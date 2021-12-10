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Азовське море (1499) корабель (1421) Клименко Андрій журналіст (60)

Російські військові кораблі заявляють, що діють в межах договору від 2003 року, за яким води Азовського моря є внутрішніми водами РФ та України, - журналіст Клименко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Український журналіст Андрій Клименко опублікував інформацію про те, що свою присутність поблизу Маріуполя росіяни пояснюють нормами договору від 2003 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці. 

Клименко відзначив: "Що зараз відбувається в морі поблизу Маріуполя (дякуємо нашим волонтерам-радіоаматорам):

Український корабель Морської охорони (бортовий № BG-32), це ПСКР - прикордонний сторожовий корабель 2-го рангу "Донбас" (не плутати з аварійно-рятувальним кораблем "Донбас"), найбільший корабель Маріупольського загону Морської охорони запитує російського ПСКР (бортовий №377) що він робить поблизу Маріуполя...

Осб що відповідає корабель РФ (юристам МЗС України читати уважно! - разом з попереднім постом):

..."В соответствии с договором от 24 декабря 2003 года между РФ и Украиной акватория Азовского моря является внутренними водами РФ и Украины . Я бортовий №377 действую в соответствии с законодательством РФ которое распространяется на всю акваторию Азовского моря в части не противоречащей договору между РФ и Украиной. В акваторию порта Мариуполь я не вхожу. Стою на якоре и соблюдаю меры безопасности мореплавания"..."

Також Клименко підкреслив, що Росія перекрила 3 райони поблизу Кирилівки, Бердянська та Маріуполя для "проведення навчань зі стрільбами" з 08.12.21 по 08.01.22... 

Російські військові кораблі заявляють, що діють в межах договору від 2003 року, за яким води Азовського моря є внутрішніми водами РФ та України, - журналіст Клименко 01

Нагадаємо, раніше у ФСБ Росії звинуватили корабель ВМС України "Донбас" у створенні загрози в районі Керченської протоки.

Міністр оборони Олексій Резніков зі свого боку повідомив, що заяви з боку Росії про нібито просування українського корабля у бік Керченської протоки є інформаційною атакою.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+14
расея-страна вор, страна лжец, страна бандит. у этого государства нет ничего своего, кроме московских болот, все ворованное. даже название у Киева украли.
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10.12.2021 22:18
+5
В 2014 году нужно было отменить этот договор с Россией, и тогда внутренние воды Азовского моря стали бы международными водами, в которые могли бы заходиь корабли НАТО.
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10.12.2021 22:24
+5
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10.12.2021 23:06
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Россия предрекает войну в Европе в случае вступления Украины в НАТО.

Москва потребовала от НАТО официально отозвать обещание о вступлении Украины в Альянс.

Россия углядела риск "масштабного конфликта" в Европе в случае вступления Украины в НАТО и потребовала от Альянса официально отозвать данные Киеву в 2008 году обещания о перспективах членства. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

10 декабря 2021 После переговоров стало еще хуже.
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10.12.2021 22:16 Відповісти
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10.12.2021 23:06 Відповісти
расея-страна вор, страна лжец, страна бандит. у этого государства нет ничего своего, кроме московских болот, все ворованное. даже название у Киева украли.
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10.12.2021 22:18 Відповісти
В 2014 году нужно было отменить этот договор с Россией, и тогда внутренние воды Азовского моря стали бы международными водами, в которые могли бы заходиь корабли НАТО.
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10.12.2021 22:24 Відповісти
В 2014-2015 по горячему нужно много было чего делать, но, практически, все просрали.
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10.12.2021 22:35 Відповісти
Зачем?
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10.12.2021 22:35 Відповісти
Можливо... Але є одне велике "АЛЕ"! На підставі існуючих міжнародних домовленостей (які не були відмінені після агресії московитів) вводяться санкції проти кремлядів. Так, тут палка з двома кінцями: з одного боку санкції московитам за порушення міжнародних домовленостей, а з іншого - повний (чи частковий) розрив відносин з тією самою московією... В кожного з цих варіянтів є свої плюси і мінуси. Але щоб пройти по цьому лезу треба досвід та відповідні відносини (навіть особисті) з лідерами провідних країн світу. В "узеленських" немає нічого з цього... З рештою "маємо те, що маємо" (с) І дякувати за це треба тим пресловутим 73%...
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10.12.2021 22:46 Відповісти
ничто не мешает Украине в одностороннем порядке денонсировать Договор котоырй идиот Кучма прогнувшись подписал и тогда граница останется в условиях очевидности 12 июня 1990 года для России и на 1 декабря 1991 года для Украины т.е. ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕЙ СТРАН Россия и Украина-- ПРИЗНАЮТСЯ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ГРАНИЦЫ РЕСПУБЛИК УССР и РСФСР В СОСТАВЕ СССР до его аннулирования прекращения.. это строгим международным языком а статус Азовского моря автоматически подпадает под обозначение Морской Конвенции ООН и иных международных Актов и еще сам ДОГОВОР между Россией и Украиной 2003 года абсурден и ничтожен НВУТРЕННИМ МОРЕМ МОЖЕТ БЫТЬ МОРЕ РАСПОЛОЖЕННОЕ В ПРЕДЕЛАХ ОДНОГО ГОСУДАРСТВА наличие двух государств и внутреннее море-- это нонсенс и абсурдность так как несмотря на статус--- внутреннего у него есть все параметры международных определений 12 мильная зона экономическая зона и так далее граница в конце то концов между Россией и Украиной по Азовскому морю утверждённая двумя странами и занесенная в картографическое всемирное общество и все карты мира по судоходству и небу...
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10.12.2021 23:38 Відповісти
Так, але це додаткові бюрократичні дії на міжнародному рівні. Я не спец в міжнародному праві, але чомусь мені здається, що це займе не один рік... Можливо саме тому "папєрєднікі" вчинили саме так, а не денонсували ці домовленності. Тому не знаю: чи погодитись з Вашою точкою зору, чи лишитися при своєму... Хто зна...
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11.12.2021 00:18 Відповісти
Договор 2003 года Кучма с переляку и испугу подписал после конфликта ТУЗЛЫ когда наглые Россияне стали строить сухопутную часть перекрывая Керченскую протоку... а до это Договора не было статуса не было а работали административные границы как государственные границы Россия-Украина.. просто Азовское море Украина готовила к подписанию Договора по правилам Международного права и Морской Конвенции ООН а ЭТОТ МОМЕНТ НЕ НУЖЕН БЫЛ Путину и России т.е. можно смело УТВЕРЖДАТЬ ЧТО -а я был в Крыму 2001-2002 год собирался там стать судьей и сами понимаете ходил по кабинетам и Верховного суда Крыма и Рады Крыма автономной и Совета Министров Крыма и слышал то о чем не писали и не говорили плюс постоянные разговоры скажем так простого народонаселения Крыма так вот они все кричали Когда и скорей бы уже нас к себе забрала Россия на мой вопрос вы что очумели мне отвечали мол все это будет и очень скоро потом была провокация с Тузлой посоле чего Кучма обделавшись подмахнул это идиотский Договор про Азовское море как внутреннее ООН тогда даже резолюцию принимал указывая России и Украине на абсурдность очевидного что внутренним море может быть в пределах ОДНОГО ГОСУДАРСТВА в Киеве на это просто игнор а Россия клала большой болт так что даже не Грузия и Бухарест похоронили в глазах путина Украину а гораздо раньше думаю как только Вовочка стал И.О. Президента и началась подготовка войны против всех и вся со стороны России...а не как кричит Россия Майдан 2004 года украинский язык армия вера Бог нет далеко до 2004 года и операция по внедрению Януковича а он агент Москвы на 100% все это одно 2014 год не переворот власти а то что Янукович даже знал день и час что ляжем спать в Украине а проснемся в Федеральном образовании Малороссия Новороссия-- Россия... а Денонсировать очень даже легко Достаточно Указом Зеленского признать (по аналогии Указа о назначении Тупицкого судьей КСУ)!! Указ недействительным и Постанову Рады или Закон о ратификации Договора по Азовскому морю недействительным враждебным абсурдным идиотским и не соответствующим международному праву и все Россия получит такой пенделя под самое интимное место что у Вовы будет ИСТЕРИКА ....как и в "Совьтете миньете Растии и **@Думе Параши" (идиома неологизм пардон)
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11.12.2021 10:22 Відповісти
Вопрос - почему Украина не может точно также перекрыть акваторию Азовского моря вблизи российских портов?
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10.12.2021 22:39 Відповісти
А чому гопник майже завжди бере своє? Чи може десяток катерів берегової охорони України подолати азовську флотилію РФ, до якої прийшло підкріплення з балтики та каспію? А без підтримки з повітря та наземних сил? А за умови повної мілітарізації Криму?
Чи може Ви запропонуєте методику Жукова - закидати супротивника гарматним м'ясом? Бо інакше при такому розподіленні сил в Азовському морі не вийде.
Але це лишень моє ІМХО
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10.12.2021 22:53 Відповісти
Если Рашка перекинула весь свой флот в Черное и Азовское море значит где то она оголила свои границы.
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10.12.2021 23:16 Відповісти
І що? Невже Китай нападе на московію? А решта сусідів не має ЯО... КНДР точно не буде нападати...
Чи може манекени на китайському кордоні стримують китайську армію від нападу? Кремляді точно знають, що на них ніхто не нападе (адже решта "крупних" гравців дотримуються хоч якихось норм права), а московити ставлять себе над цим. І будуть вважати себе над законом до тих пір, допоки не почнуть захлинатися власною кров'ю. Ось тоді (і лише тоді) вони згадають про міжнародне право, договори, обов'язки та зобов'язення... Не раніше!
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10.12.2021 23:26 Відповісти
Я бы не сказал что кремляди ничего не боятся. Они уже давно срут жидким поглядывая на Юго-Восток, откуда вот-вот должны появиться *китайские друзья* мелкими отрядами по 2-3 миллиона человек. Жирик сколько я помню последние лет 20 визжит что нужно захватить Украину и украинцев отправить на защиту росийско-китайской границы. Я даже не сомневаюсь что вирус Ковид-19 изобрели на Рашке в надежде потравить китайцев, проредить их ряды хотябы в 2-3 раза и отсрочить их нападение. Или вы верите в сказки что китаец сьел живую летучую мышь?
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10.12.2021 23:43 Відповісти
Так а там вже хазяйнують китайці. І як би Жирік не верещав ті території вже "майже" не московитські... Путлєр щоразу верещить про відновлення "істарічєскай справєдлівасті" - ось ця "справедливість" його й нажене зі сходу... А там ще Куріли... Та й в Європі є що запитати про "історичну справедливість" і у Фінляндії, і у Німеччини, і у Білорусі (без бульбофюрера), і, звісно, в України... Дуже сподіваюсь, що на всі напрямки в них сили не вистачить - порвуть свою дупу нафіг!
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11.12.2021 01:15 Відповісти
Але ж у нас немає необхідності розпочинати бойові дії! Але формально закрити райони моря - ми можемо!
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11.12.2021 00:45 Відповісти
З точки зору міжнародного законодавства - так. Але ж московити майже ніколи (за останні 100 років) не притримувалися вимог не тільки міжнародного законодавства, але й пактів, що самі підписали! Історія пам'ятає все. А нам лишається жити поруч з цим скаженим звіром, якого вигодовували 300 років і ім'я якому "Рассійская Імпєрія"... Як би зараз вони себе не називали
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11.12.2021 00:58 Відповісти
Може, хтось хоче домовлятися посередині?
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10.12.2021 23:30 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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10.12.2021 22:52 Відповісти
если "акватория Азовского моря является внутренними водами РФ и Украины Джерело: https://censor.net/ua/n3304634" то чом би й нашим не потренуватися.
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10.12.2021 23:07 Відповісти
А Батько Махно дал залп из орудий в Мариуполе по французской эскадре на требование дать им угля, и они успокоились.
Хотя Нестора Ивановича похоронили на знаменитом кладбище в Париже.
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10.12.2021 23:28 Відповісти
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10.12.2021 23:28 Відповісти
Хіба не по 22.01.22?
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11.12.2021 00:47 Відповісти
піндять як і кожне слово з їхнього брехливого рота.
в них вже навіть кораблі брешуть...
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10.12.2021 23:29 Відповісти
То есть рос. корабли вплотную подходят к побережью Украины (Крым не считаем, он и так оккупирован), и это не является вторжением в территориальные воды (12 морских миль)?
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11.12.2021 00:23 Відповісти
Не считается...из-за этого идиотского договора от 2003 года, согласно которого Азовское море является территориальными водами двух стран...подписывать подобные договора с гопником - было максимально глупо...
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11.12.2021 00:48 Відповісти
В таком случае можно и даже нужно проводить ответные маневры, прямо у них под носом. Если есть чем, конечно.
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11.12.2021 01:29 Відповісти
Ну так дешевые Нептуны ж никто не закупал.
ЗЕленый диверсант все бабло спустил на ненужный флот
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11.12.2021 01:42 Відповісти
 
 