У Раді підготують законопроєкт про зміни до Конституції щодо децентралізації, – Корнієнко
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У Верховній Раді створять робочу групу, яка підготує законопроєкт про внесення змін до Конституції щодо децентралізації.
Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Зміни до Конституції перейшли від широкого обговорення з органами місцевого самоврядування до вужчого – на рівні парламенту. Ми ведемо дискусію на базі двох комітетів... - з питань правової політики та… комітету з питань державної влади, місцевого самоврядування... Тому вирішили створити міжкомітетську робочу групу, про що буквально в понеділок буде розпорядження голови Верховної Ради", - розповів Корнієнко.
За його словами, робоча група продовжить обговорення з таких ключових політичних питань, як статус самоврядування на субрегіональному рівні та формування нагляду, призначення та діяльність префектів.
"Точно є консенсус щодо тих моментів, які обговорюються в медіа. Ми прямо й відкрито заявляємо, що ми проти юридичної особи для громад, а тому це в жодній версії змін до Конституції точно не з'явиться. Ця позиція наразі не є можливою для виконання в Україні", – наголосив перший віцеспікер.
Водночас він зауважив, що внесення змін до Основного закону є непростим і тривалим процесом, оскільки ухвалення відповідного законопроєкту потребує двох читань, чому передує отримання висновку від Конституційного Суду.
Корнієнко прогнозує, що законопроєкт про внесення змін до Конституції щодо децентралізації буде зареєстровано у парламенті на початку наступної сесії Верховної Ради, яка розпочнеться у перший вівторок лютого 2022 року.
Перший віцеспікер парламенту також поінформував, що незабаром буде презентовано нову концепцію роботи Консультативної ради з питань самоврядування при голові Верховної Ради.
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Це того КС, який визнав законним розпуск Ради у 2019-му? Ню-ню...
А що там щакони кажуть про зміни до конституції? Чи Бєня вже роздав конверти для організації "конституційної" більшості?
сайт Білого Дому -про розмову Байден-Зеленський
Де там похвала реформам ОПУкротярні за реформи ? Хтось зможе знайти те, ПРО ЩО ЗБРЕХАВ ЄРМАК У ЕФІРІ БЄняканалу ?
А какие- то деньги у общин могут быть?
На кого открывать счёт в банке?