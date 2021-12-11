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От у них новий міністр оборони, був віце-прем'єром, такий собі Арестович, - Лавров про нові кадри в українській політиці. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Керівник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров показав невисоку обізнаність із кадровими змінами в українській політиці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у твітері користувач Necro Mancer.
Лавров назвав радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича "міністром оборони".
Кот сардонически засмеялся, потом вздохнул. - Есть еще такая болезнь - склероз, - сообщил он https://t.co/kJDhcC7Xgw #Лавров #старостьнерадость pic.twitter.com/RdTOEW8MaI— Necro Mancer (@666_mancer) December 10, 2021
Топ коментарі
+33 Віталій Маркович
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+28 Сергей Трофимов 7c913dc7
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+23 растуди
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пора подковы с копыт сдирать...
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а тобі не похер,коняка?
Бог ти мій, і це чмо не зміг запам'ятати призвище нового міністра оборони "України-агрессора" 😂
Ну ви і навоюєте!
Будете Людську бомбити?
Тоді гарно.... ! 😂
_Бабайден - мразь, открыто действующая в интересах кремля!
лавров проговорился ...
(че-то не рифмуется дальше)
це все.
Лавров демонстрирует, насколько Украина ему безразлична.
Это что же путин услышал от Байдена при разговоре
без свидетелей с российской стороны ?
(переводчик был американским)
(трошки заранее ляпнул... попалил будущее назначение))))))