УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16639 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Війна
978 11
армія РФ (13428) війна (56124) вторгнення (361) Росія (47118) Євросоюз (6990)

13 грудня глави МЗС країн Євросоюзу обговорять скупчення військ РФ на кордоні України

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

13 грудня глави МЗС країн Євросоюзу обговорять скупчення військ РФ на кордоні України

Міністри закордонних справ Євросоюзу 13 грудня обговорять нарощування військ Росії на кордоні з Україною. На порядку денному також ситуація в Білорусі та ряді інших країн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Європейської Ради.

Відзначається, що 13 грудня в рамках зустрічі Єврорада буде проінформована про нарощування і пересування російських військ на кордоні з Україною.

Крім цього міністри обговорять ситуацію в Центральній Азії, Венесуелі, Ефіопії та Афганістані.

Читайте також: Росія має плани щодо значної ескалації проти України. Продовжуємо консультації із союзниками для протидії Кремлю, - США в ОБСЄ

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
обговорять та виразять "занепокоення"...
показати весь коментар
11.12.2021 08:24 Відповісти
всі каци думають - ні не я!... - а ну як ти?
украінці не відрізняють якутів від пензеньських.
шо не доробить армія - те дороблять жінкі з дідами.. - віли і отрава...
перейдений кордон і буде перейдeним.
показати весь коментар
11.12.2021 08:26 Відповісти
Це - в Ліверпулі, про що говорив Порошенко? Ось тут: "Сьогодні в Ліверпулі проходить рада міністрів закордонних справ країн Великої сімки, в понеділок відбудеться засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу з питань України. У вівторок відбудеться, і я дякую своїм колегам депутатам Європарламенту, відбудуться дебати по Україні в Європарламенті. Вчора відбулися дебати в Бундестазі - одним з перших питань, які розглядає уряд Німеччини, є питання України. 16-17 грудня відбудеться Рада Європейського Союзу - питання України буде в порядку денному"???

А як з цим, про що він зазначив: "У мене вимога до української влади - ви маєте бути на кожному з цих засідань. Бо в 2014 році мене як Президента не запрошували на Раду Європейського Союзу і тим не менше вперше в історії ми там були. Ми донесли правду, забезпечили прийняття рішення про санкції проти Росії і об'єднаного пакету допомоги Україні"???
Хтось поїде?
Ну, бубочка, понятне діло - піде в спортзал...
показати весь коментар
11.12.2021 08:43 Відповісти
Бубочкі краще і залишатися в спортзалі. Як казали американьскі дипломати: ми думали, що Зеленський це нуль, а виявилось нуль з мінусом.
показати весь коментар
11.12.2021 08:49 Відповісти
Та не брешить , Микола ! То бьіли расейские "дипломатьі" ...
показати весь коментар
11.12.2021 09:13 Відповісти
В коі то вєкі зебіли не довіряють расейскім "діпломатам"?
показати весь коментар
11.12.2021 09:39 Відповісти
- а ви бачили скопичення російський військ на кордонах України
- так, ми бачили скопичення російських військ на кордонах України!
от і обговорили
показати весь коментар
11.12.2021 10:28 Відповісти
Шо тут обговаривать ? Есть проблема. Решить ее не могут. Значит нужно делать видимость.
показати весь коментар
11.12.2021 10:30 Відповісти
показати весь коментар
11.12.2021 10:36 Відповісти
13 грудня???
показати весь коментар
12.05.2022 16:40 Відповісти
 
 