Заступник міністра МВС Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську: "Я, бл@дь, не должен тратить время, доказывая, кто я". ВIДЕО

Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі їхав до зони ООС. При в’їзді у Донецьку область, на першому блокпості, рядова поліція вимагала зробити зупинку. Авто на вимогу поліції одразу не зупинилося, а проїхало на декілька метрів вперед.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Перший блогпост".

Після зупинки, Олександр Гогілашвілі почав погрожувати співробітникам правоохоронних органів. "Ви що не бачите хто я?", а також почав їх всіляко ображати, лізти у бійку.

Нахабна поведінка була записана на відео, яке можна подивитися нижче.

Як така високопоставлена людина, заступник міністра внутрішніх справ, який має подавати приклад, якому країна має довіряти, може себе так вести? Яким чином простим людям після цього довіряти МВС, поки такі кадрі працюють, і не думають ні про кого, окрім себе та своєї "важливості", - порушує питання видання.

Увага! Ненормативна лексика!

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Переглянувши відео, Цензор.НЕТ розібрав на "золоті цитати" спілкування Гогілашвілі із правоохоронцями, які зупинили його автівку. Їх публікуємо мовою оригіналу:

- "Замминистра с таким е@алом, как у меня, он один всего";

- "Очень приятно! - А теперь и я тебя знаю, но тебе это приятно не будет";

- "Я, бл@дь, не должен тратить время, доказывая, кто я!";

- "Дружок, если бы ты повел себя по лЮдски, ты бы этого не услышал!";

- "Что с вами люди, вы гоните что-ли? Вы гоните?"

- "Скажи, мы с тобой не в одном месте работаем? - Ну МВД - Ну мы в одном месте работаем? - Ну... - Ты думаешь, со мной бандиты что-ли?!! - В 14 році тут були всі... "То есть ты думаешь, со мной какие-то бандисткие рожи?!!".

Зазначимо, що у МВС Гогілашвілі опікується темою наркотиків. Він - чоловік Марії Левченко – помічниці Зеленського у Кварталі 95.