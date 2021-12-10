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Путін після нещодавніх виборів до Держдуми РФ має повний картбланш на дії щодо України, - російський політик Шлосберг
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Всі партії у російському парламенті підтримують агресивну політику президента РФ Володимира Путіна відносно України.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив російський політик та правозахисник Лев Шлосберг, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, російський народ мовби підрозділяється на два - "народ війни" та "народ миру".
"У нас щойно обрано черговий російський парламент, і в цьому парламенті всі п'ять партій - це "партії війни". І якщо Володимир Путін вийде з ініціативою до Державної Думи про проведення військових дій, не дай Боже, то жодна партія, представлена на сьогодні в російському парламенті, не виступить проти Путіна", - сказав Шлосберг.
Топ коментарі
+12 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар10.12.2021 22:22
+11 SS 640592fb
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+6 Alex Zverev 4f8bec47
показати весь коментар10.12.2021 22:33
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маленько разница,однако..
и многих это перестанет устраивать..
про разложєніє і распад російскойфєдєрациі - прямим текстом
https://www.youtube.com/watch?v=hH_wMIfQ5-o&t=9s&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
не так сталося,як гадалося..(с)
Они полки в сраженья посылают.
А что им? Бабы новых нарожают,
Зато утрутся соседи-говнюки!"
Тимур Шаов "Наш союз"