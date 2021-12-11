Президент Хорватії Міланович назвав візит прем'єр-міністра Пленковича до Києва "чистим шарлатанством"
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Президент Хорватії Зоран Міланович назвав візит глави уряду країни Андрія Пленковича до України "чистим шарлатанством" через напружену ситуацію у відносинах із Росією.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Euractiv.
На думку президента, візит прем'єра до України може погано вплинути на відносини Хорватії з Росією.
Глава держави додав, що прем'єр Пленкович "втече до Брюсселя, якщо ситуація загостриться".
"У мене симпатія до України, і я ненавиджу Росію. Досить незручна позиція. Проте 100 тисяч російських солдатів перебувають на кордоні з Україною, невідомо, що буде завтра. Що означає цей прояв нескінченного кохання? Тому що Пленкович втече до Брюсселя, якщо ситуація загостриться, а хорватські військові туди не втечуть", – сказав Міланович.
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Він не вважає, що цей візит можна віднести до зовнішньої політики Хорватії.
"Це дуже серйозні речі. Для мене це просто шарлатанство", – сказав президент. При цьому він закликав українців не ображатися.
Президент Хорватії не має значних повноважень, але може впливати на зовнішньополітичний курс держави та рішення у сфері національної безпеки.
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курва,куда катится этот мир ?
Ще одне сцикло...
у хорватії агрофірма з руским капіталом, мало не половина всього агрокомплексу країни...все викупає росія - пршут завмєсто хамона...
а не купить - бюджет хорватії матиме велику чорну діру