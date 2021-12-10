Зеленський: Завдяки США у нас може з'явитися ще один майданчик переговорів з Росією
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський заявив, що між Україною та Росією може з'явитися ще один майданчик для діалогу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час інтерв'ю каналу 1+1.
"У нас (з Росією- ред) може з'явитися, завдяки США, ще один майданчик переговорів з Російською Федерацією. І тут дуже тонкий такий хірургічний момент - як не втратити Нормандський формат, тому що нічого не збудувавши, ти можеш знищити те, що є. Я для нас це дуже важливо – не втратити, оскільки у ньому зацікавлений Макрон", - заявив Зеленський.
За словами Зеленського, США можуть доповнити Нормандський формат майданчиком контактів з РФ.
Топ коментарі
+11 хужє не будєт
показати весь коментар10.12.2021 20:49
+6 Trot91
показати весь коментар10.12.2021 20:48
+5 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар10.12.2021 20:49
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Будь ласка, зачекайте...
ЯО было сдано за просто так...
голова Зе-беньки рівно у два рази меньше ніж у Пороха !!!!
ще питання є ?
Вы там что идиоты?
В руках наркомана чи алкоголіка навіть **************, найточніший інструмент для лікування перетвориться на знаряддя вбивства.
І ніяких натяків
зрадника і брехуна.. як би він не викручувався.. те, що він Гнида, у нього на лобі яскраво написано!
і знову речення без змісту і закінчення. Як у пісні -погуляла покружляла. А без суфлера ніяк.
Європа говорить про приєднання США до нормандії, а цей про нову площадку, без Європи. Ну без жалю дивитись не можливо.