Рада має негайно провести засідання для обговорення протистояння загрозі російського вторгнення, - Порошенко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Верховна Рада повинна негайно провести засідання для обговорення ситуації, пов’язаної з ймовірністю початку Росією повномасштабних військових дій проти України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав п’ятий Президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
"Я просто зараз вимагаю від української влади відповідних дій. Ми маємо скликати Раду національної безпеки і оборони, запросивши туди лідерів всіх фракцій, включаючи опозиційні, бо ця дискусія має відбутися на об’єднання суспільства, народу і країни для того, щоб підвищити здатність України давати відсіч агресору", – підкреслив лідер "Європейської Солідарності".
Петро Порошенко також заявив, що президент Зеленський повинен прийти у Верховну Раду для обговорення загрози ескалації з боку Росі та заходів, які будуть вживатися на рівні всіх органів державної влади для протистояння цим загрозам.
"Президент має прийти в парламент, провести закриту сесію. Чому в Конгресі Сполучених Штатів, Бундестазі, Європарламенті обговорюється питання України, а український парламент поки що не залучений до цього? Я твердо переконаний, що це також буде крок на збільшення здатності захисту нашої держави", – сказав він.
П’ятий Президент України також підкреслив, що укріплення обороноздатності держави має бути відображено в державному бюджеті. "Степане Тимофійовичу (Полторак – ред..), поправте мене, якщо я неправий, але останній раз ще ми з вами підвищували грошове забезпечення українським військовим", – додав Петро Порошенко.
Лідер "Європейської Солідарності" підкреслив, що армію потрібно забезпечити пальним, зброєю, амуніцією. "Це підвищення ціни, яку заплатить Путін, якщо буде намагатися сунутись на нашу територію, в українську державу. І це точно здатне зупинити Путіна і це буде прийняття рішення, щоб в Україні не було війни", – переконаний він.
"Бо немає народу в світі, який би більше хотів миру, ніж українці, ніж ми з вами. Я в цьому твердо переконаний", – зауважив Петро Порошенко.
П’ятий Президент України також зазначив, що загроза початку вторгнення російської армії в Україну зараз обговорюється на усіх міжнародних майданчиках:"Сьогодні в Ліверпулі проходить рада міністрів закордонних справ країн Великої сімки, в понеділок відбудеться засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу з питань України. У вівторок відбудеться, і я дякую своїм колегам депутатам Європарламенту, відбудуться дебати по Україні в Європарламенті. Вчора відбулися дебати в Бундестазі – одним з перших питань, які розглядає уряд Німеччини, є питання України. 16-17 грудня відбудеться Рада Європейського Союзу – питання України буде в порядку денному".
"У мене вимога до української влади – ви маєте бути на кожному з цих засідань. Бо в 2014 році мене як Президента не запрошували на Раду Європейського Союзу і тим не менше вперше в історії ми там були. Ми донесли правду, забезпечили прийняття рішення про санкції проти Росії і об’єднаного пакету допомоги Україні", – зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
а нічого, тe шо і до того..
а це означае, що велике закидання, торчання, сушіння, плямкатня, метушня, нахабство, кривляння і нічогонеробитницво буде і далі великими кроками прямкувати геть в другу сторону від проблем.
Бубочка наверное не знает о функциях парламента - не давить на кнопки формально одобряя их с Ермаком решения а обсуждать и принимать коллегиальное решение в тем более перед угрозой масштабной войны. Не знает, что при отсутствии Президента ( в Конституции названы случаи) функции Президента выполняет Глава Рады.
Яке ж воно зелене, інфантильне, мстиве, мілке та недолуге
Чому ж ти,коли сидів на троні, від СВОЇХ підлегхих нічого не вимагав. П*ять років у тебе було,але...
А ви, друзья, как не садитесь все в президенти не годитесь. Прозаседавшиеся. Це відноситься і до Петі-бариги.
"Я хочу наголосити, що скоро вже 3 роки, як я не президент. І пану Зеленському потрібно вивчити питання, що за 3 роки його каденції було декілька слідчих комісій, 4 генпрокурори, які детально розслідували цю справу. Не Зеленському стверджувати - втратив я Донбас чи звільнив. Бо коли я став президентом - увесь український Донбас був захоплений. Я одразу видав наказ про контрнаступ і українська армія звільнила 2/3 окупованого Донбасу", - сказав він.
Петро Порошенко зазначив, що за 3 роки каденції Володимира Зеленського українська армія не звільнила від проросійських окупантів жодного клаптика землі.
"Навпаки, під час ухвалення ганебного рішення про так зване розведення, з української землі були відведені наші війська. Це величезна помилка. І не пану Зеленському, який у 2014 році знімав фільми коштом російського бюджету, робив фото на Красній площі, про щось говорити. Тому, коли ти починаєш розслідування, дуже важливо не вийти на себе, пане Зеленський", - зазначив він.
Навіщо? Ще мало тої говорильні? Як то кажуть: говорили, балакали, сіли та й заплакали.