Агресію РФ тимчасово вдалося відсунути від України, - ексміністр оборони Полторак

Завдяки конструктивній роботі європейських та американських партнерів вдалося тимчасово усунути загрозу повномасштабної агресії РФ.

Про це у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" заявив колишній міністр оборони Степан Полторак, інформує Цензор.НЕТ.

"Думати про те, що це (напад РФ. - Ред.) не станеться - я думаю, що це просто втрата часу. Поки в Росії існує ціль - знищення Української держави і українського народу - він, Путін, ніколи в житті не відмовиться від такої цілі", - сказав він.

Полторак наголосив, що найбільш імовірним було повномасштабне вторгнення Росії в районі Нового Року. Але цієї загрози, на його думку, вдалося уникнути.

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"Саме завдяки конструктивній роботі наших партнерів європейських, завдяки роботі наших партнерів і друзів зі Сполучених Штатів, розмови Путіна з Байденом, завдяки роботі наших дипломатів, керівництва нашої країни, на моє глибоке переконання, ми тимчасово відсунули агресію РФ від України", - вважає ексміністр оборони.

"Не треба недооцінювати Путіна. Він зараз цей час, який, на нашу думку, є у всіх - він використає для того, щоб максимально приготуватися до цих санкцій, мінімізувати втрати, знайти шлях обходу тих санкцій, а потім знову зі зброєю прийти в Україну", - додав Полторак.

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