У Раді підготують законопроєкт про зміни до Конституції щодо децентралізації, – Корнієнко

У Верховній Раді створять робочу групу, яка підготує законопроєкт про внесення змін до Конституції щодо децентралізації.

Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зміни до Конституції перейшли від широкого обговорення з органами місцевого самоврядування до вужчого – на рівні парламенту. Ми ведемо дискусію на базі двох комітетів... - з питань правової політики та… комітету з питань державної влади, місцевого самоврядування... Тому вирішили створити міжкомітетську робочу групу, про що буквально в понеділок буде розпорядження голови Верховної Ради", - розповів Корнієнко.

За його словами, робоча група продовжить обговорення з таких ключових політичних питань, як статус самоврядування на субрегіональному рівні та формування нагляду, призначення та діяльність префектів.

"Точно є консенсус щодо тих моментів, які обговорюються в медіа. Ми прямо й відкрито заявляємо, що ми проти юридичної особи для громад, а тому це в жодній версії змін до Конституції точно не з'явиться. Ця позиція наразі не є можливою для виконання в Україні", – наголосив перший віцеспікер.

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Водночас він зауважив, що внесення змін до Основного закону є непростим і тривалим процесом, оскільки ухвалення відповідного законопроєкту потребує двох читань, чому передує отримання висновку від Конституційного Суду.

Корнієнко прогнозує, що законопроєкт про внесення змін до Конституції щодо децентралізації буде зареєстровано у парламенті на початку наступної сесії Верховної Ради, яка розпочнеться у перший вівторок лютого 2022 року.

Перший віцеспікер парламенту також поінформував, що незабаром буде презентовано нову концепцію роботи Консультативної ради з питань самоврядування при голові Верховної Ради.

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