Зеленський: Завдяки США у нас може з'явитися ще один майданчик переговорів з Росією

Президент України Володимир Зеленський заявив, що між Україною та Росією може з'явитися ще один майданчик для діалогу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час інтерв'ю каналу 1+1.

"У нас (з Росією- ред) може з'явитися, завдяки США, ще один майданчик переговорів з Російською Федерацією. І тут дуже тонкий такий хірургічний момент - як не втратити Нормандський формат, тому що нічого не збудувавши, ти можеш знищити те, що є. Я для нас це дуже важливо – не втратити, оскільки у ньому зацікавлений Макрон", - заявив Зеленський.

За словами Зеленського, США можуть доповнити Нормандський формат майданчиком контактів з РФ.

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