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Новини За кордоном
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НАТО готове до діалогу з Росією, але компроміс щодо права країн приєднуватися до альянсу неможливий, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

НАТО готове до діалогу з Росією, але компроміс щодо права країн приєднуватися до альянсу неможливий, - Столтенберг

У НАТО готові обговорювати з Росією теми, які викликають у неї тривогу, проте не може йтися про те, щоб позбавляти Україну та інші країни права самостійно вирішувати, чи приєднуватися до альянсу.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми готові проводити переговори. Проте неможливі компроміси стосовно права країн обирати свій шлях", - сказав Столтенберг на пресконференції, відповідаючи на запитання, чи готовий альянс піти назустріч Росії і, скасувавши минулі рішення, гарантувати, що Україна не стане членом Північноатлантичного альянсу.

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"Питання про відносини НАТО з Україною вирішуватимуть 30 союзників щодо НАТО і сама Україна – ніхто інший", – сказав Столтенберг, виступаючи на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Ми не можемо погодитися з тим, що Росія намагається відновити систему, в якій великі держави, такі як Росія, мають сфери впливу, де вони можуть контролювати або вирішувати, що можуть робити інші держави", - пояснив генсек НАТО.

Автор: Володимир Янченко
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Цапи НАТО та Україні не указ!
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10.12.2021 22:26 Відповісти
Рюссишэ швайне с 1939 года получили по башке тупой молотом Гитлера Йоахим фон Риббентроп прилетев в Москву 28 сентября прямо у трапа самолета заявил : Германия и советское быдло Союзники Навсегда!Спалил контору Сралина наповал...
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11.12.2021 08:18 Відповісти
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11.12.2021 08:22 Відповісти
НАТО в кожну ХАТУ,Батько наш Бандера!!! https://youtu.be/3-xtW2svXIc
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11.12.2021 08:29 Відповісти
Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії. Треба ставити питання так : путлер має повернути Україні крим та донбас.Також путлер має вернути грузії абхазію , а молдові- придністровя.
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11.12.2021 09:40 Відповісти
 
 