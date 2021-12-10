Росія запевнила США, що не збирається продовжувати ескалацію на Донбасі, - Зеленський про розмову з Байденом
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Президент США Джо Байден повідомив президенту України Володимиру Зеленському, що РФ не планує продовжувати ескалацію. Американський лідер повідомив про це главі держави під час їхньої розмови.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, про це президент Зеленський заявив у ефірі "1+1".
"Я отримав меседж від президента США, що Росія запевнила, що не збирається продовжувати ескалацію", - сказав Зеленський.
Раніше стало відомо, що сам Байден під час телефонної розмови з президентом України запевнив його, що про жодні компроміси з Путіним не говорив.
Топ коментарі
+58 Ритта Рыжук
показати весь коментар10.12.2021 20:33
+41 Georg Lotar Georg Lotar
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+39 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар10.12.2021 20:41
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Так от, однією з тих країн була запоребрикова мокшандія. І як, дотрималась гарантій?
Люди, кого ви вибрали?
такая вот она зюзина субъектность.......
ТЫ НЕ ЛОХ, ты политический ПЕТУШАРА
"Я хочу наголосити, що скоро вже 3 роки, як я не президент. І пану Зеленському потрібно вивчити питання, що за 3 роки його каденції було декілька слідчих комісій, 4 генпрокурори, які детально розслідували цю справу. Не Зеленському стверджувати - втратив я Донбас чи звільнив. Бо коли я став президентом - увесь український Донбас був захоплений. Я одразу видав наказ про контрнаступ і українська армія звільнила 2/3 окупованого Донбасу", - сказав він.
Петро Порошенко зазначив, що за 3 роки каденції Володимира Зеленського українська армія не звільнила від проросійських окупантів жодного клаптика землі.
"Навпаки, під час ухвалення ганебного рішення про так зване розведення, з української землі були відведені наші війська. Це величезна помилка. І не пану Зеленському, який у 2014 році знімав фільми коштом російського бюджету, робив фото на Красній площі, про щось говорити. Тому, коли ти починаєш розслідування, дуже важливо не вийти на себе, пане Зеленський", - зазначив він.
майку йди суші не мелькайся під ногами, крівороґатий піонер.
як шо не так - по сраці.