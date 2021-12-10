УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6847 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Агресія Росії проти України Війна
1 896 29
Зеленський (17376) перемовини (2482) Росія (47115) США (14430)

Зеленський: Завдяки США у нас може з'явитися ще один майданчик переговорів з Росією

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський: Завдяки США у нас може з'явитися ще один майданчик переговорів з Росією

Президент України Володимир Зеленський заявив, що між Україною та Росією може з'явитися ще один майданчик для діалогу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час інтерв'ю каналу 1+1.

"У нас (з Росією- ред)  може з'явитися, завдяки США, ще один майданчик переговорів з Російською Федерацією. І тут дуже тонкий такий хірургічний момент - як не втратити Нормандський формат, тому що нічого не збудувавши, ти можеш знищити те, що є. Я для нас це дуже важливо – не втратити, оскільки у ньому зацікавлений Макрон", - заявив Зеленський.

За словами Зеленського, США можуть доповнити Нормандський формат майданчиком контактів з РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не виключаю проведення референдуму про статус Донбасу та Криму, - Зеленський

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
показати весь коментар
10.12.2021 20:49
+6
ермака сначала уволь, татарова, портнова, демченко.
показати весь коментар
10.12.2021 20:48
+5
И британцев на тот майданчик- всех гарантов Будапешта , где обещали Украине защиту
показати весь коментар
10.12.2021 20:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ермака сначала уволь, татарова, портнова, демченко.
показати весь коментар
10.12.2021 20:48 Відповісти
А Портнова то з якої посади звільняти? Віддати наказ закинути в скотомогильник, то інша справа.
показати весь коментар
10.12.2021 20:52 Відповісти
И британцев на тот майданчик- всех гарантов Будапешта , где обещали Украине защиту
показати весь коментар
10.12.2021 20:49 Відповісти
Никто и никому и ничего не обещал...поблагодарим скота кучму за это..
ЯО было сдано за просто так...
показати весь коментар
10.12.2021 20:53 Відповісти
Может Кучму в тюрьму посадить ? Почему все молчат ? Сдал бесплатно имущество Украины
показати весь коментар
10.12.2021 20:56 Відповісти
показати весь коментар
10.12.2021 20:49 Відповісти
Ватная крымчанка. Наверно из завезённых
показати весь коментар
10.12.2021 20:57 Відповісти
ещё один муйданчик? а он нам нужен?
показати весь коментар
10.12.2021 20:51 Відповісти
Поторібно ж щось і Зє зазвіздіти. Нібито він при дєлє.
показати весь коментар
10.12.2021 20:53 Відповісти
подивіться фото ЗЕ-беньки поруч із Порохом із стадіона

голова Зе-беньки рівно у два рази меньше ніж у Пороха !!!!

ще питання є ?
показати весь коментар
10.12.2021 20:52 Відповісти
Нажаль, розмір голови не є показником наявності розуму... Ба! Навіть про кількість мізків той розмір нічого не каже. А от дії, висловлювання, справи - то і є покажчик того, що у людини є в міжвуховому просторі. Виходячи з цього висновок єдиний - у ЗЕ там туман (в найкращому випадку) чи взагалі вакуум...
показати весь коментар
10.12.2021 20:59 Відповісти
І буде зе рекордсменом зі створення майданчиків для переговорів..., вперше в історії.
показати весь коментар
10.12.2021 20:53 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1469272739206864899 Перемовини Байдена з ху...лом.
показати весь коментар
10.12.2021 20:54 Відповісти
О чем с Ху.лом договариватся?
Вы там что идиоты?
показати весь коментар
10.12.2021 20:54 Відповісти
Так ...
показати весь коментар
10.12.2021 21:06 Відповісти
"І тут дуже тонкий такий хірургічний момент" Джерело: https://censor.net/ua/n3304625

В руках наркомана чи алкоголіка навіть **************, найточніший інструмент для лікування перетвориться на знаряддя вбивства.

І ніяких натяків
показати весь коментар
10.12.2021 20:54 Відповісти
у бубы навязчивая идея выйти замуж...
показати весь коментар
10.12.2021 20:56 Відповісти
Пока он Ермака не уволил с ним не о чем говорить вообще!
показати весь коментар
10.12.2021 20:57 Відповісти
Так он « с Ермаком пришёл и с Ермаком уйдёт» . Лично слышала
показати весь коментар
10.12.2021 20:58 Відповісти
Самая лучшая в мире площадка, с которой запускают ракеты!
показати весь коментар
10.12.2021 20:59 Відповісти
Не вірю жодному слову
зрадника і брехуна.. як би він не викручувався.. те, що він Гнида, у нього на лобі яскраво написано!
показати весь коментар
10.12.2021 21:00 Відповісти
у нас може з'явитися.-Если Байден Зеленским ему нагаженное помнит, то не появится. Если не помнит-появится. Экспертиза голосов Байдена и Порошенко согласована Зеленским в интересах Коломойского. 02.04.21
показати весь коментар
10.12.2021 21:07 Відповісти
Шото ЗЕчмо сёдня много говорит. Это он готовится к очередному отпуску?
показати весь коментар
10.12.2021 21:45 Відповісти
Після сьогоднішньої речовки поца, стало ясно, що його одного випускати в ефір неможливо, його заносить. Як колись писали два одеських гумориста - Остапа несло.


і знову речення без змісту і закінчення. Як у пісні -погуляла покружляла. А без суфлера ніяк.
Європа говорить про приєднання США до нормандії, а цей про нову площадку, без Європи. Ну без жалю дивитись не можливо.
показати весь коментар
10.12.2021 22:42 Відповісти
колись фельдмаршал Гудеріан писав про Гітлера (у 1954 році) що на його психіку вплинули сильнодіючі препарати як він вживав постійно і пропонував іншим, в тому числі і Гудеріану. І внього день ставав ніччю а ніч днем і брехав він навіть не задумуючись, брехав завжди і з будь якого приводу... Брехня була його самоціллю і він с ам у неї вірив. А коротше, Адольф перебував в іншій реальності. Люди які доводили йому інше, безжально прибирались з очей. Борман створив йому вакуум, до нього не міг ніхто навіть пробратись, все фільтрувалось і був створений інший паралельний світ.
показати весь коментар
10.12.2021 22:48 Відповісти
Гадаю, швидше то про Сраліна.
показати весь коментар
11.12.2021 09:24 Відповісти
Площадка шоб ***** в глаза посмотреть.
показати весь коментар
10.12.2021 23:49 Відповісти
 
 