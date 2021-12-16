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МВС (2874) Донбас (21733) блокпост (207) операція Об'єднаних сил (4158) Гогілашвілі (75)

Заступник міністра МВС Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську: "Я, бл@дь, не должен тратить время, доказывая, кто я". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі їхав до зони ООС. При в’їзді у Донецьку область, на першому блокпості, рядова поліція вимагала зробити зупинку. Авто на вимогу поліції одразу не зупинилося, а проїхало на декілька метрів вперед.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Перший блогпост".

Після зупинки, Олександр Гогілашвілі почав погрожувати співробітникам правоохоронних органів. "Ви що не бачите хто я?", а також почав їх всіляко ображати, лізти у бійку.

Нахабна поведінка була записана на відео, яке можна подивитися нижче.

Як така високопоставлена людина, заступник міністра внутрішніх справ, який має подавати приклад, якому країна має довіряти, може себе так вести? Яким чином простим людям після цього довіряти МВС, поки такі кадрі працюють, і не думають ні про кого, окрім себе та своєї "важливості", - порушує питання видання.

Увага! Ненормативна лексика!

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Переглянувши відео, Цензор.НЕТ розібрав на "золоті цитати" спілкування Гогілашвілі із правоохоронцями, які зупинили його автівку. Їх публікуємо мовою оригіналу:

- "Замминистра с таким е@алом, как у меня, он один всего";

- "Очень приятно! - А теперь и я тебя знаю, но тебе это приятно не будет";

- "Я, бл@дь, не должен тратить время, доказывая, кто я!";

- "Дружок, если бы ты повел себя по лЮдски, ты бы этого не услышал!";

- "Что с вами люди, вы гоните что-ли? Вы гоните?"

- "Скажи, мы с тобой не в одном месте работаем? - Ну МВД - Ну мы в одном месте работаем? - Ну... - Ты думаешь, со мной бандиты что-ли?!! - В 14 році тут були всі... "То есть ты думаешь, со мной какие-то бандисткие рожи?!!".

Зазначимо, що у МВС Гогілашвілі опікується темою наркотиків. Він - чоловік Марії Левченко – помічниці Зеленського у Кварталі 95.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+115
Ну как не знать? Муж Маши Левченко, помошницы худрука Квартал 95
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11.12.2021 08:40
+109
Если министр назначил себе такое дерьмо в замы, то можно сделать выводы какой сам министр.
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11.12.2021 08:41
+100
А чого ЦЕ заст. міністра ...швілі говОрить на кацапській мові? Хтось його спитає? І поїздка була нібито робоча, "в бронє", А?
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11.12.2021 08:41
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Сторінка 5 з 5
А потенциального зеленного убийцу Трухина, кто отмазал? Монастырский? Чего вы хотите от его заместителей, руководство зеленого МВД-это организованая преступная группировка, ОПГ имени зе_Никчемности!!!
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12.12.2021 00:48 Відповісти
Вот урод. И тычет, тычет
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12.12.2021 02:12 Відповісти
Это какой то позор если такой замминистра в стране.
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12.12.2021 03:44 Відповісти
Зам.министра МВД ******* Тышогонович. Бинго.
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12.12.2021 07:02 Відповісти
Широкая русская душа - бей своих, чтобы чужие боялись. Хотя, по-моему, украинцы для тебя не свои.Очередной продажный варяг.
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12.12.2021 08:23 Відповісти
ГОГИ иди домой! и Забирай ЛАШВИЛИ тоже............
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12.12.2021 10:20 Відповісти
Анал 95, хтоб сумнівався, інших там немає...
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12.12.2021 10:58 Відповісти
Гнать гаденыша уже и без выходного пособия!
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12.12.2021 11:18 Відповісти
Не гнать, а задержать и все ему предъявить
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12.12.2021 12:19 Відповісти
Вот и доступ до баз данних ветеранов с адресами и т.д.
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12.12.2021 11:32 Відповісти
Украина поздровляет Василия Ломаченка с победой!
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12.12.2021 11:41 Відповісти
пускай его РПЦ поздровляет.
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12.12.2021 14:41 Відповісти
Украина поздровляет Василия Ломаченка с победой!
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12.12.2021 16:45 Відповісти
Гогіашвілі і його дружина,незмінна з часів Кварталу помічниця Зеленського Марія Левченко (яка була в кабінеті Зеленського під час обговорення операції з вагнерівцями),

 дружать сім'ями з заслуженим нашим залізничником і його діджейкою.

Гогі ще й і урка. Воно, виявляється тому і переїхало до України, що на расії на нього дві кримінальні справи.
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12.12.2021 12:13 Відповісти
Питання перше, якого хера цей "заступник" їде на окуповану територію? Питання друге, чому людина, яка виконує службові обовязки на посту виправдовується перед різним чмом, що соплі бульбами пускає? Питання третє, чому державний службовець розмовляє в Україні на рюсськом язіке? І четверте, якби я був на посту, на місці цього хлопчини, то в той же вечір в новинах було повідомлено, що заступник міністра здійснив напад на пост і під час нападу був застрелиний, а далі б я відповів.... Хто зна що та криса везла на окуповані території. А може за цей час поки він пальці веєром розтавляв через блок пост пройшла зброя чи вибухівка чи терористи? Негайно звільнити, забрати громадянство і відправити додому ********* збирати. Ти подивися шось воно з себе воображає! Чомусь в нашій Україні "керують" всі тільки не українці. Так не має бути. Це потрібно змінити!
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12.12.2021 12:38 Відповісти
Женой устроившего скандал на блокпосту зама Монастырского оказалась секретарша Зеленского

Левченко после выборов получила "повышение" и стала советником президента вместе с другим "кварталовцем" Сергеем Шефиром.

"Мне нужны помощники. У меня их два этих помощника - Мария Левченко, которая была моим помощником, когда работал продюсером, и Сергей Шефир, которому я доверяю", - говорил Зеленский в мае 2020 года, напоминает о его словах BBC.

https://telegraf.com.ua/ukraina/2021-12-11/5690990-druzhinoyu-zama-monastirskogo-shcho-vlashtuvav-skandal-na-blokpostu-viyavilasya-sekretarka-zelenskogo

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12.12.2021 13:07 Відповісти
Очевидно, что с Гогилашвили нынешний президент тоже давно знаком,
поскольку одним из первых визитов после выборов было как раз таки посещение "Международной антинаркотической ассоциации", где работал будущий замглавы МВД.

Журналист и блогер Назар Приходько в Фейсбук также добавил, что ЛЕВЧЕНКО ДО СИХ ПОР ЯВЛЯЕТСЯ ПРИБЛИЖЕННЫМ К ЗЕЛЕНСКОМУ ЧЕЛОВЕКОМ И ДАЖЕ

ДАЖЕ ПРИСУТСТВУЕТ НА ВСЕХ ЗАСЕДАНИЯХ СНБО,
ХОТЯ И НЕ ИМЕЕТ НА ТО ПРАВА.

https://telegraf.com.ua/ukraina/2021-12-11/5690990-druzhinoyu-zama-monastirskogo-shcho-vlashtuvav-skandal-na-blokpostu-viyavilasya-sekretarka-zelenskogo

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12.12.2021 13:08 Відповісти
Скандальный заместитель Монастырского имеет гражданство России - Береза

Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили имеет российское гражданство.

Об этом заявил экс-нардеп Борислав Береза ​​в Telegram.

По его словам, жена чиновника Мария Левченко является личной помощницей президента Владимира Зеленского еще со времен "квартала".

"А хотите вишенку на торте? Заместитель министра МВД Александр Гогилашвили оказался не только муж Марии Левченко, но и обладатель российского гражданства.

А теперь вспомните, что на докладе Бурбы Зеленскому из вагнеровцев, кроме Ермака и Демченко, была еще и его жена Мария Левченко ", - написал Береза.



https://gazeta.ua/ru/articles/politics/_skandalnyj-zamestitel-monastyrskogo-imeet-grazhdanstvo-rossii-bereza/106302
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12.12.2021 13:13 Відповісти
В 2019 году Александр Гогилашвили стал заместителем тогдашнего главы МВД Арсена Авакова.

Он отвечает за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых. До этого Гогилашвили в течение многих лет был публичным спикером «Международной антинаркотической ассоциации». Кроме того,
эта организация за деньги избавляет от нарко- и алкозависимости, организует курсы реабилитации.
Там Гогилашвили познакомился с руководителем «Квартала» и будущим президентом Владимиром Зеленским.

ttps://babel.ua/ru/news/74042-zamglavy-mvd-gogilashvili-prines-izvineniya-za-incident-na-blokpostu-na-donbasse-i-gotovit-raport

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12.12.2021 13:20 Відповісти
Гражданин РФ или нет? Назревает еще один скандал с замглавы МВД

Первый замглавы МВД Александр Гогилашвили, который угодил в скандал после нападения на полицейского на блокпосту в Краматорске, являлся гражданином РФ до начала войны на Донбассе.

Об этом в своем Telegram сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук.

В частности, он опубликовал скриншот из сервиса "Российский паспорт" с данными о замглавы МВД Александре Гогилашвили.

https://apostrophe.ua/news/politics/2021-12-11/grajdanin-rf-ili-net-nazrevaet-esche-odin-skandal-s-zamglavyi-mvd/252589
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12.12.2021 13:24 Відповісти
Уволят обнаглевшего чиновника как и положенно
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12.12.2021 14:24 Відповісти

Украинцы умирают на фронте,
А всякая посторонняя плесень (зеленая) - во власти!!!
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12.12.2021 14:55 Відповісти
Чурка грузинська зазвєзділась. Пора у відставку. Я 23 роки в МВС прослужив ні одного замміністра не знав в обличчя. Декого чув прізвища із відомчої газети.
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12.12.2021 16:40 Відповісти
"95квартал" в МВД.
Уволить без выходного пособия. И в окопы...
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12.12.2021 17:10 Відповісти
Счастливо отделался, ****! Надо было ему прямо в лобшмальнуть и списать на боевые!
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13.12.2021 08:06 Відповісти
І таке чмо керує в державі Україна. Жиди беруть кого попало. Їм на ...ти на нас . Такі самі барани керують армією. Тупі до ручки . Зато топливо красти в так званій зоні оос сотнями тон , продукти продавати під прикриттям різних ,,служб,,.ЦЕ МИ МОЖЕМО . може хтось попробує щось вякнути.....поробуйте панове командири різних рангів попробуйте
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19.12.2021 14:51 Відповісти
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