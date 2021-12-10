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Росія запевнила США, що не збирається продовжувати ескалацію на Донбасі, - Зеленський про розмову з Байденом

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росія запевнила США, що не збирається продовжувати ескалацію на Донбасі, - Зеленський про розмову з Байденом

Президент США Джо Байден повідомив президенту України Володимиру Зеленському, що РФ не планує продовжувати ескалацію. Американський лідер повідомив про це главі держави під час їхньої розмови.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, про це президент Зеленський заявив у ефірі "1+1".

"Я отримав меседж від президента США, що Росія запевнила, що не збирається продовжувати ескалацію", - сказав Зеленський.

Раніше стало відомо, що сам Байден під час телефонної розмови з президентом України запевнив його, що про жодні компроміси з Путіним не говорив.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+58
Москалям вірити -себе не поважати !!))
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10.12.2021 20:33
+41
Третій Рейх також запевняв...
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10.12.2021 20:34
+39
Стесняюсь спросить....а шо там с госпереворотом? Ну неужели Наивеличайший Луноликий оказался ...эээ...3,14здаболом?
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10.12.2021 20:41
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Як же вова хоче побачити мир в очку путіна. Спить і бачить. Типовий малоросійський холуй.
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11.12.2021 12:09 Відповісти
Він жид. Просто жид...
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11.12.2021 12:34 Відповісти
До чого взагалі євреї в кацапсько-українській війні?
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11.12.2021 18:46 Відповісти
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11.12.2021 12:30 Відповісти
Тобі просто "довели до відома" і навіть не всю інформацію - поставили перед фактом бо ти повний "нуль" і ні на що не впливаєш апріорі!
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11.12.2021 14:02 Відповісти
Вава, ти в курсі того, які держави гарантували територіальну недоторканність України? "Будапештский меморандум".
Так от, однією з тих країн була запоребрикова мокшандія. І як, дотрималась гарантій?
Люди, кого ви вибрали?
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11.12.2021 15:39 Відповісти
А говоришь, что тебе 42 и ты не лох. Лошара ты редкая
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11.12.2021 15:55 Відповісти
Идиот. "...ах обмануть меня так просто, - я сам обманываться рад" (с) АСП
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11.12.2021 16:01 Відповісти
Озброюватися, озброюватися і ще раз озброюватися.
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11.12.2021 16:52 Відповісти
"Я отримав меседж від президента США, що Росія запевнила, що не збирається продовжувати ескалацію", - сказав Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3304623
такая вот она зюзина субъектность.......
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11.12.2021 16:56 Відповісти
коли вже нарешті позбавимося це криворіжське непорозуміння???
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11.12.2021 17:42 Відповісти
Боже, ну чому воно НАСТІЛЬКИ дурне?!!!
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11.12.2021 17:42 Відповісти
Зеля.На тебя нападут маца и ермолка а еще 7:40
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11.12.2021 18:12 Відповісти
А що вони скажуть, що хочуть нападати?
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11.12.2021 18:13 Відповісти
Мабуть під кайфом, що і не зрозуміло всього!
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11.12.2021 18:15 Відповісти
Як не збираються продовжувати ескалацію, то нехай же відводять свої війська.
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11.12.2021 18:32 Відповісти
Х*йлу вірити,як дурню з гори котиться...В це можеповірити тільки такий недалекий як "наш".....
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11.12.2021 18:37 Відповісти
У відкриту пуйло зараз не піде, але це не означає, що війна закінчилась.
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11.12.2021 18:51 Відповісти
Юзік порадив Зєлі розпустити армію. Вайны сьорамно ні будіт. Зєля думає ...
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11.12.2021 19:31 Відповісти
Не вважають за потрібне розмовляти ні Байден, ні Макрон ні навіть ****!
ТЫ НЕ ЛОХ, ты политический ПЕТУШАРА

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11.12.2021 19:38 Відповісти
В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" п'ятий Президент Петро Порошенко відреагував на слова Володимира Зеленського про втрату Донбасу, у відповідь на його заяву від 26.11. ц.р. "пан Турчинов розглядається як одна з тих людей, яка втратила Крим, а пан Порошенко - одна з таких людей, яка втратила Донбас".
"Я хочу наголосити, що скоро вже 3 роки, як я не президент. І пану Зеленському потрібно вивчити питання, що за 3 роки його каденції було декілька слідчих комісій, 4 генпрокурори, які детально розслідували цю справу. Не Зеленському стверджувати - втратив я Донбас чи звільнив. Бо коли я став президентом - увесь український Донбас був захоплений. Я одразу видав наказ про контрнаступ і українська армія звільнила 2/3 окупованого Донбасу", - сказав він.
Петро Порошенко зазначив, що за 3 роки каденції Володимира Зеленського українська армія не звільнила від проросійських окупантів жодного клаптика землі.
"Навпаки, під час ухвалення ганебного рішення про так зване розведення, з української землі були відведені наші війська. Це величезна помилка. І не пану Зеленському, який у 2014 році знімав фільми коштом російського бюджету, робив фото на Красній площі, про щось говорити. Тому, коли ти починаєш розслідування, дуже важливо не вийти на себе, пане Зеленський", - зазначив він.
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11.12.2021 19:45 Відповісти
який він пан. так, товариш.
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11.12.2021 20:46 Відповісти
коли не лох тоді не лох - в запевнялкі кацапцькі вірить...
майку йди суші не мелькайся під ногами, крівороґатий піонер.
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11.12.2021 20:51 Відповісти
домашне завдання перевірю - босота....
як шо не так - по сраці.
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11.12.2021 20:53 Відповісти
Здесь кто-то ещё верит барыге османскому и кремлядям?
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11.12.2021 21:41 Відповісти
. .
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11.12.2021 22:04 Відповісти
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