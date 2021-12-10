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Глава МЗС Литви Ландсбергіс подав у відставку на знак протесту, що країною продовжується транзит білоруських вантажів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Глава МЗС Литви Ландсбергіс подав у відставку на знак протесту, що країною продовжується транзит білоруських вантажів

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс написав заяву про відставку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомляє портал Delfi.

Таке рішення пов’язане з триваючим транзитом білоруських вантажів.

"Бачачи сформоване становище через триваючу після введених США санкцій перевезення білоруських вантажів через Литву і розуміючи, які репутаційні виклики це створює для уряду Литовської Республіки. Прошу прийняти мою заяву про відставку і звільнити мене з посади міністра закордонних справ найближчим можливий для вас час", - цитує заяву Ландсбергіса відомство.

Зазначається, що днем раніше Ландсбергіс заявляв, що готовий піти у відставку через скандал з триваючим транзитом "Білоруськалія" через Литву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва ініціює міжнародний судовий процес проти Лукашенка

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+42
Вітаємо майбутнього Президента Литви !
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10.12.2021 20:21
+32
респект Габріелюс Ландсбергіс!
Слава "упертій Литві"
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10.12.2021 20:22
+26
Де нам узяти таких гордих патріотів... Браво Литва!!!!
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10.12.2021 20:23
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Вітаємо майбутнього Президента Литви !
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10.12.2021 20:21 Відповісти
респект Габріелюс Ландсбергіс!
Слава "упертій Литві"
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10.12.2021 20:22 Відповісти
Какой чувствительный.
Если б увидел у нас-застрелился бы.
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10.12.2021 21:31 Відповісти
Він родич першого Президента Литви аітаутаса Ландсбергіса?
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10.12.2021 21:40 Відповісти
Внук Витаутаса Ланцбергиса.
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10.12.2021 21:57 Відповісти
Есть ещё люди в политике ,имеющие ЧЕСТЬ ,смелость и ясный ум!👏👏👏👏👍👍
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10.12.2021 21:47 Відповісти
тю, малахольний. мужик!
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10.12.2021 20:23 Відповісти
это у тебя пердильную жилу еще в роддоме вырезали, мерин !
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10.12.2021 20:31 Відповісти
Де нам узяти таких гордих патріотів... Браво Литва!!!!
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10.12.2021 20:23 Відповісти
а у нас хрен кого виженеш.
звільняють тільки тоді, коли моні, моча на мозок натисне.
без звітів та пояснень.
от захотів, призначив, захотів, звільнив.
кріпосне право, млять.
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10.12.2021 20:23 Відповісти
Принципова та моральна людина! Повага!
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10.12.2021 20:27 Відповісти
да ?
Гаспром уже послали мелким лесом !
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10.12.2021 20:32 Відповісти
И через Украину идут грузы на Приднестровье?
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10.12.2021 20:36 Відповісти
А чего им не идти то?? Молдова не против...международных санкций на приднестровье нет..
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10.12.2021 20:38 Відповісти
Санду возмущалась : а Воронин был не против
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10.12.2021 21:35 Відповісти
Привет, а ведь из рашки в Приднестровье через нас тоже возят. Думаю что и оружие и боеприпасы. Я бы на месте нашего гарантика давно бы этот кайф наглухо прикрыл! Наверное кто то кому то башляет! По другому не думается!
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10.12.2021 22:15 Відповісти
С Рашкой границы нет. Из Одессы только лахи домашние, из Молдовы- не знаю.
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10.12.2021 22:28 Відповісти
"БЧ"," РЖД","КZ".
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10.12.2021 21:33 Відповісти
есть люди
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10.12.2021 20:47 Відповісти
Другая вселенная...
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10.12.2021 20:50 Відповісти
Достойный сын достойного отца.
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10.12.2021 22:04 Відповісти
Ne on tut glavni izza etogo,dolzni drugyje ujti v otstavku.Drugoj ministr i ecio 2 direktora gosudarsvenix predprijatyji,etix nado uvolit
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10.12.2021 22:09 Відповісти
Вот бы зеля с ермаком и всей остальной шоблой в знак протеста… хоть бы пункт пропуска с сучьим Приднестровьем прикрыли.
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10.12.2021 22:10 Відповісти
Зеленський і Єрмак пішли у відставку через вплив Портнова на судову систему і санкціями США проти нього... а ні, здалося.
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10.12.2021 22:28 Відповісти
Зеленський і Єрмак пішли у відставку через закупівлі електроенергії і бітуму у Білорусі через прокладки Арахамії... а ні, здалося.
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10.12.2021 22:29 Відповісти
Премьер министр Украины подал в отставку из-за покупки электроэнергии в Белоруссии 😁😁😁
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10.12.2021 23:15 Відповісти
https://www.litgrid.eu/index.php/sistemos-duomenys/tarpsisteminiai-srautai/85?&lines=147 Прямо сейчас Литва закупает около 700 МВт белорусской э/э,https://ua.energy/ Украина-875 МВт.Блокада же Откажется Литва от перевалки белорусских удобрений-грузы пойдут через порты РФ и частично через Одесский порт-там огромный терминал есть.
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11.12.2021 08:09 Відповісти
Nemozet zakupat Litva elektri s Belorus po zakonu.Daze fiziceskije potoki jest ograniceni do 300mwt.Pust idut te gruzi gde xocit,tut drugoje dolzni ogranicit pokupatelej,kak mozet zakupat udobrenije kompanija gde cast akciji jest amerikanskije eto pro norvegov.Amerikanskije sankciji imeno na takix i napravleni
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11.12.2021 08:57 Відповісти
Может,и закупает.Холод-не тетка,спроси у местных
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11.12.2021 09:22 Відповісти
Jesli zakupajet,tak sleduci ministr po otstavke budet on.Jesli uze sum pasiol vyjasnet i eto
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11.12.2021 09:39 Відповісти
Ветер ушел, мороз пришел: цены на электроэнергию в Прибалтике обезумели
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2021/12/06/veter-ushel-moroz-prishel-ceny-na-***************-v-pribaltike-obezumeli
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11.12.2021 09:23 Відповісти
Eti ceni meniajetsia,oni ocen zavyset ot svedov.V 3 cetverti Litva zakupila vetruvek polivinu togo sto teper jest po mocnosti .2 mesto v Evrope .Ecio i nakopitel Siemens nacial stojit zdes
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11.12.2021 11:29 Відповісти
200 mgw nakopitel,eto sami kurpni v Evrope.Kak ponimaju kopit elektru s vetruvek ili jesli sboj budet
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11.12.2021 11:41 Відповісти
если у вас не будут что то покупать то вы с голоду сдохнете)))
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11.12.2021 13:00 Відповісти
вот это нация. нам до них лет 500
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11.12.2021 12:59 Відповісти
 
 