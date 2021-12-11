За добу війська РФ 6 разів відкривали вогонь на Донбасі, застосовуючи міномети та протитанкові гранатомети. Без втрат, - ООС

Упродовж минулої доби, 10 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що поблизу населеного пункту Піщане, що на Луганщині, ворог вів вогонь із мінометів калібру 82 мм.

"В напрямку Новотошківського окупанти здійснили обстріл із підствольних гранатометів та стрілецької зброї. В бік Попасної російські найманці обстрілювали наші позиції із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що біля Майорська ворожі війська застосували станкові протитанкові гранатомети.

В районі Південного окупанти вели вогонь із мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Новоолександрівки ворог здійснив обстріл із ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

За даними штабу, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє українських воїнів зазнали поранень на Донбасі внаслідок обстрілу військами РФ. За добу російські найманці 6 разів відкривали вогонь, - ООС

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - зазначають в штабі ООС.

Крім того, повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 11 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.