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Агресію РФ тимчасово вдалося відсунути від України, - ексміністр оборони Полторак

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Агресію РФ тимчасово вдалося відсунути від України, - ексміністр оборони Полторак

Завдяки конструктивній роботі європейських та американських партнерів вдалося тимчасово усунути загрозу повномасштабної агресії РФ.

Про це у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" заявив колишній міністр оборони Степан Полторак, інформує Цензор.НЕТ.

"Думати про те, що це (напад РФ. - Ред.) не станеться - я думаю, що це просто втрата часу. Поки в Росії існує ціль - знищення Української держави і українського народу - він, Путін, ніколи в житті не відмовиться від такої цілі", - сказав він.

Полторак наголосив, що найбільш імовірним було повномасштабне вторгнення Росії в районі Нового Року. Але цієї загрози, на його думку, вдалося уникнути.

Читайте: Не виключаю проведення референдуму про статус Донбасу та Криму, - Зеленський (оновлено)

"Саме завдяки конструктивній роботі наших партнерів європейських, завдяки роботі наших партнерів і друзів зі Сполучених Штатів, розмови Путіна з Байденом, завдяки роботі наших дипломатів, керівництва нашої країни, на моє глибоке переконання, ми тимчасово відсунули агресію РФ від України", - вважає ексміністр оборони.

"Не треба недооцінювати Путіна. Він зараз цей час, який, на нашу думку, є у всіх - він використає для того, щоб максимально приготуватися до цих санкцій, мінімізувати втрати, знайти шлях обходу тих санкцій, а потім знову зі зброєю прийти в Україну", - додав Полторак.

Також читайте: Росія запевнила США, що не збирається продовжувати ескалацію на Донбасі, - Зеленський про розмову з Байденом

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+13
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10.12.2021 22:27
+10
Загроза однакова.Нічого не змінилося.
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10.12.2021 22:07
+10
Мета Росії-загарбати Україну та знищити українців,як націю , споконвічна і зникне лише разом з Московією !!)))
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10.12.2021 22:09
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Полторак похвалив наших дипломатів і Зє. Дійсно він відійшов від політичних справ.
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10.12.2021 21:48 Відповісти
при Пороху-Яценюку-Пасторі-Полтораку питання великої агресії навіть не стояло !

бо ми були сильні

ми маємо повернути Криваву Хунту і жити спокійно !
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10.12.2021 22:47 Відповісти
Операція "Санта-Барбаросса": чому російського вторгнення у січні 2022 року не буде - https://gazeta.ua/articles/poglyad/_operaciya-santabarbarossa-chomu-rosijskogo-vtorgnennya-u-sichni-2022-roku-ne-bude/1062883\
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10.12.2021 23:00 Відповісти
что это меняет ?
только сдвигаются сроки
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10.12.2021 23:08 Відповісти
А можно кацапское рыло відсунути так, что бы оно больше сюда просто никогда не сунулось? Может там как-то цивилизованному миру ху***ло за яйца взять да и не отпускать? А то он каждое осенне-весеннее обострение будет к нам гнать свой металлолом.
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10.12.2021 21:51 Відповісти
быстрее бы выборы( никогда в жизни я так не хотел сходить на парламентские выборы
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10.12.2021 21:54 Відповісти
Прагнеш отримати каоліцію Петра+Юля +Ляшко +Гройсман? І що це вийде, *******, Рак і Щука? Чи квартєт? Потрібно дочекатися, допоки більшість лєхторату не обере собі лідера.
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10.12.2021 22:04 Відповісти
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10.12.2021 22:12 Відповісти
Ляшко не проходить, на відміну від Разумкова - якщо уявити, що слуга народу не буде брати участь, то їх виборець перетече до опзж, бют та Разумкова + невелика частина партії порошенка, ну і ще менше - можливо, гройсмана. При таких розкладах слуга народу видається далеко не гіршим варіантом.
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10.12.2021 22:21 Відповісти
А шо толку з нинішньої дебільної монобільшості ? Вона взагалі нікуди не тягне , стоїть на місці як вкопана - вже 2 роки .
Треба вертати минулу команду - старих ліц ,, інакше країні - амінь ..
В *могилі я бачив* цих - нових ,, нікада нєбивших в палітіке ідіотів . .
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10.12.2021 22:27 Відповісти
Если мы не сможем сделать Майдан и импичмент, то мы не сможем сделать и парламентские выборы. Дело зашло слишком далеко.
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10.12.2021 22:29 Відповісти
нажаль так!

ЗЕбіли будуть чіплятися за владу до останнього
без масових, реально масових протестів їх не віддереш від державного корита
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10.12.2021 22:50 Відповісти
вперед, сметуны!
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11.12.2021 07:43 Відповісти
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11.12.2021 07:56 Відповісти
Шо , кацапы отводят войска ? Полторак ?
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10.12.2021 21:59 Відповісти
не тобі вчити Степана Тимофійовича військовій стратегії !

ок ?
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10.12.2021 22:55 Відповісти
Загроза однакова.Нічого не змінилося.
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10.12.2021 22:07 Відповісти
Мета Росії-загарбати Україну та знищити українців,як націю , споконвічна і зникне лише разом з Московією !!)))
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10.12.2021 22:09 Відповісти
нас може захистити лише власне ЯОа отже

усвідомлення кацапів в кожному місті, принаймі до Уралу, що вони, саме вони, а не дурний сусід "Ванька-апалченец" можуть перетворитись на купку попелу
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10.12.2021 22:53 Відповісти
ЯО не спасет. Хватит уже верить в эти бредни.
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11.12.2021 06:09 Відповісти
І все це завдяки геніальншей дипломатії генітальнішего геополітика ********** !!!)))
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10.12.2021 22:07 Відповісти
"Зроби з серпа спис а з коси шаблюку
душі воріженька де здибав гадюку,
ой души Брате ріж коли щоб несмердів
в Україні запали".
(Вже більшь років двісі як козак в неволі 1889 рік)
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10.12.2021 22:08 Відповісти
Чуть позжее. расслабтесь. і хеппі нью йеар.
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10.12.2021 22:08 Відповісти
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10.12.2021 22:21 Відповісти
фото слева сделано до или после трагедии в Илловайске?
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10.12.2021 22:25 Відповісти
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10.12.2021 22:27 Відповісти
**какаяразніца .. .
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10.12.2021 22:31 Відповісти
какие танки будут кататься по построенным ЗЕ-беней автобанам ?

не для рашкованских ли танков он их строил в Восточной Украине ?
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10.12.2021 23:01 Відповісти
а мо и во время. а тебе то чо?
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10.12.2021 22:56 Відповісти
фото праворуч зроблено до чи після загрози масованаго вторгнення рашки в Україну ?

Іловайськ у порівнянні з вторгненням буде малюсинькою битвою
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10.12.2021 22:59 Відповісти
Фото сделано когда один не побоялся выступить против Х.ЙЛА без армии на одном патриотизме, а другой развлекал пятую колону игрой на пианино.
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10.12.2021 22:31 Відповісти
Еще один вылез как Пылып с конопель ... пора знать что Х#йло это понтовило.
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10.12.2021 22:21 Відповісти
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10.12.2021 22:23 Відповісти
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10.12.2021 23:03 Відповісти
За счёт приближающейся капитуляции Зеле и Ермаку удаётся отодвинуть агресию.
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10.12.2021 22:26 Відповісти
Господь дал еще один шанс укрепить свою обороноскособность не клоунскими шоу, а скорейшим развертыванием обороного комплекса. Не насмешками о выпуске 1 танка в год и рапортами о отремонтированом металоломе списаной авиации, не о ракетных комплексах ( без ракет) Брежневской эпохи, а о реальном современном вооружении. К сожалению если для власти приоретентым является строительство дорог, а не обороноспособность страны, то невольно возникает вопрос: "А кто будет ездить по этим дорогам, если и этот шанс будет упущен?"
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10.12.2021 22:26 Відповісти
The Edge - Fight bear part 2--На грани-бой с медведем https://youtu.be/5_djJ5cI1E4
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10.12.2021 23:25 Відповісти
Это зря. Мы уже ********* ждать, когда нам уже дадут возможность порвать касабам глотки.
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11.12.2021 00:46 Відповісти
А навіщо чекати? Вперед на Донбас і рви кацапам глотки, або як, ти герой перед клавою?
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11.12.2021 06:41 Відповісти
Х..йло не испортит Олимпиаду старине СИ. Тем более проверенно и в 2008, и в 2014, что сразу после Олимпиады военно гибридные компании кацапов успешные. Так что готовим тревожные чемоданчики примерно на 23 февраля 2022 года. Невозможно представить, что Х..йло пойдет сразу в полномасштабную атаку, это противоречит натуре психоастеника (тип личности Окурка) и всей идеалогии гибридной войны, с котрой уже сроились и Х..йло с ПатруПышевым и сам нач.штаба Валерий Герасимов, который фанат гибридного подхода. Но к 23 му фервал мы в идеале должны все быть психологически и физически готовы к худшему, вести себя смело и нагло, требовать закрыть небо у Запада, демонстрировать обезбашенность, грозить Куской АЭС и Ростову, пугать Берлин и Парид миллионами беженцев, готовить регионы к партизанской борьбе. Тогда может и не нападут москали Все это понятно, но куда девать Зе с Ермаком совершенно неясно
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11.12.2021 09:25 Відповісти
Що воно несе? Як були кацапи на кордоні так і є вони там.
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11.12.2021 10:26 Відповісти
""В первую очередь, речь идет о противоракетной системе, системе противовоздушной обороны. Ведь без массового применения авиации и крылатых ракет России будет очень сложно осуществить свои планы. Если создать мощный воздушный щит, перспективы агрессии будут сомнительны", - утверждает Павлюк."
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11.12.2021 11:09 Відповісти
 
 