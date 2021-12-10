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Якби 100 тисяч військових стояли б на кордоні з Хорватією, Міланович назвав би такий візит "виявом солідарності", - Зеленський відповів хорватському президенту
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Президент України Володимир Зеленський прокоментував слова президента Хорватії Зорана Мілановича , який назвав візит перм'єр-міністра Андрія Пленковича "шарлатанством".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
Зеленський підкреслив: "Якби понад сто тисяч військових стояли на кордоні з Хорватією, Президент Міланович назвав би візит Прем’єр-міністра України до Загреба не "шарлатанством", а виявом солідарності та дружби".
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше президент Хорватії Зоран Міланович назвав візит глави уряду країни Андрія Пленковича до України "чистим шарлатанством" через напружену ситуацію у відносинах із Росією.
Топ коментарі
+26 Valery Valery 43f2bcb9
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+16 Andriy Kalnyshevsky
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+14 Oleksandr Onys
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зебилы, вы реально идиоты.. и этого не скрываете
Колись чув такий анекдот (дослівно не пам'ятаю, але суть така):
Один єврей - музикант, два євреї - симфонічний оркестр, три євреї - корпорація
Один руський - алкаш, два руських - п'янка, три руських - бійка
... (там ще не одна нація згадувалась, але мені сподобалось про нас)
Один українець - хазяїн, два українці - куми, три українці - партизанський загін...
Один украинец - хозяин, собственник, трудяга.
Два украинца - партизанский отряд.
Три украинца - партизанский отряд с предателем
Мне такое не нравиться совсем!!!
удивительно... но очень вменяемый ответ....Фраза слишком хороша чтобы приписать её авторам из 95 квартала...реверсное построение предложений не их конёк...
Объективно надо уметь критиковать а не просто накидывать на вентилятор....