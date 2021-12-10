Російські військові кораблі заявляють, що діють в межах договору від 2003 року, за яким води Азовського моря є внутрішніми водами РФ та України, - журналіст Клименко

Український журналіст Андрій Клименко опублікував інформацію про те, що свою присутність поблизу Маріуполя росіяни пояснюють нормами договору від 2003 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Клименко відзначив: "Що зараз відбувається в морі поблизу Маріуполя (дякуємо нашим волонтерам-радіоаматорам):



Український корабель Морської охорони (бортовий № BG-32), це ПСКР - прикордонний сторожовий корабель 2-го рангу "Донбас" (не плутати з аварійно-рятувальним кораблем "Донбас"), найбільший корабель Маріупольського загону Морської охорони запитує російського ПСКР (бортовий №377) що він робить поблизу Маріуполя...



Осб що відповідає корабель РФ (юристам МЗС України читати уважно! - разом з попереднім постом):



..."В соответствии с договором от 24 декабря 2003 года между РФ и Украиной акватория Азовского моря является внутренними водами РФ и Украины . Я бортовий №377 действую в соответствии с законодательством РФ которое распространяется на всю акваторию Азовского моря в части не противоречащей договору между РФ и Украиной. В акваторию порта Мариуполь я не вхожу. Стою на якоре и соблюдаю меры безопасности мореплавания"..."

Також Клименко підкреслив, що Росія перекрила 3 райони поблизу Кирилівки, Бердянська та Маріуполя для "проведення навчань зі стрільбами" з 08.12.21 по 08.01.22...







Нагадаємо, раніше у ФСБ Росії звинуватили корабель ВМС України "Донбас" у створенні загрози в районі Керченської протоки.

Міністр оборони Олексій Резніков зі свого боку повідомив, що заяви з боку Росії про нібито просування українського корабля у бік Керченської протоки є інформаційною атакою.