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Новини За кордоном
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Лавров (1469) Міноборони (5257) Арестович Олексій (372)

От у них новий міністр оборони, був віце-прем'єром, такий собі Арестович, - Лавров про нові кадри в українській політиці. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Керівник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров показав невисоку обізнаність із кадровими змінами в українській політиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у твітері користувач Necro Mancer.

Лавров назвав радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича "міністром оборони".

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+33
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11.12.2021 00:03
+28
Зовсім ***** конячку не береже

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11.12.2021 00:09
+23
Загнаних коней дострілюють
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11.12.2021 00:05
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11.12.2021 00:03 Відповісти
кто этот мощьний старік ?
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11.12.2021 00:07 Відповісти
Це стара кобила зі стайні кацапської потвори.

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11.12.2021 00:14 Відповісти
старый армянский еврей окацапленный чего вы хотели там интеллект в табуретке черенком заканчивается...
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11.12.2021 10:24 Відповісти
из википедии----об отце лаврова известно ,что он ТБИЛИССКИЙ АРМЯНИН, по фамилии то-ли КАЛАНТАРОВ ,то-ли КАЛАНТАРЯН,т.е. говорящая лошадь не знает кто ОНА !
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11.12.2021 14:26 Відповісти
Это - гигант мысли, отец русской демократии и особа, приблеженная к императору. Все на поверхности. Жаль только на месте президента у москалей не Бэндер, его образ хоть и олицетворяет мошенника, авантюриста и плута, но всеже ЧЕЛОВЕКА, способного на сострадание и благодейство.
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11.12.2021 00:15 Відповісти
теперь же вроде Ермак, покоритель сибирских племен пищалями огнестрельными, а в наше время небесными самолетящими разведовательно-ударными огнедышащими драконами, он МОЩНЫЙ, не перепутайте
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11.12.2021 00:23 Відповісти
Сивий мерін.
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11.12.2021 00:23 Відповісти
сардонический склероз у Говорящей Лошади !

пора подковы с копыт сдирать...
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11.12.2021 01:02 Відповісти
Видок, как после вскрытия...
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11.12.2021 13:21 Відповісти
Лавров про нові кадри в українській політиці
==============
а тобі не похер,коняка?
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11.12.2021 00:04 Відповісти
Як видно, похер, Арестович, Шендерович, Зорян, або Шкіряк
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11.12.2021 01:12 Відповісти
Загнаних коней дострілюють
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11.12.2021 00:05 Відповісти
Цей сам скоро здохне від хронічної тупізни

Бог ти мій, і це чмо не зміг запам'ятати призвище нового міністра оборони "України-агрессора" 😂

Ну ви і навоюєте!
Будете Людську бомбити?
Тоді гарно.... ! 😂
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11.12.2021 02:21 Відповісти
Вот я тоже думаю что Арестовичь не на своём месте))))....но пост Министра обороны думаю тоже не его)))
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11.12.2021 00:06 Відповісти
Тупая лошадь!!!
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11.12.2021 00:07 Відповісти
Смешались кони и люди
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11.12.2021 00:08 Відповісти
и Людська иже с ними😂
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11.12.2021 02:22 Відповісти
Зовсім ***** конячку не береже

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11.12.2021 00:09 Відповісти
БДСМ по-кацапськи.
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11.12.2021 00:15 Відповісти
****.
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11.12.2021 00:09 Відповісти
Лавруша - подякуй що тільки Арестович по тобі плаче, а не Резніков.
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11.12.2021 00:10 Відповісти
Лаврову все кремлёвские кроты на одно лицо. Разве упомнишь всю шваль, типа Аристовича?
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11.12.2021 00:11 Відповісти
Запаребрік за всім слідкує.
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11.12.2021 00:12 Відповісти
І за тобою?
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11.12.2021 01:14 Відповісти
Лошадь своего агента с министром перепутала.
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11.12.2021 00:12 Відповісти
Россия требует юридически отменить вступление Украины в НАТО
_Бабайден - мразь, открыто действующая в интересах кремля!
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11.12.2021 00:13 Відповісти
Zachem rasseiskuju propogandu prodvigatj, nado toljko chutj podumatj i jasno chto eto chushj
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11.12.2021 00:16 Відповісти
Успогойтесь.
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11.12.2021 00:25 Відповісти
Vigljadit kak budto arestovechka nadula loshadku.
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11.12.2021 00:15 Відповісти
С некто калантаряна пора сдирать подковы и на живодёрню.
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11.12.2021 00:19 Відповісти
Люсик уже министр? Везёт кидарасам!
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11.12.2021 00:20 Відповісти
И вот люсьен уже министр
лавров проговорился ...
(че-то не рифмуется дальше)
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11.12.2021 00:43 Відповісти
коняка і не мае нічого розуміти - коняка мае повертати в ту сторону де йому по зубах залізна вуздечка шкребе.
це все.
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11.12.2021 00:27 Відповісти
Хороший знак.
Лавров демонстрирует, насколько Украина ему безразлична.
Это что же путин услышал от Байдена при разговоре
без свидетелей с российской стороны ?
(переводчик был американским)
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11.12.2021 00:27 Відповісти
Третій Рим. Інцитат в сенаті
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11.12.2021 00:28 Відповісти
Может таки третий рейх? Айн вольк, айн хфюрер и вот это вот всьо.
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11.12.2021 00:37 Відповісти
Да от зекрысы всего можно ожидать))))
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11.12.2021 00:31 Відповісти
как лавруха скажет - так и будет ))))
(трошки заранее ляпнул... попалил будущее назначение))))))
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11.12.2021 10:03 Відповісти
Дайте ему кто-то поесть. Отрубей.
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11.12.2021 00:36 Відповісти
Яду падле!
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11.12.2021 00:51 Відповісти
с гвоздями )))
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11.12.2021 10:03 Відповісти
Когда Арестович заявил ,что на руках у украинцев ходит 5млн нарезного,онповерг в прострацию весь бомонд Запоребрика.Они поняли,что их ждет..Они поняли с кем имеют дело,и что ни один их ставленник не будет иметь ни единого шанса.Больше всего их поразило ,что мы не перестреляли друг друга.Ментальность у нас другая,но родимые пятна более чем 300 летнего емелиного ига у нас еще проявляются.
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11.12.2021 00:37 Відповісти
Кремлевская лошадь уже не первый раз делает рекламу кремлевскому агенту арестовичу, думаю не случайно, рискуя выглядеть придурком.
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11.12.2021 00:38 Відповісти
для мене всі зелені "новиє ліца" настільки однакові, що мені навіть не зручно докоряти сумній кобилі за те, що вона їх плутає
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11.12.2021 00:40 Відповісти
гундяйко, осени их крестом.
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11.12.2021 00:46 Відповісти
Да по темечку кадилом!
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11.12.2021 02:42 Відповісти
Они безбожники, креста не бояться.
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11.12.2021 12:20 Відповісти
Пора бы ему запомнить,министр обороны у нас Зорян,а советник Шкиряк.
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11.12.2021 01:19 Відповісти
Ну подумаешь, какая разница!
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11.12.2021 01:36 Відповісти
Тебя старая лошадь ждёт = Анналена Шарлотта Альма Бе́рбок
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11.12.2021 01:50 Відповісти
Лошадь к старости слаба глазами стала.
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11.12.2021 03:13 Відповісти
Честно говоря я тоже не особо гребу, кто там кто в этой ЗЕсраной шобле. А я тут живу. Чо ж со старого дурного осла из петушарни требовать..
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11.12.2021 05:45 Відповісти
Вот у них президент, бывший кгбист, некто Путин
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11.12.2021 06:14 Відповісти
Вот у лаптей новый сцарь, ****** по-моему зовут, или путиным - не помню!
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11.12.2021 07:32 Відповісти
Лавров - чего крота сдал? Арестович вообще никто почему он на языке закрутился
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11.12.2021 07:34 Відповісти
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11.12.2021 07:45 Відповісти
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11.12.2021 08:09 Відповісти
СкреПОНОСсия, Сэр...
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11.12.2021 08:12 Відповісти
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11.12.2021 08:23 Відповісти
Зорян и Шкиряк.
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11.12.2021 08:32 Відповісти
https://youtu.be/JyvCiWYyfHc...Батько Наш Бандера... НАТО в кожну ХАТУ....
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11.12.2021 08:32 Відповісти
Пришла пора переаттестовать Лаврова из коня в козла и присвоить ему звание почетного.
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11.12.2021 08:33 Відповісти
https://youtu.be/JyvCiWYyfHc Тарас Чубай....Там під Львівским замком...
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11.12.2021 08:36 Відповісти
https://youtu.be/7kP18eaFkbo?list=RD7kP18eaFkbo
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11.12.2021 08:37 Відповісти
Кінь старечий
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11.12.2021 08:47 Відповісти
Звичайна типова імперська "шовінізофренія".
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11.12.2021 09:38 Відповісти
Зря вы так. Министр иностранных дел Республики Чад это вам не какой то Байден, перед ним надо серьезно выступить, что лавров и делает.
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11.12.2021 12:18 Відповісти
Ведро овса этому идиоту
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11.12.2021 13:00 Відповісти
А у них четыре срока подряд и на пятый собирается такое себе Х-йло.. ну и ШО ...
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11.12.2021 13:44 Відповісти
 
 