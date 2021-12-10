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Глава МЗС Литви Ландсбергіс подав у відставку на знак протесту, що країною продовжується транзит білоруських вантажів
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс написав заяву про відставку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал Delfi.
Таке рішення пов’язане з триваючим транзитом білоруських вантажів.
"Бачачи сформоване становище через триваючу після введених США санкцій перевезення білоруських вантажів через Литву і розуміючи, які репутаційні виклики це створює для уряду Литовської Республіки. Прошу прийняти мою заяву про відставку і звільнити мене з посади міністра закордонних справ найближчим можливий для вас час", - цитує заяву Ландсбергіса відомство.
Зазначається, що днем раніше Ландсбергіс заявляв, що готовий піти у відставку через скандал з триваючим транзитом "Білоруськалія" через Литву.
Топ коментарі
+42 Dust
показати весь коментар10.12.2021 20:21
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+26 Evgenia Skrypa
показати весь коментар10.12.2021 20:23
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Слава "упертій Литві"
Если б увидел у нас-застрелился бы.
звільняють тільки тоді, коли моні, моча на мозок натисне.
без звітів та пояснень.
от захотів, призначив, захотів, звільнив.
кріпосне право, млять.
Гаспром уже послали мелким лесом !
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2021/12/06/veter-ushel-moroz-prishel-ceny-na-***************-v-pribaltike-obezumeli