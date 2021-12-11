Байден провів першу розмову з новим канцлером Німеччини Шольцем, говорили про Україну
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент США Джо Байден та новий канцлер Німеччини Олаф Шольц під час першої розмови серед інших питань обговорили протидію агресії РФ проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на Укрінформ, про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому, передає
Зазначається, що президент США привітав з призначенням нового федерального канцлера та обговорив з ним взаємодію у широкому колі питань, зокрема, щодо протидії російській військовій агресії проти України.
"Лідери обговорили спільну роботу над повним спектром глобальних викликів, включно з поточними зусиллями щодо припинення пандемії COVID-19, боротьбі зі зміною клімату, а також протидії ескалації російських сил поблизу України", - вказується в документі.
Окрім того, зазначається, що Байден підтвердив свою підтримку міцним відносинам між двома країнами, а також висловив намір надалі зміцнювати трансатлантичне співробітництво.
Як відомо, цього тижня 63-річний соціал-демократ Олаф Шольц був обраний дев'ятим канцлером ФРН.
10 грудня Шольц здійснив свої перші закордонні візити – до Парижа і Брюсселя.
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А Шольцу - хоч позвонив, привітав особисто?