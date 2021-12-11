Головні новини 10 грудня: Зеленський припускає референдум щодо Криму й Донбасу, Росія перекрила 70% Азовського моря

Президент не виключає проведення референдуму щодо долі окупованих територій, Росія перекрила майже 70% акваторії Азовського моря, влада затвердила перелік компаній, де приймають "тисячу Зеленського", - головні новини 10 грудня.

Зеленський припускає проведення референдуму щодо Криму й Донбасу

"В нас може бути таке в житті. Це (референдум - Ред.) може бути щодо Донбасу, щодо Криму. Це може бути в цілому", - сказав президент в інтерв’ю телеканалу "1+1". Він взагалі сказав багато чого цікавого: що Росія запевнила США у планах не продовжувати ескалацію, що можливі прямі переговори з Путіним про ОРДЛО. А також що держпереворот не відбувся, бо "деякі угруповання змінили свої плани". Все інтерв’ю можна подивитися тут.

Росія перекрила 70% акваторії Азовського моря

Про це повідомили у Війського-Морських силах. Це перекриття перешкоджає вільному судноплавству - так РФ намагається перетворити Азов на своє внутрішнє "озеро". Самі росіяни твердять, що діють в межах договору від 2003 року, за яким води Азовського моря — "внутрішні води" України та РФ.

Начальник ГУР Буданов каже, що ми без Заходу не вистоїмо проти РФ

"На жаль, на даному етапі Україні потрібно бути об'єктивною. Якщо розпочнеться повномасштабне вторгнення Росії, у нас буде недостатньо військових ресурсів для його відбиття без підтримки західних сил", – сказав генерал ГУР МО.

Україна купила у НАТО антидронові рушниці

Першу партію з 10 рушниць наша країна отримає протягом місяця. Вони допоможуть боротися з російськими БПЛА.

Свіжі рейтинги

"Якби найближчим часом відбулися вибори Президента, то 23,5% проголосували б за В.Зеленського (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором). 13,4% підтримали б П.Порошенка, 9,9% – Ю.Тимошенко, 9,3% – Ю.Бойка, 7,5% – Д.Разумкова, 6,7% – І.Смешка, 6,5% – Є.Мураєва, 5,5% – В.Гройсмана, 3,2% – О.Ляшка, 3,1% – А.Яценюка. Рейтинги інших кандидатів – менше 3%", – повідомляє компанія "Рейтинг".

Серед парламентських партій найбільшу підтримку має партія "Слуга народу" - 18% серед тих, хто має намір голосувати та визначився з вибором. За "Європейську солідарність" готові віддати голоси 13,7% виборців. ОПЗЖ та "Батьківщина" мають підтримку на рівні 11,4%.

Серед непарламентських політсил "Партію Разумкова "Розумна політика" готові підтримати 7,5% виборців, "Українську стратегію Гройсмана" - 6,2%, "Сила і честь" - 6%, "Партію Мураєва "Наші" - 5,2%.

На межі подолання прохідного бар’єру знаходиться партія "УДАР Віталія Кличка", яка за три тижні покращила свої позиції на 0,5% і наразі має підтримку 4,2% та "Радикальна партія Олега Ляшка" з 4%.

Влада затвердила перелік компаній, де можна витратити "тисячу Зеленського"

Щоб скористатися цими коштами, потрібно згенерувати віртуальну банківську картку в застосунку "Дія", а також отримати реальну картку у банків-партнерів програми "єПідтримка".

Понад 300 тис. громадян вже оформили свої віртуальні картки.

Пакети в магазинах тепер - не безкоштовні, а по копійці

З 10 грудня в Україні діє закон про обмеження обігу пластикових пакетів. У магазинах їх заборонено видавати безкоштовно. На практиці це означає, що пакети тепер просто продають по копійці за штуку.