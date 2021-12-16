Заступник міністра МВС Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську: "Я, бл@дь, не должен тратить время, доказывая, кто я". ВIДЕО
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Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі їхав до зони ООС. При в’їзді у Донецьку область, на першому блокпості, рядова поліція вимагала зробити зупинку. Авто на вимогу поліції одразу не зупинилося, а проїхало на декілька метрів вперед.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Перший блогпост".
Після зупинки, Олександр Гогілашвілі почав погрожувати співробітникам правоохоронних органів. "Ви що не бачите хто я?", а також почав їх всіляко ображати, лізти у бійку.
Нахабна поведінка була записана на відео, яке можна подивитися нижче.
Як така високопоставлена людина, заступник міністра внутрішніх справ, який має подавати приклад, якому країна має довіряти, може себе так вести? Яким чином простим людям після цього довіряти МВС, поки такі кадрі працюють, і не думають ні про кого, окрім себе та своєї "важливості", - порушує питання видання.
Увага! Ненормативна лексика!
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Переглянувши відео, Цензор.НЕТ розібрав на "золоті цитати" спілкування Гогілашвілі із правоохоронцями, які зупинили його автівку. Їх публікуємо мовою оригіналу:
- "Замминистра с таким е@алом, как у меня, он один всего";
- "Очень приятно! - А теперь и я тебя знаю, но тебе это приятно не будет";
- "Я, бл@дь, не должен тратить время, доказывая, кто я!";
- "Дружок, если бы ты повел себя по лЮдски, ты бы этого не услышал!";
- "Что с вами люди, вы гоните что-ли? Вы гоните?"
- "Скажи, мы с тобой не в одном месте работаем? - Ну МВД - Ну мы в одном месте работаем? - Ну... - Ты думаешь, со мной бандиты что-ли?!! - В 14 році тут були всі... "То есть ты думаешь, со мной какие-то бандисткие рожи?!!".
Зазначимо, що у МВС Гогілашвілі опікується темою наркотиків. Він - чоловік Марії Левченко – помічниці Зеленського у Кварталі 95.
Будь ласка, зачекайте...
дружать сім'ями з заслуженим нашим залізничником і його діджейкою.
Гогі ще й і урка. Воно, виявляється тому і переїхало до України, що на расії на нього дві кримінальні справи.
Левченко после выборов получила "повышение" и стала советником президента вместе с другим "кварталовцем" Сергеем Шефиром.
"Мне нужны помощники. У меня их два этих помощника - Мария Левченко, которая была моим помощником, когда работал продюсером, и Сергей Шефир, которому я доверяю", - говорил Зеленский в мае 2020 года, напоминает о его словах BBC.
https://telegraf.com.ua/ukraina/2021-12-11/5690990-druzhinoyu-zama-monastirskogo-shcho-vlashtuvav-skandal-na-blokpostu-viyavilasya-sekretarka-zelenskogo
поскольку одним из первых визитов после выборов было как раз таки посещение "Международной антинаркотической ассоциации", где работал будущий замглавы МВД.
Журналист и блогер Назар Приходько в Фейсбук также добавил, что ЛЕВЧЕНКО ДО СИХ ПОР ЯВЛЯЕТСЯ ПРИБЛИЖЕННЫМ К ЗЕЛЕНСКОМУ ЧЕЛОВЕКОМ И ДАЖЕ
ДАЖЕ ПРИСУТСТВУЕТ НА ВСЕХ ЗАСЕДАНИЯХ СНБО,
ХОТЯ И НЕ ИМЕЕТ НА ТО ПРАВА.
https://telegraf.com.ua/ukraina/2021-12-11/5690990-druzhinoyu-zama-monastirskogo-shcho-vlashtuvav-skandal-na-blokpostu-viyavilasya-sekretarka-zelenskogo
Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили имеет российское гражданство.
Об этом заявил экс-нардеп Борислав Береза в Telegram.
По его словам, жена чиновника Мария Левченко является личной помощницей президента Владимира Зеленского еще со времен "квартала".
"А хотите вишенку на торте? Заместитель министра МВД Александр Гогилашвили оказался не только муж Марии Левченко, но и обладатель российского гражданства.
А теперь вспомните, что на докладе Бурбы Зеленскому из вагнеровцев, кроме Ермака и Демченко, была еще и его жена Мария Левченко ", - написал Береза.
https://gazeta.ua/ru/articles/politics/_skandalnyj-zamestitel-monastyrskogo-imeet-grazhdanstvo-rossii-bereza/106302
Он отвечает за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых. До этого Гогилашвили в течение многих лет был публичным спикером «Международной антинаркотической ассоциации». Кроме того,
эта организация за деньги избавляет от нарко- и алкозависимости, организует курсы реабилитации.
Там Гогилашвили познакомился с руководителем «Квартала» и будущим президентом Владимиром Зеленским.
ttps://babel.ua/ru/news/74042-zamglavy-mvd-gogilashvili-prines-izvineniya-za-incident-na-blokpostu-na-donbasse-i-gotovit-raport
Первый замглавы МВД Александр Гогилашвили, который угодил в скандал после нападения на полицейского на блокпосту в Краматорске, являлся гражданином РФ до начала войны на Донбассе.
Об этом в своем Telegram сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук.
В частности, он опубликовал скриншот из сервиса "Российский паспорт" с данными о замглавы МВД Александре Гогилашвили.
https://apostrophe.ua/news/politics/2021-12-11/grajdanin-rf-ili-net-nazrevaet-esche-odin-skandal-s-zamglavyi-mvd/252589
Украинцы умирают на фронте,
А всякая посторонняя плесень (зеленая) - во власти!!!
Уволить без выходного пособия. И в окопы...