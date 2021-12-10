Якби 100 тисяч військових стояли б на кордоні з Хорватією, Міланович назвав би такий візит "виявом солідарності", - Зеленський відповів хорватському президенту

Президент України Володимир Зеленський прокоментував слова президента Хорватії Зорана Мілановича , який назвав візит перм'єр-міністра Андрія Пленковича "шарлатанством".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Зеленський підкреслив: "Якби понад сто тисяч військових стояли на кордоні з Хорватією, Президент Міланович назвав би візит Прем’єр-міністра України до Загреба не "шарлатанством", а виявом солідарності та дружби".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше президент Хорватії Зоран Міланович назвав візит глави уряду країни Андрія Пленковича до України "чистим шарлатанством" через напружену ситуацію у відносинах із Росією.