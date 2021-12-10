Зеленський або не розуміє масштабів загрози, або з самого початку розумів, що нічого не буде, - Рахманін
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За умови реальної загрози вторгнення Росії влада мала би заздалегідь готуватися до ймовірного запровадження воєнного стану. Але це не було зроблено.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив народний депутат партії "Голос" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ.
"В той день, коли з’явилася перша інформація про те, що накопичується певна кількість сил і засобів, всі органи місцевого самоврядування, державні органи влади мали отримати пакети і готуватись до цих заходів. Вони були проведені? Ні", - розказав він.
"Військові комісаріати колишні, які зараз називаються територіальними центрами - вони мали нарешті підштовхнути Єдиний реєстр і готуватися до мобілізації. Вони це зробили? Ні", - додав Рахманін.
Нардеп перелічив ще ряд дій, які мала би зробити влада, якби дійсно готувалася до необхідності запровадити воєнний стан через повномасштабне вторгнення РФ.
"Або людина, яка очолює державу і є верховним головнокомандувачем, не розуміє масштабів і рівня загрози, або вона з самого початку розуміла, що нічого не буде, і Захід нас врятує. Нас не врятує ніхто, крім нас самих", - підсумував він.
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бо має інформацію від ФСБ за дорученням самого В )(уйла
***** нагнетает, ослик истерит но при этом ведет себя абсолютно не как глава государства всячески показывая свою неадекватность западу (один госпереворот чего стОит). запад види неадеквата. и тут ***** предлагает байдену "порешать" с Украиной. байден соглашается потому как с таким говнокомандующим точно каши не сваришь и через макрона озвучивает зебзику условия штатов "договаривайтесь". теперь зебзик хочет прямых переговоров и референдума. ***** получает то что хочет а наш величайший вроде как и не при делах.
Перед нами сочный пример американского политического юмора. Так, вместо столь ожидаемого телефонного звонка президента США Байдена президенту Украины Зеленскому о результатах переговоров Байдена и Путина американцы неожиданно сделали Зеленскому неприятный подарок. Они анонсировали список крутых коррупционеров Украины, которым надежно облепили нашего президента. Это резко снижает новогоднее, радостное настроение президента Зеленского и его свиты. Теперь Зеленский не знает, кого можно приглашать к себе на празднование Нового Года, а кого нельзя, но очень хочется.
Можно представить себе настроение потенциальных фигурантов этого американского списка, которые собираются "щиро" отдохнуть на Новый Год от политики и криминального обогащения вне Украины.
Жестокость американского политического юмора будет проявляться и в том, что любой может оказаться в этом позорном списке и по разным основаниям. Этот американский "список позора" будет отличается от практики формирования "домашнего" списка санкционированных СНБО, где сильно чувствуется коммерческий и выборочный подход, - чем ближе к Офису президента, тем меньше шансов попасть под обстрел.
Американцы мало озабочены причинами, по которым будет появляться та или иная фамилия в "списке позора". Но теперь каждый из политиков или бизнесменов будет остерегаться отрыто защищать "обиженных" или открыто вести с ними дела.
Тем более, что наверняка кроме публичного списка Вашингтон будет иметь и тайный список "врагов США и Украины", с которым будут работать по отдельной программе.
А что, при Порошенко это не было сделано? А понял, Зеленский должен был разослать пакеты в которых говорится, что пакеты разосланные при Порошенко - неправильные, к войне надо готовиться по-другому.
Може вже час придумати щось інше?
Могли бы уже привыкнуть.
А оттяпать половину территории с 190 тыс? Это немножко смешно.
В прошлом году, при Трампе, когда паРашка устраивала показательные выступления в Крыму, с иммитацией атаки на материк, американцы просто прислали В-52 с иммитацией захода на цель в Крыму. Этого хватило чтобы ВСЕ быстренько кончилось.
Да Байден не Трамп, все юлит, пытается с ***** договориться, лопочет про какие-то санкции, и то в самом крайнем случае, а при Трампе тупо рубанули санкциями по СП-2 и ВСЁ!
Так что порохоботы- зрадофилы привыкайте, это надолго, вы же так за Байдена топили.
Когда ***** ОПЯТЬ захочется о чем-то сторговаться с Байденом или ЕС, в очередной раз будет иммитация бурной деятельности на границах.
Например, вчера мне позвонили и предложили службу в территориальной обороне