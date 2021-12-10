УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4697 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗа кордоном
19 982 37
Зеленський (17381) Хорватія (187)

Якби 100 тисяч військових стояли б на кордоні з Хорватією, Міланович назвав би такий візит "виявом солідарності", - Зеленський відповів хорватському президенту

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Якби 100 тисяч військових стояли б на кордоні з Хорватією, Міланович назвав би такий візит

Президент України Володимир Зеленський прокоментував слова президента Хорватії Зорана Мілановича , який назвав візит перм'єр-міністра Андрія Пленковича "шарлатанством".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Зеленський підкреслив: "Якби понад сто тисяч військових стояли на кордоні з Хорватією, Президент Міланович назвав би візит Прем’єр-міністра України до Загреба не "шарлатанством", а виявом солідарності та дружби".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше президент Хорватії Зоран Міланович назвав візит глави уряду країни Андрія Пленковича до України "чистим шарлатанством" через напружену ситуацію у відносинах із Росією.

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+26
Что не так он сказал? Все правильно сказал.
показати весь коментар
10.12.2021 23:55
+16
Шо точно не робив би президент Хорватії. - не літав би рятувальним вертольтом на п`янку
показати весь коментар
10.12.2021 23:46
+14
Отут я вперше можу погодитися із президентом
показати весь коментар
10.12.2021 23:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
він зрозумів що сказав??
показати весь коментар
10.12.2021 23:42 Відповісти
Такой же вопрос задал и я))) Хоть бы он уже какую-нибудь наркоту стал принимать, на человека стал бы похож...
показати весь коментар
10.12.2021 23:48 Відповісти
Серьёзные люди утверждают - ОН принимает. И давно. И эти серьёзные люди всегда, почему-то, оказываются правы в таких вопросах.
показати весь коментар
11.12.2021 00:50 Відповісти
Что не так он сказал? Все правильно сказал.
показати весь коментар
10.12.2021 23:55 Відповісти
Евген хотел сострить, и случайно выставил себя недалеким, раз ему непонятен смысл сказанного.
показати весь коментар
11.12.2021 00:01 Відповісти
Краще б промовчав ?! "Мовчання(для Клоуна) - золото".
показати весь коментар
11.12.2021 00:19 Відповісти
показати весь коментар
11.12.2021 00:03 Відповісти
Отут я вперше можу погодитися із президентом
показати весь коментар
10.12.2021 23:42 Відповісти
Для того воно й квакнуло, щоб ви погодились)
показати весь коментар
10.12.2021 23:47 Відповісти
Воно то правильно але не з вуст президента.
показати весь коментар
11.12.2021 00:20 Відповісти
показати весь коментар
11.12.2021 00:36 Відповісти
Казанин себя выдавал за украинца? И говорил за нас?) Лапоть из Тамбова)
показати весь коментар
11.12.2021 01:25 Відповісти
Шо точно не робив би президент Хорватії. - не літав би рятувальним вертольтом на п`янку
показати весь коментар
10.12.2021 23:46 Відповісти
А хорваты вообще бухать умеют?
показати весь коментар
11.12.2021 00:02 Відповісти
читая комменты понимаешь, что в Украине помимо "пятой колонны", существует "шестая"! для этих хоть страна вдребезги, если ихнему "гетьману" не дадут "порулить"!!!
показати весь коментар
11.12.2021 00:04 Відповісти
новость про идиотизм твоего зелоха офшорного, а виноват как всегда - Порошенко
зебилы, вы реально идиоты.. и этого не скрываете
показати весь коментар
11.12.2021 11:46 Відповісти
А цей бубочка-презік якось прокоментував скупчення понад 100 тищ військових московії на кордоні з Україною? Ну окрім того, що воно заявило про нагальність прямих перемовин з путлєром? Нє? "Та сторона" в його уяві (точніше за словами д'Єрмака) немає ніякого відношення до кремлядів на чолі з ботоксним педофілом?

Колись чув такий анекдот (дослівно не пам'ятаю, але суть така):
Один єврей - музикант, два євреї - симфонічний оркестр, три євреї - корпорація
Один руський - алкаш, два руських - п'янка, три руських - бійка
... (там ще не одна нація згадувалась, але мені сподобалось про нас)
Один українець - хазяїн, два українці - куми, три українці - партизанський загін...
показати весь коментар
11.12.2021 00:07 Відповісти
...упс (найдено на интернетых задворках) есть и такая интерпретация
Один украинец - хозяин, собственник, трудяга.
Два украинца - партизанский отряд.
Три украинца - партизанский отряд с предателем
Мне такое не нравиться совсем!!!
показати весь коментар
11.12.2021 04:49 Відповісти
А я чув про варіант з партизанським загоном зі зрадником про білорусів Що з того?
показати весь коментар
11.12.2021 07:36 Відповісти
Я тоже не пойму - вам бы лишь Гадить?

удивительно... но очень вменяемый ответ....Фраза слишком хороша чтобы приписать её авторам из 95 квартала...реверсное построение предложений не их конёк...

Объективно надо уметь критиковать а не просто накидывать на вентилятор....
показати весь коментар
11.12.2021 00:10 Відповісти
Кто-то ЗЕ в кои-то веки написал правильные слова
показати весь коментар
11.12.2021 02:31 Відповісти
Когда уже будет закончена реформа Армии по Швейцарскому примеру. Чтобы оружие в случае войны раздали всем гражданам.
показати весь коментар
11.12.2021 03:06 Відповісти
швейцарцам НЕ раздают оружие. Оно у них ВСЕГДА хранится.. а это кошмар для нынешней власти, боящейся своих же солдат
показати весь коментар
11.12.2021 11:48 Відповісти
показати весь коментар
11.12.2021 04:34 Відповісти
Вот жеж **** зеленая 😡
показати весь коментар
11.12.2021 04:50 Відповісти
Даже и не думай😂🌷×××
показати весь коментар
11.12.2021 07:51 Відповісти
Е прододовження анекдоту,4 українці- партизанський загін і зрадник
показати весь коментар
11.12.2021 07:38 Відповісти
а нащо би їх прем'єр їхав до України, якби москалі стояли на кордоні Хорватії, залишається загадкою.... Логіка тут в презЕдента крива. Хоча і зморозив не в тему хорватський презИдент тут також!
показати весь коментар
11.12.2021 10:42 Відповісти
Достойный ответ.
показати весь коментар
11.12.2021 11:59 Відповісти
 
 