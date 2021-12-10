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У разі прямих переговорів з Путіним важливо не втратити нормандський формат, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

У разі прямих переговорів з Путіним важливо не втратити нормандський формат, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не відкидає можливості проведення прямих переговорів з президентом РФ, такі перемовини підтримують партнери в Європейському Союзі та США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На сьогодні я маю реакцію, що всі "за", щоб існувало кілька шляхів, і щоб якнайбільше країн робили все можливе, щоб зупинити війну на сході України. Але навіть за цих двох напрямів я не виключаю, і таке підтвердження і підтримку маю, я не виключаю окремого формату прямих переговорів з президентом Російської Федерації. Я бачу підтримку цього напряму і з боку європейських партнерів, і з боку США", - заявив Зеленський в інтерв'ю телеканалу "1+1".

Водночас, за словами глави держави, "дуже важливо не втратити нормандський формат".

"Тут дуже тонкий такий хірургічний момент - як не втратити нормандський формат, оскільки, нічого не збудувавши, ти можеш знищити те, що є. А для нас це дуже важливо - не втратити, оскільки в ньому зацікавлений Макрон", - пояснив Зеленський.

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За словами президента України, зараз відносини з президентом Франції у нього добрі.

"Макрон сьогодні – один із лідерів Європи, дуже важливий лідер і потужний, точно лідер, який зацікавлений у розвитку та реалізації всіх напрацювань у нормандському форматі. Тому для мене дуже важливою є його реакція", - сказав Зеленський.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+14
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10.12.2021 21:01
+14
***** крым обсуждать не будит , о чём тогда с ним говорить ? о сватах 25 сезон?
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10.12.2021 21:08
+11
переговорщик от бога.
кто с наркоманом дела ведет?
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10.12.2021 21:01
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переговорщик от бога.
кто с наркоманом дела ведет?
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10.12.2021 21:01 Відповісти
Его поставщик....
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10.12.2021 21:04 Відповісти
І зустрічаються , і ведуть справи. Очевидно не знають, що він наркоман. Цензор Нет придурки не читають.
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10.12.2021 21:05 Відповісти
А с кем еще? Либо оно, либо его гувернер Дерьмак.
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10.12.2021 21:07 Відповісти
как бы Вовчик свободу не потерял или даже собственную душонку... при переговорах....
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10.12.2021 22:58 Відповісти
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10.12.2021 21:01 Відповісти
закоханий ідіот...
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10.12.2021 21:02 Відповісти
хйло разведёт тебя как лоха - то ничего, если бы ты не представлял всю Украину усилиями тупорылых 73%ных жлобов..(
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10.12.2021 21:02 Відповісти
Воно,й є - лошара.
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10.12.2021 21:06 Відповісти
І яка сила заставить 73% тупорилих жлобів після мільйонного повторення цієї аксіоми, на слідуючий раз проголосувати за вашого лідера?
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10.12.2021 21:08 Відповісти
..не гвалтуйте себе - пишІть вже на родном, кацапском изыкЕ
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10.12.2021 21:17 Відповісти
Если 73% тупорылых-то ты из вообще безмозглых, которых дергают за ниточку? Я могу только предполагать-ктоет Украина-и они вместе с ней...
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11.12.2021 06:54 Відповісти
ѢѢ !!
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10.12.2021 21:03 Відповісти
Вовочка, а шо раньше - ты поизвиваешься перед ******, или "референдум"?
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10.12.2021 21:04 Відповісти
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10.12.2021 21:09 Відповісти
Пронеси Боже! Скотиняка марить свіданками. Ще ненализався х.лівською промежиною
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10.12.2021 21:04 Відповісти
Агент Зеленский хочет получать указания из Кремля напрямую а не через прокладку Ермака, для этого уже согласился провести "референдум" по Крыму и Донбассу. Результат нарисуют как скажет его шеф.
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10.12.2021 21:05 Відповісти
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10.12.2021 21:07 Відповісти
Що,воно верзе?
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10.12.2021 21:08 Відповісти
Чуєш, непорозуміння ти коксове, тИ же розумієш що ти і двох слів не можеш зв"язати, твої речення без закінчення, де ти пихаєш свого носа там де тобі зась, дай ДОРОСЛИМ розрулити справи України. бо українці тебе там не бачать!!!!!!
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10.12.2021 21:08 Відповісти
***** крым обсуждать не будит , о чём тогда с ним говорить ? о сватах 25 сезон?
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10.12.2021 21:08 Відповісти
бубочка уже про это забыл. это другое теперь. а г+г все равно забудет
наголосовались за совок? совок и получили.
тотальное враньё от власти это единственное "достижение" предыдущих выборов
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10.12.2021 21:14 Відповісти
А кто с тобой, кроме сосны коломойской, будет говорить?
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10.12.2021 21:09 Відповісти
У разі прямих переговорів з Путіним важливо не втратити Україну, пане Зеленський. Бо ви там напідписуєте ще на 360 років.
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10.12.2021 21:09 Відповісти
В очі не забудь подивитися.... може побачиш там душі вбитих... та закатованих.... перемовини треба починати коли в тебе армія за спиною яку ***** боїться а так клоун буде веселити ката...
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10.12.2021 21:09 Відповісти
Домовились не домовлятися і далі.
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10.12.2021 21:13 Відповісти
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10.12.2021 21:15 Відповісти
Оно дебил, и считает всех вокруг дебилами. Тут или - или. Или ты ведешь переговоры с бандитом в присутствии людей, или ты один-на-один отдаешь бандиту все, шо имеешь...и чего не имеешь тоже.
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10.12.2021 21:13 Відповісти
А ПОЧЕМУ бы не потерять Нормандский формат , где трое ( хутин, Меркель, Макрон) ПРОТИВ ОДНОГО ( Украины)?
Вернутся к будапештскому формату - там расклад удобный Украине
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10.12.2021 21:14 Відповісти
кто такая меркель? может быть пора начать читать новости?
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10.12.2021 21:15 Відповісти
Меркель - это Штольц . Одно и тоже
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10.12.2021 21:16 Відповісти
та не)
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10.12.2021 21:28 Відповісти
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10.12.2021 21:29 Відповісти
Важно, чтобы у четыреждыуклониста-пианиста в кипе не кончились досрочно памперсы.
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10.12.2021 21:14 Відповісти
Ягня буде домовлятися з вовком, щоб той його не їв.
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10.12.2021 21:18 Відповісти
Може він прихильник садо-мазо? І мріє, що "мачо" йому зробить бо-бо?
Навіть, якщо побачення відбудеться, бубочка ані слова не промовить від страху і панічної атаки. Мовчки отримає мазохистке задоволення.
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10.12.2021 21:20 Відповісти
Нахіба тобі, дурнику, ті перемовини?
Він тебе взагалі не бачить, ти не його формат.
***** себе навіть стороною у війні не визнає.
Про що домовлятися? Воно тебе з'їсть на сніданок...
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10.12.2021 21:21 Відповісти
У нього вже була романтична зустріч у Парижі. Хтось пам'ятає щось, окрім обіСцянок і здачі державних інтересів?

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10.12.2021 21:27 Відповісти
Зе-Чмо
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10.12.2021 21:29 Відповісти
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10.12.2021 21:32 Відповісти
Бл-ть, що ми наробили?
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10.12.2021 21:53 Відповісти
Та хто з цим зебілом розмовляти буде? Будуть з тим хто щось вирішує. А ті хто вирішують роблять свої справи за спиною клоуна.
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10.12.2021 22:19 Відповісти
та нікуди воно не піде і ніких переговорів вести не буде, а так що скаже Єрмак те і буде говорити
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10.12.2021 22:19 Відповісти
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10.12.2021 22:25 Відповісти
заявил Зеленский в интервью телеканалу "1+1".

Зеленое говно отчиталось перед бородатой бабушкой?
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10.12.2021 22:30 Відповісти
после прямых переговоров у тебя будут совсем другие и задачи и цели
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10.12.2021 22:36 Відповісти
Де-юре в Украине президент есть, де-факто его нет.
Де-юре в Украине лидера нет, де-факто он есть.
Когда речь идет о серьезных вещах - серьезные разговоры ведут со взрослым.
В Украине такой взрослый есть. И все понимают, кто это.
И то, что перед встречей лидеров США и России в США консультировались с тем человеком, который понимает ситуацию, и принимали к сведению его мысли и советы - хороший знак - Бабчєнко
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10.12.2021 22:46 Відповісти
Не знаю що може втрати Зеленський у переговорах з Путіним, після того що вони роблять з Єрмаком і Коломойським.
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10.12.2021 22:47 Відповісти
"Макрон сегодня - один из лидеров Европы, очень важный лидер и мощный" - доооо!

Была еще очень мощная баба Анжела, на пару с ****** строила Северные потоки!

Но от жалко - на пенсию свалила
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10.12.2021 23:39 Відповісти
Та не надо тебе Вовчик с путлером встречаться. Путлер тебя гипнотизирует и потом ты начинаешь куйнёй страдать
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10.12.2021 23:47 Відповісти
Зелёному порнозвезде нужна личная встреча с кремлёвской крысой, чтобы обговорить без свидетелей гарантии его безопасности и место поселения, если удастся унести ноги из Украины....
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10.12.2021 23:53 Відповісти
представляю себе эти переговоры ссыкла с ******!
-А заберите войска с Донбасса
-нас там нет
-а отдайте Крым
-это не обговаривается: Крымнаш
И ЧТО ДАЛЬШЕ?????????
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11.12.2021 01:47 Відповісти
Тебе главное при прямых переговорах не обосаться.Причем не известно еще от чего,от страха или от радости.
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11.12.2021 10:11 Відповісти
У разі прямих переговорів Зеленського з Путіним для Зеленського важливо не втратити рівноваги ,коли він буде стоячи на колінах цілувати Путіну черевик.
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11.12.2021 11:42 Відповісти
окремi переговору один-на-один Зе-чма та пуйла не мають сенсу, бо паРаша хоче за рахунок
України повнiстю поламати мiжнародний закон та хоче капiтуляцii всього Заходу, а не лише України, тому переговори повиннi бути колективними, всiх гарантiв Будапештського меорандуму. а одна шмаркля - це непорозумiння, а не переговорник вiд України
.

Коротко про те, чого хочуть кацапо-ординськi узурпатори

та мiжнароднi злочинцi пуйло та кремлядь:

або хАтєлкi кацапо-ординських рассєянських злочинцiв


- підписання із НАТО юридичного документа, який закріпить зупинку розширення Північноатлантичного альянсу на Схід, а також повне припинення військової підтримки України;

- повернення азiопськоi Орди-рассєї до клубу «великих держав», які мають право вирішувати долі менших держав і народів;

- досягнути глобальної домовленості із Заходом щодо розподілу зон впливу, так би мовити, «Ялта 2» - Україна має повністю перейти під вплив азiопського Мордору-рассєї;

- закріплення свого панівного становища у Чорному й Азовському морях;

- закріплення свого енергетичного впливу в Європі через «Північний потік-2»;

- анулювання або нівелювання незалежності України та Білорусі, а в ідеалі - в подальшому розширення кордонів азiопської Орди-рассєї до тих розмірів, які мав в Європі сЕрЕсЕр до розпаду;

- в загальному підсумку - отримати реванш за розпад сЕрЕсЕру і повернути світ до існування в умовах «холодної війни-2».

докладно на Радiо Свобода

https://www.radiosvoboda.org/a/choho-khoche-kreml-shcho-mozhe-zakhid/31597658.html

.
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11.12.2021 22:07 Відповісти
 
 