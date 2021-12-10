УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6806 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
8 751 48
Волинь (649) українська мова (777) диктант (15) вчитель (319)

Одна на всю Україну: вчителька з Волині Галина Шура написала "Диктант національної єдності" без жодної помилки

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Одна на всю Україну: вчителька з Волині Галина Шура написала

Загалом до "Українського радіо" на перевірку надійшло 14 573 листи з текстом диктанту.

Імена переможців Радіодиктанту національної єдності-2021 оголосив член правління Суспільного, відповідальний за платформу радіо, Дмитро Хоркін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Детектор медіа".

Жодної помилки не зробила лише Галина Шура з села Комарове Ковельського району Волинської області. В листі вона вказала, що працює у загальноосвітній школі-дитсадку.

З однією помилкою диктант написали Надія Палій з Львівської області, Максим Слюсаревський з Києва та Юлія Шекет (Тишко). По дві помилки зробили 12 людей, які надіслали свої роботи на перевірку.

Читайте: Диктант національної єдності писали в окупованому Криму, - ЗМІ

Загалом у переліку переможців 21-го Радіодиктанту національної єдності 16 людей:

  • Галина Шура, Волинь

  • Надія Палій, Львівська обл.

  • Максим Слюсаревський, Київ

  • Юлія Шекет (Тишко)

  • Тетяна Ліхтанська

  • Ілона Войтенко

  • Юлія Туманцева

  • Тамара Лавренко, Харків

  • Олена Скорик

  • Наталя Ніколенко, Херсон

  • Дарина Іванковська, Львівська обл.

  • Вікторія Кригер, Хмельницька обл.

  • Лариса Семенюк, Луцьк

  • Алла Кравченко, Київ

  • Олександр Щетинський

  • Христина Гоянюк, Львів.

Всього на перевірку до "Українського радіо" надійшло 14 573 листи з текстом диктанту. З них 1 824 — у паперовому вигляді та 12 749 — на електронну пошту.

Також читайте: Майже 97% українських вчителів вакциновано від COVID-19 хоча б однією дозою, - Шкарлет

Нагадаємо, 9 листопада 2021 року, у День української писемності та мови, відбувся 21-ий Всеукраїнський радіодиктант національної єдності, який організовує Національна суспільна телерадіокомпанія України. Текст радіодиктанту "Слідом за пам’яттю" написав і прочитав в ефірі Суспільного письменник Юрій Андрухович.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+20
Ось кого треба призначати міністром освіти а не тупорилу злодюгу шкаралета.
показати весь коментар
10.12.2021 19:59
+11
Оно пишет только под диктовку Дерьмака.
показати весь коментар
10.12.2021 19:59
+10
Хламідії це ні до чого. Він і без диктантів бабло з лохів рубить. Як і всі "слуги" наріду.
показати весь коментар
10.12.2021 20:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Арахамія брав участь?
показати весь коментар
10.12.2021 19:57 Відповісти
Оно пишет только под диктовку Дерьмака.
показати весь коментар
10.12.2021 19:59 Відповісти
Ну, так он и написал "Дыктант нацыольналнаї еднасті. Мамай клянусь."
показати весь коментар
10.12.2021 20:02 Відповісти
Мамай - это имя или его семейное положение?
показати весь коментар
10.12.2021 20:03 Відповісти
Мамай - це ватнік з Полтави))
показати весь коментар
10.12.2021 20:06 Відповісти
Ну неужели вот это русское существо - потомок Байды Вишневецкого?
показати весь коментар
10.12.2021 20:18 Відповісти
Хламідії це ні до чого. Він і без диктантів бабло з лохів рубить. Як і всі "слуги" наріду.
показати весь коментар
10.12.2021 20:07 Відповісти
брал,инкогнито псевдо Загаруйко Адам
показати весь коментар
10.12.2021 20:34 Відповісти
Ось кого треба призначати міністром освіти а не тупорилу злодюгу шкаралета.
показати весь коментар
10.12.2021 19:59 Відповісти
Однозначно
показати весь коментар
10.12.2021 20:08 Відповісти
Вона єдина, хто у надісланій роботі не зробила жодної помилки.
показати весь коментар
10.12.2021 20:11 Відповісти
Отож...
показати весь коментар
10.12.2021 20:12 Відповісти
Ну варто відзначити, що Андрухович дуже паршиво свій текст читав, я писав, потім звірив текст із записом Андруховича - його інтонація ВЗАГАЛІ не вказує на той чи інший розділовий знак... У минулі роки переможців було значно більше, бо читали професійні диктори або учителі зі стажем!
показати весь коментар
10.12.2021 20:13 Відповісти
Тоді зрозуміло, бо в цьому тексті така пунктуація, що без правильної інтонації її не розпізнаєш.
показати весь коментар
10.12.2021 20:17 Відповісти
Почитав текст диктанту, важких слів взагалі немає, мабуть більшість зробили пунктуаційні помилки, особливо тут:
"Бо кожне моє, як і моїх ровесників, літо минало - ні, пролітало, проносилося! - в парку, в його іноді аж до грудей високій траві."

Бо ці гребучі вставки з тире можна і по-іншому написати.
показати весь коментар
10.12.2021 20:15 Відповісти
Не у словах справа, а у інтонації, з якою читав Андрухович. Він чудовий письменник і поет, але не найкращий диктор...
показати весь коментар
10.12.2021 20:16 Відповісти
Я й кажу, що не у словах, а у розділових знаках.
показати весь коментар
10.12.2021 20:18 Відповісти
https://nv.ua/system/Article/speeches/50195351_ukr.mp3

Парк! Як добре, що він у нас був. І не просто був, а буяв, дихав, заманював - такий величезний, розкинутий на незліченних гектарах, невимірний. Кожен із нас, молодших і старших, приходив до нього трохи не з побожним онімінням і завжди відкривав щось таке, що хоча б на пів життя залишиться спомином. Наш парк перевершував будь-який інший, він був чудесним лісом. Він існував поза часом і в позачасі тривав.Покинутий десь на галявині псевдокитайський павільйон, застиглий танок гіпсових німф довкола рясно порослого асфоделями пагорба, заґратований і напівзавалений каменями лаз у розбійничу печеру… Я міг би тягнути й далі цей перелік моїх тодішніх дивовиж. І всі вони трапилися протягом одного-єдиного літа! Бо кожне моє, як і моїх ровесників, літо минало - ні, пролітало, проносилося! - в парку, в його іноді аж до грудей високій траві.
Хоч найважливіша була осінь. Ви її любите? Якщо ви незлюбили осінь, то вам у дитинстві не пощастило з парком. Таким, як мій, що спершу заливав усього себе червоною й жовтою барвами в цілковитій невичерпності їхніх напівтонів, а відтак поступово скидав ту червінь і жовтину, до решти, дощенту оголюючись на зиму. Тоді-то й наставала пора особливої чуйності: млистими передсвітанковими годинами до парку починали заходити невеликі групи мисливців.
показати весь коментар
10.12.2021 20:15 Відповісти
От просто увімкніть, де він читає і послухайте всього лиш перше речення. Парк! Ну немає там в його інтонації емоцій для окличного речення!
показати весь коментар
10.12.2021 20:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uDw-fHyGmoE


"І не просто був, а буяв, дихав, заманював - такий величезний, розкинутий на незліченних гектарах, невимірний."
За його інтонацією перед "невимірний" має бути тире.
показати весь коментар
10.12.2021 20:25 Відповісти
по моєму ,знак оклику там з контексту читається..

але це думки постфактум...
показати весь коментар
10.12.2021 21:17 Відповісти
А чому б не провести такий диктант для держслужбовців (вищого рангу) чи депутатів ВРУ !!!)))
показати весь коментар
10.12.2021 20:22 Відповісти
Таке треба проводити при їх вступі на посаду чи висуванні кандидатами, причому РАЗОМ із тестом на IQ!
Щось подібне роблять у Сінгапурі - це називається меритократія...
показати весь коментар
10.12.2021 20:25 Відповісти
Конкурсний відбір і в списки депутатів за результатами тестів з IQ,диктанту і психіатричної експертизи+ ловідка про відсутність судимостей чи відкритих кримінальних чи адміністративних справ.
показати весь коментар
10.12.2021 21:05 Відповісти
Якщо пишеш без жодноi помилки , маеш бути мiнiмум... бандерiвською звязкiвницею.
показати весь коментар
10.12.2021 20:36 Відповісти
Думаю , секрет успіху простий : в хаті немає телевізора .
показати весь коментар
10.12.2021 20:40 Відповісти
пiсля пeрeходу цeнзора на украiнську я помiчaю збiльшeння чaстки чисто украiнських слiв. ось нeдавно була стаття зi словом "вiддухопeлили" а ранiшe б написали просто "побили"
показати весь коментар
10.12.2021 20:50 Відповісти
І чим ви їх помічаєте ? Маркером ?
показати весь коментар
10.12.2021 21:01 Відповісти
нє рогулями-кугутами як ти
показати весь коментар
10.12.2021 21:25 Відповісти
"Віддухопелили" - просто український переклад російського слова "***********"! Побили - значно більш на українській мові! Якщо у каців так, так це ще не значить, що слово неукраїнське!
показати весь коментар
10.12.2021 21:01 Відповісти
яка брeдятина у тeбe напiсяна! мова йдe за слова якi нe можна кацапу чи малососу зрозумiти лишe украiнцю справжньому. "побити" на узком язьiкe "пабiть" а ось вiддухопeлити узькомоглi нiколи нe зрозумiють бeз словника.
показати весь коментар
10.12.2021 21:30 Відповісти
Ще один упоротий забіг на ЦН! Дивись, а то яйця закиплять і зваряться від супер-пуперпатріотизму! Денмарківчанин хріновий! Чи хто ти там, може і без хрєна!
показати весь коментар
11.12.2021 11:48 Відповісти
Як ти точно сeбe описало. обожнюю самoкритикiв
показати весь коментар
12.12.2021 21:58 Відповісти
На себе краще збоку подивись і не каліч українську мову, не смішно!
показати весь коментар
13.12.2021 06:23 Відповісти
закон про мову почитай потiм гавкай
показати весь коментар
13.12.2021 08:44 Відповісти
мова жива - коли нею спілкуються.
показати весь коментар
11.12.2021 00:03 Відповісти
Як би там не було, спасибi , жiночко.
показати весь коментар
10.12.2021 20:46 Відповісти
А в цей час двійочник Вася махнув соточку Мартеля ,сказав "поркуа " і сівши в 200-й крузак поїхав в дорогий ресторан вечеряти !
показати весь коментар
10.12.2021 21:16 Відповісти
а вчитeлька пiшла на шабашку (рeпeтиторство) щоб купити подарунок на рiздво своiм
показати весь коментар
10.12.2021 21:36 Відповісти
І як вчителі які самі диктант без помилок написати не можуть атестують учнів?
показати весь коментар
10.12.2021 22:30 Відповісти
в Андруховича відсутня інтонація бо він свої ессе пише в такому ж стилі як негри співають речитативом. Колись відомого ремісника від естради І.Резника називали поетом, щоб образити. БО ВІН БУВ КРЕПКИМ СПЕЦІАЛІСТОМ ПО БУРИМЕ
показати весь коментар
10.12.2021 22:56 Відповісти
Вывод - не знают ни мовы ни языка!
Народ Украины безграмотный?
показати весь коментар
11.12.2021 08:40 Відповісти
А сеть ли хоть одна извилина в голове организаторов этого мероприятия, которые явно считают себя страшными патриотами Украины?!
Я бы на месте этих Скабеевых-Киселей и прочих соловьёв срочно орнаизовал бы передачку:
"На днях получено очередное доказательство правоты Владимира Владимировича Путина! Помните его статью об искуственно придуманом поляками государстве "украина" с придуманным "украинским" языком? Так вот на днях они попытались провести диктант на этом языке. Как оказалось, из 14 573 участников правильно это язык знает только один. Хорош национальный язык, которого не знает местное население!"
показати весь коментар
11.12.2021 11:57 Відповісти
... и тем самым втрое увеличила валовый национальный продукт Украины, вчетверо уменьшила суверенный внешний долг Украины, вдесятеро увеличила покупательную способность граждан Украины и т.д., и т.п.
Сначала - всё вышеперечисленное и только потом от Диктанта проку больше будет. А если Диктант вместо вышеперечисленного, то принявшие участие 14'573 чела - это все, кого объединил этот Диктант, нахреннепотребный остальным десяткам миллионов.
показати весь коментар
12.12.2021 22:31 Відповісти
 
 