Агресію РФ тимчасово вдалося відсунути від України, - ексміністр оборони Полторак
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Завдяки конструктивній роботі європейських та американських партнерів вдалося тимчасово усунути загрозу повномасштабної агресії РФ.
Про це у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" заявив колишній міністр оборони Степан Полторак, інформує Цензор.НЕТ.
"Думати про те, що це (напад РФ. - Ред.) не станеться - я думаю, що це просто втрата часу. Поки в Росії існує ціль - знищення Української держави і українського народу - він, Путін, ніколи в житті не відмовиться від такої цілі", - сказав він.
Полторак наголосив, що найбільш імовірним було повномасштабне вторгнення Росії в районі Нового Року. Але цієї загрози, на його думку, вдалося уникнути.
"Саме завдяки конструктивній роботі наших партнерів європейських, завдяки роботі наших партнерів і друзів зі Сполучених Штатів, розмови Путіна з Байденом, завдяки роботі наших дипломатів, керівництва нашої країни, на моє глибоке переконання, ми тимчасово відсунули агресію РФ від України", - вважає ексміністр оборони.
"Не треба недооцінювати Путіна. Він зараз цей час, який, на нашу думку, є у всіх - він використає для того, щоб максимально приготуватися до цих санкцій, мінімізувати втрати, знайти шлях обходу тих санкцій, а потім знову зі зброєю прийти в Україну", - додав Полторак.
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бо ми були сильні
ми маємо повернути Криваву Хунту і жити спокійно !
только сдвигаются сроки
Треба вертати минулу команду - старих ліц ,, інакше країні - амінь ..
В *могилі я бачив* цих - нових ,, нікада нєбивших в палітіке ідіотів . .
ЗЕбіли будуть чіплятися за владу до останнього
без масових, реально масових протестів їх не віддереш від державного корита
ок ?
усвідомлення кацапів в кожному місті, принаймі до Уралу, що вони, саме вони, а не дурний сусід "Ванька-апалченец" можуть перетворитись на купку попелу
душі воріженька де здибав гадюку,
ой души Брате ріж коли щоб несмердів
в Україні запали".
(Вже більшь років двісі як козак в неволі 1889 рік)
не для рашкованских ли танков он их строил в Восточной Украине ?
Іловайськ у порівнянні з вторгненням буде малюсинькою битвою