Президент Хорватії Міланович назвав візит прем'єр-міністра Пленковича до Києва "чистим шарлатанством"

Президент Хорватії Зоран Міланович назвав візит глави уряду країни Андрія Пленковича до України "чистим шарлатанством" через напружену ситуацію у відносинах із Росією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Euractiv.

На думку президента, візит прем'єра до України може погано вплинути на відносини Хорватії з Росією.

Глава держави додав, що прем'єр Пленкович "втече до Брюсселя, якщо ситуація загостриться".

"У мене симпатія до України, і я ненавиджу Росію. Досить незручна позиція. Проте 100 тисяч російських солдатів перебувають на кордоні з Україною, невідомо, що буде завтра. Що означає цей прояв нескінченного кохання? Тому що Пленкович втече до Брюсселя, якщо ситуація загостриться, а хорватські військові туди не втечуть", – сказав Міланович.

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Він не вважає, що цей візит можна віднести до зовнішньої політики Хорватії.

"Це дуже серйозні речі. Для мене це просто шарлатанство", – сказав президент. При цьому він закликав українців не ображатися.

Президент Хорватії не має значних повноважень, але може впливати на зовнішньополітичний курс держави та рішення у сфері національної безпеки.

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