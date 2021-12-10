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Зеленський або не розуміє масштабів загрози, або з самого початку розумів, що нічого не буде, - Рахманін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський або не розуміє масштабів загрози, або з самого початку розумів, що нічого не буде, - Рахманін

За умови реальної загрози вторгнення Росії влада мала би заздалегідь готуватися до ймовірного запровадження воєнного стану. Але це не було зроблено.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив народний депутат партії "Голос" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ.

"В той день, коли з’явилася перша інформація про те, що накопичується певна кількість сил і засобів, всі органи місцевого самоврядування, державні органи влади мали отримати пакети і готуватись до цих заходів. Вони були проведені? Ні", - розказав він.

"Військові комісаріати колишні, які зараз називаються територіальними центрами - вони мали нарешті підштовхнути Єдиний реєстр і готуватися до мобілізації. Вони це зробили? Ні", - додав Рахманін.

Нардеп перелічив ще ряд дій, які мала би зробити влада, якби дійсно готувалася до необхідності запровадити воєнний стан через повномасштабне вторгнення РФ.

Також читайте: Путін грав на підвищення, і Байден йому підіграв, - Рахманін

"Або людина, яка очолює державу і є верховним головнокомандувачем, не розуміє масштабів і рівня загрози, або вона з самого початку розуміла, що нічого не буде, і Захід нас врятує. Нас не врятує ніхто, крім нас самих", - підсумував він.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+30
Скоріше розумів, що завжди може вилетіти до своїх маєтків в Італії, якщо не з Києва, то з будь-якого іншого аеропорту, що втрачати ? тому що одна справа розкрадати бюджет, а зовсім інша - воювати.
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10.12.2021 23:53
+25
В той час коли дорослі дяді вели напружені переговори з кровожерливим агресором, а інфантильно-недорозвине постить фотки із спортзалу, то про яке розуміння питає Рахманін?
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10.12.2021 23:44
+18
О чём Вы говорите? Заезжаю сегодня с работы к себе во двор, а возле подъезда стоит белая Тойота с рашенскими номерами (регион 750) и там сидят две шмары, слушают музон и громко ржут. Я что-то не припомню чтобы при Порохе по Киеву катались мос..ли так в открытую и с музыкой. Не граница, а проходной двор б..ть!
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11.12.2021 00:08
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Скорее понимал, что в любом случае вторжение остановить не удастся, а партизанскую борьбу можно и потом наладить.
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10.12.2021 23:38 Відповісти
Скоріше розумів, що завжди може вилетіти до своїх маєтків в Італії, якщо не з Києва, то з будь-якого іншого аеропорту, що втрачати ? тому що одна справа розкрадати бюджет, а зовсім інша - воювати.
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10.12.2021 23:53 Відповісти
Партизанить с 4-уклонистом и его дерьмаком 😂 ?У них миллиарды по всему миру в офшорах и запасные аэродромы заранее подготовлены ,получат медали от путлера за возвращение Украины в ГУЛАГ московский Потом локти будете кусать и скиглить ,опять вас ваш ………развёл
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11.12.2021 03:34 Відповісти
угадай с одного раза кем будет партизанить четырежды-уклонист и госизменник?
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11.12.2021 07:59 Відповісти
такий розумний аж страшно.
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10.12.2021 23:40 Відповісти
Не бійтеся - розум то не боляче.
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11.12.2021 00:17 Відповісти
А ти навіть розділові знаки розставити не можеш... Тупим слова не давали!
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11.12.2021 01:20 Відповісти
то йому Єрмак всі плани мацкалів розповів.
бо має інформацію від ФСБ за дорученням самого В )(уйла
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10.12.2021 23:40 Відповісти
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11.12.2021 00:44 Відповісти
Навіть місце визначили, де все це лайно закопати
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11.12.2021 07:12 Відповісти
Ця людина на прямому зв'язку зі своімимосковськими кураторами, цій людині з того боку нічого не загрожує, а на Україну їй начхати.
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10.12.2021 23:42 Відповісти
У Гундосика є Голова комітету з розвідки - Демченко. Саме цей кріт формує звіти для Єрмака та наркота.
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10.12.2021 23:43 Відповісти
вчений він, буба, - потну сорочку сушіть замість випрати...
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10.12.2021 23:43 Відповісти
В той час коли дорослі дяді вели напружені переговори з кровожерливим агресором, а інфантильно-недорозвине постить фотки із спортзалу, то про яке розуміння питає Рахманін?
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10.12.2021 23:44 Відповісти
чувак спортом занимаитсо. завидуете?
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10.12.2021 23:58 Відповісти
Кому заздрити, наркоману?
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11.12.2021 00:01 Відповісти
дык шучу. не обращай вниманийо.
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11.12.2021 00:13 Відповісти
Вы хотябы границу с Рашкой перекрыли и росийское посольство в шею с Украины выгнали так как етого требуют правила и закон. Ато скоро окажется что в Киеве росийских диверсантов больше чем самих украинцев.
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10.12.2021 23:46 Відповісти
О чём Вы говорите? Заезжаю сегодня с работы к себе во двор, а возле подъезда стоит белая Тойота с рашенскими номерами (регион 750) и там сидят две шмары, слушают музон и громко ржут. Я что-то не припомню чтобы при Порохе по Киеву катались мос..ли так в открытую и с музыкой. Не граница, а проходной двор б..ть!
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11.12.2021 00:08 Відповісти
Он с самого начала собирался выполнить все условия раши!!!!
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10.12.2021 23:50 Відповісти
а не является ли эта ситуация договорняком между зебобиком и ******?
***** нагнетает, ослик истерит но при этом ведет себя абсолютно не как глава государства всячески показывая свою неадекватность западу (один госпереворот чего стОит). запад види неадеквата. и тут ***** предлагает байдену "порешать" с Украиной. байден соглашается потому как с таким говнокомандующим точно каши не сваришь и через макрона озвучивает зебзику условия штатов "договаривайтесь". теперь зебзик хочет прямых переговоров и референдума. ***** получает то что хочет а наш величайший вроде как и не при делах.
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10.12.2021 23:51 Відповісти
хз. шибко запутано однако.
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11.12.2021 00:00 Відповісти
Ничего запутанного нет. Проводит прямые переговоры, соглашается на условия путина, а народу Украины рассказывает, что если бы не согласился, то была бы настоящая война. "А мы же не хотим смерти наших ребят, и, вообще, война закончится, а я - президент мира." И доклад: "Все - задание выполнено товарищ КГБист путин, Украина уничтожена, я старался. Теперь я же главный клоун России?"
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11.12.2021 00:27 Відповісти
хз. Полтаве и Харькову щастя, добра і всього найкращого!
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11.12.2021 00:35 Відповісти
Навзаєм.
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11.12.2021 01:00 Відповісти
Юля так нахіхікала газовий контракт з теперішнім ******
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11.12.2021 09:49 Відповісти
Все возможно.
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11.12.2021 00:08 Відповісти
Так и есть ,и весной была такая ситуация ! Рахманинов столько лет в политике и не догоняет
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11.12.2021 03:40 Відповісти
Так ,,по ходу " так і Є! путя і зеля всіх розводять , та найбільше самих українців
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11.12.2021 07:17 Відповісти
Розуміти ,чим? Тирсою ?? А воно ляльці треба ,є режисери ,сценаристи ,хай думають !!!)))
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10.12.2021 23:54 Відповісти
"Он продюсер в первую очередь и сценарист. Это жанр, в котором он точно специалист, успешный специалист, и достиг результатов. На самом деле этот жанр предусматривает создание иллюзии. Мы как музыканты это понимаем. Сценарист пишет то, чего нет. И выдает кульминации, какие он хочет. Володя, так не выйдет в политике. Это страна, а не сериал. Тут нельзя писать свои кульминации ", - украинская певица Руслана Лыжичко. https://www.youtube.com/watch?v=qnusl3_ZOuc&t=1015s
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11.12.2021 00:09 Відповісти
В цьому балагані Віслючок лише лялька !!!))))
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11.12.2021 00:26 Відповісти
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11.12.2021 00:05 Відповісти
Кремлёвская кукла уже месяц озабочена, на какой госдаче новый год отгулять и сколько вертолётов заказать и каких артистов из паРаши выписать.... А вы о своей войне, об угрозах.... Человеку отдохнуть некогда - готовится к пьянке на 200 человек, на 30 млн. бюджетных грн.
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11.12.2021 00:06 Відповісти
Новогодний "подарок" президенту Украины Зеленскому - сочный пример американского политического юмора

Перед нами сочный пример американского политического юмора. Так, вместо столь ожидаемого телефонного звонка президента США Байдена президенту Украины Зеленскому о результатах переговоров Байдена и Путина американцы неожиданно сделали Зеленскому неприятный подарок. Они анонсировали список крутых коррупционеров Украины, которым надежно облепили нашего президента. Это резко снижает новогоднее, радостное настроение президента Зеленского и его свиты. Теперь Зеленский не знает, кого можно приглашать к себе на празднование Нового Года, а кого нельзя, но очень хочется.

Можно представить себе настроение потенциальных фигурантов этого американского списка, которые собираются "щиро" отдохнуть на Новый Год от политики и криминального обогащения вне Украины.

Жестокость американского политического юмора будет проявляться и в том, что любой может оказаться в этом позорном списке и по разным основаниям. Этот американский "список позора" будет отличается от практики формирования "домашнего" списка санкционированных СНБО, где сильно чувствуется коммерческий и выборочный подход, - чем ближе к Офису президента, тем меньше шансов попасть под обстрел.

Американцы мало озабочены причинами, по которым будет появляться та или иная фамилия в "списке позора". Но теперь каждый из политиков или бизнесменов будет остерегаться отрыто защищать "обиженных" или открыто вести с ними дела.

Тем более, что наверняка кроме публичного списка Вашингтон будет иметь и тайный список "врагов США и Украины", с которым будут работать по отдельной программе.
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11.12.2021 00:20 Відповісти
шо оно несет... в 2014 году можно было захватывать Украину без единого выстрела - и то не решились, потому что не все так просто. В чьих интересах вы пытаетесь зашугать народ и зачем?
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11.12.2021 00:14 Відповісти
Как зачем? Что бы агент Зельц провел референдум.
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11.12.2021 00:19 Відповісти
Не все так просто, потому что в 2014 году даже путин не ожидал, что пойдут воевать добровольцы с Майдана. Надеялся только на армию, которой фактически не было.
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11.12.2021 00:31 Відповісти
Не решились ? Кто педофил гнойный ***** путлерастович с верными рашистами ? Патриоты и Герои🇺🇦 не позволили !15 000 погибших ! Подкацапник 🤮
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11.12.2021 03:47 Відповісти
Вот Беня классно подготовился к вторжению рашиков, открыл дорогущий криптозавод в Запорожье.
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11.12.2021 00:16 Відповісти
все органы местного самоуправления, государственные органы власти должны были получить пакеты и готовиться к этим мероприятиям. Источник: https://censor.net/ru/n3304641
А что, при Порошенко это не было сделано? А понял, Зеленский должен был разослать пакеты в которых говорится, что пакеты разосланные при Порошенко - неправильные, к войне надо готовиться по-другому.
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11.12.2021 00:17 Відповісти
Все воно розуміє і працює на знищення країни.
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11.12.2021 00:29 Відповісти
Третій рік усе "знищує"країну, але НІЯК не знище.
Може вже час придумати щось інше?
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11.12.2021 07:39 Відповісти
Загроза від кацапів є величина постійна. Допоки останній козломордий не здохне, до того часу Україні спокою не буде ні вдень, ні вночі.
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11.12.2021 01:04 Відповісти
Зеленский не понимает, что он ничего не понимает (с) Данинг, Крюгер. 😂🤡🤣
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11.12.2021 03:10 Відповісти
А якщо серйозно то можливо Україні дебілізм Зе навіть корисний в такій ситуації бо реальна реакція на загрози ***** могли б створити країні великі щонайменше економічні проблеми, а так оскільки один блефує, а інший взагалі нічого не розуміє то ситуація просто стоїть на місці.
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11.12.2021 03:20 Відповісти
Мне кажется не было никакой угрозы вторжения. А было шоу устроенное Байденом. Поэтому никто и не готовился.
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11.12.2021 07:05 Відповісти
***** РЕГУЛЯРНО, 2 раза в год, устраивает движняк с металлоломом возле границ Украины.
Могли бы уже привыкнуть.
А оттяпать половину территории с 190 тыс? Это немножко смешно.
В прошлом году, при Трампе, когда паРашка устраивала показательные выступления в Крыму, с иммитацией атаки на материк, американцы просто прислали В-52 с иммитацией захода на цель в Крыму. Этого хватило чтобы ВСЕ быстренько кончилось.
Да Байден не Трамп, все юлит, пытается с ***** договориться, лопочет про какие-то санкции, и то в самом крайнем случае, а при Трампе тупо рубанули санкциями по СП-2 и ВСЁ!

Так что порохоботы- зрадофилы привыкайте, это надолго, вы же так за Байдена топили.
Когда ***** ОПЯТЬ захочется о чем-то сторговаться с Байденом или ЕС, в очередной раз будет иммитация бурной деятельности на границах.
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11.12.2021 07:37 Відповісти
Два раза в год украинские власти приводят лохторат в тонус, чтобы прижимались от страха к телу вождя.
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11.12.2021 08:06 Відповісти
Если бы Байден и все кругом орали что завтра нападут марсиане, я бы тоже поверил. И даже бы поверил что Байден договорился с марсианами и спас Землю.
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11.12.2021 08:16 Відповісти
Или после Омана,знал всё как будет
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11.12.2021 08:23 Відповісти
Ну, надо еще иметь ввиду неповоротливость наших военкоматов и т. п.
Например, вчера мне позвонили и предложили службу в территориальной обороне
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11.12.2021 08:41 Відповісти
Третий вариант : он с самого начала знал, что ничего не будет, потому что он работает на х**ла.
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11.12.2021 09:20 Відповісти
 
 