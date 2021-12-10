Одна на всю Україну: вчителька з Волині Галина Шура написала "Диктант національної єдності" без жодної помилки
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Загалом до "Українського радіо" на перевірку надійшло 14 573 листи з текстом диктанту.
Імена переможців Радіодиктанту національної єдності-2021 оголосив член правління Суспільного, відповідальний за платформу радіо, Дмитро Хоркін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Детектор медіа".
Жодної помилки не зробила лише Галина Шура з села Комарове Ковельського району Волинської області. В листі вона вказала, що працює у загальноосвітній школі-дитсадку.
З однією помилкою диктант написали Надія Палій з Львівської області, Максим Слюсаревський з Києва та Юлія Шекет (Тишко). По дві помилки зробили 12 людей, які надіслали свої роботи на перевірку.
Загалом у переліку переможців 21-го Радіодиктанту національної єдності 16 людей:
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Галина Шура, Волинь
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Надія Палій, Львівська обл.
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Максим Слюсаревський, Київ
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Юлія Шекет (Тишко)
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Тетяна Ліхтанська
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Ілона Войтенко
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Юлія Туманцева
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Тамара Лавренко, Харків
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Олена Скорик
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Наталя Ніколенко, Херсон
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Дарина Іванковська, Львівська обл.
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Вікторія Кригер, Хмельницька обл.
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Лариса Семенюк, Луцьк
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Алла Кравченко, Київ
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Олександр Щетинський
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Христина Гоянюк, Львів.
Всього на перевірку до "Українського радіо" надійшло 14 573 листи з текстом диктанту. З них 1 824 — у паперовому вигляді та 12 749 — на електронну пошту.
Нагадаємо, 9 листопада 2021 року, у День української писемності та мови, відбувся 21-ий Всеукраїнський радіодиктант національної єдності, який організовує Національна суспільна телерадіокомпанія України. Текст радіодиктанту "Слідом за пам’яттю" написав і прочитав в ефірі Суспільного письменник Юрій Андрухович.
Будь ласка, зачекайте...
"Бо кожне моє, як і моїх ровесників, літо минало - ні, пролітало, проносилося! - в парку, в його іноді аж до грудей високій траві."
Бо ці гребучі вставки з тире можна і по-іншому написати.
Парк! Як добре, що він у нас був. І не просто був, а буяв, дихав, заманював - такий величезний, розкинутий на незліченних гектарах, невимірний. Кожен із нас, молодших і старших, приходив до нього трохи не з побожним онімінням і завжди відкривав щось таке, що хоча б на пів життя залишиться спомином. Наш парк перевершував будь-який інший, він був чудесним лісом. Він існував поза часом і в позачасі тривав.Покинутий десь на галявині псевдокитайський павільйон, застиглий танок гіпсових німф довкола рясно порослого асфоделями пагорба, заґратований і напівзавалений каменями лаз у розбійничу печеру… Я міг би тягнути й далі цей перелік моїх тодішніх дивовиж. І всі вони трапилися протягом одного-єдиного літа! Бо кожне моє, як і моїх ровесників, літо минало - ні, пролітало, проносилося! - в парку, в його іноді аж до грудей високій траві.
Хоч найважливіша була осінь. Ви її любите? Якщо ви незлюбили осінь, то вам у дитинстві не пощастило з парком. Таким, як мій, що спершу заливав усього себе червоною й жовтою барвами в цілковитій невичерпності їхніх напівтонів, а відтак поступово скидав ту червінь і жовтину, до решти, дощенту оголюючись на зиму. Тоді-то й наставала пора особливої чуйності: млистими передсвітанковими годинами до парку починали заходити невеликі групи мисливців.
"І не просто був, а буяв, дихав, заманював - такий величезний, розкинутий на незліченних гектарах, невимірний."
За його інтонацією перед "невимірний" має бути тире.
але це думки постфактум...
Щось подібне роблять у Сінгапурі - це називається меритократія...
ПОМІЧАТИ, аю, аєш, недок., ПОМІТИТИ, ічу, ітиш, док., перех. і без додатка,
1. Сприймати зором; бачити.
2. Сприймати слухом; чути
3. Відчувати що-небудь
4. Виявляти що-небудь, встановлювати якийсь факт.
5. Звертати увагу на кого-, що-небудь; примічати.
6. Ставити знаки, робити якісь помітки на чому-небудь
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8
Народ Украины безграмотный?
Я бы на месте этих Скабеевых-Киселей и прочих соловьёв срочно орнаизовал бы передачку:
"На днях получено очередное доказательство правоты Владимира Владимировича Путина! Помните его статью об искуственно придуманом поляками государстве "украина" с придуманным "украинским" языком? Так вот на днях они попытались провести диктант на этом языке. Как оказалось, из 14 573 участников правильно это язык знает только один. Хорош национальный язык, которого не знает местное население!"
Сначала - всё вышеперечисленное и только потом от Диктанта проку больше будет. А если Диктант вместо вышеперечисленного, то принявшие участие 14'573 чела - это все, кого объединил этот Диктант, нахреннепотребный остальным десяткам миллионов.