Російські військові кораблі заявляють, що діють в межах договору від 2003 року, за яким води Азовського моря є внутрішніми водами РФ та України, - журналіст Клименко
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Український журналіст Андрій Клименко опублікував інформацію про те, що свою присутність поблизу Маріуполя росіяни пояснюють нормами договору від 2003 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Клименко відзначив: "Що зараз відбувається в морі поблизу Маріуполя (дякуємо нашим волонтерам-радіоаматорам):
Український корабель Морської охорони (бортовий № BG-32), це ПСКР - прикордонний сторожовий корабель 2-го рангу "Донбас" (не плутати з аварійно-рятувальним кораблем "Донбас"), найбільший корабель Маріупольського загону Морської охорони запитує російського ПСКР (бортовий №377) що він робить поблизу Маріуполя...
Осб що відповідає корабель РФ (юристам МЗС України читати уважно! - разом з попереднім постом):
..."В соответствии с договором от 24 декабря 2003 года между РФ и Украиной акватория Азовского моря является внутренними водами РФ и Украины . Я бортовий №377 действую в соответствии с законодательством РФ которое распространяется на всю акваторию Азовского моря в части не противоречащей договору между РФ и Украиной. В акваторию порта Мариуполь я не вхожу. Стою на якоре и соблюдаю меры безопасности мореплавания"..."
Також Клименко підкреслив, що Росія перекрила 3 райони поблизу Кирилівки, Бердянська та Маріуполя для "проведення навчань зі стрільбами" з 08.12.21 по 08.01.22...
Нагадаємо, раніше у ФСБ Росії звинуватили корабель ВМС України "Донбас" у створенні загрози в районі Керченської протоки.
Міністр оборони Олексій Резніков зі свого боку повідомив, що заяви з боку Росії про нібито просування українського корабля у бік Керченської протоки є інформаційною атакою.
Будь ласка, зачекайте...
Москва потребовала от НАТО официально отозвать обещание о вступлении Украины в Альянс.
Россия углядела риск "масштабного конфликта" в Европе в случае вступления Украины в НАТО и потребовала от Альянса официально отозвать данные Киеву в 2008 году обещания о перспективах членства. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.
10 декабря 2021 После переговоров стало еще хуже.
Чи може Ви запропонуєте методику Жукова - закидати супротивника гарматним м'ясом? Бо інакше при такому розподіленні сил в Азовському морі не вийде.
Але це лишень моє ІМХО
Чи може манекени на китайському кордоні стримують китайську армію від нападу? Кремляді точно знають, що на них ніхто не нападе (адже решта "крупних" гравців дотримуються хоч якихось норм права), а московити ставлять себе над цим. І будуть вважати себе над законом до тих пір, допоки не почнуть захлинатися власною кров'ю. Ось тоді (і лише тоді) вони згадають про міжнародне право, договори, обов'язки та зобов'язення... Не раніше!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Хотя Нестора Ивановича похоронили на знаменитом кладбище в Париже.
в них вже навіть кораблі брешуть...
ЗЕленый диверсант все бабло спустил на ненужный флот