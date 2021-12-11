13 грудня глави МЗС країн Євросоюзу обговорять скупчення військ РФ на кордоні України

Міністри закордонних справ Євросоюзу 13 грудня обговорять нарощування військ Росії на кордоні з Україною. На порядку денному також ситуація в Білорусі та ряді інших країн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Європейської Ради.

Відзначається, що 13 грудня в рамках зустрічі Єврорада буде проінформована про нарощування і пересування російських військ на кордоні з Україною.

Крім цього міністри обговорять ситуацію в Центральній Азії, Венесуелі, Ефіопії та Афганістані.

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