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Стефанчук попросив посла Ізраїлю Бродського присвоїти звання праведників світу Шептицькому та Ковчу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Стефанчук попросив посла Ізраїлю Бродського присвоїти звання праведників світу Шептицькому та Ковчу

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук попросив посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського розглянути питання про присвоєння звання "праведників народів світу" митрополиту Андрію Шептицькому та священику Омеляну Ковчу, які у роки Голокосту рятували життя євреям, повідомляє сайт парламенту.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

"Мова йде про митрополита Андрея Шептицького та священника Омеляна Ковча. Це було б розцінене як важливий крок у зміцненні дружби між нашими народами", – зазначив Руслан Стефанчук.

Голова Верховної Ради України подякував ізраїльській делегації за участь у пам’ятних заходах із приводу трагедії Бабиного Яру.

Крім того, Голова Парламенту зазначив, що Україна рішуче засуджує будь-які форми нетерпимості та антисемітизму. За його словами, про важливість цього питання для України свідчить прийняття Верховною Радою Закону "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні", який підписано Президентом України 7 жовтня 2021 року. "Я сподіваюсь, що ця активність буде оцінена з боку ізраїльської сторони", – зазначив Руслан Стефанчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очікуємо, що митрополит Шептицький найближчим часом отримає звання "Праведника народів світу", - Офіс Президента

Він нагадав, що наступного року Україна вшановуватиме 90-ті роковини Голодомору – геноциду 1932–33 років.

"Я хотів би особисто звернутися до спікерів усіх країн, до дружніх до нас парламентів із пропозицією, щоби наступного року знайти можливість і визнати Голодомор актом геноциду українського народу. Якби Ізраїль наслідував приклад багатьох держав світу, для нас це була би дуже велика й цінна підтримка", – висловив прохання Голова Парламенту України.

Учасники також обговорили питання міжпарламентської взаємодії та торговельно-економічного співробітництва. Зосередили увагу й на питаннях політики безпеки та оборони, протидії дезінформації та фейкам.

Крім того, Руслан Стефанчук розповів про впровадження в Україні парламентської реформи, яка, зокрема, передбачає створення дослідницької аналітичної служби. "У цьому аспекті для нас може бути корисним досвід Дослідницько-аналітичного центру Кнесету", – наголосив Руслан Стефанчук та попросив поділитися досвідом функціонування цього центру.

Також читайте: Зеленський: Бабин Яр - спільна трагедія єврейського та українського народів

Автор: Роман Свиридович
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А потім його стефанчук з'їв.
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10.12.2021 19:35 Відповісти
По фотке кажется, что стефанчук предыдущего посла съел)
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10.12.2021 19:39 Відповісти
Будем посмотреть чем этот посол отличается от папиредников. Израиль не признАет Голодомор геноцидом.- посол Израиля в Украине Зина Калай-Клайтман./ Вся история украинской государственности является выдуманной, а украинская мова - это искусственно созданный язык.- посол Израиля в Украине Цви Маген./ Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил марши в честь дня рождения Бандеры.
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10.12.2021 20:15 Відповісти
В чем прикол? Праведниками можно называть только с позволения Израиля? И только тех, кто спасал евреев?
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11.12.2021 00:52 Відповісти
Це ганьбище. Просити україножерів і катів Українського народу "височайше" вибирати серед Українців праведників лише за одною ознакою - порятунком і ставленням до євреїв? Тоді праведниками слід визначити мільйони Українців, що воювали погибали і перемагали на фронтах, рятуючи жидів від тотального винищення у світовому вимірі! Та ж ні - у жидівській пам"яті спливає лише Дем"янюк і Бабин Яр... Ганьба: так низько Українців не опускав жоден політичний режим. І за це прийде кара. Рано чи пізно...
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11.12.2021 18:12 Відповісти
 
 