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Президент Хорватії Міланович назвав візит прем'єр-міністра Пленковича до Києва "чистим шарлатанством"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Президент Хорватії Міланович назвав візит прем'єр-міністра Пленковича до Києва

Президент Хорватії Зоран Міланович назвав візит глави уряду країни Андрія Пленковича до України "чистим шарлатанством" через напружену ситуацію у відносинах із Росією.

Як передає Цензор.НЕТ, про  це повідомляє Euractiv.

На думку президента, візит прем'єра до України може погано вплинути на відносини Хорватії з Росією.

Глава держави додав, що прем'єр Пленкович "втече до Брюсселя, якщо ситуація загостриться".

"У мене симпатія до України, і я ненавиджу Росію. Досить незручна позиція. Проте 100 тисяч російських солдатів перебувають на кордоні з Україною, невідомо, що буде завтра. Що означає цей прояв нескінченного кохання? Тому що Пленкович втече до Брюсселя, якщо ситуація загостриться, а хорватські військові туди не втечуть", – сказав Міланович.

Також читайте: У Києві 8-9 грудня можуть обмежити рух через приїзд прем’єра Хорватії Пленковича

Він не вважає, що цей візит можна віднести до зовнішньої політики Хорватії.

"Це дуже серйозні речі. Для мене це просто шарлатанство", – сказав президент. При цьому він закликав українців не ображатися.

Президент Хорватії не має значних повноважень, але може впливати на зовнішньополітичний курс держави та рішення у сфері національної безпеки.

Також читайте: Хорватія офіційно підтримала вступ України до ЄС: "Це - найкращий шлях"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+23
Обычный евросцыкун, ничего удивительного 😁
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10.12.2021 23:11
+21
Він хоч рашку ненавидить... не те що наш бздун.
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10.12.2021 23:07
+19
Ку*ва! Де Хорватія, де Росія! А у нього вже повні штани ))) Це справді хорват?
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10.12.2021 23:44
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А хто в хорватів керує -през чи прем"єр???))))
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10.12.2021 23:03 Відповісти
какая разница, если президент бздун ?
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10.12.2021 23:05 Відповісти
Він хоч рашку ненавидить... не те що наш бздун.
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10.12.2021 23:07 Відповісти
какая разница від чого він бздить ?
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10.12.2021 23:13 Відповісти
Если ты про президента хорватов, то он не про себя говорит.
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10.12.2021 23:42 Відповісти
и это говорит потомок усташей ?
курва,куда катится этот мир ?
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10.12.2021 23:06 Відповісти
Реально дивна позиція !!))
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10.12.2021 23:08 Відповісти
педорублики + печальное коммунистическое прошлое =творят чудеса
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10.12.2021 23:12 Відповісти
прочитал перечитал и имеем в огороде бузина а в Киеве Премьер Хорватии -а в Хорватии психо шизоидный идиот памагите а то Путия нападет.. всьо пропало...
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10.12.2021 23:47 Відповісти
Обычный евросцыкун, ничего удивительного 😁
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10.12.2021 23:11 Відповісти
"На думку президента, візит прем'єра до України може погано вплинути на відносини Хорватії з Росією."

Ще одне сцикло...
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10.12.2021 23:17 Відповісти
коли віда і вукоєвіч - гори москва, то тоді скандалили, президентка приїздила...
у хорватії агрофірма з руским капіталом, мало не половина всього агрокомплексу країни...все викупає росія - пршут завмєсто хамона...
а не купить - бюджет хорватії матиме велику чорну діру
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10.12.2021 23:24 Відповісти
Зоран явно проигрывает нашеиу Вовчику.
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10.12.2021 23:18 Відповісти
ще один ***** тільки з хорватії-
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10.12.2021 23:26 Відповісти
Одні українці не бояться пиз..ти росіян навіть мпючі менше зброї. Ми нація героїв.
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10.12.2021 23:27 Відповісти
"Это очень серьезные вещи. Для меня это просто шарлатанство", - сказал президент"Прямо тебе *****, для него шарлатанство очень серьёзная вещь.
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10.12.2021 23:43 Відповісти
Ку*ва! Де Хорватія, де Росія! А у нього вже повні штани ))) Це справді хорват?
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10.12.2021 23:44 Відповісти
Українці очевидно в очах європейців просто Ремби.
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10.12.2021 23:48 Відповісти
Перед ним була президентша, яка вибачалася перед ****** за те, що Огнен Вукоєвич і Домагой Віда (вони пройшли практику в київському Динамо; Огнен - і зараз тренерує, другий коуч) після перемоги над касапами в 2018-му запостили в мережу наше гасло "Слава Україні - Героям слава!"
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10.12.2021 23:53 Відповісти
Просто в Хорватии сейчас премьер - представитель правой партии ХДС, друг Украины, а президент от Соцпартии, которая подыгрывает рашкостану
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11.12.2021 00:10 Відповісти
як так сталось в хорватів... Та ладно би в сербів; але в хорватів, щоб глава держави - та лівий!???
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11.12.2021 00:37 Відповісти
Коалиция, от которой он был выдвинут на пост президента, называется Кукурику.
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11.12.2021 01:20 Відповісти
Писец, и это наследники тех словян которые отняли балканы у Византии
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11.12.2021 13:06 Відповісти
Українці будуть пам"ятати вашу доброту. А кацапи зарахують вам холуйство.
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25.01.2022 15:50 Відповісти
 
 