянет свои грязные и липкие ручонки.
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10.12.2021 19:16 Відповісти
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2021/12/09/background-press-call-by-a-senior-administration-official-on-president-bidens-calls-with-president-zelenskyy-of-ukraine-and-european-leaders/

сайт Білого Дому -про розмову Байден-Зеленський

Де там похвала реформам ОПУкротярні за реформи ? Хтось зможе знайти те, ПРО ЩО ЗБРЕХАВ ЄРМАК У ЕФІРІ БЄняканалу ?
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10.12.2021 19:23 Відповісти
РАБссия построит еще 5 Северных потопов в 30 стран НАТО,но в Украину ничего не будут строить,а этот что есть, Уренгой-Помары-Ужгород который по факту строили украинцы...,законсервируют...Ну типа браццйй народ должен сидеть без газа угля и прочего рюсскава говна... Маргарита Симоньян...ты даже не дура...ты Ослица тупая...Газогон тебе в черную пасть...
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10.12.2021 19:25 Відповісти
Ты когда родишь уже, чмо небрито-пузатое?! И помойся. Грязное какое-то...

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10.12.2021 19:39 Відповісти
корнієнко не знає що таке мило і бритва
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10.12.2021 19:59 Відповісти
Хотят ордло впихнуть суки...
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10.12.2021 19:48 Відповісти
родина порождает героев ,а --зда дураков.Когда уже вас дефективные в канализацию смоют,продажные твари.
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10.12.2021 19:49 Відповісти
тепер ясно де будуть готувати зелених префектів - в президентськлму "аніверситеті"
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10.12.2021 19:58 Відповісти
налоги платите нам, а зарплату платите на местах як сможете.
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10.12.2021 20:49 Відповісти
Алкарик Корниенко и Ара сдавать Украину собрались московскому узурпатору.. Это их главная цель, за это им платили и платят.
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10.12.2021 22:24 Відповісти
О. Корабельный проснулся. Флаг в руки, популисты беспечные. Флаг в руки. Кроме громкого пшика у вас ничего не выйдет. Как с большим гербом. Против выступлений най..го светят. А вообще как-то печально от этой дурни.
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10.12.2021 22:34 Відповісти
От тут вам, зеленим падлам, жаба цицьки й дасть.
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11.12.2021 00:55 Відповісти
ЗЕлуплена банда під децентралізацією має на увазі насправді федералізацію України - як мрію ватної частини населення та *****.
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11.12.2021 08:31 Відповісти
"мы против юридического лица для общин" - ОК!
А какие- то деньги у общин могут быть?
На кого открывать счёт в банке?
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11.12.2021 12:00 Відповісти
 
 