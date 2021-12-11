13 грудня глави МЗС країн Євросоюзу обговорять скупчення військ РФ на кордоні України
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Міністри закордонних справ Євросоюзу 13 грудня обговорять нарощування військ Росії на кордоні з Україною. На порядку денному також ситуація в Білорусі та ряді інших країн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Європейської Ради.
Відзначається, що 13 грудня в рамках зустрічі Єврорада буде проінформована про нарощування і пересування російських військ на кордоні з Україною.
Крім цього міністри обговорять ситуацію в Центральній Азії, Венесуелі, Ефіопії та Афганістані.
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Будь ласка, зачекайте...
украінці не відрізняють якутів від пензеньських.
шо не доробить армія - те дороблять жінкі з дідами.. - віли і отрава...
перейдений кордон і буде перейдeним.
А як з цим, про що він зазначив: "У мене вимога до української влади - ви маєте бути на кожному з цих засідань. Бо в 2014 році мене як Президента не запрошували на Раду Європейського Союзу і тим не менше вперше в історії ми там були. Ми донесли правду, забезпечили прийняття рішення про санкції проти Росії і об'єднаного пакету допомоги Україні"???
Хтось поїде?
Ну, бубочка, понятне діло - піде в спортзал...
- так, ми бачили скопичення російських військ на кордонах України!
от і обговорили