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Путін після нещодавніх виборів до Держдуми РФ має повний картбланш на дії щодо України, - російський політик Шлосберг

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Путін після нещодавніх виборів до Держдуми РФ має повний картбланш на дії щодо України, - російський політик Шлосберг

Всі партії у російському парламенті підтримують агресивну політику президента РФ Володимира Путіна відносно України.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив російський політик та правозахисник Лев Шлосберг, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, російський народ мовби підрозділяється на два - "народ війни" та "народ миру".

"У нас щойно обрано черговий російський парламент, і в цьому парламенті всі п'ять партій - це "партії війни". І якщо Володимир Путін вийде з ініціативою до Державної Думи про проведення військових дій, не дай Боже, то жодна партія, представлена ​​на сьогодні в російському парламенті, не виступить проти Путіна", - сказав Шлосберг.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+12
На лапотні немає народу-є тільки лапотна бидломаса...
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10.12.2021 22:22
+11
Да, мы в курсе, что там все терпилы и скорее полезут под пули чем под дубинки.
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10.12.2021 22:30
+6
Я думаю утварждение о том, что в кацапии есть "народ мира" - большое преувеличение. Поддержка Плешивого после захвата Крыма выросла практически до абсолютной. Где ж там "народ мира"???
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10.12.2021 22:33
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На лапотні немає народу-є тільки лапотна бидломаса...
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10.12.2021 22:22 Відповісти
"Обрано черговий російський парламент... 5 партій...." хто дав цьому москалю бояри що він почав згадувати про такі чужі для нього слова?
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10.12.2021 22:27 Відповісти
Так можна було б казати, якщо б не мали у себе "партію шарія".
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10.12.2021 23:41 Відповісти
У демократії є свої мінуси. Це нормально.
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11.12.2021 01:35 Відповісти
Пам'ятайте заповіт предків:"Цапів на гілляку!".
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10.12.2021 22:27 Відповісти
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10.12.2021 22:28 Відповісти
Да, мы в курсе, что там все терпилы и скорее полезут под пули чем под дубинки.
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10.12.2021 22:30 Відповісти
Саме цей пішов під дубинки.
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10.12.2021 22:53 Відповісти
Я думаю утварждение о том, что в кацапии есть "народ мира" - большое преувеличение. Поддержка Плешивого после захвата Крыма выросла практически до абсолютной. Где ж там "народ мира"???
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10.12.2021 22:33 Відповісти
с Крыма кацапов поштучно везли назад,только сдохших от синьки,а из Украины рваных и калек повезут десятками тысяч..
маленько разница,однако..
и многих это перестанет устраивать..
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10.12.2021 23:02 Відповісти
"...Давайтє отпустім всєх, кто нє желаєт жить с намі в одном государствє..." - і після цих слів хло наскочив на режисера Сокурова, який посмєл ізрєчь те, що й так там давно у всіх на язИках ("...від молдованина до фіна на всіх язИках все мовчить, бо благоденствує" Т. Шевченко "Сон")

про разложєніє і распад російскойфєдєрациі - прямим текстом
https://www.youtube.com/watch?v=hH_wMIfQ5-o&t=9s&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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10.12.2021 22:43 Відповісти
А госдура, которая абсолютно ничего не решает, при чём? Её вообще никто не будет спрашивать. А ведущим, типа Шустера, Киселёва и Ганапольского уже пора заканчивать тянуть в украинские эфиры росперсонажей разного разлива, финансирования и интеллекта. Хотя лично ко Льву Шлосбергу никаких вопросов нет и он весьма достойный чувак, но с тенденцией пора завязывать и искать достойных комментирующих в Украине, США и Европе
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10.12.2021 22:45 Відповісти
Ну а кому лучше знать настроения россиян, как не достойному "чуваку" Шлосбергу?
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11.12.2021 00:35 Відповісти
треба плювати на путіна і на раSSію і тоді ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ!!!
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10.12.2021 22:48 Відповісти
Вне зависимо выборы или не выборы, ***** НИКОГДА не прекратит попытки окупировать Украину ПОЛНОСТЬЮ, независимо какие вы там переговоры и перемирия с ним ведете или в какой глаз ***** заглядываете. Хотите самообманываться и поверить ***** в его обещания так царствие вам небесное.
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10.12.2021 22:51 Відповісти
Без Украины, куски *росийской империи* просуществуют недолго. И ***** ето знает. Московии нужны солдаты, рабочая сила и ресурсы Украины. А после недавнего легкого захвата крыма, дамбаса и беларуси, ***** вообще воспрял духом и как дикий зверь учуял что вот-вот добьется своей цели.
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10.12.2021 22:55 Відповісти
якщо багато вкусити - можна вдавитися..(с)
не так сталося,як гадалося..(с)
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10.12.2021 23:04 Відповісти
Я бы сказал по другому. Захватить легко, а попробуй удержать. Нужно устроить Рашке тысячу порезов, чтобы она истекла кровью. Только к сожалению что то не вижу особого ентузиазма у обиженных Рашкой стран, сопротивляться агрессии. Не такая Рашка и страшная как ее рисуют. Там вообще некому и нечем воевать как для такой огромной территории которую мокши занимают. Поетому ***** как истинный потомок монголо татар и захватывает другие страны чтобы пополнять свои запасы живой силой и ресурсами. Не москвичи же воюют на многочисленных фронтах.
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10.12.2021 23:24 Відповісти
Поколение дебилов у власти которые жаждут смерти людских страданий ...потому что Х#йло!
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10.12.2021 22:57 Відповісти
Без разницы какие на Московии партии правят. Лишь бы в Украине во власти не было партии *мира*, партии *нужнопростоперестатьстрелять* и партии *заглядывания в глаз ******
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10.12.2021 23:00 Відповісти
Теж мені здивував ! А попередні кацапські "ізбранніки" чимось від нинішніх відрізнялися коли хуJлу давали дозвіл на використання армії в Україні? Яка тоді "партія" проти голосувала ?
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10.12.2021 23:24 Відповісти
Один чоловік голосував проти анексії Крима.
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10.12.2021 23:37 Відповісти
Так і я ж про те саме - ОДНА ЛЮДИНА , а решта членів тієї партії "одобрямс"
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10.12.2021 23:49 Відповісти
"И легким мановением руки
Они полки в сраженья посылают.
А что им? Бабы новых нарожают,
Зато утрутся соседи-говнюки!"

Тимур Шаов "Наш союз"
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11.12.2021 00:05 Відповісти
Российский народ подразделяется на сорта говна.
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11.12.2021 00:35 Відповісти
Между прочим, после 73% за ЗЕ, я понял, что население РФ и Украины ментально близко. Хоть у нас процент говноселения ниже.
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11.12.2021 00:40 Відповісти
Нехай не терендить. Путін мав і має картбланш завжди. І не лише відносно України. "Вибори " в Росії тут ні до чого, оскільки виборів в РОсії вже давно немає.
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11.12.2021 11:40 Відповісти
росіянці - народ миру? По-перше, не народ, а насєлєніє. По-друге, миру там ніколи не було.
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11.12.2021 12:19 Відповісти
 
 