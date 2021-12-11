За добу війська РФ 6 разів відкривали вогонь на Донбасі, застосовуючи міномети та протитанкові гранатомети. Без втрат, - ООС
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Упродовж минулої доби, 10 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Зазначається, що поблизу населеного пункту Піщане, що на Луганщині, ворог вів вогонь із мінометів калібру 82 мм.
"В напрямку Новотошківського окупанти здійснили обстріл із підствольних гранатометів та стрілецької зброї. В бік Попасної російські найманці обстрілювали наші позиції із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що біля Майорська ворожі війська застосували станкові протитанкові гранатомети.
В районі Південного окупанти вели вогонь із мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Новоолександрівки ворог здійснив обстріл із ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
За даними штабу, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - зазначають в штабі ООС.
Крім того, повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 11 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
Будь ласка, зачекайте...
ніколи вас, рідні, не зрозумію.....
франція? - пораженці сцикуваті..
хто тока іх не топтав за пачку сіґарет...
все зійдеться до США - як завжди...
Повідомляється, що адміністрація Байдена підготувала пакет додаткової військової допомоги для України на 200 мільйонів доларів за останні неділі, але збереглася від надання цієї допомоги, незважаючи на призиви Києву це зробити.
Точно не зрозуміло, що саме включалося в цей пакет на 200 мільйонів, але джерела ABC News, знайомі із ситуацією повідомили, що Україна досліджувала системи ПВО, протикорабельні ракети, протитанкові ракети Javelin, засоби радіоелектронного подання, радіолокаційні системи, бойові припаси, модернізовані артилерійські бойові припаси предметы медицинского назначения.
Правда, американці обіцяють надати цей пакет допомоги і навіть більше у випадку «вторження Росії». Але в будь-якому випадку не зараз.
Це, очевидно, ще одне його розмова Байдена і Путина. Американці намагаються показати, що не залишили без уваги беспокойство Москви по приводу збільшення військових поставок України.
t.me/stranaua/21420
За неделю не было и дня без минометов и гранатометов!