Блінкен і глава МЗС Німеччини Бербок обговорили скупчення російських військ біля кордону України
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Держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС Німеччини Анналена Бербок на зустрічі у британському Ліверпулі обговорили питання, пов'язані з "агресією" Росії проти України.
Про це повідомив представник американського держдепартаменту Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні держсекретар Блінкен зустрівся з міністром Анналеною Бербок на полях зустрічі G7, щоб обговорити агресію Росії проти України, співпрацю з питань клімату та пріоритети президентства Німеччини у "великій сімці"", - зазначив Прайс.
Сам Блінкен після зустрічі з німецьким колегою повідомив у Twitter: "Із нетерпінням чекаю можливості тісно співпрацювати у боротьбі з кліматичною кризою, пандемією COVID-19 та викликами демократії та прав людини".
На 11-12 грудня у Ліверпулі заплановано зустріч голів зовнішньополітичних відомств країн G7.
Як заявила журналістам міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс, одним із завдань зустрічі буде створення єдиного фронту "великої сімки" проти політики Росії щодо України.
"Те, про що йтиметься на зустрічі G7 цими вихідними, - це демонстрація єдності найбільших економік-однодумців у тому, що наша позиція проти агресії, проти агресії щодо України буде винятково сильною", - сказала дипломат.
Вона наголосила: "Що ми маємо зробити, так це утримати Росію від таких дій".
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Про це Петро Порошенко розповів в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".
"На питання "Чи буде війна?" відповідь така: "Ніхто не знає". В першу чергу не знає Путін", - зауважив п'ятий президент. Він також додав, що Володимир Путін піде війною на Україну тільки тоді, коли відчує, що зможе перемогти. Путіна зупинять дві речі: об'єднана позиція світу та потужність української армії. Саме це, за словами Порошенка, є підвищенням ціни, яку Путін точно заплатить у випадку безвідповідального продовження атаки на Україну.
"До речі, тут сперечаються, чи нападе Путін на Україну, чи ні. Але Путін напав на Україну ще у 2014 році", - наголосив Порошенко.
П'ятий президент зауважив, що тоді, сім років тому теж ніхто не вірив, що це можливо. Порошенко зауважив, що Путін зараз має вкрай низький рейтинг симпатій серед українців - Україна дуже змінилася за останні роки.
Зупинить Путіна, за словами Порошенка, не лише об'єднання українських військових сил і решти країни, а й прийняття країни світом. П'ятий президент зауважив, що Путін шляхом міграційної кризи чи втручання у вибори може впливати на Європу та світ.
Він нагадав, що Путін добивався зустрічі з американським лідером (і думає, що зумів це зробити), сертифікації газопроводу (і переконаний, що його сертифікують), зупинки євроатлантичного альянсу (і думає, що це поставили на паузу) та добивався легалізації аншлюсу Білоусі - і через Білорусь почалася міграційна криза. І Путін думав, що цього разу все також доб'ється - але прорахувався.
Петро Порошенко в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" висловив захоплення дипломатичною перемогою президента США Джо Байдена під час нещодавніх перемовин з президентом РФ Путіним. І хоч Путін ще не забрав війська, але "світ уже відійшов від небезпечної прірви, куди Путін штовхає світ".
"Не має права Росія силою змінювати кордони в повоєнній Європі. Не має Росія права вето на рішення суверенної держави та народу України щодо подальшого розвитку нашої держави", - заявив Порошенко.
Він додав, що ціна цих кроків, якщо Путін їх зробить, - пекельні санкції, які Байден, провівши переговори з ключовими лідерами світу, погодив, об'єднавши світ - і це дуже добрий сигнал для України.
"Я сподіваюся, що сподівання Путіна, що він зможе зупинити євроатлантичну інтеграцію України, змінилася з точністю до навпаки - і на сьогодні Україна в праві вимагати на Мадридському саміті НАТО 2022 року надання плану дій щодо членства НАТО", - заявив п'ятий президент.
Він додав, що Україна може сподіватися на відчутне збільшення об'ємів військової допомоги та на потужну підтримку реформ, які здатні підвищити здатність держави чинити опір російській агресії, а згодом дадуть змогу Україні перемогти.
Саме ці чинники, за словами Петра Порошенка, дають нам певні підстави стриманого оптимізму.
"Без оптимізму жодна країна ніколи не перемагала", - резюмував він.
Для реалізації цього всього, на переконання Петра Порошенка, бракує лише активних дій чинної влади. Він також закликав владу до об'єднання з опозицією, об'єднання народу перед небезпекою та до обговорення парламентом проблеми російської агресії.
Порошенко нагадав, що потрібно забезпечувати армію усім необхідним - зброєю, пальним, амуніцією. А військових - гідними зарплатами.