Путін після нещодавніх виборів до Держдуми РФ має повний картбланш на дії щодо України, - російський політик Шлосберг

Всі партії у російському парламенті підтримують агресивну політику президента РФ Володимира Путіна відносно України.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив російський політик та правозахисник Лев Шлосберг, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, російський народ мовби підрозділяється на два - "народ війни" та "народ миру".

"У нас щойно обрано черговий російський парламент, і в цьому парламенті всі п'ять партій - це "партії війни". І якщо Володимир Путін вийде з ініціативою до Державної Думи про проведення військових дій, не дай Боже, то жодна партія, представлена ​​на сьогодні в російському парламенті, не виступить проти Путіна", - сказав Шлосберг.

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