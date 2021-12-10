У разі прямих переговорів з Путіним важливо не втратити нормандський формат, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що не відкидає можливості проведення прямих переговорів з президентом РФ, такі перемовини підтримують партнери в Європейському Союзі та США.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На сьогодні я маю реакцію, що всі "за", щоб існувало кілька шляхів, і щоб якнайбільше країн робили все можливе, щоб зупинити війну на сході України. Але навіть за цих двох напрямів я не виключаю, і таке підтвердження і підтримку маю, я не виключаю окремого формату прямих переговорів з президентом Російської Федерації. Я бачу підтримку цього напряму і з боку європейських партнерів, і з боку США", - заявив Зеленський в інтерв'ю телеканалу "1+1".
Водночас, за словами глави держави, "дуже важливо не втратити нормандський формат".
"Тут дуже тонкий такий хірургічний момент - як не втратити нормандський формат, оскільки, нічого не збудувавши, ти можеш знищити те, що є. А для нас це дуже важливо - не втратити, оскільки в ньому зацікавлений Макрон", - пояснив Зеленський.
За словами президента України, зараз відносини з президентом Франції у нього добрі.
"Макрон сьогодні – один із лідерів Європи, дуже важливий лідер і потужний, точно лідер, який зацікавлений у розвитку та реалізації всіх напрацювань у нормандському форматі. Тому для мене дуже важливою є його реакція", - сказав Зеленський.
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кто с наркоманом дела ведет?
наголосовались за совок? совок и получили.
тотальное враньё от власти это единственное "достижение" предыдущих выборов
Вернутся к будапештскому формату - там расклад удобный Украине
Навіть, якщо побачення відбудеться, бубочка ані слова не промовить від страху і панічної атаки. Мовчки отримає мазохистке задоволення.
Він тебе взагалі не бачить, ти не його формат.
***** себе навіть стороною у війні не визнає.
Про що домовлятися? Воно тебе з'їсть на сніданок...
Зеленое говно отчиталось перед бородатой бабушкой?
Де-юре в Украине лидера нет, де-факто он есть.
Когда речь идет о серьезных вещах - серьезные разговоры ведут со взрослым.
В Украине такой взрослый есть. И все понимают, кто это.
И то, что перед встречей лидеров США и России в США консультировались с тем человеком, который понимает ситуацию, и принимали к сведению его мысли и советы - хороший знак - Бабчєнко
Была еще очень мощная баба Анжела, на пару с ****** строила Северные потоки!
Но от жалко - на пенсию свалила
-А заберите войска с Донбасса
-нас там нет
-а отдайте Крым
-это не обговаривается: Крымнаш
И ЧТО ДАЛЬШЕ?????????
України повнiстю поламати мiжнародний закон та хоче капiтуляцii всього Заходу, а не лише України, тому переговори повиннi бути колективними, всiх гарантiв Будапештського меорандуму. а одна шмаркля - це непорозумiння, а не переговорник вiд України
.
Коротко про те, чого хочуть кацапо-ординськi узурпатори
та мiжнароднi злочинцi пуйло та кремлядь:
або хАтєлкi кацапо-ординських рассєянських злочинцiв
- підписання із НАТО юридичного документа, який закріпить зупинку розширення Північноатлантичного альянсу на Схід, а також повне припинення військової підтримки України;
- повернення азiопськоi Орди-рассєї до клубу «великих держав», які мають право вирішувати долі менших держав і народів;
- досягнути глобальної домовленості із Заходом щодо розподілу зон впливу, так би мовити, «Ялта 2» - Україна має повністю перейти під вплив азiопського Мордору-рассєї;
- закріплення свого панівного становища у Чорному й Азовському морях;
- закріплення свого енергетичного впливу в Європі через «Північний потік-2»;
- анулювання або нівелювання незалежності України та Білорусі, а в ідеалі - в подальшому розширення кордонів азiопської Орди-рассєї до тих розмірів, які мав в Європі сЕрЕсЕр до розпаду;
- в загальному підсумку - отримати реванш за розпад сЕрЕсЕру і повернути світ до існування в умовах «холодної війни-2».
докладно на Радiо Свобода
https://www.radiosvoboda.org/a/choho-khoche-kreml-shcho-mozhe-zakhid/31597658.html
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