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В Україні за добу від COVID-19 померли 446 осіб, зафіксовано 10 133 нових випадки зараження, 25 861 особа одужала

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 446 осіб, зафіксовано 10 133 нових випадки зараження, 25 861 особа одужала

За добу 10 грудня в Україні зафіксовано 10 133 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 991, медпрацівників – 199).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними профільного міністерства, також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 446 осіб, зафіксовано 10 133 нових випадки зараження, 25 861 особа одужала 02 госпіталізовано – 2 307 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 446 осіб, зафіксовано 10 133 нових випадки зараження, 25 861 особа одужала 02 летальних випадків – 446;

В Україні за добу від COVID-19 померли 446 осіб, зафіксовано 10 133 нових випадки зараження, 25 861 особа одужала 02 одужало – 25 861 особу.

Крім того, повідомляється, що за весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 446 осіб, зафіксовано 10 133 нових випадки зараження, 25 861 особа одужала 02 захворіло – 3 553 817 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 446 осіб, зафіксовано 10 133 нових випадки зараження, 25 861 особа одужала 02 одужало – 3 184 287 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 446 осіб, зафіксовано 10 133 нових випадки зараження, 25 861 особа одужала 02 летальних випадків 2 90 789;

В Україні за добу від COVID-19 померли 446 осіб, зафіксовано 10 133 нових випадки зараження, 25 861 особа одужала 02 проведено ПЛР-тестувань – 16 274 905.

Читайте також: За добу в Києві від COVID-19 померло 30 осіб, виявили 1472 нові випадки, - Кличко. КАРТА

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+17
Как мало нужно ваксу для полного счастья...1000 гривен...почти как Шуре Балаганову...😀
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11.12.2021 09:28
+6
вакцинация не привела к резкому спаду пандемии, почему это не признают на официальном уровне?
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11.12.2021 11:19
+5
Іренко, ти взагалі людина? Чого шкіришся? Людину намагалися вбити через її погляди!!! Розум втратила зовсім? Смішно, що людину пробували вбити? А як за тобою прийдуть так само шкіритись будеш?
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11.12.2021 13:04
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У антиваксерів втрати - більші ніж на війні . Якщо не запровадити жорсткіші обмеження для не вакцинованих - природа їх просто винищити всіх , такими темпами . Як неандертальців свого часу .
З цим треба щось робити .
До речі , щойно активував е-картку в монобанку (в телефоні) . Чекаю на 1000 гривень для вакцинованих 🇺🇦😎👍
Акурат на Св. Миколая повинні надійти на рахунок .
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11.12.2021 08:52 Відповісти
Как мало нужно ваксу для полного счастья...1000 гривен...почти как Шуре Балаганову...😀
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11.12.2021 09:28 Відповісти
Нє , ну якби я не бідую . Все що мені потрібно , навіть трошки більше - легко собі дозволяю . З тим проблем немає .
Просто всі ці гроші я заробляю . А тут хоч і невеличка , зате халява . Я ж вакцинувався явно не заради цієї тисячі . Тоді й мови про це не було . Приємно інше : субота , ранок , просинаєшся аж тут 2 повідомлення від монобанку . Перше - поповнити "вільний лайф"(мінус 150 гривень) , друге - штука для вакцинованих (плюс 1000 гривень) . Нє , ну кльово ж .
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11.12.2021 16:16 Відповісти
Оцінив своє життя у 1000 грн.
Значить воно стільки і вартує.
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11.12.2021 21:50 Відповісти
Коли мені заздрять , мені це навіть трошки імпонує .
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11.12.2021 22:14 Відповісти
Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что людям может потребоваться четвертая прививка от Covid-19 раньше ожидаемого срока из-за нового штамма коронавируса "Омикрон". Об этом он рассказал в интервью CNBC.

В очередь, сукины дети!
Всё только начинается.
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11.12.2021 13:46 Відповісти
Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что людям может потребоваться четвертая прививка от Covid-19 раньше ожидаемого срока из-за нового штамма коронавируса "Омикрон". Об этом он рассказал в интервью CNBC.

\\це лише його хотєлки )
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11.12.2021 14:35 Відповісти
лахта підтримує "майданутих"..

дивно...
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11.12.2021 09:17 Відповісти
таке трапляється, коли державою керує Вол де Мор
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11.12.2021 09:22 Відповісти
А смертей не зменшується, сумно, якась же причина є, але не треба звинувачувати самих хворих, бо в нас поки не зляжеш, тоді вже щось лікарня починає лікувати, але вже...
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11.12.2021 09:30 Відповісти
Україна є світовий лідер серед серцево-судинних захворювань (майже кожен другий хворий, а 2020 року медичних огляд школярів старших класів київських шкіл показав, що з них 35% вже хворі) і ракових захворвань (приблизно кожен 30-й хворий - просто страшний показних, в Європейському Союзі хворий кожен 300-й чи 400-й). Значить, десь такі і по інших захворюваннях . Тому грип і косить ослаблених хронічними хворобами людей! Це все продумана політика нашої недодержави - звільнити землю в турборежимі для народу без землі. Саме дивне в цій ситуації, що народ сам обирає собі поводирів з неукраїнським корінням...
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11.12.2021 10:06 Відповісти
а що тут дивного? Переважна більшість цього "народу" - це нащадки завезеного на українські землі зброду з цілого СеРСеР. А ті люди і їх нащадки, що жили в Україні сотні років, ефективно були утилізовані москалями і німаками на початку 20-ого століття (кого вбили в 1-ій чи 2-ій світові чи "громадянській", кого заморили голодом. кого вигнали в сибір...). Виняток - деякі західні області, які попали в тюрму вже після війн і голодів, але і там комуняки встигли насрати в 40-50-их роках! Тому цей "народ" і хоче назад, додому на уРодіну, немає нічого спільного з українською землею, і тільки чекає, коли пукін "ввЄдЬот". В них єдине рідне в Україні - це тільки їх вбога квартира шість на шість метрів....

Все чітко, закономірно і логічно, Вол де Море!
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11.12.2021 10:29 Відповісти
Я нічого хорошого про нашого поводиря не скажу, але говорити, що причина серцево-судинних захворювань нашого населення - це якісь інші люди - просто абсурдно. Люди не перевіряють стан свого здоров'я регулярно, як це роблять в західних країнах, не займаються активно спортом, неправильно харчуються - ось причини.
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11.12.2021 21:26 Відповісти
выздоровевших уже две недели как больше в два раза. по логике выздоровевших должно уменьшаться...странная статистика.
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11.12.2021 09:57 Відповісти
На плато нахолиммся. По ходу уже средний украинский город похоронили. НавернякамПенсионный Фонд в душе радуется, но цифры страшные. Представьте даже по официальным данным от ковида вымер Чернигов или Херсон или Полтава, а в реале гораздо больший город.
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11.12.2021 10:06 Відповісти
якщо вірити пані Богомолець, то у нас зараз на одне народження 3-4 смерті.
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11.12.2021 10:18 Відповісти
ТАКА СУМНА СТАТИСТИКА
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11.12.2021 10:20 Відповісти
Насправді вмирають самі старі люди. Де ти бачив місто заселене одними старими шкарбунами з купою болячок. Бо померлі виключно - з групи ризику.
А ще ляжко признався вчора, що перехворілих не можуть порахувати. І висрав цифру 40% тільки офіційно пораховані. Хто ж тоді в них помира?
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11.12.2021 11:47 Відповісти
Насправді в нашому парадному вмерло 2 людини, 49 та 43 роки, а старі привиті не вмирали ще
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11.12.2021 12:03 Відповісти
На сьогодні, Японія має 173 випадки зараження і 2 смерті від корони. Цього було достатньо для того, щоб уряд обмежив або закрив авіасполучення з країнами, які визнані небезпечними, з епідеміологічного погляду. І це зрозуміло, адже з початку листопада там смертність не перевищувала двозначних показників, а якийсь час там не фіксували жодного випадку зараження чи смертності.

Наразі вчені намагаються підігнати під цей феномен свої пояснення, але будь-який із поширених засобів придушення епідемії дає збій. Так, наприклад, у сусідній Південній Кореї рівень вакцинації приблизно дорівнює японському, але там картина набагато гірша і зараз там найвищі показники інфікування та смертності за весь час пандемії. Тобто, клімат приблизно однаковий, населення щеплено приблизно стільки ж, а результат - протилежний. У Сінгапурі рівень вакцинації ще вищий, але ситуація в рази гірша. І як було сказано вище, в Японії діють дуже м'які обмеження, на тлі того, що демонструють інші країни.

Пояснення шукають у різних факторах, починаючи від того, що у японців краще спрацьовують вакцини до ідеї про те, що в Японії вірус виродився в різновид, який втратив можливість розмножуватися. На цьому тлі найвідомішою здається версія професор Кадзуакі Дзіндай з Університету Тохоку в Сендаї. Він сказав про те, що весь цей час у Японії намагалися суворо дотримуватися маскового режиму та суворих заходів особистої гігієни. Незважаючи на спад епідемії та навіть нульові показники щодо інфікування та смертності, люди самі не знімали маски.
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11.12.2021 10:54 Відповісти
Мабуть пояснення в іншому - Японія себе закрила і туди сторонні особи не завозять отруту (фторид берилію, фосген, оксиди графену та ін.), яку розпилюють в повітрі і котра спричиняє захворювання а ля інфекція КОВІД-19. А над Україною небо відкрите, тут взагалі прохідний двір для будь-кого, влада відстуня - адже у нас дії режим стацінарного бандита; діє лише каральна система орієнтована на підтримку і захист бандитів, які захопили владу.
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11.12.2021 11:13 Відповісти
тримайте наркомана який вірить у розпилення інверсійним слідом
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11.12.2021 11:42 Відповісти
Їх тут багато, зайвохромосомних, які бояться свою генетику вакциною зіпсувати. І вірять же у таку дічь, адійоти.
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11.12.2021 11:47 Відповісти
ті антіваксери мені наґадують ***** - всіх коґо можуть з собою в моґилу хочуть забрати.....
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11.12.2021 11:55 Відповісти
Так і є, бо вони саме на нього і працюють. Он знизу ще одна - бригадірша антиваксерів, яка не втомлюється до усьору постити усіляку брехню.
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11.12.2021 12:40 Відповісти
навіть не звертаю уваґи на те все - бустер шат 3 неділі тому,
кицька-онучка перший 3 дні тому далі друґий а далі в январі в школу..
а ********- *******...
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11.12.2021 12:51 Відповісти
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11.12.2021 14:23 Відповісти
😂
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11.12.2021 19:54 Відповісти
А що не так? Цього не може бути, бо цього не може бути? В це не тільки звичайні люди вірять. Про це розказуть лікарі. Але ви слухаєте лише журналістів і політиків.
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11.12.2021 12:20 Відповісти
Розумні люди слухають науковців, а не тупих блогерів та ботів.
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11.12.2021 12:42 Відповісти
Я ж і є науковець, але ви охоча до пропаганди, а не до наукової істини. Грип в запалення легенів найкраще лікувати лазерною терапією - виліковує в турборежимі. Але цей напрямок емпіричноі медицини Україні не задіють. Потрібні смерті - вже до 90 тисяч добігло в офіційній статистиці. П при лазерній терапіі то байдуже чим легені забиті - інфекцією чи фосгеном, однаково діє на відновлення здоров'я. Причому кінцевий результат лікування - омолодження організму. Та цей напрямок закрили в Україні наглухо! Чому? Бо маємо фашистський режим керований з-за бугра іншими ідіотами.
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11.12.2021 13:31 Відповісти
Тим, хто лайкає цей дикий маразм - "ноуковєць" не відрізнає газів від рідин, вірить в тайне розпилення якихось речовин з літаків (тобто не розуміє ******** аналітичних методів, навіть приблизно), та англійську знає як в кіно про джентєльмєнів удачі. Отакі в Україні науковці (є й нормальні, так щоб не ображати їх).
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11.12.2021 13:59 Відповісти
Грип в запалення легенів найкраще лікувати лазерною терапією - виліковує в турборежимі.

Вчергове запитую"професора" Дурноголовця...

Якого довжини(не більше) має бути довжина хвилі лазера ,щоб вплинути на частинки розміром вірусу.
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11.12.2021 14:34 Відповісти
Ви питайте в Дурноголовця про свої проблеми, може він вам щось і порадить.
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11.12.2021 15:49 Відповісти
В мене є підозра, що мова йже про нііпічєскій винахід расейскіх ескулапов-вівісєкторов, которіє використовували фотодинамічну терапію, опромінюючи при цьому легені та носоглотку, засовуючи при цьому світловод через рот. Маразм в тому, что це знищить легені разом із вірусом. Але головне ж що не "експериментальна жижа" (с)
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11.12.2021 22:16 Відповісти
світлана Енгліш-з"стаєнь Пригожина"..
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11.12.2021 14:24 Відповісти
це вже навіть не смішно. Ви або тупа людина або просто гавно на роботі яке тупому бидлу казочки заливає.
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11.12.2021 13:19 Відповісти
> "А що не так? Цього не може бути, бо цього не може бути? "

Саме так. Цього не може бути, тому що це протирічить навіть знанням школяра. А лікарі в Україні переважно не липше блогєрів, нажаль.
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11.12.2021 13:20 Відповісти
Японія має у протоколі лікування ковіду Івермектин. Звідси практично нульова смертність від ковіду і дуже легкий перебіг хвороби, якщо його вчасно застосувати.

Івермектин 1℅, в гострій фазі досить 2.5мл раз на день, 3-4 дні. Запивати тільки водою.

Профілактика і пост-ковідний синдром 1.6-1.9 мл раз на тиждень, 4 прийоми.

З ковідом якраз все дуже просто. Люди тяжко хворіють і помирають, бо злочинці при владі приховують цю інформацію.
Чому?
Бо якщо признати Івермектин, доведеться визнати, що збудником ковіду є паразит. Доведеться виділити його і вивчити. Доведеться шукати і карати тих, хто розповсюджував яйця цього паразита...

Нас чекають або дуже цікаві очищаючі часи, або страшний фашизм. Судячи з рівня свідомості наріда, причому практично всіх країн, імовірніше друге. Хоча останньо пішли знаки, що вказують на імовірне згортання цієї істерії на глобальному рівні. Ну, пожертвують якимись підарами політиками, нібито вони винуваті, і замнуть. Але померлих, калік і ширнутих не вернеш.

Думайте.
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11.12.2021 21:21 Відповісти
> "Бо якщо признати Івермектин, доведеться визнати, що збудником ковіду є паразит. Доведеться виділити його і вивчити. Доведеться шукати і карати тих, хто розповсюджував яйця цього паразита..."

Вєчєр пєрєстайот біть томним. Таку версію я ще не чув, це новий рівень іпатуності)
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11.12.2021 22:11 Відповісти
чому в Україні таке високе(відносно кількості випадків зараження)кількості смертей порівняно з Німеччиною?

пояснити легко..

менше вакцинованих-важчий перебіг-більша смертність..

статистика показує-на 5 невакцинованих під Швл -1 вакцинований..
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11.12.2021 11:02 Відповісти
вакцинация не привела к резкому спаду пандемии, почему это не признают на официальном уровне?
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11.12.2021 11:19 Відповісти
велкам, двери в ковидный блок в Вознесенске
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11.12.2021 11:26 Відповісти
На Остапа Стахіва, засновника руху Прав Людини сьогодні було вчинено замах. Пробували задушити.

https://www.youtube.com/watch?v=HFZryx-nKF0&ab_channel=%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%96%
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11.12.2021 12:07 Відповісти
«Остапа понесло!» Галопірідолу твоєму Остапу!
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11.12.2021 12:44 Відповісти
Іренко, ти взагалі людина? Чого шкіришся? Людину намагалися вбити через її погляди!!! Розум втратила зовсім? Смішно, що людину пробували вбити? А як за тобою прийдуть так само шкіритись будеш?
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11.12.2021 13:04 Відповісти
> "Людину намагалися вбити через її погляди!!!"

Бгогого, "через погляди", ти ба. На війні теж вбивають одне одного "через погляди". Стахів у кращому випадку хворий головою та потребує лікування в дурці. В гіршому це кацапський бот у реалі.
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11.12.2021 13:22 Відповісти
Нераб, ти вже до школи зходив? Ну як, готовий розрізняти нуклеотиди від штамів, та гази від рідин?

Якщо цей Стахів не агент Кгемля, то це хвора (в медичному розумінні) людина, з гострою параноєю та шизою. Таких ізолюють та лікують.
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11.12.2021 13:27 Відповісти
АХАХАХАХАХХХХХ

Вже Бубочку-Кловуна посадили на трон, хатєлі чтобі біла вєсєло. Тепер требу прєзом робити хворого головою антиваксера з освітою трьох класів церковно-приходської школи. Ваістіну, який нарід, така й влада...
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11.12.2021 13:45 Відповісти
Хібащо президентом вашої дурки. Свідома людина за того мракобєса у житті не проголосує. Я його разок послухав - це ж мрак - воно несе повну дичину.
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11.12.2021 13:57 Відповісти
та ні..

відразу Генсеком ОоН...
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11.12.2021 14:26 Відповісти
Стосовно штамів і нуклеотидів - то пишіть тим, хто оте все знайшов і надрукував. Що я читав, те й переказав. У одних 37 штамів, а інші 37 пар виділили і далі компутером змоделювали 30 000 нуклеотидів, тобто, намалювали іх послідовність. Ви самі розрізняєте поняттяштам від нуклеотиду?
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11.12.2021 13:39 Відповісти
> "а інші 37 пар виділили і далі компутером змоделювали 30 000 нуклеотидів, тобто, намалювали іх послідовність. "

Це відвертий маразм, ви не зрозуміли букфі у статтє.
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11.12.2021 13:44 Відповісти
НІ.

сТАХІВ ПРОСТО АФЕРИСТ,якому по..уй на якій темі паразитувати..
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11.12.2021 14:28 Відповісти
https://4studio.com.ua/galereya/natskorpus-navidav-stahiva-ta-peredav-jomu-kvytok-do-rosiyi-video/

Сьогодні, 10 грудня, у День захисту прав людини, представники Нацкорпусу прийшли до Львівської психіатричної лікарні, де перебуває псевдоактивіст і провокатор Остап Стахів.

Про це пише Четверта студія з посиланням на прес-службу Нацкорпусу Львівщини.

Націоналісти принесли Стахіву шапку-вушанку, «ватник» і квиток до Калуги. А щоб у дорозі в Росію псевдоактивісту не було сумно, в «передачку» поставили пляшку горілки та сухарі. Нагадаємо, Остап перебуває у психлікарні за рішенням суду для проведення психіатричної експертизи.
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11.12.2021 14:31 Відповісти
Стахіва фінансує крембль, як і тебе та твою антиваксерну бригаду.
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11.12.2021 17:15 Відповісти
Svitlana Russian!

Хто за мною прийде? Антивакси-кремлеботи?
У мене вже немає місця у садочку їх закопувати. Вони ж дохнуть від ковіду, як ті таргани від дихлофосу.
Розум втратила ти, коли почала пропагандонити та антиваксити на Цензорі, Стахіву місце у психлікарні, причому не в Україні, а на расії. На кого працює - ті нехай його і лікують разом з тобою та такими самими як ти.
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11.12.2021 17:14 Відповісти
ЦЕНЗОРе, то я бачу ви стоїте за світовий фашизм і за Україну в цій системі? Ну, воно десь так і має бути, бо хто платить, той і музику замовляє... А сама Україна вам до лампочки, чи може - по барабану.
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11.12.2021 20:48 Відповісти
Ще нема команди згортати цю істерію?
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11.12.2021 20:58 Відповісти
 
 