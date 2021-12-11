Ситуація на кордоні з Україною не змінюється. Спостерігається скупчення російських військ, - Пентагон
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Ситуація біля кордонів України не змінюється після онлайн-саміту президентів США та Росії. Сполучені Штати Америки й надалі спостерігають скупчення військовослужбовців Російської Федерації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прессекретаря Пентагону Джона Кірбі.
За словами Кірбі, Пентагон протягом останніх двох тижнів відзначає збільшення військових Росії біля кордону з Україною.
"Там усе ще значна кількість військ РФ, у західній частині цієї країни вздовж кордону з Україною. Ми продовжуємо бачити їхнє збільшення останні дні та тижні", - заявив прессекретар Пентагону.
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Петро Порошенко в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" висловив захоплення дипломатичною перемогою президента США Джо Байдена під час нещодавніх перемовин з президентом РФ Путіним. І хоч Путін ще не забрав війська, але "світ уже відійшов від небезпечної прірви, куди Путін штовхає світ".
"Не має права Росія силою змінювати кордони в повоєнній Європі. Не має Росія права вето на рішення суверенної держави та народу України щодо подальшого розвитку нашої держави", - заявив Порошенко.
Він додав, що ціна цих кроків, якщо Путін їх зробить, - пекельні санкції, які Байден, провівши переговори з ключовими лідерами світу, погодив, об'єднавши світ - і це дуже добрий сигнал для України.
"Я сподіваюся, що сподівання Путіна, що він зможе зупинити євроатлантичну інтеграцію України, змінилася з точністю до навпаки - і на сьогодні Україна в праві вимагати на Мадридському саміті НАТО 2022 року надання плану дій щодо членства НАТО", - заявив п'ятий президент.
Він додав, що Україна може сподіватися на відчутне збільшення об'ємів військової допомоги та на потужну підтримку реформ, які здатні підвищити здатність держави чинити опір російській агресії, а згодом дадуть змогу Україні перемогти.
Саме ці чинники, за словами Петра Порошенка, дають нам певні підстави стриманого оптимізму.
"Без оптимізму жодна країна ніколи не перемагала", - резюмував він.
Для реалізації цього всього, на переконання Петра Порошенка, бракує лише активних дій чинної влади. Він також закликав владу до об'єднання з опозицією, об'єднання народу перед небезпекою та до обговорення парламентом проблеми російської агресії.
Порошенко нагадав, що потрібно забезпечувати армію усім необхідним - зброєю, пальним, амуніцією. А військових - гідними зарплатами.
А возможно путин больше нас знает о дальнейших мутациях короно вируса, может к новому Году мы все спать будем? Вариантов тысячи - но явно ничего хорошего эта мразь не хочет!!