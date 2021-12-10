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Рада має негайно провести засідання для обговорення протистояння загрозі російського вторгнення, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада має негайно провести засідання для обговорення протистояння загрозі російського вторгнення, - Порошенко

Верховна Рада повинна негайно провести засідання для обговорення ситуації, пов’язаної з ймовірністю початку Росією повномасштабних військових дій проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав п’ятий Президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Я просто зараз вимагаю від української влади відповідних дій. Ми маємо скликати Раду національної безпеки і оборони, запросивши туди лідерів всіх фракцій, включаючи опозиційні, бо ця дискусія має відбутися на об’єднання суспільства, народу і країни для того, щоб підвищити здатність України давати відсіч агресору", – підкреслив лідер "Європейської Солідарності".

Петро Порошенко також заявив, що президент Зеленський повинен прийти у Верховну Раду для обговорення загрози ескалації з боку Росі та заходів, які будуть вживатися на рівні всіх органів державної влади для протистояння цим загрозам.

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"Президент має прийти в парламент, провести закриту сесію. Чому в Конгресі Сполучених Штатів, Бундестазі, Європарламенті обговорюється питання України, а український парламент поки що не залучений до цього? Я твердо переконаний, що це також буде крок на збільшення здатності захисту нашої держави", – сказав він.

П’ятий Президент України також підкреслив, що укріплення обороноздатності держави має бути відображено в державному бюджеті. "Степане Тимофійовичу (Полторак – ред..), поправте мене, якщо я неправий, але останній раз ще ми з вами підвищували грошове забезпечення українським військовим", – додав Петро Порошенко.

Лідер "Європейської Солідарності" підкреслив, що армію потрібно забезпечити пальним, зброєю, амуніцією. "Це підвищення ціни, яку заплатить Путін, якщо буде намагатися сунутись на нашу територію, в українську державу. І це точно здатне зупинити Путіна і це буде прийняття рішення, щоб в Україні не було війни", – переконаний він.

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"Бо немає народу в світі, який би більше хотів миру, ніж українці, ніж ми з вами. Я в цьому твердо переконаний", – зауважив Петро Порошенко.

П’ятий Президент України також зазначив, що загроза початку вторгнення російської армії в Україну зараз обговорюється на усіх міжнародних майданчиках:"Сьогодні в Ліверпулі проходить рада міністрів закордонних справ країн Великої сімки, в понеділок відбудеться засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу з питань України. У вівторок відбудеться, і я дякую своїм колегам депутатам Європарламенту, відбудуться дебати по Україні в Європарламенті. Вчора відбулися дебати в Бундестазі – одним з перших питань, які розглядає уряд Німеччини, є питання України. 16-17 грудня відбудеться Рада Європейського Союзу – питання України буде в порядку денному".

"У мене вимога до української влади – ви маєте бути на кожному з цих засідань. Бо в 2014 році мене як Президента не запрошували на Раду Європейського Союзу і тим не менше вперше в історії ми там були. Ми донесли правду, забезпечили прийняття рішення про санкції проти Росії і об’єднаного пакету допомоги Україні", – зазначив він.

Також читайте: Росія запевнила США, що не збирається продовжувати ескалацію на Донбасі, - Зеленський про розмову з Байденом

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+14
Хто і що має робити ?? В Українв нема державної влади ,тому Україна нагадує корабель без керма та вітрил !!)))
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10.12.2021 23:57
+13
Переворотько нічого не чує і чути не хоче.
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11.12.2021 00:15
+11
Зеля прекрасно понимает, что не дорос до уровня Порошенко, и его больное самолюбие и тщеславие никогда ему не позволят, хотя бы прислушаться к советам....а жаль.
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11.12.2021 00:14
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не тая вже Рада, Хорол річка не та.
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10.12.2021 23:57 Відповісти
Хто і що має робити ?? В Українв нема державної влади ,тому Україна нагадує корабель без керма та вітрил !!)))
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10.12.2021 23:57 Відповісти
як казала верещучка, десь в сьогодняшних новинах, - а що робити?
а нічого, тe шо і до того..
а це означае, що велике закидання, торчання, сушіння, плямкатня, метушня, нахабство, кривляння і нічогонеробитницво буде і далі великими кроками прямкувати геть в другу сторону від проблем.
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11.12.2021 00:12 Відповісти
Зеля прекрасно понимает, что не дорос до уровня Порошенко, и его больное самолюбие и тщеславие никогда ему не позволят, хотя бы прислушаться к советам....а жаль.
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11.12.2021 00:14 Відповісти
і не доросте ніколи - маленький собака довіку щеня ...
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11.12.2021 00:16 Відповісти
Инфантильность скорее. Там явно развитие эмоциональное застыло в подростковом возрасте.
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11.12.2021 01:31 Відповісти
цікаво на якому рівні розвиння застиґло у тих хто за це непотребство ґолоснув?
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11.12.2021 04:58 Відповісти
Зеленский просто умственно отсталый (недоразвитый), куда то расти невозможно по определению.
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11.12.2021 08:06 Відповісти
До рівня Порошенка? Не смішить мої капці! Йjго рівень - ведучий корперативів у п'яної бидлоти. Навіть, якщо та бидлота має відношення до політичного істеблішменту.
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11.12.2021 22:13 Відповісти
Переворотько нічого не чує і чути не хоче.
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11.12.2021 00:15 Відповісти
який логін в тебе був до деактивації?
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11.12.2021 00:29 Відповісти
,Все верно сказал Порошенко. Правильный президентский подход и манера изложения. Особенно важно требование обсудить ситуацию с военной угрозой в парламенте, как это делают в демократических странах, тем более у нас- парламентско-президентской республике.
Бубочка наверное не знает о функциях парламента - не давить на кнопки формально одобряя их с Ермаком решения а обсуждать и принимать коллегиальное решение в тем более перед угрозой масштабной войны. Не знает, что при отсутствии Президента ( в Конституции названы случаи) функции Президента выполняет Глава Рады.

Яке ж воно зелене, інфантильне, мстиве, мілке та недолуге
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11.12.2021 00:38 Відповісти
есть еще порох в пороховницах... на таких как пятый Президент и держится все в стране. к сожалению, от (пол)шестого преЗЕдента ничего не зависит, и его наличие/отсутствие ни на что не влияет.
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11.12.2021 00:18 Відповісти
Якби ж воно ще мовчало, бо як неписану промову чи ініціативу від себе каже - то проблема -внутрішня, міжнародна, економічна. І нам сором.
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11.12.2021 00:56 Відповісти
5>>>7
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11.12.2021 00:50 Відповісти
ти в рай зі всіма кацами - не хвилюйся кац.
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11.12.2021 05:04 Відповісти
***** вам пообіцяло? - ***** вас туди і проведе - ти будеш гарним помідором десь на піддонещіні...
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11.12.2021 05:07 Відповісти
""" Порошенко: я просто зараз вимагаю від української влади відповідних дій. Ми маємо скликати Раду національної безпеки і оборони, запросивши туди лідерів всіх фракцій, включаючи опозиційні, б ""

Чому ж ти,коли сидів на троні, від СВОЇХ підлегхих нічого не вимагав. П*ять років у тебе було,але...
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11.12.2021 08:03 Відповісти
Ну зберуться, ну обговорять, ну почастуються кавою, ну поговорять коли наступна сауна, ну і що?
А ви, друзья, как не садитесь все в президенти не годитесь. Прозаседавшиеся. Це відноситься і до Петі-бариги.
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11.12.2021 11:37 Відповісти
В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" п'ятий Президент Петро Порошенко відреагував на слова Володимира Зеленського про втрату Донбасу, у відповідь на його заяву від 26.11. ц.р. "пан Турчинов розглядається як одна з тих людей, яка втратила Крим, а пан Порошенко - одна з таких людей, яка втратила Донбас".
"Я хочу наголосити, що скоро вже 3 роки, як я не президент. І пану Зеленському потрібно вивчити питання, що за 3 роки його каденції було декілька слідчих комісій, 4 генпрокурори, які детально розслідували цю справу. Не Зеленському стверджувати - втратив я Донбас чи звільнив. Бо коли я став президентом - увесь український Донбас був захоплений. Я одразу видав наказ про контрнаступ і українська армія звільнила 2/3 окупованого Донбасу", - сказав він.
Петро Порошенко зазначив, що за 3 роки каденції Володимира Зеленського українська армія не звільнила від проросійських окупантів жодного клаптика землі.
"Навпаки, під час ухвалення ганебного рішення про так зване розведення, з української землі були відведені наші війська. Це величезна помилка. І не пану Зеленському, який у 2014 році знімав фільми коштом російського бюджету, робив фото на Красній площі, про щось говорити. Тому, коли ти починаєш розслідування, дуже важливо не вийти на себе, пане Зеленський", - зазначив він.
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11.12.2021 19:49 Відповісти
Рада має негайно провести засідання для обговорення протистояння загрозі російського вторгнення

Навіщо? Ще мало тої говорильні? Як то кажуть: говорили, балакали, сіли та й заплакали.
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12.12.2021 05:02 Відповісти
 
 