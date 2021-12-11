Ситуація на кордоні з Україною не змінюється. Спостерігається скупчення російських військ, - Пентагон

Ситуація біля кордонів України не змінюється після онлайн-саміту президентів США та Росії. Сполучені Штати Америки й надалі спостерігають скупчення військовослужбовців Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прессекретаря Пентагону Джона Кірбі.

За словами Кірбі, Пентагон протягом останніх двох тижнів відзначає збільшення військових Росії біля кордону з Україною.

"Там усе ще значна кількість військ РФ, у західній частині цієї країни вздовж кордону з Україною. Ми продовжуємо бачити їхнє збільшення останні дні та тижні", - заявив прессекретар Пентагону.

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